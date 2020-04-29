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Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1". ФОТОрепортаж

В Одеській області, в межах масштабних ракетних випробувань, проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Це боєприпаси калібру 122 мм на заміну реактивних снарядів "Град". Український зразок, за заявою виробника, має покращені характеристики", - йдеться в повідомленні.

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Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів Тайфун-1 01
Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів Тайфун-1 02
Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів Тайфун-1 03
Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів Тайфун-1 04
Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів Тайфун-1 05
Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів Тайфун-1 06
Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів Тайфун-1 07
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів Тайфун-1 08

Автор: 

Генштаб ЗС (6799) випробування (404) оборона (4833) Одеська область (3306)


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Топ коментарі
+31
Молодцы, так держать!
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29.04.2020 13:55 Відповісти
+26
обычно, на этом месте появляется комментарий выдающегося Ыксперда по всем вопросам Igor L, но в это раз он на процедурах, и поэтому нам не дано испытать это мутный поток сознания измученного галаперидолом..
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29.04.2020 14:21 Відповісти
+15
Генштаб ВСУ обнародовал фото испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1"

Генштаб ВСУ обнародовал фото испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" - Цензор.НЕТ 5846
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29.04.2020 13:58 Відповісти
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Молодцы, так держать!
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29.04.2020 13:55 Відповісти
обычно, на этом месте появляется комментарий выдающегося Ыксперда по всем вопросам Igor L, но в это раз он на процедурах, и поэтому нам не дано испытать это мутный поток сознания измученного галаперидолом..
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29.04.2020 14:21 Відповісти
"он на процедурах" - клізма?
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29.04.2020 15:46 Відповісти
я подозреваю, что Igor L взяли в плен колумбийские наркобароны, и испытывают на нем новые виды наркотиков..
Уже замечено, что после желтых таблеточек, Igor L становится Ыкспердом по РЛС.. а после красненьких таблеточек - Ыкспердом по ракетному оружию.. После кристаллического порошка синего цвета - Igor L становится Ыкспердом по кораблестроению, а если смешать эти таблеточки вместе, то Igor L переходит в инфракрасный диапазон бытия и начинает надиктовывать Моисею законы жизни..
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29.04.2020 15:57 Відповісти
У мене вчора було подібне відчуття.
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29.04.2020 16:27 Відповісти
да, я читал ваш диалог по теме РЛС.. читал и сочувствовал..
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29.04.2020 16:30 Відповісти
Ви знаєте, я підписався, важка наркота - це цікаво.
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29.04.2020 16:36 Відповісти
Випробовують новий реактивний снаряд, витратили на нього гроші, але снаряд не став керованим. Чомусь ні в кого в голові не зародилось розумної думки поставити на новий снаряд до РСЗВ Град головку самонаведення та рулі від ПТРК, як це зробили на снарядах Смерч-Вільха. Виникає питання а хто виділяв фінансування на цей черговий безглуздий проект модернізації? Хто писав держзамовлення на цю розробку? Кого зараз потрібно посадити в тюрму? Реактивний снаряд Граду на більшій відстані буде мати більший еліпс розсіювання і тому на більших відстанях Град не потрібен бо він на більших відстанях не створює потрібної кучності вибухів на певній площі! Якщо вже збільшувати дальність польоту снаряду то потрібно робити його корегованим щоб він летів не просто в різні сторони, а летів по визначеним координатам! А то в нас якийсь повний маразм виходить - ГСН та рулі поставили на снаряди Смерча, які неможливо в повітрі зрушити в сторону від балістичної траєкторії, а снаряди Градів лишились без ГСН та рулів! Що це за маразм? За це потрібно поставити до стінки всіх хто виділяв гроші, писав ТУ та затверджував держзамовлення! Чиновники злочинно витратили більше 10 млрд грин на повний абсурд!
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29.04.2020 18:57 Відповісти
Враховуючи всі Ваші пропозиції по вдосконаленню ракети БМ21 тоді можна буде використовувати в якості ЗРК, наприклад-замість 9К35 (Стріла-10). Вийде такий собі симбіоз РСЗО/ЗРК-кацапи пердохнуть від заздрощів....
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29.04.2020 20:30 Відповісти
Как ты уже задолбал.... Вышел из наркоза?
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30.04.2020 10:44 Відповісти
у человека есть своё мнение и связанное изложение.
у тебя же просто дрыстание с целью замазать свой комплекс неполноценности...
точнее - не комплекс - а саму неполноценность...
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29.04.2020 16:08 Відповісти
его бред ты называешь "точкой зрения"?!.. хмм.. понятно, за кого ты голосовал..
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29.04.2020 16:11 Відповісти
Ви несправедливі, Igor Lайно, він хороший, білий і пухнастий
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29.04.2020 16:12 Відповісти
а еще я не употребляю наркотики и антидепресанты.. и рядом с Величием Igor L, я просто маленький злобный гном..
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29.04.2020 16:15 Відповісти
280 человек прочитало статью - почему никто не полайкал? Всем *****?
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29.04.2020 13:55 Відповісти
а кстати - оно же не влияет ни на шо, в принципе мона нафиг убрать эти лайки под статьями.
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29.04.2020 13:57 Відповісти
та и комменты по большому счету ни на что не влияют
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29.04.2020 21:43 Відповісти
Прикольно. Щас Хомчак и какой-то Корниенко(кто это, кстати?) как жахнут - боевиков мигом сдует в Рашку..... ой, извиняюсь, уснул и бред такой приснился)
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29.04.2020 13:56 Відповісти
тут нужно понимать, ни Хомчак, ни Корниенко (а кто это?), ни даже пан Зеленский не вечные ) Пройдет год-другой-третий и их не будет. А вот Украина и ВСУ будет. И это всё нам пригодится.
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29.04.2020 14:05 Відповісти
и что эти фото дают, какую полезную инфу, кроме заверений "броня крепка и танки наши быстры"!?
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29.04.2020 13:56 Відповісти
сравнительные характеристики..
Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" - Цензор.НЕТ 8466
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29.04.2020 14:47 Відповісти
Може тобі ще ключі від квартири "где деньгі лежат"
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29.04.2020 15:49 Відповісти
прошлый век
соответственно выброшенные деньги
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29.04.2020 13:57 Відповісти
Генштаб ВСУ обнародовал фото испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1"

Генштаб ВСУ обнародовал фото испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" - Цензор.НЕТ 5846
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29.04.2020 13:58 Відповісти
Это секретный проект "Сонечко"
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29.04.2020 14:10 Відповісти
Такое солнце уже должно быть! Ипродемонсрировано на параде!ОРДА ПОД БРАМОЮ!!!
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29.04.2020 15:05 Відповісти
мрія кожного свідомого українця
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29.04.2020 16:56 Відповісти
Что-то Вове уже перехотелось брать Киев за 2 недели.
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29.04.2020 14:17 Відповісти
зачем?

если есть "атака клона"
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29.04.2020 16:57 Відповісти
вова уже в Киеве и мирно берет за щеку,глядя в мирные глаза у того, кто хотел брать Киев.
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29.04.2020 21:50 Відповісти
видно что испытывают не только ракету, но и новую пусковую установку и новую электронную систему прицеливания.. Удачи!
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29.04.2020 14:24 Відповісти
Мочи
лаптеногих в сортире, в мундире, в капонире, в штаб-квартире, в телеэфире ради
мира во всём мире ! СЛАВА ВСУ !!!
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29.04.2020 14:29 Відповісти
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29.04.2020 17:16 Відповісти
Была куча реактивных снарядов и ракет Точка У. Но, Падлошенко уничтожил все, а теперь будут пилить на этих новых боеприпасах немыслимые деньги
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29.04.2020 14:44 Відповісти
Ты обычный диванный дегенерат.Который даже не понимает что такое Точка У как её эксплатировать,какое количество оставалось и на то количество её ударность.Точка У в наших реалиях это фуфло которое очеееень не прицельное.А что бы прицельно было нада их дофига.А это сотни миллионов долларов на ветер что бы попасть в пару машин которые сосредоточены друг возле друга плотно.Сейчас на много эффективные ракеты и нового образца,которые бьют точно в цель и быстрое развёртывание.Так что иди в ж@пу !
А про Пороха и остальных иди поори под раду д@бил !
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29.04.2020 15:26 Відповісти
это хорошо!так как кацапо-фашисты понимают только силу
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29.04.2020 15:00 Відповісти
Печально, что шасси Урал. Могли-бы и КРАЗ или из натовских каких для испытаний и фотографий взять платформу. ****, все генералы учились в советских пенатах.
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29.04.2020 15:01 Відповісти
я бы предложил чтоб снаряды не тратить зря,провести испытания по параду казламордых 9 мая в лугандоне
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29.04.2020 17:18 Відповісти
НАРОД , до сих пор в Карпатах находят схроны УПИВЦИВ , неужели никто в Украине не припас пару-тройку тактических ЯДЕРНЫХ зарядов , не поверю !!! ПРАПОРЩИКИ сов. армии ОТКЛИКНИТЕСЬ , где то в ГАРАЖАХ наверняка где то ПЫЛЯТСЯ !!! Украина сегодня в беде , надо ПОМОЧЬ от москальской навалы !!! В эту установку зарядить и .....ть залпом по ВОРОНЕЖУ !!!!
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29.04.2020 19:01 Відповісти
спасибо чучме и кравчучме
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29.04.2020 23:34 Відповісти
гарна зброя та яка вбиває ворога в данному випадку свинособак . а не та яка гниє на складі ....
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29.04.2020 19:10 Відповісти
Надо испытывать на предателях Родины - дамбасах и др. и на **********.
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30.04.2020 04:14 Відповісти
 
 