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Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літаками з Єревана, Неаполя і Стокгольма повернулися понад 300 українців. Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний застосунок "Дій вдома" і перебуватимуть на самоізоляції вдома.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Підвищеної температури не виявлено, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився. Під час проведення контрольних процедур прикордонники перебували в засобах індивідуального захисту.

Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та будуть перебувати на самоізоляції вдома. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення громадянами інформації у мобільний застосунок "Дій вдома". Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у м. Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство. ФОТОрепортаж

Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба 01
Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба 02
Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба 03
Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба 04
Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба 05
Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба 06

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) українці (2548)


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Топ коментарі
+3
ну из неаполя и стокгольма это можно понять, там нет ни малейших перспектив. но возвращаться из еревана, это надо полностью не знать историю мировых открытий во всех областях. ведь все в мире, один раз поговорившие с армянином зарубливают себе на всю жисть на своём носу - все изобретения мира принадлежать армянам! поэтому уже очевидно, антивирусная вакцина от всех штаммов нового вируса будет тоже изобретена именно ими! чего было покидать такой перспективный край, который впервые в мире будет обладать 146% защитой и от этой пошести? просто глупцы )
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29.04.2020 12:16 Відповісти
+3
Ну да. От рака они уже вроде всех вылечили. Потом со СПИДом успешно боролись. Армянские учОные даже круче британских.Сейчас снова изобретут какой нибудь препарат армяниум или ереванофор.
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29.04.2020 12:38 Відповісти
+2
Таки да. Где нас только нет.
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29.04.2020 12:08 Відповісти
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То есть карантин еще на две недели после последнего прибывшего в страну?
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29.04.2020 11:56 Відповісти
да если бы так, а то минимум - месяц.
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29.04.2020 23:47 Відповісти
В Армении, Швеции,
Италии, Греции,
А также в Индии, Германии
И где нас только нет!
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29.04.2020 11:58 Відповісти
Таки да. Где нас только нет.
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29.04.2020 12:08 Відповісти
Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5539
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29.04.2020 12:11 Відповісти
Мама УКРАИНА примет всех своих детей!
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29.04.2020 12:41 Відповісти
ну из неаполя и стокгольма это можно понять, там нет ни малейших перспектив. но возвращаться из еревана, это надо полностью не знать историю мировых открытий во всех областях. ведь все в мире, один раз поговорившие с армянином зарубливают себе на всю жисть на своём носу - все изобретения мира принадлежать армянам! поэтому уже очевидно, антивирусная вакцина от всех штаммов нового вируса будет тоже изобретена именно ими! чего было покидать такой перспективный край, который впервые в мире будет обладать 146% защитой и от этой пошести? просто глупцы )
показати весь коментар
29.04.2020 12:16 Відповісти
Ну да. От рака они уже вроде всех вылечили. Потом со СПИДом успешно боролись. Армянские учОные даже круче британских.Сейчас снова изобретут какой нибудь препарат армяниум или ереванофор.
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29.04.2020 12:38 Відповісти
Дурики нафига со Швеции вернулись))),нет там карантина и работы валом
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29.04.2020 12:49 Відповісти
Дiй вдома,но сначала зайди в магазины,маокеты,на такси к друзьям не забудь заехать- это пи..ец! Меры вышсего пило ажа в брье с вирусом
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29.04.2020 23:21 Відповісти
Рідні Санжари вже зачекалися!
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29.04.2020 23:33 Відповісти
Да, как видно нескоро ещё выйдем с карантина, ох нескоро.
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29.04.2020 23:52 Відповісти
 
 