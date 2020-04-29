Житель Тернополя, хворий на COVID-19, розгулював містом, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТО
67-річний житель Тернополя, у якого діагностували коронавірус, двічі порушив умови самоізоляції. Поліцейські задокументували ці факти і почали кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільській області.
Тернополянин захворів на COVID-19 ще 15 квітня. Чоловік перебував на лікуванні вдома. Проте не дотримувався карантинних правил, порушував умови самоізоляції та виходив на вулицю. Скарги на тернополянина, який розгулював містом, наражаючи на небезпеку інших людей, двічі надходили до співробітників міського відділу поліції.
Співробітники поліції опитали сусідів, які підтвердили, що чоловік виходив з дому. Даний факт також зафіксували камери відеоспостереження.
Порушення умов самоізоляції хворим на коронавірус тернополянином задокументували поліцейські та розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
Наразі вирішується питання про госпіталізацію чоловіка в медзаклад.
Санкція статті, яку інкримінують порушнику, передбачає штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
50 тис штрафу треба йому присудити...
Почему он гнида,а покушать в магазин кто будет ходить?
Это все тупая ЗЕвласть не в состоянии справиться с пандемией.Вопрос,почему больной кароновирусом лечиться дома?
З аптек - за потребою. Навіть, сьогодні на сьогодні.
Я думаю, в Тернополі не гірше.
Разгуливал (вместо - гулял, прогуливался), разпивал (вместо -пил, выпивал), нанёс убыток, вред (но не - нанёс прибыль, пользу). Откуда появились эти не литературные обороты?
Не выключайте музычку!
Одно дело, если он погулять как будто вышел, а другое - если он одинокий и ему жрать нечего!
До того ж, написано, що пОцієнт захворів 15 квітня. Ну, швидше за все, він тоді не захворів, а його діагностували, бо визначити точний день інфікування практично дуже важко.
Так з того дня вже минуло два тижні. А два тижні, наскільки відомо, і є необхідним періодом для самоізоляції. Чи скільки він має сидіти вдома, - півроку? Рік? А якщо він уже перехворів, і здоровий? Йому робили повторні тести? На жодне з цих питань немає відповіді.