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СБУ затримала двох найманців РФ, які підірвали шість мостів на Донбасі. ФОТО

Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи "ЛНР" Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетної до низки диверсійних актів на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники спецслужби задокументували, що у 2014 році група "Німця" захопила на шахті ім. Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини амоніт. Терористи використали вибухівку для підриву 4 мостів у районі населених пунктів Закотне та Сіверськ Донецької області, 2 мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині, ще два мости у Лисичанську були заміновані", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала двох найманців РФ, які підірвали шість мостів на Донбасі 01

Як наголошується, 8 вересня 2019 року у ході спецоперації співробітники СБ України та Нацполіції затримали Бергмана у районі Лисичанська. Під час слідчих дій зловмисник надав викривальні покази. Правоохоронці отримали від "Німця" детальну інформацію про вчинені групою злочин, розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, що призначалися для скоєння диверсій, а також відомості стосовно інших учасників очолюваної ним терористичної групи.

Із жовтня 2019 року до квітня 2020-го співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували на території Луганської та Донецької областей кілька схронів "групи Бергмана". Зі схованок вилучено, зокрема, саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника та вибухової речовини, що становить майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, 17 гранат РГД-5 та Ф-1, 400 грамів тротилу, 3 міни ПМН, 2 постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7, автомат Калашникова з чотирма магазинами, пістолет марки "Star model B", 6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2, понад 2 тисячі бойових набоїв різного калібру.

Також читайте: Суд заарештував з правом застави колишнього найманця РФ, затриманого в Одесі, - прокуратура Донеччини


СБУ затримала двох найманців РФ, які підірвали шість мостів на Донбасі 02

У березні та квітні у Лисичанську та Костянтинівці оперативники СБУ затримали двох активних учасників "групи Бергмана", які визнали свою провину у скоєнні терористичних актів. Наразі обом бойовикам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

СБУ затримала двох найманців РФ, які підірвали шість мостів на Донбасі 03

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Автор: 

СБУ (12984) Донбас (22357) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+43
На обмен сразу на таксистов
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28.04.2020 10:07 Відповісти
+29
скорей 2-х на одного таксиста
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28.04.2020 10:10 Відповісти
+16
ЗЕ меняет 1 к 100. Так что нужно еще наловить 98 подрывников и убийц чтобы выменять на одного таксиста или дезертира
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28.04.2020 10:23 Відповісти
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На обмен сразу на таксистов
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28.04.2020 10:07 Відповісти
скорей 2-х на одного таксиста
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28.04.2020 10:10 Відповісти
За тебя пятерых таксистов дадут! Потом одного из наемников на тебя поменяем, может быть. А может просто забудем, что ты такое было.
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28.04.2020 10:13 Відповісти
ЗЕ меняет 1 к 100. Так что нужно еще наловить 98 подрывников и убийц чтобы выменять на одного таксиста или дезертира
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28.04.2020 10:23 Відповісти
Скорее на запчасть от Победы М-20.
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28.04.2020 10:41 Відповісти
Казнить на площади разрывая тракторами! И транслировать по телевизору! Кацапы мразь! ничего святого!!!
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28.04.2020 10:15 Відповісти
Ну зачем так жестоко, взять в аренду в США электростул и все...
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28.04.2020 10:55 Відповісти
🤡🤢🎪🤫Это ж наши люди ,повстанцы ! Мир в глазах ***** ! Платформа примирения !
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28.04.2020 10:26 Відповісти
БЕРГМАНА ?? КАКОЙ он немец ?? он соотечественник зеленого оманского осла !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2020 10:48 Відповісти
Він казадойч з Німеччини , вони тут всі путіноіди , Украіну ненавидять ... а питаєшь чому ? Не можуть внятно пояснити
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28.04.2020 11:24 Відповісти
Не хватает синей изоленты..
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28.04.2020 11:13 Відповісти
Шесть лет ловят эту мразоту,а за зонах они чалятся?
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28.04.2020 11:14 Відповісти
Их взяли давно,выпотрошили,а теперь выставляют на обмен.Нужно своих вызволять.Плохо ,что буряты не попадаются.
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28.04.2020 10:10 Відповісти
Буряты, *****, хитрые, их лучше шквареными в полях находить!
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28.04.2020 10:14 Відповісти
Похоже на левандос. Все очень показательно включая ленточку!
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28.04.2020 10:12 Відповісти
почему у них зелёные балаклавы? они тоже из этой команды Зе +1 ??
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28.04.2020 10:15 Відповісти
Помню как мост взорвали на Северодонецк в районе водной станции.....на тот момент были в укрытии в погребе..камни с моста прилетели за 700 метров и побили шифер на крыше..те кто жили ближе.. у тех обсыпалась кирпичная обложка домов...
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28.04.2020 10:16 Відповісти
Бергман...? По кличке Немец...? Ню-ню...
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28.04.2020 10:18 Відповісти
Именно так. Бергман - распространенная у меннонитов фамилия, а меннонитов считают немцами, хотя правильнее было бы - отмеченные голландцы.
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28.04.2020 10:24 Відповісти
Онемеченные.
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28.04.2020 10:25 Відповісти
Голландцы!? Фффуууххх... Отошло...А то мне послышалось "маланцы"...))
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28.04.2020 10:28 Відповісти
повстанцы))
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28.04.2020 10:43 Відповісти
И гиоргиевская ленточка.... Трогательно до слёз!
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28.04.2020 10:26 Відповісти
Бубочка виміняє на проституток і ЗЕКів)))
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28.04.2020 10:30 Відповісти
Поймались таки.особенно умиляет наличие 3х отмычек и двух ленточек.вкупе с рулеткой.эдакий джентельменский набор современного подрывника.
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28.04.2020 10:53 Відповісти
Отмычки то на хера им?мосты вскрывать?
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28.04.2020 10:55 Відповісти
вот это наш мост через Ворсклу . в крайних опорах ( или как оно там называется ) которые ближе к берегу . помещения с железными дверками . закрытые на замок . для чего они не знаю но думаю есле взрывчатку заложить именно там то эффект от взрыва будет сильнее чем просто прикрепить к опоре . стало быть отмычка дле террорюги вещь не лишняя
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28.04.2020 11:52 Відповісти
до Другої Світової всі мости в європейській частині СРСР були заміновані і з охороною - місце закладки вибухівки визначалося ще при будівництві. Але перед самою війною їх всі розмінували - бо Красна Армія воювати збиралася тільки на чужій територіїї…
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28.04.2020 14:55 Відповісти
Понятно.
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28.04.2020 15:51 Відповісти
СБУ затримала двох найманців РФ, які підірвали шість мостів на Донбасі - Цензор.НЕТ 4894
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28.04.2020 11:52 Відповісти
А ленточка там зачем? Не хватает только фото с портретом путена, прижатая к груди в области сердца!
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28.04.2020 11:09 Відповісти
Найбільший для нас ворог це - путін, медведчук, опзж та інша проросійська нечисть !!! Потрібно ніколи про це не забувати !!! І знищувати її всіма можливими способами !!!
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28.04.2020 12:51 Відповісти
Я взагалі не розумію, що зараз заважає напорушувати купу кримінальних справ на медведчука і КО і арештувати його !!! Потім шантажувати ним путіна !!! У мене питання до СБУ вам не вистачає знань і вмінь це зробити ??? Візьміть мене до себе на роботу і я зроблю це за вас !!!
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28.04.2020 12:56 Відповісти
Была б моя воля,по принципу нет человека нет проблем,тихо в лесу,прикопать или собакам скормить...
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28.04.2020 15:00 Відповісти
Для искупления вины, пусть крымский мост подорвут, раз они спецы. А если получится, то пущай идут на все четыре.
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28.04.2020 15:19 Відповісти
завтра выложат все в другом порядке ..пистолеты патроны и и ленточька и напишут что еще 2ух поймалииии хахахаха симуляция бурной деятельности
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28.04.2020 16:08 Відповісти
Балалайку с лаптями забыли положить
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28.04.2020 17:03 Відповісти
Ну если там и рулетка была - это значит точно террористы!
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28.04.2020 17:26 Відповісти
ТАК КОГДА В ПИТЕРЕ ВЗРЫВАТЬ МОСТЫ БУДЕМ !!!???
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28.04.2020 18:22 Відповісти
Расстрелять, а лучше-повесить!!!
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29.04.2020 06:39 Відповісти
 
 