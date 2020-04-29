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Збут нелегальної горілки блокувала СБУ на Донеччині, вилучено алкоголь на суму майже 3 млн грн. ФОТО

Масштабний збут контрафактного алкоголю, нелегально виготовленого на вітчизняних лікеро-горілчаних заводах, припинила Служба безпеки України в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Протиправний механізм організувало керівництво однієї із донецьких фірм-дистриб’юторів та кількох підприємств галузі із різних регіонів країни. Встановлено, що зловмисники налагодили виробництво необлікованої алкогольної продукції, яку реалізовували в обхід податкового законодавства із підробленими марками акцизного збору. За оперативною інформацією, щомісяця вони реалізовували контрафакт на 80 млн.

Правоохоронці провели обшуки на ліцензованих оптових базах компанії-посередника у Маріуполі та Краматорську, а також одній із мереж роздрібної торгівлі у місті Слов’янськ. Під час перевірочних заходів було вилучено 30 000 пляшок контрафактного алкоголю на майже 3 мільйони гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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Збут нелегальної горілки блокувала СБУ на Донеччині, вилучено алкоголь на суму майже 3 млн грн 01
Збут нелегальної горілки блокувала СБУ на Донеччині, вилучено алкоголь на суму майже 3 млн грн 02

Автор: 

алкоголь (1250) контрафакт (227) СБУ (12986) Донецька область (8830)


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Топ коментарі
+2
а разве СБУ не шпионов ловить должно..?
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29.04.2020 10:32 Відповісти
+2
Сбыт нелегальной водки блокировала СБУ ...

А СБУ случайно не шпионов и диверсантов должно ловить? Шпионов - это не выгодно... Вот водкой заниматься - это самое оно...
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29.04.2020 12:08 Відповісти
+1
Бардели, проститутки, водка... а кто будет госизменой заниматься? Активисты с журналистами?
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29.04.2020 10:42 Відповісти
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и шо без ментов лили водку!?
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29.04.2020 10:25 Відповісти
а разве СБУ не шпионов ловить должно..?
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29.04.2020 10:32 Відповісти
после этого отправились в глубокий в космос ловить покемонов
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29.04.2020 10:33 Відповісти
эту вотку дамбасня нарыла в шахтах. они хотели напоить ею всю галактику.
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29.04.2020 10:37 Відповісти
Бардели, проститутки, водка... а кто будет госизменой заниматься? Активисты с журналистами?
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29.04.2020 10:42 Відповісти
хочешь таки посадить Петюню на нары за взорванные склады? )
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29.04.2020 10:45 Відповісти
контрафактного алкоголя, нелегально изготовленного на отечественных ликероводочных заводах.... - цитата
контрафактного.. - если грубо, то подделка под оригинал
нелегально изготовленного - не разрешенное законом, подпольно изготовленное, кустарное...
может просто - неучтенные, без соответствующих документов, сделанные сверх заявленных квот.. или таки - шмурдяк, подогнанный по какую-то марку????
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29.04.2020 10:43 Відповісти
ото банкет будет у сбушников)))
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29.04.2020 11:05 Відповісти
Сбыт нелегальной водки блокировала СБУ ...

А СБУ случайно не шпионов и диверсантов должно ловить? Шпионов - это не выгодно... Вот водкой заниматься - это самое оно...
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29.04.2020 12:08 Відповісти
 
 