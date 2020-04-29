БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів, - Офіс ГПУ заявив про виявлення масштабного схрону зі зброєю (доповнено). ФОТОрепортаж

Під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні військовими прокурорами Донецького гарнізону Об’єднаних сил спільно із командуванням Об’єднаних сил та ГУ Нацполіції в Донецькій області на території Донецької та Дніпропетровської областей виявлено військову техніку, арсенал зброї, бойових припасів і вибухових речовин. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу генпрокурора.

У повідомленні наголошується: "В результаті проведених огляду та обшуку в приміщеннях колишніх міського клубу та дитячого табору виявлено бойову машину піхоти БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" (100 мм), два міномети 2Б11 (120 мм), міномет "Васильок" (82 мм), протитанкову рушницю Дегтярьова (14,5 мм), дві автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42 (30 мм), 63 протитанкових керованих ракетних комплексів 9К111 "Фагот", дві пускові установки для протитанкових керованих ракет та ракети до них, станковий автоматичний гранатомет АГС-17 (30 мм), ручний кулемет РПК (5,45 мм), два кулемети "Максіма" (7,62 мм), два кулемети ПКТ (7,62 мм), кулемет ДШК (12,7 мм), п’ять гранатометів РПГ-7, п’ять підствольних гранатометів, 25 автоматів АК різних калібрів і систем, три одиниці зброї невідомого зразка калібру (7,62 мм і 12,7 мм) та пістолет АПС (9 мм)".

У повідомленні підкреслюється: "Окрім цього, близько 100 тонн боєприпасів, у тому числі кілька сотень 122 мм пострілів до гармати Д-30, 1500 штук мін калібру 120 мм, 300 одиниць 100 мм пострілів до гармати МТ-12 "Рапіра", 1000 штук 82 мм мін і 73 мм пострілів ПГ-9С, 5000 штук 30 мм пострілів ВОГ-17М, сотні ручних протитанкових гранат типу РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, більше 1000 гранат типу Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тисяч набоїв калібру 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, півмільйона набоїв калібру 5,45 мм і 7,62 мм, понад 200 протитанкових і протипіхотних мін типу ТМ, ОЗМ, МОН різних модифікацій та багато інших бойових припасів і вибухових речовин".

"Наразі тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб. Вживаються заходи щодо забезпечення безпечного зберігання виявленого майна шляхом вивезення на польові склади Операції об’єднаних сил", - резюмували в ОГП.





















Як пізніше стало відомо Цензор.НЕТ, база, показана Офісом генпрокурора як "схрон зброї", належала Українській Добровольчій армії. Зараз закінчується її передача на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ.