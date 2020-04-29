Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК "Захід". ФОТОрепортаж

У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені А. Покришкіна відбулася чергова льотна зміна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Захід".

Під час льотної зміни екіпажі літаків відпрацювали низку завдань, зокрема - виконання фігур вищого пілотажу, польоти парою, підготовка льотного складу на класність тощо.

"Виконання завдань пройшло чітко за графіком. Поки ж готуємося до наступної льотної зміни", - розповів командир бригади полковник Віктор Меретін.







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Фото: facebook.com/PvkZahid

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