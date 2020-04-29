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Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах на Сумщині. ФОТОрепортаж

На Сумщині правоохоронці розслідують причини масової загибелі бджіл у шести районах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив керівник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецьких.

"Інформація про загибель бджіл надійшла з Путивльського, Сумського, Недригайлівського, Роменського, Білопільського та Глухівського районів. За цими фактами поліція відкрила спільну справу за статтею 239 ККУ "Забруднення або псування земель речовинами, шкідливими для життя та здоров'я людей та довкілля", - розповів Крупецьких.

За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області, йдеться про загибель комах із понад 500 бджолосімей. Наразі фахівці з’ясовують причини мору, досліджуючи, в тому числі, і можливе застосування отрутохімікатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські бджоли допоможуть врятувати канадських, що перебувають на межі зникнення, - посол Ващук

Як раніше повідомляли місцеві ЗМІ, в кількох селах Путивльського та Роменського районів масово загинули бджоли. Люди повідомляють, що це сталося 25 і 26 квітня. Загибель комах пов'язують з використанням хімікатів для обробки полів.

Про загибель 200 сімей бджіл у селі Ховзівка ​​Путивльського району та в селах Клевенське та Шулешево повідомила у фейсбуці Ольга Бутова 25 квітня. "За словами очевидців, хімікати вносилися вночі в суху землю із середи на четвер", - написала вона.

Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах на Сумщині 01

Про масову загибель бджіл також повідомили жителі села Миколаївка Роменського району 26 квітня. Зараз у цьому селі підраховують збитки (за попередніми даними, загинули бджоли в 50 вуликах) і збираються відшкодовувати їх через суд. За інформацією мешканців села, місцеві фермери напередодні обробляли поля хімічними речовинами, пише UA:CУМИ.

Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах на Сумщині 02

Минулого року бджолярі Сумщини також зазнали втрат від несподіваної загибелі бджіл. Вона спостерігалася на 38 пасіках, де загалом загинули 940 бджолосімей. Кримінальні провадження за цими фактами були відкриті в Глухівському, Білопільському та Охтирському районах, і слідство щодо них ще не завершено.

Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах на Сумщині 03
Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах на Сумщині 04
Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах на Сумщині 05
Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах на Сумщині 06
Фото: Ольга Бутова/Facebook

Автор: 

Нацполіція (15285) бджоли (28) Сумська область (3898) екологія (1357) отрута (31)


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Топ коментарі
+27
Напрасно зубоскалишь. Сдохнут пчелы - через пару лет сдохнем мы. Это тебе не коронавирус, тут свалу не будет.
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29.04.2020 11:05 Відповісти
+22
вот эту бы пчелосемью как то вытравить
Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине - Цензор.НЕТ 9576
а настоящих пчелок жаль
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29.04.2020 11:04 Відповісти
+18
Фермери потравили хімією, бо всяку фуйню дозволяють завозити в країну, яка заборонена в ЄС
Якби пасічники приїхали з своїми бжолами під кабнін та ОП і випустили їх в приміщеннях то та свора до Ростова пиз....ла без оглядки
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29.04.2020 11:07 Відповісти
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Наймайте Миздобула.. То спєц по бджолам.. Бджолярський Шерлок Холмс!
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29.04.2020 10:59 Відповісти
Фермери потравили хімією, бо всяку фуйню дозволяють завозити в країну, яка заборонена в ЄС
Якби пасічники приїхали з своїми бжолами під кабнін та ОП і випустили їх в приміщеннях то та свора до Ростова пиз....ла без оглядки
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29.04.2020 11:07 Відповісти
Побачимо, як ви заспіваєте, коли вам не буде чого їсти.
Ви хоча б розумієте вплив бджіл на урожай?
Краще згадайте жарт зе про "сеньйора голодомора".
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29.04.2020 11:31 Відповісти
Если бы это еще понимали те фермеры, которые эту гуйню распыляли
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29.04.2020 12:03 Відповісти
Дурак ты, вообще в биологии не разбираешься.
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29.04.2020 12:07 Відповісти
ПО "Беда За Нами"
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29.04.2020 13:09 Відповісти
в мене цього року вишні і сливи не буде, бо разом із тим що вони цвіли бджіл майже не було. Лише окремі зав язі є, однак більша частина пустоцвіти.
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29.04.2020 12:15 Відповісти
Переймайте досвід
https://youtu.be/x5uh4hyMdbQ
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29.04.2020 12:53 Відповісти
этог возмутительно.. спецназ срочно выслать.. два вертолёта и бтр...создать штаб расследования и выделить 100000000000000 гривен на спецаппаратуру и т.д.))
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29.04.2020 11:01 Відповісти
Напрасно зубоскалишь. Сдохнут пчелы - через пару лет сдохнем мы. Это тебе не коронавирус, тут свалу не будет.
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29.04.2020 11:05 Відповісти
Хунвейбинам всё по плечу.
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29.04.2020 11:34 Відповісти
Это да. Только то, что им по плечу, нам даже не по пояс. А зря.
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29.04.2020 11:41 Відповісти
Никакая спец аппаратура твой мозг не оживит, мертворожденный.
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29.04.2020 12:57 Відповісти
епідемії війна мор катаклізми...передвісники судного дня котрий наближається
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29.04.2020 11:02 Відповісти
только вот библейский сценарий - это инопланетный план по захвату планеты, а не религиозная вера.
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29.04.2020 11:05 Відповісти
вот эту бы пчелосемью как то вытравить
Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине - Цензор.НЕТ 9576
а настоящих пчелок жаль
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29.04.2020 11:04 Відповісти
На эту "пчелосемью" надо пару кг крысиного яда, одним поливом химикатами не обойдешься.
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29.04.2020 11:58 Відповісти
Неужели это функция полиции? Ну да, больше ведь некому. В Америке гибелью пчёл занялось бы ФБР, а наш аналог ГБР занят VIP-персонами.
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29.04.2020 11:04 Відповісти
А почему бы и не полиции? Главное, чтобы наказали придурков, обработавших цветущие поля инсектицидами. Эти дебилы даже не понимают, что без пчел не будет и урожая.
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29.04.2020 11:10 Відповісти
Эти придурки покажут полиции инструкцию по применению тех инсектицидов, где написано, что на пчёл не действует. Расследование будет закрыто. Не слышал, чтобы у нас кого-то наказывали за вред, нанесённый природе, хотя статья есть. Разрывают дамбы и спускают всю воду из водохранилищ вместе с мальками и прочей живностью, чтобы наловить рыбы, и никто не отвечает и не начинает расследование. Вероятно, зарплата у полиции и прокуроров мала (???), чтобы обращать на это внимание.
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29.04.2020 11:38 Відповісти
Если есть такая инструкция - должен быть проведен следственный эксперимент и если таки действует - возбуждено уголовное дело в отношении производителей и поставщиков инсектицида.
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29.04.2020 11:42 Відповісти
Вернёмся к началу разговора. Неужели это функция полиции? Легко написать "должен быть проведен..." Кем должен быть проведен? Вы можете себе представить, что полиция проводит следственный эксперимент по воздействию инсектицида на пчёл? НЕ ФАНТАЗИРУЙТЕ.
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29.04.2020 11:55 Відповісти
А почему это не функция полиции? У полиции есть право на проведение следственных действий.
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29.04.2020 11:57 Відповісти
Право есть, а возможностей (лабораторий) нет. Это Вам не ФБР!
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29.04.2020 12:09 Відповісти
Вызывайте Юща-Прыща! Хоть какая-то польза будет от этого убогого...
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29.04.2020 11:06 Відповісти
Это стандартная украинская практика. Рашать свои задачи без оглядки на окружающих. Тачку там на трамвайных линиях запарковать или запрещенным гербицидом протравить и землю и пчел и заодно тех,кто будет потом жрать урожай.
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29.04.2020 11:09 Відповісти
Сегодня пчелы, завтра с дождями эта химия пойдет в реки и будут умирать украинцы.
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29.04.2020 11:13 Відповісти
Тупые людишки заслуживают голодной смерти за войну против природы.
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29.04.2020 11:14 Відповісти
Зачем Украине пчелы- в Китае есть пчелы, мед, китайцы.
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29.04.2020 11:16 Відповісти
Справа не в меді, бжоли запліднюють всі дерева.
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29.04.2020 11:36 Відповісти
Згоден з Вами. Мав на увазі, що зведуть бджіл, потім людей і будуть в Україні китайські бджоли мед, люди.
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29.04.2020 12:31 Відповісти
подскажите прибор который измеряет нитраты, не хочу травиться. видел где-то по видео, ро идеи баксов 30 должен стоить
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29.04.2020 11:22 Відповісти
Размечтался...150-200 баксов такой прибор стоит...
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29.04.2020 11:40 Відповісти
Живем одним днем!!Скоро сами себя как пчел убьем!!Вирус тоже оттуда!!Хорошо бы чтобы вымерли дебилы и те кто гадит!!
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29.04.2020 11:46 Відповісти
Звиздец
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29.04.2020 12:01 Відповісти
Я смотрю у нас из пустыни делают зеленые зоны , а в Украине наоборот , это полная деградация Леса ,пчелы, водоемы
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29.04.2020 12:03 Відповісти
Коронавирус однако...
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29.04.2020 12:14 Відповісти
А може сусідів пасічники допекли. Коли в сусідньому дворі 400 вуликів і з хати можна вийти лише вночі.
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29.04.2020 12:14 Відповісти
Надо как-то согласовывать графики вывоза пчелосемей и протравки растений. Соседи всё-таки. Или пользоваться безопасными для пчел ядами. Есть такие оказываются.
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29.04.2020 12:21 Відповісти
И это ещё не проданная земля, это только аренда, а вот скоро продадут и тогда не только пчёлы передохнут от напичкания её химией, передохнут сначала все травоядные, потом и млекопитающие ..заживём! Сволочи! Продавать землю НЕЛЬЗЯ! Тем более без контроля использования и возможности отобрать за нарушения!!!!
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29.04.2020 12:27 Відповісти
Та не переживай. Штрафами обложат.
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29.04.2020 13:07 Відповісти
Почему сейчас не облагают???
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29.04.2020 13:11 Відповісти
Угу, как только, так сразу.
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29.04.2020 13:13 Відповісти
Почему только в Сумской области? По всей стране агрохолдинги беспредельничают с пестицидами! Никакого контроля на их применение нет, дают в районных газетах объявления и травят всё живое с весны до осени! По сёлам вонь от полей стоит, что проехать даже невозможно!!!
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29.04.2020 12:32 Відповісти
Вы не пчел дохлых фотографируйте, а простерилизуйте банку с крышкой и лопату, возьмите с собой трёх приличных односельчан, возьмите ПРОБУ почвы с химикатом, снимите на видео и составьте акт.
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29.04.2020 14:02 Відповісти
 
 