Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Нью-Йорку, де вирує коронавірус, на вулиці виявили вантажівки з людськими трупами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє видання The New York Times.

Як повідомляється, автомобілі були припарковані біля похоронного бюро в Брукліні. Поліцейських на місце викликали місцеві жителі, які відчули жахливий запах, що йшов від вантажівок.

"Коли прибула поліція, вони зробили жахливе відкриття. Усередині вантажівок було кілька десятків розкладених тіл", - повідомляє видання.

Залишається незрозумілим, скільки людей, знайдених складеними в мішки, померли внаслідок пандемії коронавірусу, заявила влада.

Також читайте: У Чернівецькій області СOVID-19 виявили у 264 медиків, 3 із них померли. Половина медпрацівників заразилася під час надання допомоги пацієнтам, - ОДА

Видання також повідомляє, що в результаті пандемії похоронні бюро міста відчувають колосальне навантаження.

"У деяких похоронних бюро довелося використовувати рефрижератори, а інші перетворили каплиці на тимчасові морги, використовуючи потужні кондиціонери для охолодження приміщень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 5:30 30 квітня у світі зареєстровано вже 3 193 886 інфікованих COVID-19. Найбільше заражених зафіксовано в США - 1 039 909 осіб.











Фото: Reuters