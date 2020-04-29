Швидка з п'яним водієм за кермом врізалася в мікроавтобус на Київщині. ФОТО
Двоє фельдшерів швидкої допомоги дістали травми і перебувають у лікарні. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння.
Аварія сталася на трасі М - 03 біля повороту на Переяслав-Хмельницький. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Київської області.
"Автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot під час виїзду з другорядної дороги, не надав перевагу в русі водієві Volkswagen LT35, який рухався головною дорогою. В результаті цього сталося зіткнення. Внаслідок автопригоди два фельдшери швидкої отримали травми. Потерпілих шпиталізували до лікарні", - сказано в повідомленні.
Поліцейські виявили у водія "швидкої" явні ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, у чоловіка не було при собі посвідчення водія.
Всі деталі того, що сталося, з'ясують слідчі, зазначили в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А потом людей просят звонить на 103 в случае повышения температуры.
Чи може ні?
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь я к друзьям
(не сочтите, что это в бреду).....
https://youtu.be/bkIHNlcyMOI Юрий ВИЗБОР - Если я заболею...