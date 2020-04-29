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Кримінального авторитета із Вірменії, який планував контролювати всі злочинні угруповання в регіоні, затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліція затримала кримінального "авторитета", який планував контролювати злочинні групи в регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань НПУ, про це повідомив начальник обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Іванків.

За словами Андрія Іванківа, 55-річний уродженець Вірменії збирав навколо себе своїх прихильників з кримінального середовища та планував взяти під свій "дах" та контроль злочинні групи, які збираються "працювати" в регіоні.

"Коли почали відпрацьовувати інформацію, з’ясували, що цього чоловіка у минулому році було видворено за межі України з п’ятирічною забороною в’їзду. Однак людина з такими даним через офіційні пункти пропуски на територію нашої країни не виїжджала, відтак для ідентифікації особи та подальшого встановлення шляхів потрапляння до України відправили відповідний запит до колег з Вірменії", - розповів Андрій Іванків. У 2019 за порушення міграційного законодавства він був затриманий з подальшим видворенням за межі України.

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"Однак рішення суду про видворення неодноразово оскаржували у судах його представники, що затягувало процес, але вже у серпні минулого року "авторитет" примусово покинув територію. За інформацією оперативників, чоловік перетнув кордон через пункт пропуску у Чернівецькій області, надавши при цьому підроблений паспорт. Відповідь іноземних колег на наш запит тільки підтвердила цю інформацію", - зазначив керівник управління стратегічних розслідувань.

У поліції підкреслили: " Крім того, було встановлено, що дана особа планує взяти під свій, так званий, кримінальний контроль регіон. Аби його не затримали, чоловік довго не залишався на одному місці й кожні три-чотири дні змінював місця проживання. Даний факт був перешкодою у плануванні заходів по його затриманню

Незважаючи на заходи конспірації, адже чоловік незаконно перебував на території України та розумів наслідки у разі його затримання, місце знаходження 55-річного кримінального "авторитета" та дату можливого його переїзду до іншого місця було встановлено.

Аби завадити його злочинним планам, 28 квітня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції спільно з прокуратурою Перечинського відділення Ужгородської місцевої прокуратури та за підтримки спецпідрозділу патрульної поліції ТОР провели заходи для його затримання.

Чоловік має за плечима немалий тюремний досвід – 12 років позбавлення волі. Свого часу за свої "досягнення" отримав від "злодія в законі" певний статус у злочинному світі.

"В області та в Україні в цілому повинен панувати закон. Ми не дозволимо жодній особі, у тому числі зі статусами у кримінальному світі, порушувати його, диктувати та встановлювати свої правила. Попереджаю, що на всі подібні спроби ми будемо жорстко реагувати та вживати заходів відповідно до чинного законодавства", - зазначив Андрій Іванків.

"Наразі працівниками обласної міграційної служби відносно чоловіка складені адміністративні протоколи. Найближчим часом буде вирішено питання щодо його примусового видворення з території України", - резюмували в НПУ.

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Кримінального авторитета із Вірменії, який планував контролювати всі злочинні угруповання в регіоні, затримали на Закарпатті, - Нацполіція 01
Кримінального авторитета із Вірменії, який планував контролювати всі злочинні угруповання в регіоні, затримали на Закарпатті, - Нацполіція 02
Кримінального авторитета із Вірменії, який планував контролювати всі злочинні угруповання в регіоні, затримали на Закарпатті, - Нацполіція 03

Автор: 

вор у законі (241) криміналітет (306) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+17
Смішно, заїзжий ара вирішив взяти під контроль Закарпаття.
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29.04.2020 16:21 Відповісти
+13
Правильно! Не надо лезть к нам заграничным ворам В ЗАКОНЕ... У нас и свои имеются В ЗАКОНЕ и при этом еще успевают служить народу...
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29.04.2020 16:12 Відповісти
+8
местная братва вложила?)
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29.04.2020 16:18 Відповісти
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это наша корова......
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29.04.2020 16:11 Відповісти
Правильно! Не надо лезть к нам заграничным ворам В ЗАКОНЕ... У нас и свои имеются В ЗАКОНЕ и при этом еще успевают служить народу...
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29.04.2020 16:12 Відповісти
Весна.Грачи прилетели....1872 рик,Алеша Саврасов..
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29.04.2020 16:53 Відповісти
местная братва вложила?)
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29.04.2020 16:18 Відповісти
стопудово
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29.04.2020 16:21 Відповісти
Там мусора схожі на бандюків, а бандюки - на мусорів.
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29.04.2020 16:34 Відповісти
Криминальный авторитет из Армении, планировавший контролировать все преступные группировки в регионе, задержан на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9609
бачу)
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29.04.2020 16:37 Відповісти
Смішно, заїзжий ара вирішив взяти під контроль Закарпаття.
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29.04.2020 16:21 Відповісти
Ну в країні де всім правлять ара Авакян і єврей Беня, а єврей Зеленський в них ходить шісткою, нічого дивного.
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29.04.2020 16:25 Відповісти
я думаю он просто приехал в гости к аралам, которые живут в Ужгороде с времён Спитака.
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29.04.2020 16:28 Відповісти
Дєло било так :https://www.youtube.com/watch?v=3KrfpN4nFB8&list=RD3KrfpN4nFB8&start_radio=1 Рекет Гангстєра
(Прикол ще в тому,що Зєля щойно призначив есбеушника головою Закарпатської ОДА,щоб підім'яти контрабас під ОПу)
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29.04.2020 16:43 Відповісти
Такое могли написать только люди, не знающие Закарпатья абсолютно.
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29.04.2020 19:15 Відповісти
не так уже й смішно..у нас напр. абрикосники "мурчать" голосніше і голосніше, циганву і місцевих віддвигають...
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29.04.2020 19:38 Відповісти
Там Балога уже всё взял.
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29.04.2020 20:58 Відповісти
Невже Авакяна затримали? Хоча ні, той вор на державному рівні, а цей лише в регіоні.
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29.04.2020 16:22 Відповісти
если Зеленский все же решится и протолкнет закон про "воров в законе" (только за ношение данного воровского статуса сразу срок 10 лет строгача по упрощенной следственной процедуре), то многое (но не все) я Зеленскому прощу..
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29.04.2020 16:22 Відповісти
А что можно простить тому, кто унижал и унижает Украину, формулой Штайнмайера - предаёт,не Ермак с Кучмой, если почитать Конституцию и обязанности? Только то, что побрил грудь...
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29.04.2020 16:29 Відповісти
многое, но не всё.. могу простить шаурму, фонтаны.. и пока на этом остановимся..
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29.04.2020 16:32 Відповісти
Шаурма - в Украине нет ничего, что можно показать миру.
Фонтан - электорат такой же, как придурок, бегающий по фонтану
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29.04.2020 16:36 Відповісти
Толку то от этого закона, если сами воры постановили, что обмануть мента не грех, и какой у вора статус ментам знать не положено.
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29.04.2020 19:36 Відповісти
Пинг-понг.
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29.04.2020 16:23 Відповісти
У блюка на зарплате все силовики, у армяна даже теоретически шансов не было
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29.04.2020 16:37 Відповісти
та просто он, как пересічний армянин, хотел осчастливить мир очередным армянским изобретением, - изобрести ещё и антивирусную вакцину, получив в Украине за неё обещанный миллион баксов. ну если они изобрели украинский борщ, полтавські галушки, бурячиху,...... то шо там какая то мелкая вакцина. ))
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29.04.2020 16:39 Відповісти
Из армении???
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29.04.2020 17:53 Відповісти
Ашот Курдюкович Мовсисян
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29.04.2020 18:22 Відповісти
дурка какая то при чем армения к западной..я фигею вася-пристрелить шашлычника
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29.04.2020 18:21 Відповісти
Так авокян тоже из Армении, тоже криминальный авторитет, но только узаконенный.
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29.04.2020 18:30 Відповісти
интересно , уже отпустили ( высылать то некуда ) , или завтра отпустят
АУЕшная реклама идет полным ходом
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29.04.2020 18:57 Відповісти
Просто вьезд сделать по биометрии и ввести визы для бывшего СССР. Делов то
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29.04.2020 19:38 Відповісти
))) ЯВНО ШВАЛИ РОССИЙСКИЕ ПОДОСЛАЛИ )))
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29.04.2020 20:12 Відповісти
Этих чучмеков надо гнать с Украины, что уже своих местных баньдюков нету, слышал эти черножепые не уважают ни какие понятия, тупо работают по беспределу.
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29.04.2020 20:17 Відповісти
"...Когда начали отрабатывать информацию, выяснили, что этот человек в прошлом году был выдворен за пределы Украины с пятилетним запретом въезда. Однако, человек с такими данным через официальные пункты пропуска на территорию нашей страны не выезжал..."

Одним словом не кордон, а прохідний двір. І це в умовах війни з кацапами.
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30.04.2020 01:25 Відповісти
 
 