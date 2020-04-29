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СБУ ліквідувала на Київщині масштабне підпільне виробництво з виготовлення антисептика. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора виявила на Київщині масштабне виготовлення і реалізацію неякісних і небезпечних для здоров'я антисептичних засобів, зокрема для потреб Збройних Сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники СБ України встановили, що приватний підприємець організував на території Київської області незаконне виготовлення антисептичних засобів. Частину з них він реалізовував через низку підконтрольних комерційних структур військовій частині ЗС України та державному підприємству МО України. Правоохоронці зафіксували, що виробництво антисептиків відбувалося кустарним способом із використанням сировини сумнівного походження без дозвільних документів та контролю якості".

У СБУ заявили: "Під час санкціонованих слідчих дій за місцем виробництва фальсифікату співробітники спецслужби виявили обладнання для виготовлення та розливу фальсифікованого антисептичного розчину, понад 13 тонн спиртової суміші, зокрема етиловий спирт, антифриз, гліцерин. Також знайдено наклейки, пластикові ємності, дві печатки, антисептичний розчин та приблизно 30 тонн пально-мастильних матеріалів невідомого походження.

У межах кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають експертизи контрафактного продукту, встановлюється джерело походження підакцизного товару та все коло осіб, причетних до оборудки".

"Нагадуємо, що відповідно до ст. 204 Кримінального кодексу України незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення. Операція проводилася спільно зі Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС", - резюмували в спецслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ ліквідувала на Київщині масштабне підпільне виробництво з виготовлення антисептика 01
СБУ ліквідувала на Київщині масштабне підпільне виробництво з виготовлення антисептика 02
СБУ ліквідувала на Київщині масштабне підпільне виробництво з виготовлення антисептика 03
СБУ ліквідувала на Київщині масштабне підпільне виробництво з виготовлення антисептика 04
СБУ ліквідувала на Київщині масштабне підпільне виробництво з виготовлення антисептика 05
СБУ ліквідувала на Київщині масштабне підпільне виробництво з виготовлення антисептика 06
СБУ ліквідувала на Київщині масштабне підпільне виробництво з виготовлення антисептика 07

Автор: 

Київська область (4104) СБУ (12991) антисептик (27)


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Топ коментарі
+6
Який тільки хернею не займається СБУ, тільки не безпекою України! Кабміном треба поцікавитись, чому він неспроможний організувати виготовлення антисептика.
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29.04.2020 15:46 Відповісти
+5
Военная контрразведка Службы безопасности Украины? Вау. Теперь можно спасть спокойно, враг обезврежен?
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29.04.2020 15:31 Відповісти
+4
Другими словами, у бедняги не было никаких шансов производить это средство легально, правильно?
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29.04.2020 15:36 Відповісти
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Военная контрразведка Службы безопасности Украины? Вау. Теперь можно спасть спокойно, враг обезврежен?
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29.04.2020 15:31 Відповісти
Спасли Украину воины фСБУ!
(дешёвки)
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29.04.2020 17:11 Відповісти
Военная контрразведка Службы безопасности Украины !!!

Значит серьёзные денежные потоки...
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29.04.2020 15:31 Відповісти
Найцікавіше те, що за вивезення з України стратегічних запасів засобів ні до кого претензій нема. А от за виробництво -- зразу знайшли. Хоча в умовах пандемії мали б лише вітати таку ініціативу.
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29.04.2020 16:20 Відповісти
Кстати, спиртосодержащие растворы не подпадают под акциз и, тем более, под ст. 204.
А изготовлением спирта у нас занимается ТОЛЬКО УКРСПИРТ
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29.04.2020 15:34 Відповісти
Другими словами, у бедняги не было никаких шансов производить это средство легально, правильно?
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29.04.2020 15:36 Відповісти
Значение слова легально разнится в Украине и в Европе, а тем более в Китае
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29.04.2020 15:43 Відповісти
СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика - Цензор.НЕТ 3617
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29.04.2020 15:37 Відповісти
Який тільки хернею не займається СБУ, тільки не безпекою України! Кабміном треба поцікавитись, чому він неспроможний організувати виготовлення антисептика.
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29.04.2020 15:46 Відповісти
НАКОНЕЦ-ТО, взяли топ корупционеров и шпионов, мусаров торгующих ширкой и СБУшников торгующих коксом, ВОТ ОНИ КАКИЕ УБИЙЦЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА, АНТИСЕПТИК ДЕЛАЮТ И БАРЫЖАТ! СЛАВА СБУ! ДНО УКРАИНЫ!
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29.04.2020 15:46 Відповісти
Вот это "СБУ" операцию провернула)))) можно сказать, что в стране уничтожена вся "пятая колонна"! Нихочу даже смотреть на эту стрельбу по воробьям! Позор!
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29.04.2020 15:50 Відповісти
Сколько людей оставили без антисептиков в разгар эпидемии
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29.04.2020 16:01 Відповісти
мдя...а где же в продаже неподпольно изготовленое есть??
Ну вот никак в толк не возьму ну при чем тут СБУ??? Ну дажно бі еще полиция закрыла и найдя там шпионов и диверсантов передала дело в СБУ....Неужели СБУ других дел нет??
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29.04.2020 16:03 Відповісти
Этиловый спирт, антифриз, глицерин это нормальные ингредиенты для антисептика. Этому мужику нужно спасибо сказать а не арестовывать.
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29.04.2020 16:08 Відповісти
Как может в Украине развиваться бизнес если военная контрразведка СБУ и та его гнобит - нагрется хочет?
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29.04.2020 16:09 Відповісти
ну если государство не справляется, то за что ж так с теми, кто в этой ситуации решает проблемы?
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29.04.2020 16:14 Відповісти
Саме так. Але бачите, до тих, хто вивозив усе це з України, претензій нема.
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29.04.2020 16:21 Відповісти
Раньше за мак и самогон сажали, теперь за маски и антисептик. Куда катится мир?
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29.04.2020 17:42 Відповісти
 
 