Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Нью-Йорку, де вирує коронавірус, на вулиці виявили вантажівки з людськими трупами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє видання The New York Times.
Як повідомляється, автомобілі були припарковані біля похоронного бюро в Брукліні. Поліцейських на місце викликали місцеві жителі, які відчули жахливий запах, що йшов від вантажівок.
"Коли прибула поліція, вони зробили жахливе відкриття. Усередині вантажівок було кілька десятків розкладених тіл", - повідомляє видання.
Залишається незрозумілим, скільки людей, знайдених складеними в мішки, померли внаслідок пандемії коронавірусу, заявила влада.
Видання також повідомляє, що в результаті пандемії похоронні бюро міста відчувають колосальне навантаження.
"У деяких похоронних бюро довелося використовувати рефрижератори, а інші перетворили каплиці на тимчасові морги, використовуючи потужні кондиціонери для охолодження приміщень", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, станом на 5:30 30 квітня у світі зареєстровано вже 3 193 886 інфікованих COVID-19. Найбільше заражених зафіксовано в США - 1 039 909 осіб.
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Не желтая газетенка
Ни количества... Ни причины смерти.... Самое главное это упомянуть слово ПАНДЕМИЯ.
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Скоріш за все рефрижератор був з тілами бомжів за якими ніхто не звертався і які нікому не потрібні. А хлоп ят на фото найняли трупи розвантажити, а вони і не проти, ох же ця Америка
Мабуть платять кеш.