Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ. ФОТО
Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
Заззначається, що завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).
Таке співвідношення є не лише зручним для здійснення розрахунків і задовольняє потреби української економіки в готівці, але й відповідає практиці провідних центральних банків (Канади, Великої Британії, Австралії, Данії, Угорщини, Чехії, Японії, тощо).
Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Украинп Это действительно наглядная демонстрация инфляции. Потому что копейки из оборота выводят за ненадобностью - за них уже ничего не купишь. Да и за 1,2 гривен тоже ничего не купишь .
Монеты номиналом 1, 2 гривни легкие и маленькие, и очень похожи на копейки, поэтому их часто путали.
Людям неудобно
будем с торбочками ходить.... ибо карманы не выдержать ))))
Лахта, на 5-ке Хмельницкий, - запомни!
А вот УКРАИНЦЫ УЖЕ СУЩЕСТВОВАЛИ много столетий ДО появления русской народности !
Гривна в жопе из-за величайшего незалежного правления мудо-мово-виры. Деноминацию нудно проводить. А не втюхивать всем очередной фуфломицин с гандоном.
"Объявление: «В связи с поворотом политики Российской Федерации к сокращению зависимости от доллара Министерству финансов РФ срочно нужны квалифицированные столяры-краснодеревщики для изготовления российской валюты».
**********
2012 рік. Наслєдіє злочинного рєжиму Шапкотира. Він любив золото, - золоті батони, наприклад.
Тоді не з'яився б і Бандера.
А Петлюра ши ддівський імітатор "українства".
или не плюнут, но будут накачанные шо капец
Эта монета должна заменить 10 коп. или 1 коп. ?
Может у нас уже найдется обиженный художник, чтоб не доводить до 2 млн голодающих?