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Начальник управління Нацполіції в Запоріжжі попався на систематичних хабарях за оформлення дозволів на зброю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність начальника управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Запорізькій області, який систематично вимагав гроші за видачу дозволів на зброю.

За попередньою версією слідства, полковник поліції налагодив схему вимагання неправомірної вигоди за надання дозволів на мисливську гладкоствольну, нарізну зброю та на право зберігання, носіння пристроїв для відстрілу гумових куль травматичної дії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. "Такса" поліцейського становила 6 тисяч гривень за надання одного дозволу.

Оперативники СБУ задокументували кілька епізодів протиправної діяльності поліцейського. Полковник, зокрема, вимагав від місцевого мешканця 30 тисяч гривень за надання дозволів на п’ять одиниць гладкоствольної і травматичної зброї.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці під час одержання другої частини хабара у сумі 24 тисячі гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи.

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Викриття посадовця проводилось спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, розташованим у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області.

Начальник управління Нацполіції в Запоріжжі попався на систематичних хабарях за оформлення дозволів на зброю, - СБУ 01
Начальник управління Нацполіції в Запоріжжі попався на систематичних хабарях за оформлення дозволів на зброю, - СБУ 02
Начальник управління Нацполіції в Запоріжжі попався на систематичних хабарях за оформлення дозволів на зброю, - СБУ 03
Начальник управління Нацполіції в Запоріжжі попався на систематичних хабарях за оформлення дозволів на зброю, - СБУ 04

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Начальник управління Нацполіції в Запоріжжі попався на систематичних хабарях за оформлення дозволів на зброю, - СБУ 05

Автор: 

хабар (4736) Нацполіція (15278) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12984) силовики (2515)


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Топ коментарі
+6
берега попутал ментяра? даже в Киеве такого себе не позволяют...
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27.04.2020 18:56 Відповісти
+6
А в это время менты скулят: нельзя принимать закон про оружие, попадет в руки психов, поубиваете друг друга!
Сами уроды торгуют разрешениями и еще имеют наглость рот открывать, быдлота.
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27.04.2020 19:02 Відповісти
+5
Мне никто не мешает, но я хочу купить пистолет, а еще я хочу законности: что бы не проходимцы-менты, своими "инструкциями" указывали мне что я должен делать.
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27.04.2020 19:07 Відповісти
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берега попутал ментяра? даже в Киеве такого себе не позволяют...
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27.04.2020 18:56 Відповісти
Разрешениями в Киеве торгуют, правда таких конских расценок нет и никогда не было.
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27.04.2020 19:05 Відповісти
гхм... ну не знаю... чуть менее года назад получал разрешение -- никто даже не пытался намекать на "занести" или аналогичную ерунду -- всё по закону и строго по квитанциям ("лишних" квитанций никто не впаривал и не пытался -- я перепроверил).
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27.04.2020 20:04 Відповісти
Дело не в намеках "занеси или".
Кому то лень оформлять разрешение, кто то считает что это большая проблема, поэтому просто покупают такой себе "пакет": оружие+разрешение.
Наиболее актуально при покупке травматики (все таки судей, депутатов, ранговых чиновников, дружинников и журналистов не так уж и много)...
Естественно, перепадает и блюстителям порядка.
А по большому счету: неделя времени и 800 гривен денег и все готово.
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27.04.2020 20:24 Відповісти
А в это время менты скулят: нельзя принимать закон про оружие, попадет в руки психов, поубиваете друг друга!
Сами уроды торгуют разрешениями и еще имеют наглость рот открывать, быдлота.
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27.04.2020 19:02 Відповісти
господи, да кто тебе мешает пойти и купить полуавтомат в магазине хоть прям щас ? скулят как раз такие фанаты оружия как ты (без обид). абсолютно честно пойди, заплати 800-900 гривен кругом-бегом за разрешение, и купи себе ружье за 6000 гривен, если ты конечно не мутный урка с судимостями, тогда да - мусору налапу давать прийдется.
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27.04.2020 19:05 Відповісти
Мне никто не мешает, но я хочу купить пистолет, а еще я хочу законности: что бы не проходимцы-менты, своими "инструкциями" указывали мне что я должен делать.
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27.04.2020 19:07 Відповісти
какой нибудь BR-99 с магазином бубном, который возиш с собой в машине - уж куда более весомый аргумент, чем сраная пукалка 9мм, которую ты носиш за пазухой. пьяного жлоба 120и килограмового, ростом два метра, из 9мм пукалки, разве что экспансивными пулями завалить можно, ты в него стрелять будеш пол магазина, а он тебе пистолет ногой куда то забьет. нам не пистолеты надо, а нормальный закон о самообороне, что бы порсле того как себя защитиш законным зарегистрированым оружием - не чалиться десяток лет на зоне общего режима. ну я неправ ? а ?
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27.04.2020 19:12 Відповісти
Это ведь мое личное дело, с чем мне ходить и чем вооружаться?
Собственно никогда целенаправленно не носил/вози с собой оружие для самообороны: только в тир или на стрельбище.
Но я повторюсь: не ментовские инструкции и приказы, должны регулировать вопросы связанные с обращением оружия, а Закон.
PS
BR-99 после 1000-2000 выстрелов тупо начинает рассыпаться.
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27.04.2020 19:23 Відповісти
я не спорю, хоть топором вооружайся. моя мысль такая - что даже если у тебя есть зарегистрированое оружие - ты не можеш его применить для самообороны, потому что тебя посадят. закона о самообороне нет, если ты застрелиш или даже покалечиш нападающего на тебя с молотком или ножом - посадят тебя а не его, он будет потерпевшим, даже если он тебя заточкой в печень ткнул. выстрел в ногу из пистолета не остановит упоротого наркомана, а стрелять в голову нельзя, потому что посадят очень надолго. на кой хрен тот пистолет надо, если ты пользоваться им только в тире можеш или дрочить на него чистя и разбирая дома ? один заряд картечи равен целому магазину сраного ПМ, стрелянеому с разбросом 10см в одну точку. вожу с собой хатсан эскорт под задним ковриком в машине, всякое ведь бывает.
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27.04.2020 19:31 Відповісти
О, тоже Эскорт Эймгард...
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27.04.2020 19:44 Відповісти
И почему обязательно 9 мм?
45ACP, 357Magnum, 44Magnum...
Хватит и на 150 килограммового пьяного жлоба.
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27.04.2020 19:29 Відповісти
потому что в большинстве стран, для гражданского населения разрешено не более 9мм
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27.04.2020 19:32 Відповісти
Большего бреда, я не слышал.
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27.04.2020 19:37 Відповісти
поинтересуйся вопросом глубже. даже в США градация по типу разрешения есть, а в некоторых штатах и вовсе только в тир в коробке возить можно и аж никак не носить скрыто.
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27.04.2020 19:40 Відповісти
Ты вроде про калибр оружия сказал, а не про оружейное законодательство отдельных штатов?

Я немного в курсе законодательства США (федерального).
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27.04.2020 19:45 Відповісти
понимаеш, федеральное и право закрепленное конституцией - это одно, но вот в каждом штате по своему. где то разрешено носить скрыто, если у тебя есть соответствующее разрешение, если нет - то хранить дома и перевозить в закрытом боксе, в разряженном виде, где то разрешено только дома хранить и запрещено скрытое ношение... где то наоборот требуется открытое ношение что бы все видели (факен ковбой), а скрытое разрешено только спецслужбам, где то ты можеш хранить и стрелять в тире хоть с пулемета, а носить с собой не более .38ого калибра, с определенным типом боеприпаса в килоджоулях и соответствующим типом пули. там все очень поразному.
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27.04.2020 19:52 Відповісти
Я живу в Украине, а не в США.
А в Украине нет даже элементарного закона про оборот гражданского оружия.
Не установлено законом кто и что может приобретать, хранить, перемещать, что есть самооборона, каковы пределы самообороны и многое другое.
Вместо этого, есть непонятные приказы и инструкции МВД.
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27.04.2020 19:58 Відповісти
у нас сами законы писать неумеют. скомируют у кого то. апример в тойже Молдове которую сторонники лигалайза короткоствола ставят в пример - разрешено для гражданских 9мм, как впрочем и в Австралии.
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27.04.2020 20:07 Відповісти
Как ни странно, но процедура получение разрешения на приобретения оружия в Украине, более вменяема чем процедура получения FFL (федеральная лицензия на приобретение оружия).
Минимизирует вероятность попадания оружия в руки всевозможных психопатов и потенциальных преступников.
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27.04.2020 20:16 Відповісти
вот кстати полезное инфо для общего развития, где что можно и нельзя : https://www.factruz.ru/bad_force_2/countries-where-is-permitted-weapons.htm

у нас если разрешат - то наваяют через задницу, взяв ото всех понемногу.
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27.04.2020 20:17 Відповісти
в первую очередь надо закон о самообороне, в котором четко прописано когда, при каких условиях можно применять оружие. без этого закона - до сраки даже то что у меня ружье есть, я могу им разве что как дубиной отмахиваться, если нехочу на зону.
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27.04.2020 20:08 Відповісти
а еще за определенные типы боеприпасов - в тюрьму закрыть могут, несмотря на демократию и разрешение.
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27.04.2020 19:41 Відповісти
прав, прав, но я регулярно раз в 3 года экономлю время и нервы, общаясь с мразями из разрешительного отдела аваковской мусарни протоптанным способом. Иначе муторно... однажды "переразрешали" аномальные полтора месяца. За это время участковый приходил подкормиться, мол, незаконное хранение (а это гладкая помпа), админка или изъятие на хранение и т.д., короче говоря, "отслюнявь по-доброму, иначе плешь выем"... был послан с крыльца... но все равно процедура затратная...
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27.04.2020 19:35 Відповісти
Олег , ты совсем не знаешь че такое 9мм пуля , спроси у тех кто ее ловил , останавливает любого ( хоть 150 кг ) , да 12 калибр останавливает в разы лучше , но его за поясом не понесеш
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27.04.2020 19:55 Відповісти
я знаю того кто стрелял в человека под злыми веществами, шесть раз из табельного ПМ, а поитогу чуть не получилось как в том анекдоте - "ковбой, спили мушку" + чуть ли не полтора года дисциплинарных разбирательств.

а еще из новостей знаю господина Пугачева, который палил в полицейскую бегающую вокруг машины с несколькими тяжелыми ранениями, и почему то умершую только спустя какое то время.

прекрасно знаю даже что при попадании в туловище - человек еще продолжает размахивать топором и бегать за участковым, в состоянии белой горячки.

вобщем наслышан из первых рук, так сказать.
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27.04.2020 20:05 Відповісти
не , ты видно не в курсе , в азарте контакта ты ниче не замечаешь ( потом боль прийдет ) ,
ну разве на глушняк сразу ,
под наркотой или клифом эт отдельнаяя тема , не все обколотые или бухие ходят
за ублюдка пугачева - полицейская умерла быстро
а вобще , для пуль все досигаемы
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27.04.2020 20:58 Відповісти
ну сколько просят не брать СИСТЕМАТИЧЕСКИ - делится нужно...
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27.04.2020 19:08 Відповісти
Не верю.Не может такого быть.
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27.04.2020 19:49 Відповісти
Житомир трусаните по разрешениям))
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27.04.2020 22:24 Відповісти
а фамилия какая ? страна должна знать своих хероев. Ты в школе учился ? Да ! Отличник ? нет ! До ста умеешь считать ? Ну а как же ! О ! Значит тебе только к нам..
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28.04.2020 10:42 Відповісти
 
 