Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ. ФОТО

Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Заззначається, що завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).

Таке співвідношення є не лише зручним для здійснення розрахунків і задовольняє потреби української економіки в готівці, але й відповідає практиці провідних центральних банків (Канади, Великої Британії, Австралії, Данії, Угорщини, Чехії, Японії, тощо).

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Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.



