Нардепи від "Голосу" провели зустріч із Саакашвілі і назвали її "конструктивною". ФОТО
Прессекретар "Голосу" Ярема Дух заявив, що фракція зустрілася з експрезидентом Грузії і колишнім головою Одеської обласної державної адміністрації Міхеілом Саакашвілі, який претендує на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Дух повідомив журналістам.
"Сьогодні відбулася зустріч депутатів фракції "Голосу" з Міхеілом Саакашвілі. Зустріч минула конструктивно, гість сказав, що "Голос" - "найкраща фракція, яку я бачив в українському парламенті". Темами зустрічі були ситуація в країні та реформи", - зазначив Дух.
Прессекретар додав, що позиція фракції "Голос" щодо призначення Саакашвілі не обговорювалася.
Про зустріч також повідомив у Facebook сам Саакашвілі. "Дуже хороша зустріч і обговорення з фракцією "Голос". Вони реально круті!" - зазначив Саакашвілі.
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- "гав" !!!
шавки олигархата
фракция "голос" никогда мозгами не отличалась
будет с Михо встречаться?)
шо Петя-конфета говорит по этому поводу?))
Т.е. на ринге.
если нужно что-то разрушить, то Мишка-Фугас саме то !
Цветущую Одессу?
Михо-майдан ?
Он все проср...л!
В реформаторы его!
В реформаторы !!! 😁
Пропал "голос".
Совсем пропал.
15 × 17 000 грн - це ж які гроші!
😁
В країні з населенням 5,5 мільйонів чоловік досі зафіксовано 1384 випадки коронавіруса (+3 за минулу добу) та 20 смертей.
Сьогодні уряд прийняв рішення виділити 1,2 мільярди євро (з "недоосвоєного" фонду фінансування від ЄС) на захист робочих місьць, дофінансування медицини та підтримку малого бізнесу.
Ведь всем извесно что Миша -огент кремля. Да и Голос - тоже проект фсб. Только пеця -патриот и торговый портнер😷. Да соя?
Хворі по-різному сприйняли новину. Альцгеймерики прийнялися запускати процес мислення. Епілептики закинулися в припадки. Аутистам було все рівно. Маніакально-депресивні крадії заявили, що не було нейрохирурга, то й не треба.
Вакарчук, по моему мнению, достойный человек. Но у нас, кому можно было бы дать шанс на проведение реформ в стране, всегда в меньшинстве.