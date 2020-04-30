Двоє військовослужбовців підозрюються в розкраданні деталей до військової техніки на суму понад 1 млн грн на Львівщині, - ДБР. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру заступнику командира ремонтного полку і заступнику командира ремонтно-відновлювального батальйону однієї з військових частин, дислокованих на території Львівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Військовослужбовці підозрюються у викраденні та привласненні військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодінні ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем вчинених в умовах особливого періоду.
Слідством встановлено, що військовослужбовці впродовж 2019 року налагодили схему викрадення майна з військової частини (запчастин до транспортних засобів). Унаслідок неправомірних дій посадових осіб попередня сума збитків військової частини становить понад 62 тис. гривень.
Під час обшуків у підозрюваних вилучено 21 елемент військової техніки, вартість яких буде встановлена після проведення відповідних експертиз.
За результатами проведеної позапланової інвентаризації у господарській діяльності військової частини виявлено недостачу автозапчастин до військової техніки на суму понад 1 млн гривень.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та їхнє відсторонення від займаних посад.
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