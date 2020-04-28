Комендантська година і блокпости на в'їзді: через спалах коронавірусу в селі Зоря на Рівненщині посилили карантин. ФОТОрепортаж

У Рівненській області через спалах COVID-19 у селі Зоря, де зараз 28 людей інфіковані коронавірусом, на в'їздах встановили три блокпости.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Три контрольно-пропускні пункти через спалах коронавірусу встановили в селі Зоря Рівненського району. Тут діє особливий режим в'їзду і виїзду з населеного пункту, чергують патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики. Вони проводять температурний скринінг, інформаційно-роз'яснювальну роботу. На постах дезінфікують транспортні засоби, які доставляють продукти харчування та ліки", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що товари першої необхідності місцеві жителі можуть придбати у 18 торгових точках на території села. Також тут працюють дві аптеки.

Десять інших в'їздів і виїздів з населеного пункту зараз заблоковані.

Крім того, в населеному пункті посилені й інші карантинні обмеження. Так, на місцевих дорогах рух транспорту обмежено, крім спеціального і визначеного. Із 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту заборонено пересування громадян і рух транспорту. Рекомендується об'їзд населеного пункту, в разі неможливості, буде забезпечений транзит без зупинок через село.

Кількість хворих на COVID-19 у Зорі - 28 осіб. Чотири людини госпіталізовані, у 24 - легкий або середній стан важкості. Саме тому на позачерговому засіданні обласної техногенно-епідемічної та надзвичайної комісії вирішено посилити карантин у селі.

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Станом на ранок 28 квітня на Рівненщині зафіксовано 556 випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 18 нових інфікованих COVID-19. 14 випадків - смертельні.