БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів, - Офіс ГПУ заявив про виявлення масштабного схрону зі зброєю (доповнено). ФОТОрепортаж
Під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні військовими прокурорами Донецького гарнізону Об’єднаних сил спільно із командуванням Об’єднаних сил та ГУ Нацполіції в Донецькій області на території Донецької та Дніпропетровської областей виявлено військову техніку, арсенал зброї, бойових припасів і вибухових речовин. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу генпрокурора.
У повідомленні наголошується: "В результаті проведених огляду та обшуку в приміщеннях колишніх міського клубу та дитячого табору виявлено бойову машину піхоти БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" (100 мм), два міномети 2Б11 (120 мм), міномет "Васильок" (82 мм), протитанкову рушницю Дегтярьова (14,5 мм), дві автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42 (30 мм), 63 протитанкових керованих ракетних комплексів 9К111 "Фагот", дві пускові установки для протитанкових керованих ракет та ракети до них, станковий автоматичний гранатомет АГС-17 (30 мм), ручний кулемет РПК (5,45 мм), два кулемети "Максіма" (7,62 мм), два кулемети ПКТ (7,62 мм), кулемет ДШК (12,7 мм), п’ять гранатометів РПГ-7, п’ять підствольних гранатометів, 25 автоматів АК різних калібрів і систем, три одиниці зброї невідомого зразка калібру (7,62 мм і 12,7 мм) та пістолет АПС (9 мм)".
У повідомленні підкреслюється: "Окрім цього, близько 100 тонн боєприпасів, у тому числі кілька сотень 122 мм пострілів до гармати Д-30, 1500 штук мін калібру 120 мм, 300 одиниць 100 мм пострілів до гармати МТ-12 "Рапіра", 1000 штук 82 мм мін і 73 мм пострілів ПГ-9С, 5000 штук 30 мм пострілів ВОГ-17М, сотні ручних протитанкових гранат типу РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, більше 1000 гранат типу Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тисяч набоїв калібру 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, півмільйона набоїв калібру 5,45 мм і 7,62 мм, понад 200 протитанкових і протипіхотних мін типу ТМ, ОЗМ, МОН різних модифікацій та багато інших бойових припасів і вибухових речовин".
"Наразі тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб. Вживаються заходи щодо забезпечення безпечного зберігання виявленого майна шляхом вивезення на польові склади Операції об’єднаних сил", - резюмували в ОГП.
Як пізніше стало відомо Цензор.НЕТ, база, показана Офісом генпрокурора як "схрон зброї", належала Українській Добровольчій армії. Зараз закінчується її передача на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/dyastrub/posts/2975390825871115?__cft__[0]=AZVCKEaA9GOgF3CePXBoA5GYmAsQsuI1KPNfGaS4aC126Ne-nAHR5r1nNyMjjb8jiN3TAZDGpjmAeU1ZOHOmXDDIEZdFFD2GfWfLPUYZCoLcD7Am5quQZSOsoJpTLU23Yy1t7voVFeSN8URcD_YPC-Jv&__tn__=%2CO%2CP-R 44 хв. ·
Друзі, я теж бачив інформацію від Офісу Генпрокурора «про найбільший «схрон» бронетехніки зброї та ***********» за всю історію України...
Що ж, завтра прокоментую це...
Всім доброї ночі!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3978730522167214?__cft__[0]=AZWIocfJbtlhiaJsnbgyLhf7aCM5TlrlMbSwELTzF1WOVE3zAveJAZgbg9lrc7CwF_y6S4q4yHSU5aOnTb0I_ilYoIlpTggthUUugcoyo0jPEQgsq6URklpR2IoiDjejdYhoj0i5HWfG6vikEg_7JRKFAzycqYxMZbWhqq4qRlFEMg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Высылайте срочно санитаров и вакцину от тупости в Военную прокуратуру и Нацполицию Донецкой области, и в пресс-службу офиса генпрокурора, которые на базе 3-го полка спецназ в Днепропетровской области сфальсифицировали уголовное дело и сейчас себе еще ордена потребуют, вот фрагмент пресс-релиза:
"В результаті проведених огляду та обшуку в приміщеннях колишніх міського клубу та дитячого табору виявлено бойову машину піхоти БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» (100 мм), два міномети 2Б11 (120 мм), міномет «Васильок» (82 мм), протитанкову рушницю Дегтярьова (14,5 мм), дві автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42 (30 мм), 63 протитанкових керованих ракетних комплексів 9К111 «Фагот», дві пускові установки для протитанкових керованих ракет та ракети до них, станковий автоматичний гранатомет АГС-17 (30 мм), ручний кулемет РПК (5,45 мм), два кулемети «Максіма» (7,62 мм), два кулемети ПКТ (7,62 мм), кулемет ДШК (12,7 мм), п'ять гранатометів РПГ-7, п'ять підствольних гранатометів, 25 автоматів АК різних калібрів і систем, три одиниці зброї невідомого зразка калібру (7,62 мм і 12,7 мм) та пістолет АПС (9 мм). Окрім цього, близько 100 тонн ***********.
Наразі тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб. Вживаються заходи щодо забезпечення безпечного зберігання виявленого майна шляхом вивезення на польові склади Операції об'єднаних сил".
А как на самом деле, нам сообщил источник из командования 3-го полка спецназ ВСУ сообщил Цензор.Нет:
"Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020-го года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое".
Глава УДА Дмитрий Ярош данную информацию Цензор.Нет полностью подтвердил: "Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназ, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят".
Тупая баба Венедиктова завралась окончательно! Red&Black на фото никого не смущает?!
"Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020-го года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое".
Постановка одна лучше другой у органов.. Это борьба против армии в виде Ментовско-прокурорского произвола. Враги у власти.
Этот арсенал, оружие, боеприпасы, техника - принадлежит 3-м полку спецназа, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. - об этом уже написал журналист Юрий Бутусов.
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/shron.html
- Ну, ось чого нема, хлопці,- того нема!
Особенно рассмешила фраза:
"...два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм)..."
Ребятки имеют представление что, ствол 2А42 - НЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ орудие?
Идём дальше)))
Это уже переходит все границы.
"...63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним..."
63 КОМПЛЕКСА 9К111 "Фагот"? Это что такое?
Это получается, они типа нашли 63 пусковые установки, каждая массой в 23 кг?
А потом ещё ДВЕ установки и неустановленное ими самими количество ракет к ним?
Для дебилов из офиса и мусоров, довожу до сведения, в 25 овдбр, КАЖДАЯ БМД была вооружена ПТРК типа 9П135(М). По их данным, они нашли комплексов НА ДВА батальона!!!
Вот так они ВСЕ документы делают. От драки у подъезда, до продажи госимущества за границу.
Источник: https://censor.net/p3192490