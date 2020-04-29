На Закарпатті поліція запобігла замовному вбивству жінки: замовника затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліція затримала чоловіка, який замовив убивство знайомої. У такий спосіб він вирішив позбутися небажаного свідка, яким стала жінка. Щоб забезпечити собі алібі, замовник планував виїхати до столиці. Під час спроби покинути межі області оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції спільно з прокуратурою Закарпатської області за участю спецпризначенців КОРД затримали зловмисника.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

До оперативників надійшла інформація про готування вбивства мешканки Тячівського району. В ході перевірки інформація підтвердилася, тому правоохоронцям необхідно було якнайшвидше встановити особи замовника, кілера, мотиви злочину, аби врятувати життя жінці та затримати зловмисника.

Було встановлено, що замовив вбивство жінки місцевий мешканець. Чоловік займався бізнесом та мав конфлікт із керівником магазину, де жінка працювала продавчинею. Остання стала очевидцем розмови, в якій чоловік обіцяв розібратися з її керівником. Дізнавшись про це, вирішив позбутися небажаного свідка, незважаючи на давні приятельські стосунки.

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Підшукавши кілера, замовник надав фото, детально розповів про розпорядок дня майбутньої жертви, її помешкання та місце роботи.

Згодом оперативники встановили особу кілера, схилили його до конфіденційного співробітництва та інсценували вбивство потерпілої. Замовнику показали фотографію нібито вбитої жінки, після чого він передав винагороду виконавцю. Після цього планував виїхати за межі області, щоб забезпечити собі алібі у разі появи запитань з боку правоохоронців.

В ніч з 28 на 29 квітня його затримали.

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Зараз з учасниками кримінального провадження проводяться процесуальні заходи.

Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру за ч. 1 ст.14 п.11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.