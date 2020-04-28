Комерсанти з Кривого Рогу поставляли в ЗСУ мастильні матеріали низької якості, а військовий чиновник закривав на це очі, - СБУ. ФОТО

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила незаконну схему привласнення державних коштів, виділених на потреби Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, встановлено, що що протягом 2015-2017 років між Міністерством оборони України, в особі керівника одного з центральних управлінь Збройних Сил України у Києві, та комерційною структурою Кривого Рогу було укладено низку договорів. Комерсантам була надана "протекція" у межах угод на постачання МО мастильних засобів на загальну суму понад 33 мільйони гривень, що виготовляються підрядником за власними технічними умовами.

Правоохоронці задокументували, що комерсанти поставили до Збройних Сил України мастильні матеріали суттєво нижчої категорії якості, ніж вказано в умовах закупівлі, й відповідно значно дешевші.

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Незважаючи на невідповідність умовам якості продукції, постачальники внесли до офіційної документації завідомо неправдиві відомості про реальну вартість матеріалів. Встановлено, що тільки у межах виконання однієї із угод комерсанти завдали державним інтересам збитки у розмірі більш ніж 1 мільйон гривень, що підтверджено відповідними експертизами.

Під час проведення обшуків у високопосадовця ЗСУ та керівництва комерційної структури правоохоронці вилучили додаткові речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження представнику Збройних Сил України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), а керівнику комерційної структури – за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття незаконної оборудки здійснювалась під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Прокуратури Дніпропетровської області.



