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Новини Фото Хабарники
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Керівник держпідприємства намагався за хабар отримати премію від Держагентства з управління зоною відчуження. ФОТО

Керівник держпідприємства намагався за хабар отримати премію від Держагентства з управління зоною відчуження. ФОТО

САП, НАБУ і СБУ спіймали керівника держпідприємства на спробі дати хабар керівнику Держагентства з управління зоною відчуження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужби силових відомств.

"Слідство задокументувало, що генеральний директор передав т.в.о. голови ДАЗВ 210 тис. грн в обмін на погодження призначення йому річної та щоквартальної премій у понад 430 тис. грн. Розслідування зазначених фактів детективи Національного бюро здійснюють з березня 2020 року", - сказано в повідомленні пресслужби НАБУ.

"Генеральному директору інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди посадовій особі", - додають у пресслужбі САП.

В СБУ уточнюють, що отримали інформацію про спробу підкупу від керівника ДАЗВ, при цьому про керівника говорять у жіночому роді.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи держпідприємств запропонували голові агентства нараховувати їм щоквартальні премії в розмірі до 500 000 гривень, 50% з яких обіцяли передавати їй. Голова відразу повідомила про корупційну пропозицію в Службу безпеки України і допомагала викрити зловмисників", - сказано в їх повідомленні.

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Пресслужба ДАЗВ додає, що хабар намагалися дати не теперішньому керівнику Агентства, а його попереднику.

"Правоохоронні органи ознайомилися з документами, які можуть бути пов'язані із можливим вчиненням правопорушення за статтею 369 Кримінального Кодексу України одним із колишніх керівників ДАЗВ та керівником державного підприємства, що входить до сфери управління Агентства", - повідомляє вона.

Керівник держпідприємства намагався за хабар отримати премію від Держагентства з управління зоною відчуження 01
Керівник держпідприємства намагався за хабар отримати премію від Держагентства з управління зоною відчуження 02

Автор: 

НАБУ (5097) хабар (4736) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12984) силовики (2515) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (42)


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Бывший руководитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 35-летняя Екатерина Павлова также является фигуранткой расследования НАБУ о продаже должностей офисом президента.
Пока она там "руководила" лес разгорался все сильнее.
Руководитель госпредприятия пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения - Цензор.НЕТ 3932
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27.04.2020 18:53 Відповісти
Фигасе... ТП-инстаграмщица руководила Зоной отчуждения. Дожились...
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27.04.2020 19:54 Відповісти
а когда посадят?
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27.04.2020 18:56 Відповісти
А хто з них нагороди продавав ?
Руководитель госпредприятия пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения - Цензор.НЕТ 1336
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27.04.2020 18:59 Відповісти
Списьки хереналы саставляють аднака.
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27.04.2020 23:12 Відповісти
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/sergij-kalashnik-nulova-tolerantnist-do-proyaviv-koruptsiji-v-sistemi-dazv-zaporuka-rozvitku-zoni-vidchuzhennya.html Пресс-служба ГАЗО добавляет, что взятку пытались дать не теперешнему руководителю Агентства, а его предшественнику.Источник: https://censor.net/p3191911 вот за сотрудничество с силовиками и сняли.
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27.04.2020 19:44 Відповісти
премии выписывают, чтобы взятки не брали и не совершали преступлений. -т.к. любой украинец по умолчанию взяточник.
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28.04.2020 10:46 Відповісти
 
 