Кримінального авторитета із Вірменії, який планував контролювати всі злочинні угруповання в регіоні, затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліція затримала кримінального "авторитета", який планував контролювати злочинні групи в регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань НПУ, про це повідомив начальник обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Іванків.

За словами Андрія Іванківа, 55-річний уродженець Вірменії збирав навколо себе своїх прихильників з кримінального середовища та планував взяти під свій "дах" та контроль злочинні групи, які збираються "працювати" в регіоні.

"Коли почали відпрацьовувати інформацію, з’ясували, що цього чоловіка у минулому році було видворено за межі України з п’ятирічною забороною в’їзду. Однак людина з такими даним через офіційні пункти пропуски на територію нашої країни не виїжджала, відтак для ідентифікації особи та подальшого встановлення шляхів потрапляння до України відправили відповідний запит до колег з Вірменії", - розповів Андрій Іванків. У 2019 за порушення міграційного законодавства він був затриманий з подальшим видворенням за межі України.

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"Однак рішення суду про видворення неодноразово оскаржували у судах його представники, що затягувало процес, але вже у серпні минулого року "авторитет" примусово покинув територію. За інформацією оперативників, чоловік перетнув кордон через пункт пропуску у Чернівецькій області, надавши при цьому підроблений паспорт. Відповідь іноземних колег на наш запит тільки підтвердила цю інформацію", - зазначив керівник управління стратегічних розслідувань.

У поліції підкреслили: " Крім того, було встановлено, що дана особа планує взяти під свій, так званий, кримінальний контроль регіон. Аби його не затримали, чоловік довго не залишався на одному місці й кожні три-чотири дні змінював місця проживання. Даний факт був перешкодою у плануванні заходів по його затриманню

Незважаючи на заходи конспірації, адже чоловік незаконно перебував на території України та розумів наслідки у разі його затримання, місце знаходження 55-річного кримінального "авторитета" та дату можливого його переїзду до іншого місця було встановлено.

Аби завадити його злочинним планам, 28 квітня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції спільно з прокуратурою Перечинського відділення Ужгородської місцевої прокуратури та за підтримки спецпідрозділу патрульної поліції ТОР провели заходи для його затримання.

Чоловік має за плечима немалий тюремний досвід – 12 років позбавлення волі. Свого часу за свої "досягнення" отримав від "злодія в законі" певний статус у злочинному світі.

"В області та в Україні в цілому повинен панувати закон. Ми не дозволимо жодній особі, у тому числі зі статусами у кримінальному світі, порушувати його, диктувати та встановлювати свої правила. Попереджаю, що на всі подібні спроби ми будемо жорстко реагувати та вживати заходів відповідно до чинного законодавства", - зазначив Андрій Іванків.

"Наразі працівниками обласної міграційної служби відносно чоловіка складені адміністративні протоколи. Найближчим часом буде вирішено питання щодо його примусового видворення з території України", - резюмували в НПУ.

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