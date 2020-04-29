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Новини Фото Рік Зеленського
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Суд оштрафував мешканця Кременчука на 51 грн за порівняння Зеленського з Гандоном - французьким письменником-фантастом. ФОТО

Чоловіка визнали винним у дрібному хуліганстві.

Днями Крюківський районний суд Кременчука розглянув справу стосовно чоловіка, який порушив адмінстаттю 173 (Дрібне хуліганство), передає Цензор.НЕТ із посиланням на telegraf.in.ua.

Йдеться про випадок, що стався 6 березня біля центральної прохідної Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ). Кременчужанин В'ячеслав влаштував одиночний пікет, щоб висловити свою думку щодо правління Зеленського. Казав, що слова на плакаті - не образа, а порівняння з письменником-фантастом Івом Гандоном. Того ж дня на чоловіка склали протокол. Написані слова розцінили як матюки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський апеляційний суд дозволив обзивати співрозмовника "Гандоном"

Суд оштрафував мешканця Кременчука на 51 грн за порівняння Зеленського з Гандоном - французьким письменником-фантастом 01

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Пояснив, що мав на меті не образити когось, а порівняти фрази та вислови з фантастичними історіями французького письменника-фантаста. Зробив плакат особисто, щоб привернути до себе увагу президента України, який з робочим візитом мав приїхати до КВБЗ, написав зеленою фарбою "ЗЕ ГАН ДОН" та зверху зазначив зеленим фломастером "ст.15 Конституції України", що означало, що в Україні цензуру заборонено. Образити нікого не хотів та не мав наміру на це.

У результаті суд визнав кременчужанина винним та наклав 51 гривню штрафу. Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови. Текст постанови тут.

"З цим рішенням погодитись не можна. Слід його оскаржувати. По-перше, воно не мотивоване, бо це слово не належить до нецензурних і мала би бути щонайменше філологічна експертиза або посилання на відповідне джерело, де визнано його нецензурним. По-друге, є ст. 34 Конституції щодо свободи думки. По-третє, є судовий прецедент, на який послались у статті. З високою вірогідністю ЄСПЛ визнає таке рішення порушенням Конвенції", - прокоментував рішення суду адвокат Руслан Ульянов.

Варто нагадати, що схожий випадок стався у 2019 році в Київській області. Чоловіка визнали винним у дрібному хуліганстві, адже той назвав мера "гандоном". На це рішення подали апеляцію, в якій просили скасувати постанову суду та закрити провадження. Обґрунтовували тим, що подія сталася не у громадському місці, а між двома особами, які мали приватну розмову. Під час неї один зі співрозмовників назвав іншого прізвищем французького письменника-фантаста "Ів Гандон", оскільки вважав, що його опонент, як французький письменник, розказує фантастичні речі. У результаті Київський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції та закрив провадження за відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Кременчук (298) суд (11747) хуліганство (236) юстиція (732) штраф (1882)


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Топ коментарі
+79
Оштрафовали за оскорбление писателя Гандона. Все правильно
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29.04.2020 13:59 Відповісти
+51
Суд оштрафовал жителя Кременчуга на 51 грн за сравнение Зеленского с Гандоном - французским писателем-фантастом - Цензор.НЕТ 8513
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29.04.2020 14:04 Відповісти
+31
та це ж правда. не розумію, що він порушив.
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29.04.2020 14:00 Відповісти
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+420 судового сбора.
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29.04.2020 14:59 Відповісти
Пусть отважный герой даст карту, мы скинемся. На такое дело не жалко!
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29.04.2020 16:16 Відповісти
The gun don
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29.04.2020 14:55 Відповісти
Суд оштрафував мешканця Кременчука на 51 грн за порівняння Зеленського з Гандоном - французьким письменником-фантастом - Цензор.НЕТ 3926
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29.04.2020 14:55 Відповісти
А якщо цього чувака почнуть називати не інакше як гандон - він ж не ображатиметься, 100%
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29.04.2020 15:10 Відповісти
И где же здесь оскорбление? Если иметь в виду французского писателя, то это Зеленскому незаслуженный комплимент, даже лесть, если же иметь в виду презерватив, то это означает, что он надежный защитник всех, кто за него проголосовал.
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29.04.2020 15:11 Відповісти
Странно, что Зеля на него лично заявление не неписал.
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29.04.2020 15:24 Відповісти
Да... Разглашение гостайны.
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29.04.2020 19:18 Відповісти
суд своїм вироком підтвердив, що ЗЕ ГАН ДОН
і що в Україні є цензура
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29.04.2020 15:45 Відповісти
Потерпевший гандон Зе. Изделие N° 3.e.
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29.04.2020 20:06 Відповісти
Рояльный гандон
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29.04.2020 15:47 Відповісти
Зе - це офійне поганяло кого?
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29.04.2020 15:51 Відповісти
Так там не "ЗЕ ГАН ДОН" там "ЗЕГАН ДОН" написано було. Зеган - це польський боксер. А дон - це титул яким висловлюють пошану до людини.
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29.04.2020 19:37 Відповісти
Якщо тобі подобається Зеган, то варто висловити йому пошану титулом дон, роздрукувати його червоним по білому на футболці і носити її щоденно.
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29.04.2020 19:39 Відповісти
Нет ,мне все больше хочет назвать Зелю по другому ,а конкретнее Президент Зеленский - политический ИМПОТНЕТ .Кто согласен ?
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29.04.2020 16:08 Відповісти
Он политический ИХТАМНЕТ
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29.04.2020 19:35 Відповісти
ЗЕ ГАН ДОН..

Суду еще нужно доказать, что под ЗЕ - подразумевается клоун. Может мужик имел в виду своего соседа Зиновия Епифановича?
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29.04.2020 16:21 Відповісти
це просто транслітерація з англійського The Gun Don, що в перекладі всього лиш Пістолет Дон
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29.04.2020 16:51 Відповісти
А хіба не так?
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29.04.2020 16:25 Відповісти
Тут всё просто. Если подразумевался писатель и ничего оскорбительного нет, то пан Вячеслав по решению суда должен отстоять там же и такое же время с плакатом " Я - Гандон"
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29.04.2020 16:36 Відповісти
Кстати, сейчас на сайте 202 Гандона.
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29.04.2020 16:38 Відповісти
Прикольно! "Ты Гандона читал?", "Что читать задали? -Гандона!" "Помнишь, как у Гандона! -У какого именно?"
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29.04.2020 16:42 Відповісти
Шакаломоська

Когда я случайно увидел в Интернете ( сериал не смотрел ), как "Президент Голобородько" посылает МВФ в неудобовспоминаемое место, мне вспомнилась облаявшая Слона Моська:

- Вот Моська! Знать, она сильна,
Раз лает на Слона!

Слон-МВФ его облаивание мелким украинским шутом действительно не заметил. А мудрый украинский народ заметил, поверил в силу "Голобородька" и сделал его Президентом.
Вернее, ПреЗЕдентом. ПреЗЕдент стал облаивать ( ой, извините, ошибся! ) обхаживать МВФ: мол, дайте нам кредит, он нам необходим, как кровь для организма. И я понял, что Моська морально ВЫШЕ нашего ЗЕ - она, облаяв Слона, не подлизывалась к нему.
А у Зеленского вышло: сначала облаял МВФ, как Моська Слона, затем стал ластиться к нему, как Шакал ко Льву.
Выходит, он - Шакаломоська?
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29.04.2020 17:51 Відповісти
Серьёзно?) Один Зеленский просит МВФ и никакая партия в ВР это не поддерживает? Все уже осуждают? Как-то вы рановато начали)
А Моська истерическое существо, компенсирующее свои размеры публичным бешенством и гавканьем на всё, что хоть чуть -чуть больше её.
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29.04.2020 19:00 Відповісти
ты не понял. Клован делал вид, что он крутой, а как пришло время что-то делать, он слился. До выборов громко гавкал, после выборов тихонько блеет и мычит.
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30.04.2020 14:45 Відповісти
Это удел всех наших президентов.
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30.04.2020 15:13 Відповісти
Зе принимает в любом колличестве и с любой стороны.
Такой уж он себе клоун-гей.
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29.04.2020 20:12 Відповісти
А,я, підтримую співставлення, але з Г-м
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29.04.2020 18:59 Відповісти
Надо было утверждать что на плакате написана фамилия польского боксера Зегана с уважительным титулом дон, в качестве обращения к нему.
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29.04.2020 19:32 Відповісти
Это ж теперь за 51 гривну мы такого начитаемся , чего и в мыслях не было
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29.04.2020 20:31 Відповісти
Цікаво, тариф на вкривання Зе хмуями - 51 грн. за кожне слово, чи можна вкрити хоч багатоповерховою конструкцією, обтяженою морською та церковною термінологією?
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30.04.2020 13:34 Відповісти
какой-то дешевый клован получается, билет в обычный цирк дороже
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30.04.2020 14:47 Відповісти
Тайтл у сторінки заліковий)
Автору - лойк
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30.04.2020 00:18 Відповісти
Протестант допустився помилки - йому просто потрібно було заявити в суді , що він ПОЕТ _ХУДОЖНИК....- і ВСЕ !!!!! Реально ...
І не потрібні були ніякі посилання ні на які нормативно- правові...
І з того моменту головняки були б у того іменованого "судді" ....
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30.04.2020 14:59 Відповісти
Нагадує анекдот, коли поліціянти заарештували за образу президента чоловіка, який голосно розмовляв по-телефону на вулиці і вигукнув: - Та то є найбільша падлюка в Україні! На виправдання, що то зовсім не про Зеленського йшла мова, поліціянти відповіли: - Не треба нас обманювати, бо ми добре знаємо про кого йдеться, коли кажуть про найбільшу падлюку в Україні.
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02.05.2020 15:04 Відповісти
Маю на увазі, що на плакаті було тільки "Зе", а всі здогадалися про кого мова і навіть суд визнав як доказ, що Зе справді "гандон" і це образа - для суспільства! І ще для справжніх гандонів.
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02.05.2020 15:11 Відповісти
Люди, не ображайте гандони, які рятують вас від багатьох проблем на противагу Президенту України Володимиру Зеленському!
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02.05.2020 15:22 Відповісти
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