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Новини Фото Будні поліції
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Вранці в Харкові посеред вулиці затримали оголену жінку, яка несла в пакеті відрізану голову, - поліція. ФОТО 18+

Сьогодні вранці в Харкові затримали жінку, яка оголеною йшла вулицями міста, а в руках тримала пакет з відрізаною жіночою головою. УВАГА! Матеріал не рекомендується до перегляду особам зі слабкою психікою, неповнолітнім та вагітним!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

"30 квітня близько 06:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Полтавський шлях йде оголена жінка. Виїздом на місце події поліцейські виявили громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому була відрізана жіноча голова.

Будь-що пояснювати та розповідати працівникам поліції жінка відмовилася. Для з’ясування обставин події її доставлено до Холодногірського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Вранці в Харкові посеред вулиці затримали оголену жінку, яка несла в пакеті відрізану голову, - поліція 01

Зазначається, що 30 квітня о 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем мешкання в сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Чоловік мешкає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою.

Вранці в Харкові посеред вулиці затримали оголену жінку, яка несла в пакеті відрізану голову, - поліція 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло 38-річної жінки знайдено на території закинутої військової частини у Львові. ФОТО

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.

Інформацію про ці події зареєстровано в журналах обліку територіальних підрозділів поліції. Усі обставини встановлюються.

Вранці в Харкові посеред вулиці затримали оголену жінку, яка несла в пакеті відрізану голову, - поліція 03

Автор: 

Нацполіція (15287) вбивство (3116) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+52
Женщина явно психически больная. Учитывая, что сейчас массово выписывают из психбольниц шизофреников, а из тюрем слуги уже предлагают выпустить преступников такие вот случаи будут не редкие. Спасибо зеленым слугам за их любовь к маньякам и преступникам и геноцид по отношению к обычным здравым гражданам Украины.
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30.04.2020 10:44 Відповісти
+39
Дурдомы позакрывали, психиатров перевели в инфекционисты, а весеннее обострение никто не отменял
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30.04.2020 10:26 Відповісти
+25
Жах.. хвора людина, шкода дитя!
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30.04.2020 10:18 Відповісти
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Психушки закріли всех выпустили...еще амнистию проведут вообще веселуха начнется....Ну как и хотели все по приколу
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30.04.2020 13:33 Відповісти
ее закрыли в больницу, а не выпустили..
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21.10.2020 10:55 Відповісти
Думаєте тільки у нас таке можливе? Помиляєтесь!
Ця дівчина вбила свою маму, відрізала голову, винесла в сумці ще й поцілувала (відрізану голову) перед товаришем, витягла мізки... детальніше тут
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8079461/Daughter-36-cut-73-year-old-mothers-head-knife-scissors.html Pictured: Daughter, 36, 'who cut off her 73-year-old mother's head with knife and scissors before storing it in carrier bag and taking it out to kiss in front of family friend'

Вранці в Харкові посеред вулиці затримали оголену жінку, яка несла в пакеті відрізану голову, - поліція - Цензор.НЕТ 9756
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30.04.2020 13:43 Відповісти
все равно связь прослеживается, ее зовут Odessa например
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30.04.2020 14:04 Відповісти
https://censor.net/ua/user/146683

в расее єсть Єврейська автономія, але там окромя китайців, мабуть жодного, з земель Моісея.
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30.04.2020 18:20 Відповісти
Сатанизм у дії, ці люди ненавиділи Бога і звинувачували у всіх свої проблемах, віруюча людина на ближнього ножа не підніме.
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30.04.2020 16:48 Відповісти
Відомо ж що між християнами ніяких кривавих міжусобиць не було, тіко мир та любов 😄
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30.04.2020 18:14 Відповісти
со врємьон пєрвих хрістіан. Ше Юліан казав, шо не було страшніше звіра ніж християнин проти християнина - "дикие звери не проявляют такой ярости, какую проявляет большинство христиан в своих внутрирелигиоз-ных разногласиях"
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30.04.2020 18:45 Відповісти
Між такими номінальними християнами як ти були ворожнечі, а між віруючими, ні.
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30.04.2020 21:40 Відповісти
Скажу більше - мабуть такі "християне" як ти у зробили Інквізицію з ії вогнищами, називаться християнином і бути їм це різні речі.
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30.04.2020 21:42 Відповісти
І кого ви маєте на увазі під цими людьми? Вам англічанка гадіт?
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30.04.2020 18:19 Відповісти
З головою проблєм немає?
Мабуть такі як ти робе що хоче, а у отриманому смітті звинівачує Бога.
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30.04.2020 21:39 Відповісти
Що ж... цього і слід було чекати. РеФФорма від чупакабри супрун в дії - психіатричні лікарні закривають, дурнуваті персонажі вже на вулицях, ходять голяка і носять відірвані голови.
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30.04.2020 14:05 Відповісти
До чого тут Супрун, придурку? Багато психічно хворих повипускали з дурок вже багато років тому.
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30.04.2020 14:37 Відповісти
До того, телепню, що внаслідок її реФФорми закривають лікарні. В тому числі й психіатричні. Як наслідок - ти тут, а не в дурдомі.
Що тобі ще неясно?
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30.04.2020 17:10 Відповісти
Закривають ті лікарні як турбекульозні, тепер ці люди будуть лікуватись по домам під наглядом лікаря, а серед людей вони ходили і тоді коли були у тубдиспансерах.

З психічними ситуація інша, але тримати людей проти іх волі у психлікарнях Конституція не дозволяє, особливо як що до цього вони ще нічого кримінального не зробили.
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30.04.2020 21:46 Відповісти
телепень, це ти, бо кацапски фейки розповсюджуєш... її навпаки тільки поклали у дурдом, який за твоїми фантазіями "позакривали". Супрун почала найпотужнішу на постсовку і найефектівнішу реформу, яка могла б підняти рівень української медицини набагато вище совкового "безкоштовного" лайна. Жоден совковий "папєрєднік" стільки не зробив, скільки зробила вона.
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21.10.2020 11:01 Відповісти
О, адепт чупакабри озвався. Дупа підгорає? Сядь калюжу, попустить.
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21.10.2020 11:33 Відповісти
Таке завжди було.Просто раніш це не виносилось на людский загал, полистайте спеціальні міліцейски збірки прошлих років...там ще і не таке можно прочітати.
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30.04.2020 14:08 Відповісти
Я так зрозумів, скажена мати вбила свою доньку та відтяла тій голову?!

ЗЕлень, лікуй. Ви нас зробили ще раз, грьобані ублюдки!!!
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30.04.2020 14:11 Відповісти
Психбольных пачками из лечебниц выдворяют - то ли еще будет.
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30.04.2020 14:25 Відповісти
Медреформа, мля, в действии - больницы закрывают, психов выпускают, не лечат, а у них весеннее обострение. Ещё зэков выпустят и ховайся кто может. Браво! Жить стало намного "веселее", прямо обхохочешься)))) Спасибо слугам и попередникам за созданный в отдельной стране АД.
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30.04.2020 14:33 Відповісти
весняне загострення. так по всьому світу. і по всьому світу в демократичних країнах вже не перший рік, як повипускали з дурок психічно хворих, особливо за це верещали різні правозахисник...

але як з правами інших людей, що ще не здуріли остаточно в цьому скаженому світі? потрібно ж щось робити з небезпечно скаженими людьми...
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30.04.2020 14:34 Відповісти
ЗЕкоманда ведёт нас к процветанию, я смотрю...
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30.04.2020 14:45 Відповісти
а реально, що ж тепер робити? Коли психічно хворі масово будуть випущені з лікарень???
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30.04.2020 14:46 Відповісти
Де був бог з близького сходу? Чому її не врятував? І навіщо покарав? Це дівчинка перенесла не менші тортури,ніж Ісус.Неадекватним вірянам,прохання не відписувати.
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30.04.2020 15:07 Відповісти
Тю, а ты чё, не в курсе? Если у тебя всё хреново в этой жизни - значит это испытания. И за это в раю будет конфетка.Вон был один библейский чувак, хз уже как его звали... забыл.. жил он не тужил, всё было хорошо, и тут Б-г поспорил пра-пра-дедушкой Оззи Озборна что если наслать на чувака киздец, то он от Б-га отречётся. И шо бы вы думали? И наслали. Такого чувак натерпелся - не передать. Но не отрёкся. За это про него в книге написали.
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01.05.2020 16:48 Відповісти
Боти в дії - критикують реформу.
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
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30.04.2020 15:39 Відповісти
Где это написано
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30.04.2020 16:40 Відповісти
То, что не обращалась к психиатрам (кстати а откуда вы знаете?) - ещё не показатель психического здоровья.
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30.04.2020 19:08 Відповісти
Весняне загострення , мабуть тут ще й без алкоголя не обійшлося, бо таке чудити на тверезу голову нереально Що буває з народом який забуває 10 Божих заповідей?

Він просто становиться твариною - у часи французської революції коли у Франції на три роки заборонили Біблію і Божий закон такі речи коїлись повсякчсано, включаючи канібалізм і пиття людської крови, люмпен наводив "порядки" над тим кого вважав винними у своїх проблемах, через три роки сатанинського кровопролиття влада Франція зняла заборону закону Божого і Біблії яку до цього палили у вогнищах і подібне сатанинство закінчилось.

Україна потребує не ставлення свічок і свячення пасок у церквах, а знакомство і вивчення Божих заповідей.
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30.04.2020 16:44 Відповісти
А тепер на хвилинку покумекаємо, А ЩО Ж ТОДІ КОЇТЬСЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНБАСУ (?) де менти так, для статистики і все можна списати на укрдиверсантів і на підвалі кожен може зізнатись у любому злочині, навіть у замаху на Пукіна
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30.04.2020 16:53 Відповісти
Упорная. Ножом голову отпилять наверное тяжело. Там жеж позвонки и косточки всякие в шее...
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30.04.2020 19:10 Відповісти
если ты ума турман то 60 ниндзей можно покрамсать ...кияяя
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30.04.2020 21:17 Відповісти
то ти знаток етого дєла!
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01.05.2020 11:55 Відповісти
А то. Я раз пытался ножом курицу (в смысле Gallus domesticus, а не тупую тёлку) ножом распилять бо в кастрюлю не помещалась. И пришлось повозиться.
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01.05.2020 15:13 Відповісти
ну да, екстраполіровал і стало ясно, шо шизофрєнік скорєйє порєжецца, чєм совєршіт декапітацію
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01.05.2020 16:40 Відповісти
в ютубе в предложку попало видео ..
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30.04.2020 21:16 Відповісти
А шо это она без маски? И голова без маски. 34000 штраф.
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30.04.2020 22:07 Відповісти
Дебил тупорылый!
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01.05.2020 00:15 Відповісти
)))
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01.05.2020 11:14 Відповісти
Празнуємо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D1%96%D1%87 валтейн ?
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01.05.2020 14:11 Відповісти
Достаточно взглянуть на ее глаза на фотографии.Шизофрения.
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01.05.2020 00:15 Відповісти
Чи одержима демонами, такі були на середньовічних гравюрах ...
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01.05.2020 14:10 Відповісти
этот май озорник, этот май чародей, таки веет своим опахалам.
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01.05.2020 07:39 Відповісти
Згадав - ніч з 30 квітня на 1 травня є сатанинським (друїдським) Новим роком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D1%96%D1%87 (валтейн чи вальпургієва ніч) , отак одержима демонами принесла жертву свому господарю....
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01.05.2020 14:09 Відповісти
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