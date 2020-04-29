Від вогню терористів у Золотому-4 пошкоджено 3 житлові будинки, - штаб ООС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації укотре порушили взяті на себе зобов'язання та обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4. Відкривши вогонь із житлових кварталів окупованого Золотого-5, загарбники наразили на небезпеку мирних громадян, які проживають поблизу лінії розмежування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, вчора 28 квітня, внаслідок ворожого вогню було пошкоджено 3 житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Своїми зухвалими діями окупанти вкотре відкрито продемонстрували ігнорування мінських домовленостей і вкотре підтвердили цинічне ставлення до життя і здоров'я мирних жителів".

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