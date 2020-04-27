Начальник управління Нацполіції в Запоріжжі попався на систематичних хабарях за оформлення дозволів на зброю, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність начальника управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Запорізькій області, який систематично вимагав гроші за видачу дозволів на зброю.
За попередньою версією слідства, полковник поліції налагодив схему вимагання неправомірної вигоди за надання дозволів на мисливську гладкоствольну, нарізну зброю та на право зберігання, носіння пристроїв для відстрілу гумових куль травматичної дії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. "Такса" поліцейського становила 6 тисяч гривень за надання одного дозволу.
Оперативники СБУ задокументували кілька епізодів протиправної діяльності поліцейського. Полковник, зокрема, вимагав від місцевого мешканця 30 тисяч гривень за надання дозволів на п’ять одиниць гладкоствольної і травматичної зброї.
Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці під час одержання другої частини хабара у сумі 24 тисячі гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи.
Викриття посадовця проводилось спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, розташованим у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кому то лень оформлять разрешение, кто то считает что это большая проблема, поэтому просто покупают такой себе "пакет": оружие+разрешение.
Наиболее актуально при покупке травматики (все таки судей, депутатов, ранговых чиновников, дружинников и журналистов не так уж и много)...
Естественно, перепадает и блюстителям порядка.
А по большому счету: неделя времени и 800 гривен денег и все готово.
Сами уроды торгуют разрешениями и еще имеют наглость рот открывать, быдлота.
Собственно никогда целенаправленно не носил/вози с собой оружие для самообороны: только в тир или на стрельбище.
Но я повторюсь: не ментовские инструкции и приказы, должны регулировать вопросы связанные с обращением оружия, а Закон.
PS
BR-99 после 1000-2000 выстрелов тупо начинает рассыпаться.
45ACP, 357Magnum, 44Magnum...
Хватит и на 150 килограммового пьяного жлоба.
Я немного в курсе законодательства США (федерального).
А в Украине нет даже элементарного закона про оборот гражданского оружия.
Не установлено законом кто и что может приобретать, хранить, перемещать, что есть самооборона, каковы пределы самообороны и многое другое.
Вместо этого, есть непонятные приказы и инструкции МВД.
Минимизирует вероятность попадания оружия в руки всевозможных психопатов и потенциальных преступников.
у нас если разрешат - то наваяют через задницу, взяв ото всех понемногу.
а еще из новостей знаю господина Пугачева, который палил в полицейскую бегающую вокруг машины с несколькими тяжелыми ранениями, и почему то умершую только спустя какое то время.
прекрасно знаю даже что при попадании в туловище - человек еще продолжает размахивать топором и бегать за участковым, в состоянии белой горячки.
вобщем наслышан из первых рук, так сказать.
ну разве на глушняк сразу ,
под наркотой или клифом эт отдельнаяя тема , не все обколотые или бухие ходят
за ублюдка пугачева - полицейская умерла быстро
а вобще , для пуль все досигаемы