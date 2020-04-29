Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1". ФОТОрепортаж

В Одеській області, в межах масштабних ракетних випробувань, проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Це боєприпаси калібру 122 мм на заміну реактивних снарядів "Град". Український зразок, за заявою виробника, має покращені характеристики", - йдеться в повідомленні.

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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook