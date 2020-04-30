УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7415 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 200 15

Поліція затримала групу наркоторговців у Мукачеві: вилучено десятки згортків з марихуаною, пакунки з метамфетаміном і гроші. ФОТОрепортаж

У трьох мукачівців в орендованому приміщенні поліцейські виявили наркотичні та психотропні речовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Вчора, 29 квітня, слідчі та оперативники Головного управління поліції Закарпаття, спільно з працівниками Мукачівського відділку та за участю спецпризначенців, провели процесуальні дії за місцем проживання трьох підозрюваних у збуті наркотиків, кримінальне провадження щодо яких було розпочате в листопаді минулого року.

Тоді поліцейські вилучили у фігурантів метамфетамін та марихуану. За клопотанням слідчого суд обрав фігурантам запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Невдовзі чоловіки перерахували необхідну суму грошей та вийшли під заставу. Однак, як з’ясувалося, продовжили на волі займатися збутом наркотичних та психотропних засобів на території Мукачева та району", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала групу наркоторговців у Мукачеві: вилучено десятки згортків з марихуаною, пакунки з метамфетаміном і гроші 01

Зазначається, що вчора за місцем проживання трьох підозрюваних працівники поліції вилучили 54 згортки фольги з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану, 2 запаяні відрізки медичного шприца зі світлою порошкоподібною речовиною та 25 пакетів зі світлою порошкоподібною речовиною, схожою на метамфетамін. Окрім цього, було вилучено грошові кошти, виручені злочинцями в результаті продажу наркотиків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція ліквідувала дві нарколабораторії та вилучила понад 50 кг метадону загальною вартістю більш ніж $2 млн. ВIДЕО

Поліція затримала групу наркоторговців у Мукачеві: вилучено десятки згортків з марихуаною, пакунки з метамфетаміном і гроші 02

Вже встановлено, що наркоділки чітко розподілили свої ролі - двоє з них підшуковували наркозалежних клієнтів, а організатор - займався придбанням "товару". До слова, на чолі групи був досвідчений наркоторговець. Чоловік добре усвідомлював протизаконність своїх дій, адже раніше вже був судимий за аналогічні злочини.

Нині організатора затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція затримала групу наркоторговців у Мукачеві: вилучено десятки згортків з марихуаною, пакунки з метамфетаміном і гроші 03

Слідчі готують клопотання до суду для обрання фігурантам запобіжного заходу. Сторона обвинувачення наполягатиме на взятті всіх членів групи під варту.

Поліція затримала групу наркоторговців у Мукачеві: вилучено десятки згортків з марихуаною, пакунки з метамфетаміном і гроші 04

Автор: 

Мукачево (175) наркотики (1462) боротьба з наркотиками (149)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
на последнем фото - красавчик)))
на фига вообще нам этот "кубизм" демонстрировать ???
показати весь коментар
30.04.2020 10:02 Відповісти
+2
Товарищи, щемят малый и средний бизнес, и это во времена мировой пандемии. Нет шоб устроить ребятам податковые каникулы
показати весь коментар
30.04.2020 10:07 Відповісти
+1
У главного родственник пред суда. Опять выпустят
показати весь коментар
30.04.2020 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У главного родственник пред суда. Опять выпустят
показати весь коментар
30.04.2020 10:01 Відповісти
Десь заплакав планокур...
показати весь коментар
30.04.2020 10:02 Відповісти
на последнем фото - красавчик)))
на фига вообще нам этот "кубизм" демонстрировать ???
показати весь коментар
30.04.2020 10:02 Відповісти
Товарищи, щемят малый и средний бизнес, и это во времена мировой пандемии. Нет шоб устроить ребятам податковые каникулы
показати весь коментар
30.04.2020 10:07 Відповісти
Зато агенты Геращенко: мужик который бросил в лицо агенту Авакова касиру в маркете и баба-соска какого-то папика, которая нарушала режим самоизоляции после приезда из-за границы, то их лица показали на весь мир
показати весь коментар
30.04.2020 10:09 Відповісти
бросил мелочь
показати весь коментар
30.04.2020 10:09 Відповісти
Да, на последнем фото - прямо демонстрация в стиле: "Глядите, какие у нас фильтры для фоток есть!"
показати весь коментар
30.04.2020 10:05 Відповісти
Які наркоторговці, звичайні ромали..
показати весь коментар
30.04.2020 10:05 Відповісти
Что-то активизировались органы на Закарпатье.
показати весь коментар
30.04.2020 10:05 Відповісти
Разрешите скоты коноплю, уберите мусоров с потоков!
показати весь коментар
30.04.2020 10:14 Відповісти
І що? Знову встановлять заставу, апеляційний суд поверне наркоманам гроші, вони з них заставу і внесуть. Слава КПК Портнова.
показати весь коментар
30.04.2020 10:30 Відповісти
Ну, это все лекарство кустарного производства, а наркотики где?
показати весь коментар
30.04.2020 11:32 Відповісти
там вже і затриманих стало на два менше. Прокуратурі області вже за двох проплатили
https://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=271971
показати весь коментар
30.04.2020 14:41 Відповісти
не дал долю.и быстро упаковали.
показати весь коментар
30.04.2020 15:13 Відповісти
 
 