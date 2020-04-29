УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11887 відвідувачів онлайн
Новини Фото Операція Об'єднаних сил
2 499 25

Від вогню терористів у Золотому-4 пошкоджено 3 житлові будинки, - штаб ООС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації укотре порушили взяті на себе зобов'язання та обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4. Відкривши вогонь із житлових кварталів окупованого Золотого-5, загарбники наразили на небезпеку мирних громадян, які проживають поблизу лінії розмежування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, вчора 28 квітня, внаслідок ворожого вогню було пошкоджено 3 житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Своїми зухвалими діями окупанти вкотре відкрито продемонстрували ігнорування мінських домовленостей і вкотре підтвердили цинічне ставлення до життя і здоров'я мирних жителів".

Читайте також: Терористи з гранатометів обстріляли гаражі в Золотому-4, - штаб ООС. ФОТО

Від вогню терористів у Золотому-4 пошкоджено 3 житлові будинки, - штаб ООС 01

Від вогню терористів у Золотому-4 пошкоджено 3 житлові будинки, - штаб ООС 02
Від вогню терористів у Золотому-4 пошкоджено 3 житлові будинки, - штаб ООС 03

Автор: 

обстріл (29282) операція Об’єднаних сил (6725) Золоте (206)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Это было сказано в очередном Зелином видосике, где искать правду -- бесполезное занятие. И, кстати, он обещал войска обратно на позиции вернуть в случае провокаций. Ждем-с когда "величайший" недонаполеон исполнит обещанное. Или можно не смешить людей?
показати весь коментар
29.04.2020 20:37 Відповісти
+14
От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6774
показати весь коментар
29.04.2020 20:34 Відповісти
+13
ой...а не в том ли это "Золотом-4" где почти все население настаивало и поддерживало отвод ВСУ подальше...чтоб им не прилетало......и шо прилетело?
показати весь коментар
29.04.2020 20:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ой...а не в том ли это "Золотом-4" где почти все население настаивало и поддерживало отвод ВСУ подальше...чтоб им не прилетало......и шо прилетело?
показати весь коментар
29.04.2020 20:31 Відповісти
Это было сказано в очередном Зелином видосике, где искать правду -- бесполезное занятие. И, кстати, он обещал войска обратно на позиции вернуть в случае провокаций. Ждем-с когда "величайший" недонаполеон исполнит обещанное. Или можно не смешить людей?
показати весь коментар
29.04.2020 20:37 Відповісти
Це в тому Золотому,де Зєлєнскій обіцяв безпеку,а Бєлєцкій-стоять до останньої каплі.
ДЕ ВЧОРА ВБИЛИ МОГО ЗЕМЛЯКА ОЛЕКСІЯ ЛІСІНА .Це саме та ділянка розведення №2,саме в Золотому 4.Але на Цензорі "забудуть" це уточнити. Бо так треба.
На тих розведених ділянках найбільші втрати,найбільші обстріли.Так і задумувалось.
показати весь коментар
29.04.2020 20:44 Відповісти
співчуваю, 93-й... Холодноярцям...
знову їх побратим (30-літній Гуляйпільський Козак запорізький) пішов у Вічність
показати весь коментар
29.04.2020 20:49 Відповісти
В новостях когда еще выступали за разведение было такое :"
показати весь коментар
29.04.2020 22:55 Відповісти
что активно организовывали массовку за разведение Елена Харченко и Галина Олимпиева, обе известны как участницы организации референдума за "назависимость" лырнляндии, об этом писал журналист Реуцкий
показати весь коментар
29.04.2020 23:00 Відповісти
Это там, где было крикливо разрекламированное отступление разведение сил?
показати весь коментар
29.04.2020 20:32 Відповісти
От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6774
показати весь коментар
29.04.2020 20:34 Відповісти
Что там за "террористы" такие, ваххабиты с танками и пушками 152 калибра?
показати весь коментар
29.04.2020 20:36 Відповісти
Помню , как мадам мендель брехала ,что украинские герои вооруженных сил Украины расстреливают гражданские объекты ,д сады и школы
показати весь коментар
29.04.2020 20:39 Відповісти
Ша! Если об этом узнает Зеленский, он прикажет ещё отвести войска.
показати весь коментар
29.04.2020 20:40 Відповісти
Це там, де Зе відводив війська?
показати весь коментар
29.04.2020 20:40 Відповісти
Зейло на Гиляку!
показати весь коментар
29.04.2020 20:42 Відповісти
Так ЗЕ и Ермак головой клялись что гарантируют безопасность именно в етой зоне откуда вывел войска ВСУ. Теперь дайте им молоток и гвозди пускай отстраивают за свой счет. Еще бабок горловских позовут которые визжали чтобы ЗЕ убрал ВСУ из Золотого.Теперь притащите гарантов отвода ВСУ и мордой ткните
показати весь коментар
29.04.2020 20:43 Відповісти
Достал со своим Пе. На календарь глянь, зебил
показати весь коментар
29.04.2020 20:55 Відповісти
прэЗЭдэнта "развели" как лоха.... ))
показати весь коментар
29.04.2020 20:46 Відповісти
Его не развели, как лоха, а купили, как барана, задолго до выборов 2019-го, ещё в 2015-м, когда только задумали «операцию БУРАТИНО» - сериал «Слуга народа», чтобы «мудрый нарiд» выбрал киношную управляемую деревянную куклу, приняв ее за человека. И баран ведёт на бойню все стадо, которое его выбрало. А для облегчения своей задачи баран насажал на самые ответственные должности ставленников пуйла.
показати весь коментар
29.04.2020 21:22 Відповісти
там в оригинале был козел . бараны , оказывается , на убой за бараном идти отказывались . вот тогда и придумали : в тесную загородочку запускали козла , покорное стадо баранье шло за ним . перед самой бойней была боковая калиточка , ее открывали , козел выскакивал , ну , а все бараны , дружно стуча в барабаны ), шли на убой .
показати весь коментар
29.04.2020 21:41 Відповісти
Это. 💯%, но наивный и легковерный лохторат , не хочет глаза разуть
показати весь коментар
30.04.2020 02:01 Відповісти
зе не лох таки лох!
показати весь коментар
29.04.2020 21:28 Відповісти
,🤡👃🏻🎹 оно (членограй ) настолько хитросделанное , что вам и не снилось
показати весь коментар
30.04.2020 02:05 Відповісти
ось нехай зейло оманський усе компенсує...
показати весь коментар
29.04.2020 21:31 Відповісти
зелю ублюдка в отставку
показати весь коментар
29.04.2020 21:32 Відповісти
Дамбасы дамбасов мочат
показати весь коментар
30.04.2020 03:17 Відповісти
 
 