Поліція затримала групу наркоторговців у Мукачеві: вилучено десятки згортків з марихуаною, пакунки з метамфетаміном і гроші. ФОТОрепортаж

У трьох мукачівців в орендованому приміщенні поліцейські виявили наркотичні та психотропні речовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Вчора, 29 квітня, слідчі та оперативники Головного управління поліції Закарпаття, спільно з працівниками Мукачівського відділку та за участю спецпризначенців, провели процесуальні дії за місцем проживання трьох підозрюваних у збуті наркотиків, кримінальне провадження щодо яких було розпочате в листопаді минулого року.

Тоді поліцейські вилучили у фігурантів метамфетамін та марихуану. За клопотанням слідчого суд обрав фігурантам запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Невдовзі чоловіки перерахували необхідну суму грошей та вийшли під заставу. Однак, як з’ясувалося, продовжили на волі займатися збутом наркотичних та психотропних засобів на території Мукачева та району", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора за місцем проживання трьох підозрюваних працівники поліції вилучили 54 згортки фольги з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану, 2 запаяні відрізки медичного шприца зі світлою порошкоподібною речовиною та 25 пакетів зі світлою порошкоподібною речовиною, схожою на метамфетамін. Окрім цього, було вилучено грошові кошти, виручені злочинцями в результаті продажу наркотиків.

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Вже встановлено, що наркоділки чітко розподілили свої ролі - двоє з них підшуковували наркозалежних клієнтів, а організатор - займався придбанням "товару". До слова, на чолі групи був досвідчений наркоторговець. Чоловік добре усвідомлював протизаконність своїх дій, адже раніше вже був судимий за аналогічні злочини.

Нині організатора затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі готують клопотання до суду для обрання фігурантам запобіжного заходу. Сторона обвинувачення наполягатиме на взятті всіх членів групи під варту.





