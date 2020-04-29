Збут нелегальної горілки блокувала СБУ на Донеччині, вилучено алкоголь на суму майже 3 млн грн. ФОТО

Масштабний збут контрафактного алкоголю, нелегально виготовленого на вітчизняних лікеро-горілчаних заводах, припинила Служба безпеки України в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Протиправний механізм організувало керівництво однієї із донецьких фірм-дистриб’юторів та кількох підприємств галузі із різних регіонів країни. Встановлено, що зловмисники налагодили виробництво необлікованої алкогольної продукції, яку реалізовували в обхід податкового законодавства із підробленими марками акцизного збору. За оперативною інформацією, щомісяця вони реалізовували контрафакт на 80 млн.

Правоохоронці провели обшуки на ліцензованих оптових базах компанії-посередника у Маріуполі та Краматорську, а також одній із мереж роздрібної торгівлі у місті Слов’янськ. Під час перевірочних заходів було вилучено 30 000 пляшок контрафактного алкоголю на майже 3 мільйони гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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