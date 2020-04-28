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Нардепи від "Голосу" провели зустріч із Саакашвілі і назвали її "конструктивною". ФОТО

Прессекретар "Голосу" Ярема Дух заявив, що фракція зустрілася з експрезидентом Грузії і колишнім головою Одеської обласної державної адміністрації Міхеілом Саакашвілі, який претендує на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дух повідомив журналістам.

"Сьогодні відбулася зустріч депутатів фракції "Голосу" з Міхеілом Саакашвілі. Зустріч минула конструктивно, гість сказав, що "Голос" - "найкраща фракція, яку я бачив в українському парламенті". Темами зустрічі були ситуація в країні та реформи", - зазначив Дух.

Прессекретар додав, що позиція фракції "Голос" щодо призначення Саакашвілі не обговорювалася.

Нардепи від Голосу провели зустріч із Саакашвілі і назвали її конструктивною 01

Про зустріч також повідомив у Facebook сам Саакашвілі. "Дуже хороша зустріч і обговорення з фракцією "Голос". Вони реально круті!" - зазначив Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Саакашвілі Міхеіл (2155) Голос партія (513)


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Топ коментарі
+22
миша теперь к "голосу" подкатывает с точно такими же комплиментами про "лучшую фракцию". дешевка
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28.04.2020 17:48 Відповісти
+10
а шо там пес?)
будет с Михо встречаться?)
шо Петя-конфета говорит по этому поводу?))
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28.04.2020 17:49 Відповісти
+10
миша назначил голос любимой женой! вот сявко обрадуется!
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28.04.2020 17:50 Відповісти
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Громкий пук с Михрюткой -отвлекающий маневр шибздика. Чтобы втихаря Зеленский подписал закон о продаже земли
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28.04.2020 17:46 Відповісти
по фото так сложилось впечатление, что клован другое продавал))
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28.04.2020 17:47 Відповісти
- "Голос" !
- "гав" !!!

шавки олигархата
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28.04.2020 17:57 Відповісти
Что тоже Коломойского?
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28.04.2020 20:07 Відповісти
И мэра Одессы Он везде готов. Принять. Историческая, как многие думают, личность, а пытается выторговать хоть что-нибудь, где можно прокормиться и прокормит свору, которая придет за ним.
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28.04.2020 18:28 Відповісти
Нардепы от "Голоса" провели встречу с Саакашвили и назвали ее "конструктивной" - Цензор.НЕТ 2476
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28.04.2020 18:30 Відповісти
миша теперь к "голосу" подкатывает с точно такими же комплиментами про "лучшую фракцию". дешевка
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28.04.2020 17:48 Відповісти
миша назначил голос любимой женой! вот сявко обрадуется!
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28.04.2020 17:50 Відповісти
Миша подкатывает ? Ему лоток протоптали .
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28.04.2020 17:51 Відповісти
Может наоборот Голос подкатывает к Мише, единственному кто не на пальцах знает как проводить реформы и выводить страну с кризиса
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28.04.2020 18:14 Відповісти
может и так
фракция "голос" никогда мозгами не отличалась
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28.04.2020 18:37 Відповісти
На белое говорить черное - это паскудная черта характера. Единственные нормальные, но они всегда в меньшинстве, поэтому так и живем.
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28.04.2020 20:09 Відповісти
Ты стрелок прямо с подливой... высер засчитан😆
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28.04.2020 18:17 Відповісти
А когда Саакашвили к Лукашенко приезжал и сказал, то Лукашенко - гарант независимости Беларуси, ты никакую подливку у Саакашвили не унюхал?
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28.04.2020 18:26 Відповісти
Нет это ваша слабость вылизывать подливу Мародера.Он вас четко присодил на шоколад.
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28.04.2020 18:29 Відповісти
Я так и понял, что Саакашвили и тогда и сейчас кукиш в кармане держал, когда подливу разливал.
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28.04.2020 18:31 Відповісти
слизывай не отвлекайся
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28.04.2020 18:36 Відповісти
Это он зря. "Слуги народа" не простят. Усьо пропало, шеф!
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28.04.2020 20:48 Відповісти
Странная фракция . А год назад народ поверил , что они между небом и землёй .
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28.04.2020 17:49 Відповісти
а шо там пес?)
будет с Михо встречаться?)
шо Петя-конфета говорит по этому поводу?))
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28.04.2020 17:49 Відповісти
Только на стадионе.
Т.е. на ринге.
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28.04.2020 17:51 Відповісти
Изыди мокша)))
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28.04.2020 17:53 Відповісти
На місті Пєті, я б голосував за Мішу обома руками))) Бо тоді і з Аваковим нові приколи у Саакашвілі будуть, а через півроку Зе стане барігою)))
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28.04.2020 17:57 Відповісти
тільки зебіли (в які рядна не одягались би, навіть в грицеві) бажають своїй країні всіляких негараздів.
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28.04.2020 20:06 Відповісти
Куди вже гірше? А Міша може виконати роль криголама (майже по Суворову)
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28.04.2020 21:03 Відповісти
А шо там эпоха бидности? закончилась уже или нужно еще подождать
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28.04.2020 17:58 Відповісти
на месте Пороха, я проголосовал бы за Мишу в правительстве ЗЕБЕни одностайно:

если нужно что-то разрушить, то Мишка-Фугас саме то !
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28.04.2020 18:00 Відповісти
Стесняюсь спросить, а что он, Михо, разрушил? Может коррупцию в Грузии?
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28.04.2020 18:33 Відповісти
А что Миша в Украине создал?
Цветущую Одессу?
Михо-майдан ?

Он все проср...л!
В реформаторы его!
В реформаторы !!! 😁
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28.04.2020 19:45 Відповісти
Дорогой Алекс, судя по твоему фото после восклицательных знаков вид у тебя очень изможденный и даже несколько истерический. Береги себя, не перенапрягайся интеллектуально с этими постами на Цензоре. Оно тибе нада?
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28.04.2020 21:07 Відповісти
В Одессе Саакашвили был один против всей воровской своры, которую кстати поддерживали из Киева. Он физически не мог там ничего сделать.
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28.04.2020 21:30 Відповісти
В красивому фантику - цукерка діарейна...))
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28.04.2020 18:18 Відповісти
А до там твой Кон Чен Вы п!злит?
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28.04.2020 19:38 Відповісти
Им это уже не поможет.
Пропал "голос".
Совсем пропал.
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28.04.2020 17:50 Відповісти
Пук ще Є..))
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28.04.2020 18:19 Відповісти
Шо конструіровалі і чому не всі в масках та ще й "соціальної відстані" не дотримуються?
15 × 17 000 грн - це ж які гроші!
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28.04.2020 17:51 Відповісти
Без масок те, которые уже переболели.
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28.04.2020 17:54 Відповісти
А в масках ті, що ще хворіють?
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28.04.2020 17:59 Відповісти
Это какой-то позор !
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28.04.2020 17:52 Відповісти
какая неожиданность !
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28.04.2020 18:01 Відповісти
шото "голос" никак не угадает с кем петь... никак правильную ноту взять не может
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28.04.2020 17:55 Відповісти
Смотрится,будто Сааку прифотошопили.Какая встреча с кокаинщиком может быть конструктивной?
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28.04.2020 17:58 Відповісти
они крутые , слуги тоже не лохи ...все там крутые , только страна почему стараниями этих крутых никак из ж@опы не вылезет
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28.04.2020 18:03 Відповісти
а голоса то не слышно
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28.04.2020 18:08 Відповісти
Да, целых 15 человек в Раде. Они все решают в стране.
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28.04.2020 20:11 Відповісти
Голос ПОПи..
😁
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28.04.2020 18:14 Відповісти
Так виглядає уряд Словаччини:

Нардепы от "Голоса" провели встречу с Саакашвили и назвали ее "конструктивной" - Цензор.НЕТ 125

В країні з населенням 5,5 мільйонів чоловік досі зафіксовано 1384 випадки коронавіруса (+3 за минулу добу) та 20 смертей.
Сьогодні уряд прийняв рішення виділити 1,2 мільярди євро (з "недоосвоєного" фонду фінансування від ЄС) на захист робочих місьць, дофінансування медицини та підтримку малого бізнесу.
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28.04.2020 18:24 Відповісти
И?
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28.04.2020 20:34 Відповісти
Щр "і"? Всі в масках і жодного грузіна...
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28.04.2020 20:40 Відповісти
Короче, реформы, у нас в стране, не так то просто и провести!
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28.04.2020 18:34 Відповісти
Сейчас у сои бомбонет😷
Ведь всем извесно что Миша -огент кремля. Да и Голос - тоже проект фсб. Только пеця -патриот и торговый портнер😷. Да соя?
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28.04.2020 18:39 Відповісти
Нардепы от "Голоса" провели встречу с Саакашвили и назвали ее "конструктивной" - Цензор.НЕТ 2167
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28.04.2020 18:43 Відповісти
Если бы ты знал правила севооборота, то изменил бы своё отношение к сое.
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28.04.2020 19:00 Відповісти
Я представляю, как он будет консультироваться с ЕС. Будет быстро и безболезненно.
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28.04.2020 18:41 Відповісти
А че там представоять? Так же как и с зажопом. Игнор. Одно Г¤฿₪θ только сказки разные
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28.04.2020 18:47 Відповісти
...встреча прошла в "Велюре"?
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28.04.2020 19:06 Відповісти
У психіатричну лікарню призначили досвідченого нейрохирурга.
Хворі по-різному сприйняли новину. Альцгеймерики прийнялися запускати процес мислення. Епілептики закинулися в припадки. Аутистам було все рівно. Маніакально-депресивні крадії заявили, що не було нейрохирурга, то й не треба.
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28.04.2020 19:15 Відповісти
Если Зеленский - большой позор, то Вакарчук - мелкий позор.
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28.04.2020 20:10 Відповісти
А кто у нас конфетка?
Вакарчук, по моему мнению, достойный человек. Но у нас, кому можно было бы дать шанс на проведение реформ в стране, всегда в меньшинстве.
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28.04.2020 20:15 Відповісти
Это как? Потрошенко против, а голос Потрошенко за?
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28.04.2020 20:33 Відповісти
 
 