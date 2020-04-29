Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одеській області поліцейські затримали підозрюваного у викраденні дитини. За інформацією правоохоронців, чоловік навмисне приїхав в одне з віддалених від обласного центру сіл, заманив у машину семирічну дівчинку, яку побачив на вулиці, і почав їхати. На щастя, наляканій дитині вдалося втекти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
Про подію, яка сталася серед білого дня, поліцейських сповістили батьки дівчинки. Згідно з наданими очевидцями прикметами, зловмисник пересувався на чорному "Mercedes". Проте коли за кілька годин правоохоронці зупинили розшукувану автівку, та виявилася білою.
"39-річний одесит зізнався, що перефарбував автомобіль у чорний колір звичайною канцелярською фарбою. Побачивши на сільській вулиці дитину, поцікавився, де знаходиться магазин. Дівчинка відмовилася показувати крамницю, сказавши, що батьки не дозволяють їй спілкуватися з незнайомцями, і тоді чоловік запропонував подивитися розкладені на сидінні автомобіля коробки та іграшки. Зацікавлена дитина втратила пильність, скориставшись чим правопорушник закрив її в салоні і почав від’їжджати. Далеко відвезти дівчинку зловмисникові не вдалося – вона вирвалася і втекла. Після невдалої спроби підозрюваний деякий час катався навколишніми селами в пошуках можливості змити фарбу з автівки. Зрештою він опинився на території Миколаївської області, де повернув машині її початковий вигляд, і поїхав у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські зупинили чоловіка біля с.Першотравневе. Під час огляду його транспортного засобу були вилучені речові докази причетності до правопорушення. Крім того, у самого підозрюваного правоохоронці вилучили мобільні телефони, у яких виявлені фото та відео порнографічного змісту за участю дітей
Зараз зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, з ним проводяться невідкладні слідчі дії. Причину свого вчинку чоловік не пояснює.
За вказаним фактом розпочато провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Разом з тим, того ж дня до Березівського відділення поліції з аналогічною заявою звернулися батьки ще однієї малолітньої. Наразі причетність чоловіка до цього правопорушення перевіряється.
Фото: сайт поліції
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39 лет - ещё ж не старый. Та пойди, познакомься с 20-летней, если так на молодых прёт. Ну в крайнем случае сними проститутку, если обычные девушки не ведутся.
Нет, ему ребёнка подавай. Идиот. Нашёл себе приключение на одно место.
Это психическое расстройство.
Что еще не уверены, что он? Или девочка сама его уговорила уехать подальше?
С учетом, что суд может дело не довести до ума, то люди бы зная его рожу - быстро бы все довели!, а так ....
Що вона там робить ? У селі нема двору біля хати і місця, щоб гратися ?
То ця жива.
Два дні тому теж шукали ... волонтери ... поліція ... знайшли мертву з 8 км від села.
Але далі продовжують долдонити своє: спогади за царя Гороха про те, як вони скрізь бігали і ніхто за ними не дивився. Не доходить, що життя змінилося. На жаль, кількість виродків збільшилася.
ЦІкаво було б отримати статистику по Європі щодо кількості дитячих смертей (пожежі, зникнення, утоплення і т.д.): впевнена, що Україна - в "лідерах".