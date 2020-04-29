Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК "Захід". ФОТОрепортаж
У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені А. Покришкіна відбулася чергова льотна зміна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Захід".
Під час льотної зміни екіпажі літаків відпрацювали низку завдань, зокрема - виконання фігур вищого пілотажу, польоти парою, підготовка льотного складу на класність тощо.
"Виконання завдань пройшло чітко за графіком. Поки ж готуємося до наступної льотної зміни", - розповів командир бригади полковник Віктор Меретін.
Топ коментарі
+10 Шрек Баблокат
показати весь коментар29.04.2020 19:01 Відповісти Посилання
+6 зелений крокодил
показати весь коментар29.04.2020 19:29 Відповісти Посилання
+6 vigo
показати весь коментар29.04.2020 21:09 Відповісти Посилання
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хваус закончил?
я вообще летный состав имел ввиду
пилотов точнее)
при совке вроде 42 часа у истребителя
если не ошибаюсь
Но в тот период даюданные по Львову, Старкону и Луцку 25-27 часов.
Я бы спокойней воспринял им. Ленина, а не Хрущева - Ленин же не служил врагам своего народа, это наоборот ему служили хрущевы и прочие кожежопы
понял
с 2014 года столько спи.... ли
шо за это бабло не одну эскадрилию хватило
у каждого гражданина кстати
как ты хочешь
от **** я так и знал(
Смотреть не устаю, кайф для души и сердца!
Учитесь, парни, бить кацапов, я шум потерплю, сколько нужно!
Над Боголюбами взлетают и заходят на посадку, соколики!