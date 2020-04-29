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Новини Фото П'яні за кермом
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Швидка з п'яним водієм за кермом врізалася в мікроавтобус на Київщині. ФОТО

Двоє фельдшерів швидкої допомоги дістали травми і перебувають у лікарні. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Аварія сталася на трасі М - 03 біля повороту на Переяслав-Хмельницький. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Київської області.

"Автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot під час виїзду з другорядної дороги, не надав перевагу в русі водієві Volkswagen LT35, який рухався головною дорогою. В результаті цього сталося зіткнення. Внаслідок автопригоди два фельдшери швидкої отримали травми. Потерпілих шпиталізували до лікарні", - сказано в повідомленні.

Поліцейські виявили у водія "швидкої" явні ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, у чоловіка не було при собі посвідчення водія.

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Всі деталі того, що сталося, з'ясують слідчі, зазначили в поліції.

Швидка з пяним водієм за кермом врізалася в мікроавтобус на Київщині 01
Швидка з пяним водієм за кермом врізалася в мікроавтобус на Київщині 02Швидка з пяним водієм за кермом врізалася в мікроавтобус на Київщині 03
Швидка з пяним водієм за кермом врізалася в мікроавтобус на Київщині 04
Швидка з пяним водієм за кермом врізалася в мікроавтобус на Київщині 05

Автор: 

ДТП (4483) Київська область (4104) пияцтво (580) швидка (268) патрульна поліція (1443)


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Топ коментарі
+7
Нет, все должны быть набуханые в хлам и водитель и фельдшер и врач. А потом вопросы - почему мы так хреново живем?
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29.04.2020 18:12 Відповісти
+3
"Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине." - сколько тут "прекрасного".
А потом людей просят звонить на 103 в случае повышения температуры.
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29.04.2020 17:04 Відповісти
+2
праздник удался
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29.04.2020 17:09 Відповісти
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"Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине." - сколько тут "прекрасного".
А потом людей просят звонить на 103 в случае повышения температуры.
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29.04.2020 17:04 Відповісти
красавеЦ!!
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29.04.2020 17:07 Відповісти
праздник удался
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29.04.2020 17:09 Відповісти
Забавное совпадение что этот Volkswagen тоже используется для клепания скорых.
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29.04.2020 17:11 Відповісти
при порошенко такого небыло
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29.04.2020 17:24 Відповісти
А что там должны еще трезвые и умные работать за 3000грн в месяц, а потом получать пенсию 1500грн и слушать оскорбления что раз пенсия маленькая значит нищеброды не работали всю жизнь ?
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29.04.2020 17:37 Відповісти
Нет, все должны быть набуханые в хлам и водитель и фельдшер и врач. А потом вопросы - почему мы так хреново живем?
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29.04.2020 18:12 Відповісти
Мав право на помилку!
Чи може ні?
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29.04.2020 17:58 Відповісти
Новость, которую мы заслужили.
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29.04.2020 18:21 Відповісти
Водила скорой переборщил с дезинфекцией.
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29.04.2020 18:28 Відповісти
Все трое явно спешили на помощь очередному несчастному.Их надо простить и выплатить три оклада,чтоб в следующий раз хоть закуску могли купить.😡
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29.04.2020 19:10 Відповісти
п"яного за кермом треба прирівнювати до вбивці і саджати зразу ж ...або стріляти на місці за "попиткукбєгству". бо їх уже вилікувати...
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29.04.2020 19:13 Відповісти
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь я к друзьям
(не сочтите, что это в бреду).....
https://youtu.be/bkIHNlcyMOI Юрий ВИЗБОР - Если я заболею...
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30.04.2020 07:14 Відповісти
 
 