Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літаками з Єревана, Неаполя і Стокгольма повернулися понад 300 українців. Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний застосунок "Дій вдома" і перебуватимуть на самоізоляції вдома.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Підвищеної температури не виявлено, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився. Під час проведення контрольних процедур прикордонники перебували в засобах індивідуального захисту.

Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та будуть перебувати на самоізоляції вдома. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення громадянами інформації у мобільний застосунок "Дій вдома". Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у м. Києві.

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