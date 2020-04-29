Пара в Горішніх Плавнях вербувала людей для продажу в трудове рабство. ФОТОрепортаж

На Полтавщині поліція викрила групу осіб, які продавали людей для трудової експлуатації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Працівники відділу протидії торгівлі людьми Головного управління поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури, із залученням спецпризначенців, затримали двох жителів м. Горішні Плавні, підозрюваних у вербуванні та передачі громадян за грошову винагороду для трудової експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що спільники силою утримували "невільників" в одному із приватних будинків міста. 33-річний чоловік і 57-річна жінка, яких підозрюють у протиправних діях, підшукували своїх жертв серед осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, через соціальні мережі та особисті контакти. За відмову від виконання роботи до завербованих "працівників" застосовували фізичне і психологічне насильство. В одному із випадків чоловіка змушували працювати, утримуючи на металевому ланцюзі.

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