Воїн 93-ї ОМБр Олексій Лісін загинув 28 квітня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. ФОТО

Вчора, 28 квітня, у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил у Луганській області, внаслідок артилерійського обстрілу загинув Олексій Лісін, 1990 року народження, уродженець села Гірке Запорізької області, солдат, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на офіційній сторінці 93-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей день, на жаль, ми змушені починати з важкої звістки…. На Луганщині, під час обстрілу, знову загинув наш боєць — солдат Олексій Лісін. Ввечері 28 квітня, коли Олексій був на бойовому посту, його життя обірвав уламок ворожого снаряду. Боєць родом із села Гірке на Гуляйпільщині, що на Запоріжжі. Народився 30 березня 1990 року. Майже ровесник держави, за яку загинув… Приєднався до нашої бригади чоловік торік, коли ми боронили Авдіївський напрямок на Донеччині.

До армії Олексій працював далекобійником у Дніпрі де мешкав з батьками. Наш побратим пережив у своєму житті велику трагедію — втратив обох батьків та будинок у пожежі. Через це найбільше мріяв, після повернення з війни, відбудувати батьківський дім.

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В Олексія лишилися старенька бабуся, молодший брат Микола, старша сестра Тетяна, дванадцятирічна донька від першого шлюбу Ліда, та кохана дівчина Ліля з якою він планував одружитись.

"Він був спокійним і добрим, — згадує один із його побратимів, що служив із Олексієм на одній позиції. — Мріяв скоріше повернутися до коханої". Холодноярці оплакують смерть побратима разом зі всіма його близькими, це також непоправна втрата для нас. Найбільше зараз ми жадаємо помсти і обов’язково отримаємо бажане", - зазначається у повідомленні.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.







