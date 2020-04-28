Керівник держпідприємства намагався за хабар отримати премію від Держагентства з управління зоною відчуження. ФОТО

САП, НАБУ і СБУ спіймали керівника держпідприємства на спробі дати хабар керівнику Держагентства з управління зоною відчуження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужби силових відомств.

"Слідство задокументувало, що генеральний директор передав т.в.о. голови ДАЗВ 210 тис. грн в обмін на погодження призначення йому річної та щоквартальної премій у понад 430 тис. грн. Розслідування зазначених фактів детективи Національного бюро здійснюють з березня 2020 року", - сказано в повідомленні пресслужби НАБУ.

"Генеральному директору інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди посадовій особі", - додають у пресслужбі САП.

В СБУ уточнюють, що отримали інформацію про спробу підкупу від керівника ДАЗВ, при цьому про керівника говорять у жіночому роді.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи держпідприємств запропонували голові агентства нараховувати їм щоквартальні премії в розмірі до 500 000 гривень, 50% з яких обіцяли передавати їй. Голова відразу повідомила про корупційну пропозицію в Службу безпеки України і допомагала викрити зловмисників", - сказано в їх повідомленні.

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Пресслужба ДАЗВ додає, що хабар намагалися дати не теперішньому керівнику Агентства, а його попереднику.

"Правоохоронні органи ознайомилися з документами, які можуть бути пов'язані із можливим вчиненням правопорушення за статтею 369 Кримінального Кодексу України одним із колишніх керівників ДАЗВ та керівником державного підприємства, що входить до сфери управління Агентства", - повідомляє вона.



