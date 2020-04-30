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Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Нью-Йорку, де вирує коронавірус, на вулиці виявили вантажівки з людськими трупами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє видання The New York Times.

Як повідомляється, автомобілі були припарковані біля похоронного бюро в Брукліні. Поліцейських на місце викликали місцеві жителі, які відчули жахливий запах, що йшов від вантажівок.

"Коли прибула поліція, вони зробили жахливе відкриття. Усередині вантажівок було кілька десятків розкладених тіл", - повідомляє видання.

Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку 01

Залишається незрозумілим, скільки людей, знайдених складеними в мішки, померли внаслідок пандемії коронавірусу, заявила влада.

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Видання також повідомляє, що в результаті пандемії похоронні бюро міста відчувають колосальне навантаження.

Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку 02

"У деяких похоронних бюро довелося використовувати рефрижератори, а інші перетворили каплиці на тимчасові морги, використовуючи потужні кондиціонери для охолодження приміщень", - йдеться в повідомленні.

Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку 03

Як повідомлялося, станом на 5:30 30 квітня у світі зареєстровано вже 3 193 886 інфікованих COVID-19. Найбільше заражених зафіксовано в США - 1 039 909 осіб.

Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку 04
Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку 05
Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку 06
Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку 07
Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку 08
Фото: Reuters

Автор: 

карантин (18172) Нью-Йорк (129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+37
Куча грузовиков - это один микрик, сфоткан в разных ракурсах)))
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30.04.2020 08:56 Відповісти
+32
Де грузовики и де трупы то на фотках цього не видна?


А еще люди в китае падали прямо на улице, а еще там подъезды заваривали. Ясно же что это все пранкеры
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30.04.2020 08:51 Відповісти
+27
ага. два бессмертных нигера с заложенными носами, и коп с маской на бороде осматривают и пересчитывают "трупы", погибшие от ужаснейшего вируса на планете.
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30.04.2020 08:57 Відповісти
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Вот этот один грузовичок с бомжами, два черных парня и один коп еще раз наглядно доказывают- кто то раздувает искуственную панику вокруг короны и власти вместе со СМИ почемуто усердно ему или им помогают.
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30.04.2020 10:04 Відповісти
что за херню вы разносите? Где кучи трупов?
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30.04.2020 10:34 Відповісти
Бутусов желтеет на глазах
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30.04.2020 10:35 Відповісти
Оригинал статьи в НьюЙорк таймс
Не желтая газетенка
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01.05.2020 07:35 Відповісти
Хотілось би знати хто автор цієі страшилки.
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30.04.2020 10:37 Відповісти
На видио нет никаких десятков разлагающихся трупов - зачем врать и разгонять панику корововируса?
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30.04.2020 10:43 Відповісти
потому что очень много людей уже не бояться. Вот и создаются такие фейки-страшилки
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30.04.2020 22:11 Відповісти
Так и знал, что новость ни о чём!
Ни количества... Ни причины смерти.... Самое главное это упомянуть слово ПАНДЕМИЯ.
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30.04.2020 10:59 Відповісти
заголовок конечно броский . не соответствует выложеным фото . но зубоскалить глупо . возможно это не все фотки . а во вторых фургончики есть и трупы в них есть . и трупов не два и не три
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30.04.2020 11:06 Відповісти
четыре?
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01.05.2020 07:34 Відповісти
там вверху . если читать не только заголовок а и весь текст то можно найти такую фразу "Внутри грузовиков было несколько десятков разлагающихся тел"
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01.05.2020 09:08 Відповісти
Фейк.
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30.04.2020 11:16 Відповісти
Цензор подыгрывает путинской пропаганде.
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30.04.2020 11:36 Відповісти
Вывоз трупов - прибыльное дело! Купили или арендовали подержанный грузовик - и вперёд! А похоронному не заплатили - оно трупы отказалось принимать. Плюнули и слиняли.
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30.04.2020 11:45 Відповісти
Киселев устроился работать в The New York Times.😀😀😀
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30.04.2020 12:12 Відповісти
это ****@жь нет такого
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30.04.2020 12:21 Відповісти
мабуть рогаті дають новини...
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30.04.2020 14:16 Відповісти
ваЙ !
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30.04.2020 13:32 Відповісти
живые трупы будущие нашли мертвые трупы прошлого-философический круг замкнулся..я афоня)
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30.04.2020 21:19 Відповісти
В Нью-Йорке, где бушует коронавирус, на улице обнаружили грузовики с человеческими трупами.Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.unian.net/world/koronavirus-v-ssha-v-nyu-yorke-nashli-gruzoviki-s-desyatkami-razlagayushchihsya-trupov-novosti-mira-10978727.html УНИАН , об этом сообщает издание The New York Times. Источник: https://censor.net/p3192548

Ще одна строка в ПАНІКУ ПРО КОРОНОВІРУС
Скоріш за все рефрижератор був з тілами бомжів за якими ніхто не звертався і які нікому не потрібні. А хлоп ят на фото найняли трупи розвантажити, а вони і не проти, ох же ця Америка

Мабуть платять кеш.

Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 8213
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30.04.2020 21:57 Відповісти
Эти двое темнокожих персонажей напоминают мне второсортных актеришек с улицы.
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30.04.2020 23:21 Відповісти
Разгон паники на фоне успокоения .Не все дела сделали , не все успели .
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30.04.2020 23:35 Відповісти
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