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Новини Фото Силовики
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Співробітники одного з відділень поліції на Закарпатті, зокрема начальник і його заступник, замість службових авто заправляли власні, - Нацполіція. ФОТО

Працівники внутрішньої безпеки поліції і Державного бюро розслідування припинили незаконне привласнення пально-мастильних матеріалів в одному з відділень НПУ. Шістьом фігурантам вже оголошено про підозру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ дізналися, що деякі співробітники одного з відділень поліції Тячівського ВП ГУНП у Закарпатській області налагодили схему привласнення та розтрати пально-мастильних матеріалів.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що поліцейські вносили недостовірні відомості у службову документацію та привласнювали пальне. Замість заправки службових транспортних засобів фігуранти заправляли власні авто. Серед підозрюваних – начальник відділення поліції разом зі своїм заступником.

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Вже оголошено підозру шістьом фігурантам справи за ч.3 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім цього, працівники внутрішньої безпеки НПУ перевіряють можливу причетність до злочину інших співробітників поліції.

Співробітники одного з відділень поліції на Закарпатті, зокрема начальник і його заступник, замість службових авто заправляли власні, - Нацполіція 01
Співробітники одного з відділень поліції на Закарпатті, зокрема начальник і його заступник, замість службових авто заправляли власні, - Нацполіція 02

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Автор: 

Нацполіція (15287) Правоохоронні органи (2708) розтрата (260) силовики (2515) ДБР (3565) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+6
Одни маски у страны воруют, другие бензин. Время зеленого беспредела.
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30.04.2020 01:59 Відповісти
+4
Це реформа Авакова! Не переплутайте нового Авакова із старим Аваковим, бо тепер він нове обличчя!
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30.04.2020 01:58 Відповісти
+4
Все прекрастно в этой статье! Очень умиляет фраза "одного из отделений полиции" Как я понимаю,во всех остальных полный порядок,нарушений нет!
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30.04.2020 02:06 Відповісти
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Для всех сотрудников полиции, на подсознательном уровне, служебное авто это личное авто
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30.04.2020 01:54 Відповісти
другими словами ,державный карман =свой карман
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30.04.2020 04:23 Відповісти
Наверное, они на них выполняли служебные обязанности, а служебный автотранспорт берегли т.о....
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30.04.2020 01:57 Відповісти
А деякі виправдовують злочини поліції! Покайся і докажи десять теорем для спокутування своїх гріхів!
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30.04.2020 02:00 Відповісти
это новая безгрешная полиция не марай её грязными подозрениями
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30.04.2020 02:03 Відповісти
Вірю, бо поліція безгрішна завжди, якщо служить слугам того народу🐸
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30.04.2020 02:06 Відповісти
они просто святые. и антонина геращенко подтвердит.
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30.04.2020 02:17 Відповісти
Після того, як обробить язиком усі тарілки у Велюрі після засідання уряду🐸
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30.04.2020 02:33 Відповісти
ляшко всё пеной залил
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30.04.2020 02:46 Відповісти
шутю я. только и всего
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30.04.2020 09:20 Відповісти
Це реформа Авакова! Не переплутайте нового Авакова із старим Аваковим, бо тепер він нове обличчя!
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30.04.2020 01:58 Відповісти
Удивляюсь, ведь Аваков выходит какой то вечный.
Бессменный министр МВД на протяжении 6 лет. Это уже рекорд Украины. Никто так долго не был в кресле министра МВД.
Он пережил в кресле министра МВД, четыре правительства, двоих президентов.
Он думает до смерти там сидеть?
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30.04.2020 02:03 Відповісти
А історію Талейрана пам'ятаєте? Там і є відповідь на ваше запитання.
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30.04.2020 02:08 Відповісти
Одни маски у страны воруют, другие бензин. Время зеленого беспредела.
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30.04.2020 01:59 Відповісти
И не говорите! Другое дело при Пете, руки рубили за государственную копейку!
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30.04.2020 02:08 Відповісти
ага. реформизм процветал буйным цветом.
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30.04.2020 02:27 Відповісти
зебибокик! ты на годик ошибся...! сейчас у нас президент янелох-оманский! не путай больше !
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30.04.2020 06:18 Відповісти
Все прекрастно в этой статье! Очень умиляет фраза "одного из отделений полиции" Как я понимаю,во всех остальных полный порядок,нарушений нет!
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30.04.2020 02:06 Відповісти
"Валерий двойной", ты, перед тем, как вести подсчёт "украденного", да ещё "при Пете" (можно подумать, "Петя" "размножался" и следил за каждым полицаем), сначала свой родной "Изык" выучи... А то создаётся впечатление, что ты такой же "подсчитыватель", как и "грамотей"... "Прекрасно" без "Т" пишется...
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30.04.2020 07:15 Відповісти
Мокшанин,не клеится что то. Оказывается этот язык более родной тебе,раз ты умудрился у меня букву лишнюю найти.Спалился золото-ордынский наследник.
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30.04.2020 13:25 Відповісти
Ну, що ж, "мокшанин", так "мокшанин"... Аби не "кацап"... Я російську мову вчив у школі, з підручником і ручкою в руках, а не так, як ти - з пляшкою пива і цигаркою, у підворітті... (між іншим, як розмовну, став застосовувать лише в армії...). Я розмовляю українською з дитинства, російську знаю краще за більшість росіян, розумію кілька споріднених слов"янських мов, трохи дві тюркські - казахську і кримськотатарську, і не вважаю себе "обділеним"... Лише кацап знання кількох мов вважає за недолік...
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30.04.2020 13:52 Відповісти
Так мабуть вимагає методичка для кацапських тролів нижчого левелу: коли його загнали в куток сортира, починати обзивати опонента кацапом і лахтинським тролем. Навіть якщо справжній троль трохи володіє українською. Чого не скажеш про цього.
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30.04.2020 14:01 Відповісти
Не троль и патриот,володіющий українською мовою. Слова "сортир" в украинском языке нет.
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30.04.2020 14:18 Відповісти
А слово "володіющий" - це яка мова?
Я не вивчав французької, але по роботі довелося вивчити слова "антре" (вхід) і "сорті" (вихід).
Тож сортир - він і у французьких колоніях Африки сортир. А у польській та зехідних ділаектах української - "вихОдек". Чув таку пісеньку - "сіджялем под виходкем, клемпалем г**но млоткем"? Отож, "володіюшший".
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30.04.2020 14:46 Відповісти
А їм, на "Лахті", не казали, що в українській мові відсутні "************"...
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30.04.2020 17:16 Відповісти
Мокша розуміють слово "причастіє" лише коли піп простягає йому ложку. Навіть не знаю що туди кладуть. Якщо мак з медом - то є дуже слабенький антидепресант. І потрапити в залежність від нього можуть хіба малі діти.
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30.04.2020 19:36 Відповісти
Ну, взагалі-то, там повинно буть вино, "кагор"... Що у кацапів там, насправді, поняття не маю... Може, розчин "тормозухи", з цукром, лимонною кислотою і харчовим карміном... (Між іншим, коли я кажу "віруючим", що, "причащаючись", вони підтримують язичницьку традицію - ритуальне поїдання людського м"яса і крові, хоч і символічно, вон "впадають у ступор"... Деякі мене називають "*************". Бувають і гірші епітети...).
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30.04.2020 19:52 Відповісти
Офф: на початку 90-х транслювали якесь церковне свято з Володимирського собору. Поруч із режисером сидів викладач духовної семінарії, підказував що буде далі, щоби оператори встигли взяти потрібні плани. Наш технік, який мав шкідливе "російське хоббі", попросив дівчину-помрежку щоби батюшка освятив пляшку кагора просто в автобусі. Батюшка погодився. Тільки кагора не знайшлося. Освятив пляшку портвейну. Потім ще якогось шмурдяку. Потім воттку. Потім самогонку. Щоправда, "режисерсько-семінарійська група" не приймала участі у споживанні. А технічна група вже співала пісень. Складати техніку після закінчення служби вже не було сил, вирішили вийти для цього наступного ранку. У команді ніхто не практикував православні обряди, проте вийшло досить душевно.
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30.04.2020 20:31 Відповісти
наверное, мы уже в Европе))
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30.04.2020 02:16 Відповісти
Був злий кріт, а тепер став злий кролик😲 Що карантин животворящий робить!
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30.04.2020 06:31 Відповісти
это уже нова шыкаладна полиция - очьень важьно?
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30.04.2020 02:26 Відповісти
А как встрепенулись такое услыхав работники бывшие автоколон, автобаз и прочая шоферня с механиками выпускающими, а таксюки с таксопарков сразу гневом обросли! Да разве можно так?! Татышо---да быть не может? Стыдно ведь! ОЙ! Страна последнее им дала---ловите ********* там и биндер всяких---а они себе залили баки полные!
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30.04.2020 02:26 Відповісти
работники бывшие автоколон, автобаз и прочая шоферня - это по твоей версии проклятые евробляхеры?
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30.04.2020 02:29 Відповісти
Вот это перемога - одних оборотней ловят за 100 тыс. баксов в кабинете (размер одной лишь взятки за раз), а других за то, что свою машину на службе гробят??
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30.04.2020 02:42 Відповісти
хуцпата бидлота і досі впевнена що зараз для них як в часи фашистського сересера= "фсьо вакрух народноє=фсьо вакрух майо"
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30.04.2020 06:05 Відповісти
птенцы гнезда Рюкзакова

Сотрудники одного из отделений полиции на Закарпатье, в том числе начальник и его зам, вместо служебных авто заправляли личные, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4199
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30.04.2020 06:31 Відповісти
Подумаешь служебные, личные авто - какая им разница. В конечном итоге будет виноват работник автозаправки - "пистолет" не в тот бензобак вставлял.
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30.04.2020 06:47 Відповісти
То же мне новость. Это всегда так было.
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30.04.2020 06:48 Відповісти
Сейчас начнут рассказывать,что они личный транспорт используют в служебных целях - "для маскировки, в оперативной обстановке...". Посмотрите любой современный детективный сериал - там "лихие опера" на своих собственных внедорожниках только преступников и ловят...
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30.04.2020 07:09 Відповісти
В этом ничего криминального не вижу.Чиновники часто используют личные автомобили так как они выше классом конфортности пока им не закупят за счет налогоплательщиков что-то по круче.
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30.04.2020 07:12 Відповісти
P.S.Плюс бесплатное ТО личного автомобиля,хотя они и так все имеют на шару.
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30.04.2020 07:14 Відповісти
Раньше были «МЕНТЫ», А теперь они «ПОНТЫ»
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30.04.2020 08:02 Відповісти
А что, у них нет логиста, который бы сравнивал километраж с расходом топлива? Планировал бы это? Разве это только в полиции? Возмите любую государственную структуру. Там еще все печальней. Люди продают топливо и все что можно продать на сторону, не только себе. Всем хватает.
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30.04.2020 08:08 Відповісти
Сам не раз видел (в госструктурах) как накручивают на спидометрах километраж чтобы тырить бензин. На старых машинах трос спидометра отцепляют от коробки и полключают к электромоторчику и вперёд, а на новых для этого полно разных электронных схем вплоть до процессорных. Машина стоит с выключенным двигателем в гараже, а её спидометр "едет"под 200км/час.
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30.04.2020 09:57 Відповісти
Это патамушта зарплаты у них мальнькие))))
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30.04.2020 08:35 Відповісти
Реформы шагают по планете семимильными шагами, аж штаны трещат.
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30.04.2020 08:39 Відповісти
псы черножопого...
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30.04.2020 09:12 Відповісти
Только заправлялись?
То плохо проверяли.
Я наблюдал, как в базарные дни в форме и на машине с наклейками ДСО тупо грачуют.
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30.04.2020 09:22 Відповісти
За совка це було в порядку речей, навіть шофери обкомівських волг трохи в бак, а дві каністри в багажник = 1 для пана + 1 для себе
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30.04.2020 09:40 Відповісти
так а че?? зеле он можно Мрией товар для єпицентра привозить за казеній кошт и баріжить с грегами а им нет??
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30.04.2020 09:54 Відповісти
Вот долпоёбы! Нет, чтобы делать как запорожские копы, те катаются на служебных авто по личным делам и таких проблем не имеют...
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30.04.2020 10:29 Відповісти
 
 