Понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Літаками з Єревана, Неаполя і Стокгольма повернулися понад 300 українців. Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний застосунок "Дій вдома" і перебуватимуть на самоізоляції вдома.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Підвищеної температури не виявлено, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився. Під час проведення контрольних процедур прикордонники перебували в засобах індивідуального захисту.
Усі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та будуть перебувати на самоізоляції вдома. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення громадянами інформації у мобільний застосунок "Дій вдома". Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у м. Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Италии, Греции,
А также в Индии, Германии
И где нас только нет!