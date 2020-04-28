Нардепи від "Голосу" провели зустріч із Саакашвілі і назвали її "конструктивною". ФОТО

Прессекретар "Голосу" Ярема Дух заявив, що фракція зустрілася з експрезидентом Грузії і колишнім головою Одеської обласної державної адміністрації Міхеілом Саакашвілі, який претендує на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дух повідомив журналістам.

"Сьогодні відбулася зустріч депутатів фракції "Голосу" з Міхеілом Саакашвілі. Зустріч минула конструктивно, гість сказав, що "Голос" - "найкраща фракція, яку я бачив в українському парламенті". Темами зустрічі були ситуація в країні та реформи", - зазначив Дух.

Прессекретар додав, що позиція фракції "Голос" щодо призначення Саакашвілі не обговорювалася.

Про зустріч також повідомив у Facebook сам Саакашвілі. "Дуже хороша зустріч і обговорення з фракцією "Голос". Вони реально круті!" - зазначив Саакашвілі.

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