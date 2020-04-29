Поліція розслідує масову загибель бджіл у шести районах на Сумщині. ФОТОрепортаж

На Сумщині правоохоронці розслідують причини масової загибелі бджіл у шести районах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив керівник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецьких.

"Інформація про загибель бджіл надійшла з Путивльського, Сумського, Недригайлівського, Роменського, Білопільського та Глухівського районів. За цими фактами поліція відкрила спільну справу за статтею 239 ККУ "Забруднення або псування земель речовинами, шкідливими для життя та здоров'я людей та довкілля", - розповів Крупецьких.

За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області, йдеться про загибель комах із понад 500 бджолосімей. Наразі фахівці з’ясовують причини мору, досліджуючи, в тому числі, і можливе застосування отрутохімікатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські бджоли допоможуть врятувати канадських, що перебувають на межі зникнення, - посол Ващук

Як раніше повідомляли місцеві ЗМІ, в кількох селах Путивльського та Роменського районів масово загинули бджоли. Люди повідомляють, що це сталося 25 і 26 квітня. Загибель комах пов'язують з використанням хімікатів для обробки полів.

Про загибель 200 сімей бджіл у селі Ховзівка ​​Путивльського району та в селах Клевенське та Шулешево повідомила у фейсбуці Ольга Бутова 25 квітня. "За словами очевидців, хімікати вносилися вночі в суху землю із середи на четвер", - написала вона.

Про масову загибель бджіл також повідомили жителі села Миколаївка Роменського району 26 квітня. Зараз у цьому селі підраховують збитки (за попередніми даними, загинули бджоли в 50 вуликах) і збираються відшкодовувати їх через суд. За інформацією мешканців села, місцеві фермери напередодні обробляли поля хімічними речовинами, пише UA:CУМИ.

Минулого року бджолярі Сумщини також зазнали втрат від несподіваної загибелі бджіл. Вона спостерігалася на 38 пасіках, де загалом загинули 940 бджолосімей. Кримінальні провадження за цими фактами були відкриті в Глухівському, Білопільському та Охтирському районах, і слідство щодо них ще не завершено.









Фото: Ольга Бутова/Facebook