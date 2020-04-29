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Новини Фото Будні поліції
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Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські затримали підозрюваного у викраденні дитини. За інформацією правоохоронців, чоловік навмисне приїхав в одне з віддалених від обласного центру сіл, заманив у машину семирічну дівчинку, яку побачив на вулиці, і почав їхати. На щастя, наляканій дитині вдалося втекти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Про подію, яка сталася серед білого дня, поліцейських сповістили батьки дівчинки. Згідно з наданими очевидцями прикметами, зловмисник пересувався на чорному "Mercedes". Проте коли за кілька годин правоохоронці зупинили розшукувану автівку, та виявилася білою.

"39-річний одесит зізнався, що перефарбував автомобіль у чорний колір звичайною канцелярською фарбою. Побачивши на сільській вулиці дитину, поцікавився, де знаходиться магазин. Дівчинка відмовилася показувати крамницю, сказавши, що батьки не дозволяють їй спілкуватися з незнайомцями, і тоді чоловік запропонував подивитися розкладені на сидінні автомобіля коробки та іграшки. Зацікавлена дитина втратила пильність, скориставшись чим правопорушник закрив її в салоні і почав від’їжджати. Далеко відвезти дівчинку зловмисникові не вдалося – вона вирвалася і втекла. Після невдалої спроби підозрюваний деякий час катався навколишніми селами в пошуках можливості змити фарбу з автівки. Зрештою він опинився на території Миколаївської області, де повернув машині її початковий вигляд, і поїхав у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.

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Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області 01

Поліцейські зупинили чоловіка біля с.Першотравневе. Під час огляду його транспортного засобу були вилучені речові докази причетності до правопорушення. Крім того, у самого підозрюваного правоохоронці вилучили мобільні телефони, у яких виявлені фото та відео порнографічного змісту за участю дітей

Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області 02

Зараз зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, з ним проводяться невідкладні слідчі дії. Причину свого вчинку чоловік не пояснює.

Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області 03

За вказаним фактом розпочато провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Разом з тим, того ж дня до Березівського відділення поліції з аналогічною заявою звернулися батьки ще однієї малолітньої. Наразі причетність чоловіка до цього правопорушення перевіряється.

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Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області 04

Фото: сайт поліції

Автор: 

діти (5157) Нацполіція (15285) викрадення (822)


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Топ коментарі
+11
Таких сразу на утилизацию или на органы, пользы обществу они никакого уже не принесут.
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29.04.2020 14:45 Відповісти
+7
відпустити звісно ж треба - у камеру до зеків які сидять довічно!
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29.04.2020 14:49 Відповісти
+7
Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області - Цензор.НЕТ 9770
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29.04.2020 14:51 Відповісти
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Завязать на бантик, в дупу - железный ершик. И можно отпустить...
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29.04.2020 14:42 Відповісти
відпустити звісно ж треба - у камеру до зеків які сидять довічно!
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29.04.2020 14:49 Відповісти
Банда слуг 💩🤡🤢🎪каломойши-путлера , готовят закон для таких выродков - на свободу всех маньяков ,педофилов и убийц
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29.04.2020 15:45 Відповісти
Таких сразу на утилизацию или на органы, пользы обществу они никакого уже не принесут.
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29.04.2020 14:45 Відповісти
Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області - Цензор.НЕТ 9770
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29.04.2020 14:51 Відповісти
Це організований бізнес чомусь впевнена,можливо за цим стоять впливові дяді.
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29.04.2020 15:09 Відповісти
впливові дяді працюють лeгально в модeльних агeнствах
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29.04.2020 15:13 Відповісти
Из соседнего государства что ли злоумышленник?
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29.04.2020 15:16 Відповісти
Судя по рукам, эта козлина из "чернявых"...
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29.04.2020 15:22 Відповісти
Он машину от канцелярской чёрной краски отмывал. Если тряпкой из ведра у речки - то он по локти чернявым стал.
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29.04.2020 16:34 Відповісти
????????
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29.04.2020 17:16 Відповісти
подобную публику надо очень аккуратно за яйца подвешивать
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29.04.2020 15:27 Відповісти
Придурок. Это же насколько надо не контролировать свои эмоции и желания, чтобы такое творить . . .

39 лет - ещё ж не старый. Та пойди, познакомься с 20-летней, если так на молодых прёт. Ну в крайнем случае сними проститутку, если обычные девушки не ведутся.
Нет, ему ребёнка подавай. Идиот. Нашёл себе приключение на одно место.
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29.04.2020 15:27 Відповісти
педофилы на обычных женщин не возбуждаются, только на детей. С обычными женщинами они импотенты. Это болезнь, и не лечится, к сожалению...
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29.04.2020 17:08 Відповісти
лечится. если яйца отрезать
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29.04.2020 17:31 Відповісти
нет, к сожалению. Они потом насилуют детей палками, огурцами, кочанами кукурузы и просто пальцами. Не обязательно пенисом. И далеко не всегда пенисом.
Это психическое расстройство.
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29.04.2020 19:42 Відповісти
cори, даже если это чисто психическое расстройство, не поддающееся ни осознанию ни самоконтролю, оно социально опасно, индивидуумы подлежат изоляции в закрытых учреждениях.
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30.04.2020 00:08 Відповісти
да. Так и должно быть. Но у нас сейчас об этом не думают. Другие проблемы решаются. Хорошо, хоть сделали открытый реестр педофилов. А в США сами жители районов вывешивают объявления типа "У нас в районе поселился педофил, ФИО, фото. Остерегайтесь!". Мы еще до этого не дошли как нация.
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30.04.2020 09:56 Відповісти
я вам больше скажу - мы не только не дошли до штатовских мер, у нас разрушается и то, что уже было - резкое сокращение психиатрических клиник и жесткое ограничение срока пребывания пациента в стационаре. скоро по улицам не только безнаказанные педофилы будут разгуливать, а и психиатрические больные - и острые и хронические. вот тогда начнется "веселуха"...
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03.05.2020 18:58 Відповісти
Скорее всего на его руках уже есть кровавые преступления против деток ,а вам педофила ещё пожалели ? Да чтоб он здох в страшных муках
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29.04.2020 15:49 Відповісти
Неужели выпустят под залог?
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29.04.2020 16:16 Відповісти
Бл*дь! Ну какого же хрена этому П*дару харю замыливать?!?
Что еще не уверены, что он? Или девочка сама его уговорила уехать подальше?
С учетом, что суд может дело не довести до ума, то люди бы зная его рожу - быстро бы все довели!, а так ....
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29.04.2020 18:38 Відповісти
РАЗДЕЛАТЬ НА ОРГАНЫ НУЖДАЮЩИМСЯ !!!
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29.04.2020 20:21 Відповісти
У зоопарки ! Як їду !
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29.04.2020 20:47 Відповісти
І ніхто нічого не каже про те, що дитина знву сама на вулиці ...
Що вона там робить ? У селі нема двору біля хати і місця, щоб гратися ?

То ця жива.
Два дні тому теж шукали ... волонтери ... поліція ... знайшли мертву з 8 км від села.

Але далі продовжують долдонити своє: спогади за царя Гороха про те, як вони скрізь бігали і ніхто за ними не дивився. Не доходить, що життя змінилося. На жаль, кількість виродків збільшилася.
ЦІкаво було б отримати статистику по Європі щодо кількості дитячих смертей (пожежі, зникнення, утоплення і т.д.): впевнена, що Україна - в "лідерах".
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30.04.2020 02:12 Відповісти
там в Одессе случайно синагогу не начали строить...Любят они фундамент синагоги кровью детской освящать...В Севастополе в 2012 году такой случай был.
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06.05.2020 14:41 Відповісти
В нашей стране на мерседес честно не заработаешь.
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07.05.2020 09:30 Відповісти
 
 