Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські затримали підозрюваного у викраденні дитини. За інформацією правоохоронців, чоловік навмисне приїхав в одне з віддалених від обласного центру сіл, заманив у машину семирічну дівчинку, яку побачив на вулиці, і почав їхати. На щастя, наляканій дитині вдалося втекти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Про подію, яка сталася серед білого дня, поліцейських сповістили батьки дівчинки. Згідно з наданими очевидцями прикметами, зловмисник пересувався на чорному "Mercedes". Проте коли за кілька годин правоохоронці зупинили розшукувану автівку, та виявилася білою.

"39-річний одесит зізнався, що перефарбував автомобіль у чорний колір звичайною канцелярською фарбою. Побачивши на сільській вулиці дитину, поцікавився, де знаходиться магазин. Дівчинка відмовилася показувати крамницю, сказавши, що батьки не дозволяють їй спілкуватися з незнайомцями, і тоді чоловік запропонував подивитися розкладені на сидінні автомобіля коробки та іграшки. Зацікавлена дитина втратила пильність, скориставшись чим правопорушник закрив її в салоні і почав від’їжджати. Далеко відвезти дівчинку зловмисникові не вдалося – вона вирвалася і втекла. Після невдалої спроби підозрюваний деякий час катався навколишніми селами в пошуках можливості змити фарбу з автівки. Зрештою він опинився на території Миколаївської області, де повернув машині її початковий вигляд, і поїхав у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські зупинили чоловіка біля с.Першотравневе. Під час огляду його транспортного засобу були вилучені речові докази причетності до правопорушення. Крім того, у самого підозрюваного правоохоронці вилучили мобільні телефони, у яких виявлені фото та відео порнографічного змісту за участю дітей

Зараз зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, з ним проводяться невідкладні слідчі дії. Причину свого вчинку чоловік не пояснює.

За вказаним фактом розпочато провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Разом з тим, того ж дня до Березівського відділення поліції з аналогічною заявою звернулися батьки ще однієї малолітньої. Наразі причетність чоловіка до цього правопорушення перевіряється.

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Фото: сайт поліції