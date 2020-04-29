Артилеристи ЗСУ відпрацьовують новітні методи ведення вогню за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж
На загальновійськовому полігоні триває інтенсивна підготовка підрозділів окремої артилерійської бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Артилеристи набувають практичних навичок у стрільбі та управлінні вогнем з використанням новітніх методів відповідно до стандартів НАТО: проведення розвідки з використанням новітніх систем спостереження, залучення безпілотних літальних комплексів, застосування нової тактики взаємодії підрозділів під час ведення оборони..
За словами пресофіцера бригади лейтенанта Юрія Кульпи, значну увагу під час навчань приділено швидкості розгортання на бойових позиціях, точності у наведенні гармати, влучності кожного пострілу. Від перерахованого залежить життя не тільки підлеглого особового складу, а й життя інших військовослужбовців, яким забезпечують вогневе прикриття та виконання поставленого завдання в цілому.
"Серед основних завдань навчань - отримання навичок в умовах, максимально наближених до бойових. Підрозділи відпрацьовують нормативи зі спеціальної, технічної підготовки. Проводять стрільби зі штатного озброєння, серед якого гармати 152-мм калібру, протитанкових артилерійських систем керованої дії", - прокоментував лейтенант Кульпа.
Завершаться навчання двоступеневим командно-штабним тренуванням, під час якого комісія оцінить рівень готовності артилеристів до виконання завдань за призначенням. Пресофіцер підкреслив, що значна частина особового складу підрозділу - учасники бойових дій на сході України, які мають чималий бойовий досвід.
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Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по позициям российских наёмников.
Данная "маскировка" выполнена чисто для проформы, да ещё и с уничтожением деревьев. Если на учениях стоит задача маскировать позицию, то надо МАСКИРОВАТЬ позицию. А если нужна "галочка" то незачем уничтожать насаждения.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля