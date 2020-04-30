Виготовлену в Україні капсулу вперше застосували для транспортування хворого на коронавірус. ФОТО
Виготовлену в Кременчуці герметичну капсулу для транспортування пацієнтів з COVID-19 вперше застосували на практиці.
Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.
"Кременчуцька герметична капсула для транспортування інфікованих не тільки отримала всі дозвільні документи на серійне виробництво, а й була застосована на практиці. Сьогодні уперше в нашому транспортному ізоляторі перевозили хворого на COVID-19 полтавця із ургентної лікарні в інфекційну", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що кременчуцьке підприємство "Креатив-Агромаш", яке виготовляє елеваторне обладнання, за кілька тижнів розробило і розпочало випуск герметичних капсул для транспортування хворих. За зразок взяли капсули багаторазового використання американського виробництва.
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ты уже наверно снял памперсы и начал ходит в горшочек.. маладЭц!
Ты снова поменял ник?!.. хочешь походить за нормального?!
на вот прочти сам себе о себе " Ооо! я узнал тебя.. ты тот неадекват с комплексом зеркального ответа.. Ты снова поменял ник?!.. хочешь походить за нормального?! "
ты слазил в архивчик.
всё снова верно, с небольшой поправкой. это ты, всё снова сам себе только о себе написал.
на вот прочти сам себе о себе: " у тебя было два дурацких вычурных ника: https://censor.net/user/353888 и https://censor.net/user/353888, и на каждом ты строчил откровенную дурость.. а сейчас ты завел себе новое имя https://censor.net/user/353888. Молодец!.. видно что ты эволюционируешь )) гыгыгы! "
погрози себе пальчиком и прочти сам себе о себе дважды. ты же любишь все фразы дважды повторять: "я слежу за тобой!.. смотри не шали!,
я слежу за тобой!.. смотри не шали!"
Еще можно дать ссылку на сборник 130 видео с пустыми госпиталями и танцующим медперсоналом со всего Мира. Это пандемия? Нет, это просто развод на доверие к фейковым роликам.
На дебилизме быдла моют бабло кто как может...
А может это и правильно - лохи на то и лохи...
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