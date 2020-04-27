Начальник управління Нацполіції в Запоріжжі попався на систематичних хабарях за оформлення дозволів на зброю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність начальника управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Запорізькій області, який систематично вимагав гроші за видачу дозволів на зброю.

За попередньою версією слідства, полковник поліції налагодив схему вимагання неправомірної вигоди за надання дозволів на мисливську гладкоствольну, нарізну зброю та на право зберігання, носіння пристроїв для відстрілу гумових куль травматичної дії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. "Такса" поліцейського становила 6 тисяч гривень за надання одного дозволу.

Оперативники СБУ задокументували кілька епізодів протиправної діяльності поліцейського. Полковник, зокрема, вимагав від місцевого мешканця 30 тисяч гривень за надання дозволів на п’ять одиниць гладкоствольної і травматичної зброї.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці під час одержання другої частини хабара у сумі 24 тисячі гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи.

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Викриття посадовця проводилось спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, розташованим у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області.









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