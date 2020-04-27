Четверо украинцев вылетели из ЮАР вместе с гражданами Евросоюза, - посольство. ФОТО

На самолете, эвакуировавшем граждан Европейского союза из Южной Африки, вылетели четыре украинца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в ЮАР.

Фото: facebook.com/embrsa

Напомним, 26 апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.