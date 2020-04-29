2 499 25
Від вогню терористів у Золотому-4 пошкоджено 3 житлові будинки, - штаб ООС. ФОТО
Збройні формування Російської Федерації укотре порушили взяті на себе зобов'язання та обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4. Відкривши вогонь із житлових кварталів окупованого Золотого-5, загарбники наразили на небезпеку мирних громадян, які проживають поблизу лінії розмежування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Так, вчора 28 квітня, внаслідок ворожого вогню було пошкоджено 3 житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.
Своїми зухвалими діями окупанти вкотре відкрито продемонстрували ігнорування мінських домовленостей і вкотре підтвердили цинічне ставлення до життя і здоров'я мирних жителів".
Топ коментарі
+15 18c49ed2
показати весь коментар29.04.2020 20:37 Відповісти Посилання
+14 18c49ed2
показати весь коментар29.04.2020 20:34 Відповісти Посилання
+13 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.04.2020 20:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДЕ ВЧОРА ВБИЛИ МОГО ЗЕМЛЯКА ОЛЕКСІЯ ЛІСІНА .Це саме та ділянка розведення №2,саме в Золотому 4.Але на Цензорі "забудуть" це уточнити. Бо так треба.
На тих розведених ділянках найбільші втрати,найбільші обстріли.Так і задумувалось.
знову їх побратим (30-літній Гуляйпільський Козак запорізький) пішов у Вічність
отступлениеразведение сил?