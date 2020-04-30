Співробітники одного з відділень поліції на Закарпатті, зокрема начальник і його заступник, замість службових авто заправляли власні, - Нацполіція. ФОТО

Працівники внутрішньої безпеки поліції і Державного бюро розслідування припинили незаконне привласнення пально-мастильних матеріалів в одному з відділень НПУ. Шістьом фігурантам вже оголошено про підозру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ дізналися, що деякі співробітники одного з відділень поліції Тячівського ВП ГУНП у Закарпатській області налагодили схему привласнення та розтрати пально-мастильних матеріалів.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що поліцейські вносили недостовірні відомості у службову документацію та привласнювали пальне. Замість заправки службових транспортних засобів фігуранти заправляли власні авто. Серед підозрюваних – начальник відділення поліції разом зі своїм заступником.

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Вже оголошено підозру шістьом фігурантам справи за ч.3 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім цього, працівники внутрішньої безпеки НПУ перевіряють можливу причетність до злочину інших співробітників поліції.





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