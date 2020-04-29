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Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

На загальновійськовому полігоні триває інтенсивна підготовка підрозділів окремої артилерійської бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Артилеристи набувають практичних навичок у стрільбі та управлінні вогнем з використанням новітніх методів відповідно до стандартів НАТО: проведення розвідки з використанням новітніх систем спостереження, залучення безпілотних літальних комплексів, застосування нової тактики взаємодії підрозділів під час ведення оборони..

За словами пресофіцера бригади лейтенанта Юрія Кульпи, значну увагу під час навчань приділено швидкості розгортання на бойових позиціях, точності у наведенні гармати, влучності кожного пострілу. Від перерахованого залежить життя не тільки підлеглого особового складу, а й життя інших військовослужбовців, яким забезпечують вогневе прикриття та виконання поставленого завдання в цілому.

Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 01

"Серед основних завдань навчань - отримання навичок в умовах, максимально наближених до бойових. Підрозділи відпрацьовують нормативи зі спеціальної, технічної підготовки. Проводять стрільби зі штатного озброєння, серед якого гармати 152-мм калібру, протитанкових артилерійських систем керованої дії", - прокоментував лейтенант Кульпа.

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Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 02

Завершаться навчання двоступеневим командно-штабним тренуванням, під час якого комісія оцінить рівень готовності артилеристів до виконання завдань за призначенням. Пресофіцер підкреслив, що значна частина особового складу підрозділу - учасники бойових дій на сході України, які мають чималий бойовий досвід.

Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 03
Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 04
Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 05
Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 06
Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 07
Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 08
Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 09
Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 10
Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО 11
Фото: сайт Міноборони

Автор: 

НАТО (6563) оборона (4833) військові навчання (2781) ЗСУ (7679)


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Топ коментарі
+13
Лучше учитесь .хлопцы! Это умение спасет и нас и ваши жизни. Слава Украине!
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29.04.2020 11:41 Відповісти
+7
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО...

- Не. не правильно! Нужно так:
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по позициям российских наёмников.
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29.04.2020 11:40 Відповісти
+6
Героям Слава!
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29.04.2020 12:01 Відповісти
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Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО...

- Не. не правильно! Нужно так:
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по позициям российских наёмников.
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29.04.2020 11:40 Відповісти
Да обрабатывают мощным артиллерийским огнём, позиции российских оккупантов новейшем методом, по стандартам НАТО.
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29.04.2020 11:52 Відповісти
Лучше учитесь .хлопцы! Это умение спасет и нас и ваши жизни. Слава Украине!
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29.04.2020 11:41 Відповісти
Героям Слава!
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29.04.2020 12:01 Відповісти
Это большое достиженире, очень хорошее даже, осталось только получить разрешение на огонь по врагу и согласовать его в соответтсвующих инстанциях(нато, ес, обсе, пасе, оон, сша,вру, цру, фбр и комитет по делам разведения)
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29.04.2020 11:43 Відповісти
Ну неужели в чистом поле пушка, украшенная спиленными ёлочками по форме пушки создаёт хоть какую либо маскировку? Нет, я понимаю, что маскировка один из самых важных элементов на поле боя, но в таком варианте это просто уничтожение деревьв.
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29.04.2020 11:47 Відповісти
жизни Украинских Воинов-дороже деревьев!такая простая мысль не пришла в твою голову?
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29.04.2020 12:02 Відповісти
Если воспользуешься серым веществом в твоей черепной коробке и внимательно прочитаешь моё сообщение, то осознаешь, что я ЗА МАСКИРОВКУ, но я ПРОТИВ ИДИОТИЗМА!!! На фото орудия не замаскированы (спрятаны под сеткой, размыт силуэт при помощи растительности и подручных средств), а тупо украшены спиленными ёлками. Любой БПЛА с любой высоты рассмотрит такую позицию во всех деталях.

Данная "маскировка" выполнена чисто для проформы, да ещё и с уничтожением деревьев. Если на учениях стоит задача маскировать позицию, то надо МАСКИРОВАТЬ позицию. А если нужна "галочка" то незачем уничтожать насаждения.
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29.04.2020 18:12 Відповісти
Геноцид.
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29.04.2020 11:53 Відповісти
Артиллеристы ВСУ,лучше бы отрабатывали новейшие методы на 9 мая по параду "пабеды" москальной орды в лугандоне
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29.04.2020 12:04 Відповісти
незя там мля городская застройки и элипс рассеивания не позволяет нормально так положить подарков с ветерком
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29.04.2020 12:18 Відповісти
ага та позор не надоел совковое оружие и техника уже смешно смотреть на мкталлолом
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29.04.2020 12:33 Відповісти
а чётакова, пригожинец? Между прочим катька Крым оккупировала с помощью украинского оружия.
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29.04.2020 13:13 Відповісти
Пацак, у твоего )(уйла оружие точно такое же. Мы вас не больно убьем - чик-и все!
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29.04.2020 13:21 Відповісти
Слава Украинским Воякам!
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29.04.2020 13:20 Відповісти
И там сушь полная....
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29.04.2020 14:06 Відповісти
В НАТОвских армиях полностью переходят на САУ,а у нас еще достаточно буксируемой артиллерии,что при современных способах ведения артразведки делает позиции батарей очень уязвимыми.При ПАПе и Пасторе проходили успешные испытания новейшие отечественные образцы самоходной артиллерии.Почему застопорилось их внедрение в ВСУ?
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29.04.2020 14:36 Відповісти
НАТОВские армии ещё лет двадцать-тридцать будут переходить на САУ, это дело очень не быстрое.
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29.04.2020 15:21 Відповісти
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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30.04.2020 00:13 Відповісти
 
 