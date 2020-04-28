Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ. ФОТО

Повітряні сили Збройних сил України продовжують здійснювати гуманітарні авіарейси з Китаю, якими постачають медичні засоби для України і європейських країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних сил ЗСУ, про це заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗС України Сергій Голубцов.

"Літаки Повітряних Сил вже здійснили два рейси з Китаю в Україну і три рейси з КНР у Румунію. Кожен борт перевіз близько 30 тонн спеціального медичного вантажу", - цитує пресслужба слова Голубцова.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил України гуманітарні рейси здійснюють військові транспортники Іл-76МД Повітряних сил спільно з цивільними літаками авіаліній "Антонова".

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Зазначається, що рейси здійснюють у рамках повітряного мосту між Україною і Китаєм, налаштованого з метою максимально оперативного постачання необхідних медичних засобів для виявлення і протидії поширенню Covid-19.

"Найближчим часом українських військових льотчиків можуть залучити до повітряної доставки медикаментів у країни Балтії і країни Близького Сходу", - сказано в повідомленні.









