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Комерсанти з Кривого Рогу поставляли в ЗСУ мастильні матеріали низької якості, а військовий чиновник закривав на це очі, - СБУ. ФОТО

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила незаконну схему привласнення державних коштів, виділених на потреби Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, встановлено, що що протягом 2015-2017 років між Міністерством оборони України, в особі керівника одного з центральних управлінь Збройних Сил України у Києві, та комерційною структурою Кривого Рогу було укладено низку договорів. Комерсантам була надана "протекція" у межах угод на постачання МО мастильних засобів на загальну суму понад 33 мільйони гривень, що виготовляються підрядником за власними технічними умовами.

Правоохоронці задокументували, що комерсанти поставили до Збройних Сил України мастильні матеріали суттєво нижчої категорії якості, ніж вказано в умовах закупівлі, й відповідно значно дешевші.

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Незважаючи на невідповідність умовам якості продукції, постачальники внесли до офіційної документації завідомо неправдиві відомості про реальну вартість матеріалів. Встановлено, що тільки у межах виконання однієї із угод комерсанти завдали державним інтересам збитки у розмірі більш ніж 1 мільйон гривень, що підтверджено відповідними експертизами.

Під час проведення обшуків у високопосадовця ЗСУ та керівництва комерційної структури правоохоронці вилучили додаткові речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження представнику Збройних Сил України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), а керівнику комерційної структури – за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття незаконної оборудки здійснювалась під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Прокуратури Дніпропетровської області.

Комерсанти з Кривого Рогу поставляли в ЗСУ мастильні матеріали низької якості, а військовий чиновник закривав на це очі, - СБУ 01
Комерсанти з Кривого Рогу поставляли в ЗСУ мастильні матеріали низької якості, а військовий чиновник закривав на це очі, - СБУ 02

Автор: 

Кривий Ріг (1362) Міноборони (7483) СБУ (12984) ЗСУ (7676) Дніпропетровська область (3873)


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Топ коментарі
+19
У Кривому Розі усе низької якості, здається - мастила, клоуни, президенти .........
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28.04.2020 16:38 Відповісти
+15
Этот ?

Коммерсанты из Кривого Рога поставляли ВСУ смазочные материалы низкого качества, а военный чиновник закрывал на это глаза, - СБУ - Цензор.НЕТ 7272
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28.04.2020 16:39 Відповісти
+10
"установлено, что в течение 2015-2017 годов"
Источник:https://censor.net/p3192141
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28.04.2020 16:44 Відповісти
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У Кривому Розі усе низької якості, здається - мастила, клоуни, президенти .........
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28.04.2020 16:38 Відповісти
"установлено, что в течение 2015-2017 годов"
Источник:https://censor.net/p3192141
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28.04.2020 16:44 Відповісти
)))там еще было сливочное масло, сходи в туалет с большой ложкой, проверить качество.
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28.04.2020 17:13 Відповісти
Та я не голодаю.
Доедай и масло.
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28.04.2020 17:15 Відповісти
это дело касается танков 17 бригады, которые заглохли и не заводились И как оказалось МО заключили контракт с поставщиком на масло не той марки.
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28.04.2020 19:08 Відповісти
Этот ?

Коммерсанты из Кривого Рога поставляли ВСУ смазочные материалы низкого качества, а военный чиновник закрывал на это глаза, - СБУ - Цензор.НЕТ 7272
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28.04.2020 16:39 Відповісти
Маліновий пінжак на йому краще сидить.
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28.04.2020 16:40 Відповісти
Ето уже Свинарчуки зеленского или еще Порошенка?
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28.04.2020 16:39 Відповісти
"..установлено, что в течение 2015-2017 годов.."
Папередники.
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28.04.2020 16:41 Відповісти
Это свинарчуки вилкула-старшего.
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28.04.2020 17:14 Відповісти
Неплохой домик у военного чиновника, судя по фото.
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28.04.2020 16:40 Відповісти
Зеліни послідовники-землячки. Впарити якесь фуфло і сказати що так і було.
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28.04.2020 16:42 Відповісти
Блін! І знову Кривий Ріг, і знову фуфло. Ну скільки ж можна!
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28.04.2020 16:43 Відповісти
"установлено, что в течение 2015-2017 годов" Ото ж.
Источник:https://censor.net/p3192141
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28.04.2020 16:45 Відповісти
І що це мінє, зебіле? Що від цього Кривий Ріг перестає бути джерелом лайна в Україні?
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28.04.2020 17:09 Відповісти
Так, ты с Кривого Рога?
Ой, как же тебе не повезло...
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28.04.2020 17:18 Відповісти
З криворізьким вилупком Україні дійсно не пощастило. Але тобі, москалю, то буде слабка втіха. Хоч маскуйся під американця, хоч під наш прапор.
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28.04.2020 18:12 Відповісти
Засадить за граты и кормить только этим т.н. смазочным маслом всю оставшуюся жизнь.
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28.04.2020 16:49 Відповісти
Ну і? Одне було в 15-17-х, інше в 19-му. І все Кривий Ріг. Екологія там така, чи що?
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28.04.2020 16:49 Відповісти
Криворчуки?
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28.04.2020 16:52 Відповісти
Кривомізки.
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28.04.2020 17:01 Відповісти
І чьому цей ріг такий кривий?! Впрочєм,як і його вирождєнєц, бубка хрипата...?
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28.04.2020 16:58 Відповісти
стільки неякісного лайна з Кривого Рогу!
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28.04.2020 17:00 Відповісти
а де якісне лайно? У Львові? 🙂
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28.04.2020 19:10 Відповісти
15-17 год не интересно..это в эпоху шоколадного материализма.Что - нибудь зелёное есть?
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28.04.2020 17:05 Відповісти
тобто, країна по вінця у зеленому лайні, а ти питаєш, чи є щось зелене?
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28.04.2020 17:08 Відповісти
Когда столько спецов по дерьму я стою в сторонке.
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28.04.2020 17:11 Відповісти
а де та сторонка, де немає зеленого лайна, розкажи
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28.04.2020 17:33 Відповісти
По ходу, зелене в тебе в голові ,а що то, чи лайно,чи шмарклі, вирішуй сам.
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28.04.2020 17:11 Відповісти
Ещё один с сантехнической душонкой.
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28.04.2020 17:13 Відповісти
Красавцы, оба два, я про дерьмо не пишу, так, что обменивайтесь своими фантазиями друг с другом.
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28.04.2020 17:16 Відповісти
Бо ти його їсиш, москалю
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28.04.2020 17:21 Відповісти
Повторю ещё раз. Меня не интересует твоя ни политическая ,ни натуральная копрофилия.
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28.04.2020 17:25 Відповісти
Тільки роздуплилися, а дизельні масла , які при 60 градусах ставали водою і на яких поклали купу двигунів!? Скільки писалося рапортів, робили за свій рахунок аналізи в ******** лабараторіях, які цілком прямо заявляли-це в двигун лити категорично не можна (ІХП).... приїхали ПММ-щики на гравіцапі совдеповський, "зробили" аналіз пробірками довоєнної давнини, заодно перевірили ведення документації по службі, написали акт по службі, сказали масло-за...сь і умотали. Доходило до того, що купували МТ16п, а ті що по-волонтеристіші -напівсинтетику лили. І на практиці доказали-що легше купити масло і бути спокійним, ніж двигун за власний рахунок відновлювати.
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28.04.2020 18:39 Відповісти
Не буде зрушень на краще до того часу , доки шахраїв та злодіїв ЗМІ називатимуть "комерсантами" або "бізнесменами" . Бєня яскравий тому приклад .
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29.04.2020 12:53 Відповісти
 
 