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Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1". ФОТОрепортаж
В Одеській області, в межах масштабних ракетних випробувань, проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
"Це боєприпаси калібру 122 мм на заміну реактивних снарядів "Град". Український зразок, за заявою виробника, має покращені характеристики", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+31 Александр Иванов #442761
показати весь коментар29.04.2020 13:55 Відповісти Посилання
+26 Шрек Баблокат
показати весь коментар29.04.2020 14:21 Відповісти Посилання
+15 Baden
показати весь коментар29.04.2020 13:58 Відповісти Посилання
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Уже замечено, что после желтых таблеточек, Igor L становится Ыкспердом по РЛС.. а после красненьких таблеточек - Ыкспердом по ракетному оружию.. После кристаллического порошка синего цвета - Igor L становится Ыкспердом по кораблестроению, а если смешать эти таблеточки вместе, то Igor L переходит в инфракрасный диапазон бытия и начинает надиктовывать Моисею законы жизни..
у тебя же просто дрыстание с целью замазать свой комплекс неполноценности...
точнее - не комплекс - а саму неполноценность...
соответственно выброшенные деньги
если есть "атака клона"
лаптеногих в сортире, в мундире, в капонире, в штаб-квартире, в телеэфире ради
мира во всём мире ! СЛАВА ВСУ !!!
А про Пороха и остальных иди поори под раду д@бил !