Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ. ФОТО
Повітряні сили Збройних сил України продовжують здійснювати гуманітарні авіарейси з Китаю, якими постачають медичні засоби для України і європейських країн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних сил ЗСУ, про це заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗС України Сергій Голубцов.
"Літаки Повітряних Сил вже здійснили два рейси з Китаю в Україну і три рейси з КНР у Румунію. Кожен борт перевіз близько 30 тонн спеціального медичного вантажу", - цитує пресслужба слова Голубцова.
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил України гуманітарні рейси здійснюють військові транспортники Іл-76МД Повітряних сил спільно з цивільними літаками авіаліній "Антонова".
Зазначається, що рейси здійснюють у рамках повітряного мосту між Україною і Китаєм, налаштованого з метою максимально оперативного постачання необхідних медичних засобів для виявлення і протидії поширенню Covid-19.
"Найближчим часом українських військових льотчиків можуть залучити до повітряної доставки медикаментів у країни Балтії і країни Близького Сходу", - сказано в повідомленні.
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"Самолеты Воздушных Сил уже осуществили два рейса из Китая в Украину и три рейса из КНР в Румынию. Каждый борт перевез около 30 тонн специального медицинского груза", - цитирует пресс-служба его слова. Источник: https://censor.net.ua/p3192225
Мрия то отдельная история
Украину никогда не будут уважать, если Украина будет отказывать другим в помощи, если ее попросили.
Отправляли самолёты по тоннажу и объему груза.
Если бы в Украине освоили производство масок, защитных костюмов, аппаратов ИВЛ и прочего, то была бы польза.
Как будто они не знают чем заняться - надо осваивать западное направление.
Аж до Урала надо покончить с пьянством, совком и разрухой.
Восток алеет, Китай вдали.
Когда по московии осенью прокатилась волна атипичной пневмонии.
все просто сделали вид, что так и надо.
Но Китай "Мриями" и "Русланами" возил и возит в Европу свои занюханные маски,
которые до того пылились на складах. причём будучи в 10 раз дешевле.
Америка будет с этим разбираться.
Новых мощных движков так и не появилось.
Потому приходится менять индекс: 476. потом будет Ил-4476 - нет предела совершенству
для плохой уменьшенной копии С-5А.
А ничего , что на модерн. 76-х таки ставят более новые движки?
А Московия скатывается с сталину, лучине и лаптям, но с электронным чипом для слежки.
Чип будет тоже китайский.