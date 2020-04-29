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Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК "Захід". ФОТОрепортаж

У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені А. Покришкіна відбулася чергова льотна зміна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Захід".

Під час льотної зміни екіпажі літаків відпрацювали низку завдань, зокрема - виконання фігур вищого пілотажу, польоти парою, підготовка льотного складу на класність тощо.

"Виконання завдань пройшло чітко за графіком. Поки ж готуємося до наступної льотної зміни", - розповів командир бригади полковник Віктор Меретін.

Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК Захід 01

Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК Захід 02
Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК Захід 03
Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК Захід 04

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Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК Захід 05
Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК Захід 06
Пілоти бригади тактичної авіації вдосконалювали навички на Волині, - ПК Захід 07
Фото: facebook.com/PvkZahid

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Автор: 

авіація (4175) ВПС (177) Волинська область (882)


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Топ коментарі
+10
ага.. купить колесо от ф-35 и разориться.. ты картошку уже посадил?!
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29.04.2020 19:01 Відповісти
+6
Не, севастопольская бригада должна на Севастополь лететь
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29.04.2020 19:29 Відповісти
+6
Красавцы! Над моим домом летают, впечатляет и радует!
Смотреть не устаю, кайф для души и сердца!
Учитесь, парни, бить кацапов, я шум потерплю, сколько нужно!
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29.04.2020 21:09 Відповісти
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29.04.2020 18:51 Відповісти
интересно какой годовой налет сейчас считается нормой
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29.04.2020 18:55 Відповісти
Сейчас не знаю, в начале 90-х по летной книжке нужно было набрать 27,5 (что бы закрыть год за два). Это для ФБА. Мне проще было на ВхПУ Ил-22, добирали и на Ми-9, Ми-22. куда нюх сунешь.
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29.04.2020 19:31 Відповісти
Упс. ВзПУ
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29.04.2020 19:32 Відповісти
ил-22 это ил-18?
хваус закончил?
я вообще летный состав имел ввиду
пилотов точнее)
при совке вроде 42 часа у истребителя
если не ошибаюсь
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29.04.2020 19:41 Відповісти
С ВУ угадал.
Но в тот период даюданные по Львову, Старкону и Луцку 25-27 часов.
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29.04.2020 19:51 Відповісти
Севастопольская бригада имени кацапа Покрышкина? Это наши или русня? Ничего непонятно. Если русня, то почему на таком хламе летают?
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29.04.2020 18:54 Відповісти
А... По фото вижу - наши.
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29.04.2020 18:55 Відповісти
я кстати тоже подумал что кошерней было бы в Кожедуба переименовать
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29.04.2020 18:56 Відповісти
покрышкин не знаю кто, но кожежоп - совковый манкурт - а давай сразу в им. жукова, ну, шоб далеко не бегать то?
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29.04.2020 19:16 Відповісти
да хоть в Козлова
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29.04.2020 19:22 Відповісти
жук это хрущ, давай в Хрущева
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29.04.2020 19:27 Відповісти
Правильно сказано, но с таким успехом мона сказать "человек это Путин")
Я бы спокойней воспринял им. Ленина, а не Хрущева - Ленин же не служил врагам своего народа, это наоборот ему служили хрущевы и прочие кожежопы
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29.04.2020 20:38 Відповісти
Покришкін був в 70-і головою ДТСААФ . Висоцький в ті часи мав пісню " Фантомас". Слова пам"ятаю:" Только в маске я смогу -- рассуждал пожарник Сава--соблазнить хоть раз жену председателя ДОСААФа. Фантомас ах Фантомас к нам придет еще не раз."
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29.04.2020 19:30 Відповісти
кошерней скинуться на эскакдрилью Ф-18 по 50 долларов с носа.
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29.04.2020 19:23 Відповісти
кидай реквизиты
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29.04.2020 19:25 Відповісти
Нет, так не пойдёт. Нужно законодательно изЪять у каждого по 50 долларов, в виде целевых облигаций как это делали в войну, потому что если этого не сделать, граждане останутся вообще ни с чем. Налог 1,5% это курям на смех.
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29.04.2020 19:29 Відповісти
ты в этом смысле
понял
с 2014 года столько спи.... ли
шо за это бабло не одну эскадрилию хватило
у каждого гражданина кстати
как ты хочешь
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29.04.2020 19:34 Відповісти
А сколько спи..дил у селян при СССР? Хватит на авианосную ударную группировку.
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29.04.2020 19:37 Відповісти
у селян тоже он?
от **** я так и знал(
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29.04.2020 19:42 Відповісти
Кого ті имеешь ввиду? Я говорю про Славу Капєєсєс.
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29.04.2020 20:04 Відповісти
ты не из стрелечья?
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29.04.2020 20:05 Відповісти
нет, никнейм давнишний.
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29.04.2020 20:16 Відповісти
Гудуть як "хрущі над вишнями"...
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29.04.2020 18:56 Відповісти
недавно Дроздов (Командующий ВВС) ездил смотреть в Пакистан на производство JF-17 Block III.. это пакистано-китайский истребитель.. неизвестно чем смотрины закончились, но Пакистан не последний адрес, куда поедет Дроздов.. Украине нужны новые истребители..
Пилоты бригады тактической авиации совершенствовали навыки на Волыни, - ВК "Запад" - Цензор.НЕТ 1636
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29.04.2020 18:57 Відповісти
F-35 купить пару сотен и нормально.
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29.04.2020 19:00 Відповісти
ага.. купить колесо от ф-35 и разориться.. ты картошку уже посадил?!
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29.04.2020 19:01 Відповісти
А что, Пакистан с Китаем истребители раздают бесплатно ? Что совсем беда с едой, что картошкой интересуешься ?
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29.04.2020 19:03 Відповісти
Тебе коцапы братья или враги?😂😂🌷
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29.04.2020 19:07 Відповісти
Опять удрал?😂😂🌷
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29.04.2020 19:16 Відповісти
В смысле удрал ?
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29.04.2020 19:17 Відповісти
о картошке ответь...мюллер штирлица тоже на картошке вычислил
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29.04.2020 19:26 Відповісти
Главный вопрос выше😂😂🌷
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29.04.2020 20:27 Відповісти
Ф16 хватит
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29.05.2020 19:12 Відповісти
зачем дозвуковик за такие деньги? начинать надо с F-18
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29.04.2020 19:35 Відповісти
Украине много чего нужно, но истребители думаю даже в топ сто этого списка не входят.
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29.04.2020 19:21 Відповісти
дроздов с тобой не согласен
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29.04.2020 19:28 Відповісти
І якмога більше.
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30.04.2020 13:44 Відповісти
Над дауннецком надо навыки оттачивать!
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29.04.2020 19:07 Відповісти
Не, севастопольская бригада должна на Севастополь лететь
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29.04.2020 19:29 Відповісти
Вообще-то ее расформировать по хорошему надо было...
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29.04.2020 19:37 Відповісти
А ще краще на Моцкву.
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30.04.2020 13:47 Відповісти
Та вони вже тижднів три, як літають. До речі --інтенсивність польтів, на мій погляд, найвища за років три. Одна тільки думка не дає спокою; чи не Беня продав пальне в квітні, коли ціни впали --по ціні січня .
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29.04.2020 19:39 Відповісти
Я видел в живую их полёты, они писец что вытворяли, аж немного страшно было за них.
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29.04.2020 20:11 Відповісти
Клас.
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30.04.2020 04:22 Відповісти
Нефть дешевая, нужно летать как можно больше!
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29.04.2020 20:24 Відповісти
Красавцы! Над моим домом летают, впечатляет и радует!
Смотреть не устаю, кайф для души и сердца!
Учитесь, парни, бить кацапов, я шум потерплю, сколько нужно!
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29.04.2020 21:09 Відповісти
Ти мабуть на Вишкові живеш?
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29.04.2020 21:12 Відповісти
Сори за русский, на планшете нет украинского.
Над Боголюбами взлетают и заходят на посадку, соколики!
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29.04.2020 21:20 Відповісти
А я на Львівскій навпроти ЛДТУ тільки чую. Првда деколи на висоті пролітають.
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29.04.2020 21:46 Відповісти
 
 