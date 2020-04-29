УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5899 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 573 11

Пара в Горішніх Плавнях вербувала людей для продажу в трудове рабство. ФОТОрепортаж

На Полтавщині поліція викрила групу осіб, які продавали людей для трудової експлуатації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Працівники відділу протидії торгівлі людьми Головного управління поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури, із залученням спецпризначенців, затримали двох жителів м. Горішні Плавні, підозрюваних у вербуванні та передачі громадян за грошову винагороду для трудової експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що спільники силою утримували "невільників" в одному із приватних будинків міста. 33-річний чоловік і 57-річна жінка, яких підозрюють у протиправних діях, підшукували своїх жертв серед осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, через соціальні мережі та особисті контакти. За відмову від виконання роботи до завербованих "працівників" застосовували фізичне і психологічне насильство. В одному із випадків чоловіка змушували працювати, утримуючи на металевому ланцюзі.

Дивіться також: Людей здавали в оренду, - поліцейські затримали на Херсонщині зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві. ФОТОрепортаж

Пара в Горішніх Плавнях вербувала людей для продажу в трудове рабство 01

Пара в Горішніх Плавнях вербувала людей для продажу в трудове рабство 02
Пара в Горішніх Плавнях вербувала людей для продажу в трудове рабство 03
Пара в Горішніх Плавнях вербувала людей для продажу в трудове рабство 04

Автор: 

Нацполіція (15285) рабство (69) Горішні Плавні (21) Полтавська область (1143)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Это те самые вакантные рабочие места, которые Шмыгаль собрался предоставить для заробитчан, порывающихся уехать за рубеж?
показати весь коментар
29.04.2020 17:17 Відповісти
+7
кацап, водки нет -
показати весь коментар
29.04.2020 17:26 Відповісти
+2
На фото вильнюсский хостел ? Очччень напоминает
показати весь коментар
29.04.2020 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это те самые вакантные рабочие места, которые Шмыгаль собрался предоставить для заробитчан, порывающихся уехать за рубеж?
показати весь коментар
29.04.2020 17:17 Відповісти
город под названием вторишни плавки только этим и можно заниматься
показати весь коментар
29.04.2020 17:18 Відповісти
кацап, водки нет -
показати весь коментар
29.04.2020 17:26 Відповісти
ну какой дурак назвал город использованными трусами- вторишни плавки
показати весь коментар
29.04.2020 18:24 Відповісти
На фото вильнюсский хостел ? Очччень напоминает
показати весь коментар
29.04.2020 17:29 Відповісти
а будь все еще комсомольск, на такое неподобство не решились бы
показати весь коментар
29.04.2020 19:09 Відповісти
Тю, удивили. У нас вон недавно премьер министр заявил что будет вербовать людей в трудовое рабство дорожную плитку класть.
показати весь коментар
29.04.2020 17:30 Відповісти
21 век надворе: поповское мракобесие, следствие ведут экстрасенсы, рабство...
показати весь коментар
29.04.2020 17:44 Відповісти
Вербовать людей в трудовое рабство может только государство!
показати весь коментар
29.04.2020 18:25 Відповісти
рабочие места от охметовского шмыги и ЗеГниды
показати весь коментар
29.04.2020 23:26 Відповісти
Новини глибинної країни!
показати весь коментар
30.04.2020 06:46 Відповісти
 
 