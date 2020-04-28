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Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ. ФОТО

Повітряні сили Збройних сил України продовжують здійснювати гуманітарні авіарейси з Китаю, якими постачають медичні засоби для України і європейських країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних сил ЗСУ, про це заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗС України Сергій Голубцов.

"Літаки Повітряних Сил вже здійснили два рейси з Китаю в Україну і три рейси з КНР у Румунію. Кожен борт перевіз близько 30 тонн спеціального медичного вантажу", - цитує пресслужба слова Голубцова.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил України гуманітарні рейси здійснюють військові транспортники Іл-76МД Повітряних сил спільно з цивільними літаками авіаліній "Антонова".

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Зазначається, що рейси здійснюють у рамках повітряного мосту між Україною і Китаєм, налаштованого з метою максимально оперативного постачання необхідних медичних засобів для виявлення і протидії поширенню Covid-19.

"Найближчим часом українських військових льотчиків можуть залучити до повітряної доставки медикаментів у країни Балтії і країни Близького Сходу", - сказано в повідомленні.

Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ 01
Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ 02
Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ 03

Автор: 

авіація (4173) карантин (18172) ЗСУ (7676) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А скільки бариги вивезли в Китай засобів захисту??!
За наші податки..
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28.04.2020 22:10 Відповісти
+2
Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 3097
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28.04.2020 23:07 Відповісти
+1
А українська Мрія транспортує комусь товар.Це все абсурдно.
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28.04.2020 22:23 Відповісти
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А скільки бариги вивезли в Китай засобів захисту??!
За наші податки..
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28.04.2020 22:10 Відповісти
А почему на самолете ВВС Украины, нет надписи на украинском языке?
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28.04.2020 22:11 Відповісти
Патаму.
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28.04.2020 22:19 Відповісти
потому, что есть опознавательные знаки установленного образца.
А надпись - это уже дополнение.
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28.04.2020 22:26 Відповісти
Странно, я посмотрел несколько фотографий транспортных самолетов: США, Перу, Румынии, Италии, так вот там таких транспарантов нет.
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28.04.2020 22:32 Відповісти
Она есть, только внутри.
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28.04.2020 22:28 Відповісти
Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 3097
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28.04.2020 23:07 Відповісти
На левой стороне есть на нашій мові
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29.04.2020 09:01 Відповісти
Буде Министру обороны чем хлебушек помазать)))))
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28.04.2020 22:12 Відповісти
лучше бы бомбили военные самолёты этот кетай в благодарность.
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28.04.2020 22:15 Відповісти
іскандерамі ?
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28.04.2020 22:24 Відповісти
тупіше нічого не придумав?
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28.04.2020 22:27 Відповісти
А українська Мрія транспортує комусь товар.Це все абсурдно.
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28.04.2020 22:23 Відповісти
Ыкономизд, Мрия выполняет коммерческие рейсы
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28.04.2020 23:00 Відповісти
https://censor.net/user/426966 Возить товар комусь.Ми послали десятки літаків,а це більше обійшлося бюджету,чим один політ Мрії.Яка би за раз більше товару привезла.Зараз вона нам потрібна.Але в нас завжди така фігня.
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28.04.2020 23:03 Відповісти
Не перегибай.

"Самолеты Воздушных Сил уже осуществили два рейса из Китая в Украину и три рейса из КНР в Румынию. Каждый борт перевез около 30 тонн специального медицинского груза", - цитирует пресс-служба его слова. Источник: https://censor.net.ua/p3192225

Мрия то отдельная история
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28.04.2020 23:08 Відповісти
https://censor.net/user/426966 А перед тим ще іншими возили.Люба країна насамперед за себе думає і тільки України ні.Українців ніколи не будуть в світі поважати,бо самі себе не поважаємо.
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28.04.2020 23:12 Відповісти
Если Украине заплатили за перевозку то грех не привезти.
Украину никогда не будут уважать, если Украина будет отказывать другим в помощи, если ее попросили.
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28.04.2020 23:16 Відповісти
https://censor.net/user/426966 Так малими літаками це дорожче виходить.Це все компенсується з бюджету.В першу чергу Україна повинна возити.для Українців.Нам не дуже допомагають.
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28.04.2020 23:18 Відповісти
Ну, везти в фуре мешок картошки тоже перебор.
Отправляли самолёты по тоннажу и объему груза.
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28.04.2020 23:24 Відповісти
https://censor.net/user/426966 Ти додік,чи прикидуєшся?
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28.04.2020 23:31 Відповісти
Все, пшел вон, хамло соевое
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28.04.2020 23:33 Відповісти
В Китай с Украины гуманитарку?
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28.04.2020 22:25 Відповісти
Это не про Китай
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29.04.2020 00:03 Відповісти
I привезуть вони пiдробленi несертфiкованi нiким маски та неякснi тести . Грошi коту пiд хвiст
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28.04.2020 22:35 Відповісти
Лучше бы мотивировали малый бизнес заказами, чем пиариться на гуманитарной помощи.
Если бы в Украине освоили производство масок, защитных костюмов, аппаратов ИВЛ и прочего, то была бы польза.
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28.04.2020 22:35 Відповісти
Китаю надо выставить могучий счёт за распространение заведомо лживой информации. которая привела к потребительской панике и обесцениванию западных предприятий в Китае.
Как будто они не знают чем заняться - надо осваивать западное направление.
Аж до Урала надо покончить с пьянством, совком и разрухой.
Восток алеет, Китай вдали.
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28.04.2020 22:38 Відповісти
Это твоё личное или наработаное офисом определение,на Китай,щоб увести от пожара Новосиба Вектора?
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28.04.2020 22:52 Відповісти
Одно нисколько не мешает другому.
Когда по московии осенью прокатилась волна атипичной пневмонии.
все просто сделали вид, что так и надо.
Но Китай "Мриями" и "Русланами" возил и возит в Европу свои занюханные маски,
которые до того пылились на складах. причём будучи в 10 раз дешевле.
Америка будет с этим разбираться.
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28.04.2020 23:37 Відповісти
Приколись Карантин Городок https://youtu.be/MV254CqKgLE
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28.04.2020 23:43 Відповісти
Респект и уважуха техникам,пилотам.Но,не стоит гонять птичку чрез меру.Бо ей нужен отдых.,может и навернутся,на радость каким то троллям.....
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28.04.2020 22:49 Відповісти
Особенно когда эта птичка древний советский Иллюша
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28.04.2020 22:53 Відповісти
Та пох.Я за сохранение всего хорошего.Если советский Ил был круче Боинга.То почему Ил исчез,а Боинг остался.Наверное,из -за внутри видовой борьбы у кого наконечники на стрелы лучше
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28.04.2020 23:01 Відповісти
Иногда лучше молчать или учить матчасть. Ил вполне себе существует и очень даже развивается. Тяжелые транспортники продолжает клепать. А также замену небольшим АНам
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28.04.2020 23:03 Відповісти
Ну и флаг ему в руки
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28.04.2020 23:06 Відповісти
Надеюсь в становлении украинского аэрофлота,вже с батареей на спине, в речку никого не кидают
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28.04.2020 23:10 Відповісти
"Ил" не существует, а прозябает.
Новых мощных движков так и не появилось.
Потому приходится менять индекс: 476. потом будет Ил-4476 - нет предела совершенству
для плохой уменьшенной копии С-5А.
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28.04.2020 23:39 Відповісти
А это ничего . что производство мод. 76-х перенесли за два года с Ташкента и по сути с нуля снова освоили сборку? А новые 112-е и 114-е - это тоже прозябание?
А ничего , что на модерн. 76-х таки ставят более новые движки?
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29.04.2020 00:09 Відповісти
А где эти 112-е и 114-е ? На каких линиях их можно увидеть ?
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29.04.2020 07:53 Відповісти
знайшли чим хвалитись...
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28.04.2020 22:53 Відповісти
Надо же как-то добить ресурс советских Илов
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28.04.2020 22:54 Відповісти
Я фигею....Украина пять лет боровшаяся с коммунизмом,нашла друга в коммунистическом Китае.
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28.04.2020 23:26 Відповісти
Коммунистический Китай умудряется выпускать капиталистическую передовую "Теслу".
А Московия скатывается с сталину, лучине и лаптям, но с электронным чипом для слежки.
Чип будет тоже китайский.
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28.04.2020 23:51 Відповісти
Та ты шо серьёзно?!Если долго смотреть в её лицо,можно щось разглядеть

Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 6641
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28.04.2020 23:54 Відповісти
Шоб расставить все точки...Для меня москали и Китай, две сущности одного целого
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28.04.2020 23:28 Відповісти
Китай нашу территорию, вроде, не трогал.
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28.04.2020 23:43 Відповісти
Нет пророка в своем отечестве... Аж интересно что не могут делать в Украине, только в Китае....
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29.04.2020 01:10 Відповісти
"Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу". А скільки рейсів здійснили щоб вивезти всі засоби захисту до початку оголошення карантину?
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29.04.2020 09:39 Відповісти
Не надо нам эти гуманитарные грузы, лучше бы не производили и не распространяли бактериологическое оружие,-короновирус.
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29.04.2020 11:34 Відповісти
 
 