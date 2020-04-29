СБУ ліквідувала на Київщині масштабне підпільне виробництво з виготовлення антисептика. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора виявила на Київщині масштабне виготовлення і реалізацію неякісних і небезпечних для здоров'я антисептичних засобів, зокрема для потреб Збройних Сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники СБ України встановили, що приватний підприємець організував на території Київської області незаконне виготовлення антисептичних засобів. Частину з них він реалізовував через низку підконтрольних комерційних структур військовій частині ЗС України та державному підприємству МО України. Правоохоронці зафіксували, що виробництво антисептиків відбувалося кустарним способом із використанням сировини сумнівного походження без дозвільних документів та контролю якості".

У СБУ заявили: "Під час санкціонованих слідчих дій за місцем виробництва фальсифікату співробітники спецслужби виявили обладнання для виготовлення та розливу фальсифікованого антисептичного розчину, понад 13 тонн спиртової суміші, зокрема етиловий спирт, антифриз, гліцерин. Також знайдено наклейки, пластикові ємності, дві печатки, антисептичний розчин та приблизно 30 тонн пально-мастильних матеріалів невідомого походження.

У межах кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають експертизи контрафактного продукту, встановлюється джерело походження підакцизного товару та все коло осіб, причетних до оборудки".

"Нагадуємо, що відповідно до ст. 204 Кримінального кодексу України незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення. Операція проводилася спільно зі Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС", - резюмували в спецслужбі.

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