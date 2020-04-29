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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Житель Тернополя, хворий на COVID-19, розгулював містом, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТО

67-річний житель Тернополя, у якого діагностували коронавірус, двічі порушив умови самоізоляції. Поліцейські задокументували ці факти і почали кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільській області.

Тернополянин захворів на COVID-19 ще 15 квітня. Чоловік перебував на лікуванні вдома. Проте не дотримувався карантинних правил, порушував умови самоізоляції та виходив на вулицю. Скарги на тернополянина, який розгулював містом, наражаючи на небезпеку інших людей, двічі надходили до співробітників міського відділу поліції.

Співробітники поліції опитали сусідів, які підтвердили, що чоловік виходив з дому. Даний факт також зафіксували камери відеоспостереження.

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Порушення умов самоізоляції хворим на коронавірус тернополянином задокументували поліцейські та розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Наразі вирішується питання про госпіталізацію чоловіка в медзаклад.

Санкція статті, яку інкримінують порушнику, передбачає штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Житель Тернополя, хворий на COVID-19, розгулював містом, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція 01

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15285) Тернопіль (409) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+12
він самотній?влада його забезпечила їжею?
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29.04.2020 12:56 Відповісти
+5
Гнида.
50 тис штрафу треба йому присудити...
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29.04.2020 12:55 Відповісти
+5
Тут надо смотреть, может он один живёт,с голодухи умирать наверное не хочется ему.
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29.04.2020 13:01 Відповісти
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Гнида.
50 тис штрафу треба йому присудити...
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29.04.2020 12:55 Відповісти
Что бы его посадить - его сначала нада вылечить Это еще хорошо шо не устроился волонтерам шоб допомагаты стареньким, а просто себе разгуливал
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29.04.2020 13:01 Відповісти
он сам уже старик вообще-то.
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29.04.2020 13:20 Відповісти
Семь лет растрела.😁😁😁
Почему он гнида,а покушать в магазин кто будет ходить?
Это все тупая ЗЕвласть не в состоянии справиться с пандемией.Вопрос,почему больной кароновирусом лечиться дома?
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29.04.2020 13:03 Відповісти
Меня другое интересует, откуда соседи узнали что у него корона? Менты сливают инфу чтоли получаются, им же кто-то настучал на гражданина...
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29.04.2020 13:05 Відповісти
Короновирус - это не винирческое заболевание, зачем его вообще скрывать? Полиция у нас самоизоляцию не может проконтролировать, нарид безсовестный и безответственный по отношению к другим и даже к родственникам, то хоть соседи проконтролируют
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29.04.2020 13:52 Відповісти
Таких дохрена
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29.04.2020 13:06 Відповісти
він самотній?влада його забезпечила їжею?
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29.04.2020 12:56 Відповісти
В велюр кушать наверное ездил)
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29.04.2020 12:58 Відповісти
поліція надає інформацію однобоко,яка до них може бути довіра як вони продовжують погрожувати журналістам фізичною розправою...
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29.04.2020 13:03 Відповісти
В Сумах возили додому товари з супермаркетів 2 рази на тиждень самотнім.
З аптек - за потребою. Навіть, сьогодні на сьогодні.
Я думаю, в Тернополі не гірше.
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29.04.2020 13:07 Відповісти
Якщо самотній, то чи звертався він до відповідних служб по допомогу, чи відразу забив на все і всіх?
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29.04.2020 13:15 Відповісти
"відповідні служби" роблять так як і все в цій країні..
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29.04.2020 13:24 Відповісти
Тобто ви це точно знаєте, чи фантазуєте як і всі в цій країні.
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29.04.2020 16:25 Відповісти
давайте перевіремо хто фантазер ,прем'єр-міністр зробив офіційну заяву,що у травні вже буде створено 500 000 нових робочих місць...
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29.04.2020 18:45 Відповісти
Не переводьте тему, ми говоримо про конкретний випадок із статті. Цей чоловік з ковід19 звертався за допомогою?, у вас є докази? Чи це ваша фантазія?!
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29.04.2020 19:56 Відповісти
...вот ведь нехороший человек - нет бы посетить Киев, сходить в ОПу, пройтись по Банковой, насладиться выступлением "95-го квартала", послушать рояль в исполнении выдающегося писюаниста
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29.04.2020 13:00 Відповісти
токо проблема есть, квартальные щас не выступают. А вот в их гримерочке по примеру иконостаса можно было бы чонить и облобызать
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29.04.2020 13:03 Відповісти
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29.04.2020 13:04 Відповісти
Тут надо смотреть, может он один живёт,с голодухи умирать наверное не хочется ему.
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29.04.2020 13:01 Відповісти
А соседи зачем???
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29.04.2020 13:03 Відповісти
Соседи уже под ивл
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29.04.2020 13:08 Відповісти
Вам наверное повезло с соседями,завидую белой завистью.
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29.04.2020 13:18 Відповісти
Потрібно спочатку встановити, чи він звертався за допомогою. А живе сам чи ні, не грає ролі, співмешканці прирівнюються до потенційно хворих і також находяться на карантині.
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29.04.2020 16:33 Відповісти
нашли чем удивить...половина так ходит. все всё по ...ю
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29.04.2020 13:01 Відповісти
всё логично: обществу (и в особенности государству) насрать на граждан, граждане имеют (по крайней мере моральное) право ответить взаимностью.
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29.04.2020 13:04 Відповісти
так быстрее коллективный иммунитет выработается. все правильно делал мужик
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29.04.2020 13:06 Відповісти
правильно!! кстати, это относится тоже и к незащищенному сексу)) тоже коллективный иммунитет выработается))
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29.04.2020 13:11 Відповісти
особенно когда Gruppensex
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29.04.2020 13:17 Відповісти
красавчик))
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29.04.2020 13:18 Відповісти
Самое время открывать рынки. Население готово соблюдать все правила!
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29.04.2020 13:03 Відповісти
100500%
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29.04.2020 13:09 Відповісти
Может еще и рот зашить, что бы кушать не тянуло.
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29.04.2020 13:11 Відповісти
Быдло те, кто нарушает закон.
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29.04.2020 13:57 Відповісти
Карантин введен на территории страны? Да. Он обязан соблюдать? Да. Так чем вы недовольны? Тем что ему мешают нарушать карантин? Где логика?
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29.04.2020 13:57 Відповісти
карантин введен, а дальше? Те кто наверху его не соблюдают, те которые соблюдают начинают нищать. Где логика? Старику 67 лет!!! Он может быть маразматиком, а может просто одиноким и голодным. Почему его не госпитализировали сразу, а его уже и ловили на улице? Конечно им лучше штрафы нищи бродам выписывать, чем реально следить за порядком.
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29.04.2020 14:39 Відповісти
Одним словом, винегрет у нас в стране. Одно противоречит другому и т.д.
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29.04.2020 16:23 Відповісти
Почему мы так говорим:
Разгуливал (вместо - гулял, прогуливался), разпивал (вместо -пил, выпивал), нанёс убыток, вред (но не - нанёс прибыль, пользу). Откуда появились эти не литературные обороты?
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29.04.2020 13:07 Відповісти
Может распивал?
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29.04.2020 13:59 Відповісти
Та да,- очепятка. (то на болгарском)
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29.04.2020 14:13 Відповісти
Эй, минуточку!
Не выключайте музычку!
Одно дело, если он погулять как будто вышел, а другое - если он одинокий и ему жрать нечего!
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29.04.2020 13:20 Відповісти
Ей хвилиночку,одне діло коли б він не знав що хворий і зовсім інше коли завідомо йде заражати всіх окружаючих.Тільки кримінальна відповідальніст. У Китаї за порушення страта,невже ми розумніші за китайців та вони вірус вже побороли, а ми
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29.04.2020 13:33 Відповісти
Он должен умереть от голода?
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29.04.2020 14:13 Відповісти
В тебе є підтвердження що хтось в Україні находячись на карантині помер з голоду? А те що він розносив заразу це факт.
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29.04.2020 14:18 Відповісти
Потому и не помер, что вышел за продуктами. Ещё вапросы?
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29.04.2020 18:47 Відповісти
Правильно, - покладіть його в лікарню. Він там позаражає половину лікарів.
До того ж, написано, що пОцієнт захворів 15 квітня. Ну, швидше за все, він тоді не захворів, а його діагностували, бо визначити точний день інфікування практично дуже важко.
Так з того дня вже минуло два тижні. А два тижні, наскільки відомо, і є необхідним періодом для самоізоляції. Чи скільки він має сидіти вдома, - півроку? Рік? А якщо він уже перехворів, і здоровий? Йому робили повторні тести? На жодне з цих питань немає відповіді.
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29.04.2020 14:10 Відповісти
А с открытой формой туберкулеза отслеживают и штрафуют?
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29.04.2020 14:22 Відповісти
Дебілів теж не лікують без їх згоди але їх не так багато як цих вірусних
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29.04.2020 14:51 Відповісти
Скоту на_ти на людей...
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29.04.2020 19:03 Відповісти
 
 