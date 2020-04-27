УКР
Четверо украинцев вылетели из ЮАР вместе с гражданами Евросоюза, - посольство. ФОТО

На самолете, эвакуировавшем граждан Европейского союза из Южной Африки, вылетели четыре украинца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в ЮАР.

Четверо украинцев вылетели из ЮАР вместе с гражданами Евросоюза, - посольство 01

Четверо украинцев вылетели из ЮАР вместе с гражданами Евросоюза, - посольство 02Четверо украинцев вылетели из ЮАР вместе с гражданами Евросоюза, - посольство 03
Фото: facebook.com/embrsa

Напомним, 26 апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

карантин (18172) посольство Украины (290) эвакуация (2424) ЮАР (169) Евросоюз (14185) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
После сообщений о том, что в России https://www.segodnya.ua/world/russia/ot-koronavirusa-umer-nastoyatel-sobora-iz-okruzheniya-patriarha-kirilla-1433236.html от коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха Кирилла, появилась информация, что послушник Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко сжег себя заживо, узнав, что заразился коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
27.04.2020 17:22 Відповісти
Всі раді.
27.04.2020 17:26 Відповісти
Это самая сильная новость в этом году!
27.04.2020 17:30 Відповісти
Какие наглые самодовольные морды. Беженцы уевы...
27.04.2020 17:40 Відповісти
Давай комменты про шаровые билеты из любой точки мира ! И как ты их ненавидишь!
28.04.2020 11:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yPOVk41F1_A&t=2013s Це ж вони?
27.04.2020 18:59 Відповісти
 
 