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Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ. ФОТО

Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Заззначається, що завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).

Таке співвідношення є не лише зручним для здійснення розрахунків і задовольняє потреби української економіки в готівці, але й відповідає практиці провідних центральних банків (Канади, Великої Британії, Австралії, Данії, Угорщини, Чехії, Японії, тощо).

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Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.  На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Нова монета номіналом 10 гривень зявиться в обігу в червні, - НБУ 01
Нова монета номіналом 10 гривень зявиться в обігу в червні, - НБУ 02

Автор: 

монети (275) НБУ (10475)


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Топ коментарі
+27
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу=)
Лахта, на 5-ке Хмельницкий, - запомни!
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29.04.2020 11:02 Відповісти
+13
где то заплакали кондукторы троллейбусов и водители маршруток
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29.04.2020 10:56 Відповісти
+13
Пошла плясать инфляция
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29.04.2020 10:57 Відповісти
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10 гривнокопеек
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29.04.2020 10:55 Відповісти
где то заплакали кондукторы троллейбусов и водители маршруток
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29.04.2020 10:56 Відповісти
))))) да, лучше бы по пять гривнокопеек сделали
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29.04.2020 10:58 Відповісти
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ - Цензор.НЕТ 9519
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29.04.2020 11:21 Відповісти
Ни разу не видела, буду знать. Спасибо
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29.04.2020 11:26 Відповісти
Ото ж... А то привыкли карточками шморгать...
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29.04.2020 15:38 Відповісти
А я на днях первый раз увидел, причем у себя в кармане обнаружил. Хотел отдать как 2 грн, потом присмотрелся... Вообще тому, кто придумал дизайн - надо голову оторвать. Они ж все практически одинаковые на вид и на ощупь. В Чехии вон все монеты заметно отличаются друг от друга.
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29.04.2020 20:05 Відповісти
а може перестати плакати і переходити на цивілізовані способи оплати?
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29.04.2020 15:32 Відповісти
ідеальна маршрутка: 1. без бидломаршрутчика 2. безконтактна оплата пропорційно довжині поїздки 3. по графіку з gps-відстеженням онлайн
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29.04.2020 15:39 Відповісти
Пошла плясать инфляция
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29.04.2020 10:57 Відповісти
не пошла плесать ))) неумесный комент)))) Во многих странах Европы такой подход если уж курс 27.
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29.04.2020 11:32 Відповісти
Вот не знаете о чем пишите, а других оцениваете.
В Украинп Это действительно наглядная демонстрация инфляции. Потому что копейки из оборота выводят за ненадобностью - за них уже ничего не купишь. Да и за 1,2 гривен тоже ничего не купишь .
Монеты номиналом 1, 2 гривни легкие и маленькие, и очень похожи на копейки, поэтому их часто путали.
Людям неудобно
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29.04.2020 11:45 Відповісти
Совершенно верно. Эта 10грн. монета очень скоро будет эквивалентна 10 коп год назад, да и 1000грн выпустили тоже в связи с ростом инфляции. Уже разрабатывается 5000грн купюра.
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29.04.2020 14:14 Відповісти
Это ложь. За 24 года инфляция составила 1630%. То есть, 0,7 раза в год в среднем. Крупнейшая тогда купюра 100 грн. эквивалентна тогдашним четырем. Но в 100 раз за год или два гривна никогда не обесценивались. Даже рваный ржубль так не падал.
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29.04.2020 14:48 Відповісти
Вернее даже 6 грн.
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29.04.2020 14:50 Відповісти
Новая монета номиналом 10 гривен появится в обороте в июне, - НБУ - Цензор.НЕТ 7041

будем с торбочками ходить.... ибо карманы не выдержать ))))
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29.04.2020 10:57 Відповісти
не выдержат! * (пардон)...это не всем выдержать )))))
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29.04.2020 10:58 Відповісти
Можно подумать, вы десятки единиц пятёрок и десяток сейчас носите в кармане. Все равно основные это купюры 50-200грн. А на маршрутку хватит трех-пяти монеток. Что и было в кармане 20лет назад, когда проезд стоил 25-75 копеек.
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29.04.2020 14:52 Відповісти
почему Мазепа? Он ведь на пятерке нарисован?
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29.04.2020 10:58 Відповісти
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу=)
Лахта, на 5-ке Хмельницкий, - запомни!
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29.04.2020 11:02 Відповісти
!!
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29.04.2020 11:47 Відповісти
плюс лайкнувший
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29.04.2020 11:58 Відповісти
А какая для слуг Р А З Н И Ц А
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29.04.2020 11:03 Відповісти
Нагружу КАМАЗ монетами и в Ялту!
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29.04.2020 11:06 Відповісти
На пятьорці - Хмель..
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29.04.2020 11:20 Відповісти
Кацапи випадали в істерику від Мазепи з 5грн банкноти , тепер ще й тіпатиме від 10 гривневої монети . Це на краще .
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29.04.2020 12:34 Відповісти
Теперь 10 гривневыми монетами!!! В каждом супермаркете страны!!

Новая монета номиналом 10 гривен появится в обороте в июне, - НБУ - Цензор.НЕТ 972
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29.04.2020 11:04 Відповісти
У ментов на видео он не такой грозный)))
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29.04.2020 21:59 Відповісти
А Зеля вчесть себя или Путина или Коломойского выпустит монеты?
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29.04.2020 11:05 Відповісти
Что значит " древнерусского" ?! Не никаких и никакого - " древнерусского" ! Русских до 18 века вообще не существовало как народа... Народность 15 веке лишь зарождалась !

А вот УКРАИНЦЫ УЖЕ СУЩЕСТВОВАЛИ много столетий ДО появления русской народности !
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29.04.2020 11:05 Відповісти
Та то безграмотный ватообразный редактор на Цензоре ...
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29.04.2020 11:41 Відповісти
А как насчёт выпуска 2К, 5К и 10К банкнот?
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29.04.2020 11:06 Відповісти
Та чеканьте на тій монеті уже 100 бо поки начеканите, з вашим керуванням вже будуть мілліони потрібні. Це ППЦ знову усе як у 90-ті буде, і переживуть це не всі.
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29.04.2020 11:07 Відповісти
Монети не "чеканят", а карбують.
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29.04.2020 16:42 Відповісти
Отсутствуют разменные монеты. Во всех ими хвалёных нормальных странах они есть.
Гривна в жопе из-за величайшего незалежного правления мудо-мово-виры. Деноминацию нудно проводить. А не втюхивать всем очередной фуфломицин с гандоном.
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29.04.2020 11:16 Відповісти
Разменная монета в Чехии давно крона!!!! или копейками по 1.2..5.10 это нормально. кстати и в Росии давно рубль в монетах. Странно как то недовольство)))))) курс укрепился и монетизация мировой практики....
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29.04.2020 11:27 Відповісти
Неуместно приводить пример отброссии...
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29.04.2020 11:47 Відповісти
Эта тенденция вообще-то во всем мире...от Великобритании до Новой Зеландии
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29.04.2020 12:01 Відповісти
Тем более...
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29.04.2020 12:04 Відповісти
И в Омерике так?
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29.04.2020 19:07 Відповісти
а это где?
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29.04.2020 20:20 Відповісти
В Чехии есть еще, кроме того, монеты по 20 и 50!
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29.04.2020 16:23 Відповісти
И первая бумажная денюжка - 1000 крон, а крона это гривна + НДС. И почему не взять хороший пример? Для чего эти шесть номиналов монет?
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29.04.2020 17:54 Відповісти
опечатка - 100 крон купюра
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29.04.2020 17:58 Відповісти
На свои "фубли" смотри...

"Объявление: «В связи с поворотом политики Российской Федерации к сокращению зависимости от доллара Министерству финансов РФ срочно нужны квалифицированные столяры-краснодеревщики для изготовления российской валюты».
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29.04.2020 14:08 Відповісти
хто про що, а ти все за свою касапію
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29.04.2020 15:35 Відповісти
Я смотрю, ты без меня, как Ватсон из анекдота о трубке Холмса... Прямо, "жить не можешь...".
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29.04.2020 17:42 Відповісти
Может сразу чемодан - вокзал - раSSейа, не? Мудило российское, чем тебе не нравится армия и язык?
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30.04.2020 10:44 Відповісти
о, а у меня монета в 20 гривень есть, тяжёлая 31 грамм:
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ - Цензор.НЕТ 7700
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29.04.2020 11:22 Відповісти
Це ж золото? Так?
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29.04.2020 11:28 Відповісти
Да, там слева написано Аурум (золото) 999.9 пробы. Интересно, а что на аверсе монеты изображено
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29.04.2020 12:20 Відповісти
Якийсь святий
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29.04.2020 13:15 Відповісти
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ - Цензор.НЕТ 4626
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29.04.2020 15:24 Відповісти
И проржавел край. , и магнитится.
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30.04.2020 01:40 Відповісти
продай
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29.04.2020 12:49 Відповісти
...за номіналом (20 гривень)
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29.04.2020 16:44 Відповісти
Я у знакомого, нумизмата, видел монету в 23 копейки... Советские... Ему брат, гравёр, подарил...
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29.04.2020 14:15 Відповісти
о, а у меня монета в 20 гривень есть, тяжёлая 31 грамм:
**********
2012 рік. Наслєдіє злочинного рєжиму Шапкотира. Він любив золото, - золоті батони, наприклад.
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29.04.2020 15:37 Відповісти
Это обычная инвестиционная.
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30.04.2020 09:11 Відповісти
Гонтырева сидит в обнимку с огнетушителем в Лондоне, но введённые ней издевательства гривной продолжаются
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29.04.2020 11:22 Відповісти
Чому такий негатив з тим що вводяться монети 5 і 10 гривень??? Наближена до гривні - чеська крона... так там давно ще з 2000-х років монети якщо я не помиляюсь 20/25 крон... небачу в тім проблеми. Світова практика монетизаціі. чи це просто щоб "а ухохлов всьо хуже всех"...)))))))))))
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29.04.2020 11:23 Відповісти
банкноти з 100 починаються, все, що нижче - монети
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29.04.2020 11:29 Відповісти
А one cent в США хіба вже не карбують? І "дайми"?
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29.04.2020 16:46 Відповісти
Шкода на що на тисячній купюрі не зобразили Бандеру, аба на крайняк Петлюру. І чого це в людей не запитували кого треба на купюрі друкувати?
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29.04.2020 11:30 Відповісти
Треба зобразити Хмельницького, якому вірубують руку, якою підписано Переяславські угоди.
Тоді не з'яився б і Бандера.
А Петлюра ши ддівський імітатор "українства".
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29.04.2020 12:39 Відповісти
Новый материал для копилок.
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29.04.2020 11:31 Відповісти
**** печатать эту полупластмасу? из золота делайте ****! а не гавно из поноса
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29.04.2020 11:42 Відповісти
из золота даже шекели не льют, а вы таки хотите шоб гривну
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29.04.2020 12:15 Відповісти
Елс нужно заставить народ перейти исключительно на безнал то можно всю локальную валюту сделать в виде тяжелых и неудобных монет. Вплоть до той же 1000 гр. Поначалу будут носить, потом плюнут и окончательно перейдут на электроные способы платежа. А если копить в наличке то даже в случае с инфляцией можно выиграть за счет стоимости металла.
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29.04.2020 11:47 Відповісти
"потом плюнут"
или не плюнут, но будут накачанные шо капец
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29.04.2020 12:14 Відповісти
Опоздал... При Екатерине Второй чеканили рубли из меди. Каждый весил1,6 кг... Чиновники за жалованьем на телегах приезжали...
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29.04.2020 14:17 Відповісти
Батюшке дал мешочек сей шелестящий монеткой по случаю - он и службу правильнее и радостнее править стал. По усопшему, ясное море.
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29.04.2020 12:33 Відповісти
Это Коломойский с усами на монете ? Почему без очков ?
Эта монета должна заменить 10 коп. или 1 коп. ?
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29.04.2020 12:36 Відповісти
Эквивалент
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ - Цензор.НЕТ 4900
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29.04.2020 12:45 Відповісти
Миллионерами все мы уже были, не так давно...
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29.04.2020 12:42 Відповісти
олени тупые не могли буквы золотым цветом сделать их трудно различить..дауны..
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29.04.2020 12:48 Відповісти
Готівка - анахронізм і джелело корупції . В наш час , легко може бути ліквідована , як пережиток . Не розумію , чому цього не робиться . Може криза вправить мозги .
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29.04.2020 12:56 Відповісти
Зачем оставлять в обороте мелочь в 10 и 50 коп.?Идиотизм
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29.04.2020 14:18 Відповісти
В Израиле тоже монетка 10 агорот, за которую ничего не купишь. Просто разменная монета. У нас аналог совковой 1 коп сейчас 50коп - пока есть товар дешевле 1грн. например, спички - таковые монеты нужны. Лет через 5 все расчеты округлят до гривны, тогда и переплавят оставшиеся копеечные монетки.
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29.04.2020 15:00 Відповісти
теперь я понял на кого Шустер похож...
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29.04.2020 15:28 Відповісти
Идем по стопам немцев. Скоро в мешки зарплату складывать будем...
Может у нас уже найдется обиженный художник, чтоб не доводить до 2 млн голодающих?
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29.04.2020 16:54 Відповісти
ні , не знайдеться - не заслужили !
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29.04.2020 17:13 Відповісти
В Украине если что и делают, то только через задний проход. Те же московиты сделали свои монеты разными, одни желтые внутри, по ободу белые и т.п. А у нас где 1 гривна, где 2, фиг поймешь. Мастера итить вас.
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29.04.2020 17:54 Відповісти
Это мне напоминает 90-ё купоны.
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29.04.2020 19:28 Відповісти
Пропозиція для Нацбанку:випустити 10 ГРИВЕНЬ ЗОЛОТОМ з портретом янелоха оманського в мед.масці.
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29.04.2020 19:52 Відповісти
Ожидаю монету в 73 гривны.
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29.04.2020 21:24 Відповісти
 
 