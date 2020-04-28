СБУ на Дніпропетровщині припинила виробництво контрафактних сигарет: вилучено товару на 97 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки викрили в Дніпропетровській області масштабне виробництво контрафактних сигарет.

Про це повідомили в пресслужбі СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що організатори виробництва реалізовували свою продукцію по всій території країни, а також вивозили контрабандним шляхом до країн ЄС.

Під час обшуків у виробничих приміщеннях і на складах оперативники СБУ виявили понад 12 тисяч коробок з майже 6 млн пачок з підробленими сигаретами під виглядом відомих світових брендів.

За оцінками експертів, вартість вилученої продукції, становить 97,2 млн гривень.

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