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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Виготовлену в Україні капсулу вперше застосували для транспортування хворого на коронавірус. ФОТО

Виготовлену в Кременчуці герметичну капсулу для транспортування пацієнтів з COVID-19 вперше застосували на практиці.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"Кременчуцька герметична капсула для транспортування інфікованих не тільки отримала всі дозвільні документи на серійне виробництво, а й була застосована на практиці. Сьогодні уперше в нашому транспортному ізоляторі перевозили хворого на COVID-19 полтавця із ургентної лікарні в інфекційну", - йдеться в повідомленні.

Виготовлену в Україні капсулу вперше застосували для транспортування хворого на коронавірус 01Виготовлену в Україні капсулу вперше застосували для транспортування хворого на коронавірус 02
Виготовлену в Україні капсулу вперше застосували для транспортування хворого на коронавірус 03

Також читайте: Самоізоляція лікарів у стаціонарах із хворими на COVID-19 - це хороший досвід, - заступниця голови МОЗ Микичак

Раніше повідомлялося, що кременчуцьке підприємство "Креатив-Агромаш", яке виготовляє елеваторне обладнання, за кілька тижнів розробило і розпочало випуск герметичних капсул для транспортування хворих. За зразок взяли капсули багаторазового використання американського виробництва.

Автор: 

карантин (18172) Кременчук (298) Полтава (565) Лунін Дмитро (73) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
вот в эту капсулу положите Зеленского и замуруйте в угол здания второй очереди больницы Ахматдет.. так сказать, послание потомкам..
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30.04.2020 12:14 Відповісти
+4
Это хорошо - надо украинских производителей поддерживать
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30.04.2020 12:14 Відповісти
+4
Господи! Когда ты остановишь это вирусобесие? К обязательным обрядам ковидианства вроде ношения намордника и пятикратной ректальной термометрии, прибавилась перевозка в прозрачном гробике...... Ковид покарает тебя! Носи маску и будешь жить вечно!
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30.04.2020 12:16 Відповісти
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30.04.2020 12:12 Відповісти
Эта капсул только для мажоров ! Рано радуешься.
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30.04.2020 12:22 Відповісти
По-твоему медики инфекционных отделений мажоры ?
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30.04.2020 12:23 Відповісти
Это хорошо - надо украинских производителей поддерживать
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30.04.2020 12:14 Відповісти
вот в эту капсулу положите Зеленского и замуруйте в угол здания второй очереди больницы Ахматдет.. так сказать, послание потомкам..
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30.04.2020 12:14 Відповісти
это уже не послание, а угроза какая-то
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30.04.2020 12:26 Відповісти
А таких как ты кацапских дебилов надо без всяких капсул на помойках прикапывать.
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30.04.2020 12:41 Відповісти
ты головой ударился?!
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30.04.2020 12:44 Відповісти
При чем здесь до капсулы зебилы и барыги? Так кто из нас головой ударился?
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30.04.2020 13:10 Відповісти
верно. с большой поправкой. вот в эту капсулу положите мармеладного и замуруйте в угол здания второй очереди больницы Ахматдет.. так сказать, послание потомкам..
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30.04.2020 13:01 Відповісти
ооо!.. у тебя "черный пояс" по копипасту..
ты уже наверно снял памперсы и начал ходит в горшочек.. маладЭц!
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30.04.2020 13:05 Відповісти
всё снова верно, с небольшой поправкой. не у меня, а у тебя ооо!.. не у меня, а у тебя "черный пояс" по копипасту.. не я, а ты уже наверно снял памперсы и начал ходит в горшочек.. маладЭц!
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30.04.2020 13:08 Відповісти
Ооо! я узнал тебя.. ты тот неадекват с комплексом зеркального ответа..
Ты снова поменял ник?!.. хочешь походить за нормального?!
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30.04.2020 13:17 Відповісти
всё снова верно, с небольшой поправкой. это ты, "ооо" всё снова сам себе только о себе написал.

на вот прочти сам себе о себе " Ооо! я узнал тебя.. ты тот неадекват с комплексом зеркального ответа.. Ты снова поменял ник?!.. хочешь походить за нормального?! "
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30.04.2020 13:22 Відповісти
я вспомнил тебя.. у тебя было два дурацких вычурных ника: https://censor.net/ua/user/366478, https://censor.net/ua/user/458572, и на каждом ты строчил откровенную дурость.. а сейчас ты завел себе новое имя https://censor.net/user/466729.. Молодец!.. видно что ты эволюционируешь)) гыгыгы!
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30.04.2020 13:35 Відповісти
щяс ты побежишь админу ябедничать.
ты слазил в архивчик.
всё снова верно, с небольшой поправкой. это ты, всё снова сам себе только о себе написал.

на вот прочти сам себе о себе: " у тебя было два дурацких вычурных ника: https://censor.net/user/353888 и https://censor.net/user/353888, и на каждом ты строчил откровенную дурость.. а сейчас ты завел себе новое имя https://censor.net/user/353888. Молодец!.. видно что ты эволюционируешь )) гыгыгы! "
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30.04.2020 19:57 Відповісти
я слежу за тобой!.. смотри не шали!
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30.04.2020 20:44 Відповісти
всё снова верно, с небольшой поправкой. это ты, всё снова сам себе только о себе написал.

погрози себе пальчиком и прочти сам себе о себе дважды. ты же любишь все фразы дважды повторять: "я слежу за тобой!.. смотри не шали!,
я слежу за тобой!.. смотри не шали!"
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30.04.2020 20:53 Відповісти
Господи! Когда ты остановишь это вирусобесие? К обязательным обрядам ковидианства вроде ношения намордника и пятикратной ректальной термометрии, прибавилась перевозка в прозрачном гробике...... Ковид покарает тебя! Носи маску и будешь жить вечно!
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30.04.2020 12:16 Відповісти
эьль все раздотое?? о чем вы вообще?
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30.04.2020 12:23 Відповісти
т9
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30.04.2020 12:28 Відповісти
Госпадя, еще один фома. Сколько вам лет, человек? Откуда у вас такой пофигизм или уверенность в том что это все раздутое и\или неопасное и т.д.?
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30.04.2020 12:25 Відповісти
чувак, хотя бы погугли... или там думать нужно?...
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30.04.2020 12:29 Відповісти
и вам взаимно
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30.04.2020 12:30 Відповісти
Очевидное, что никакой пандемии нет, не требует доказательств.
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30.04.2020 12:30 Відповісти
это вы на основании чего сделали такие выводы? Потому что не видели сами, лично? Давай те, успокойте меня, я только рад буду росслабить булки и перестать переживать и парится еще за тот вопрос. Но как по мне цена ошибки слишком велика. по этому лучше перебдеть чем недобдеть. Потому что в противном слуае потом сидеть и говорить себе что "а я жедумал что ..." будет уже похер. Я сечас за семью говорю и близких
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30.04.2020 12:36 Відповісти
https://snob.ru/profile/16372/blog/166573?fbclid=IwAR2aoTsYuwn4ofdx0bb8PWbqYCVJNVQa8vR4TbOfnrGXMCjz4eebMyYsUWo

Еще можно дать ссылку на сборник 130 видео с пустыми госпиталями и танцующим медперсоналом со всего Мира. Это пандемия? Нет, это просто развод на доверие к фейковым роликам.
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30.04.2020 13:24 Відповісти
Виготовлену в Україні капсулу вперше застосували для транспортування хворого на коронавірус - Цензор.НЕТ 7922
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30.04.2020 12:39 Відповісти
Дубовик очень хочется ,чтобы ты и такие как ты и тебе подобные кацарылые провокаторы испытали на себе ,есть вирус или нет.?
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30.04.2020 12:50 Відповісти
сижу думаю обидно наверное должно быть тем заболевшим людям которые пытались обезопасть себя и всетаки заболели, а эти неверующие ходят **** себе и нормуль, еще и без масок наверное(
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30.04.2020 13:03 Відповісти
Да, именно так и происходит. Новый Вирус неизбежно пройждет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
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30.04.2020 13:25 Відповісти
Достало природу наплевательское отношение к ней людей, вот она и решила поставить их на место.
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30.04.2020 14:21 Відповісти
Покончи жизнь самоубийством, помоги Природе!
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30.04.2020 15:25 Відповісти
Тебе природа помогла еще при рождении. Ты мертворожденный!
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30.04.2020 15:34 Відповісти
Какой то ты странный .. почему не хочешь природе помочь? Вся твоя Жизнь - это насилие над Природой, её боль и страдания. Попробуй умереть ....
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30.04.2020 15:44 Відповісти
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30.04.2020 15:47 Відповісти
Ты живешь наверно в ядерном реакторе, ведь радиации все равно не видно, как и мозгов у тебя.
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30.04.2020 13:19 Відповісти
Вот зачем так грубо? Я свое мнение не навязывают, хочешь - верь в Ковид, это сейчас модно и стильно.
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30.04.2020 13:50 Відповісти
Жалко твоих родных и близких, что ты принесешь эту заразу домой после очередных гуляний и наградишь их. И, что ты им скажешь когда они умирать будут(не дай Бог) под ИВЛ. И как ты после этого жить будешь со своим мнением, но без родных? Или тебе все пох., на всех насрать?
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30.04.2020 14:18 Відповісти
Я от страха просто обос....я! Но ты обещаешь мне Жизнь вечную если я буду везде в наморднике? Даже в туалет и в душ обещаю в наморднике ходить!
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30.04.2020 15:27 Відповісти
Из-за собственной тупости ты не правильно меня понял, я сказал, что ты дебил безмозглый.
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30.04.2020 15:31 Відповісти
И в этой капсуле наверняка какая-то шишка, не для людей же её изготовили.
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30.04.2020 12:18 Відповісти
да ну нафиг, вот это вот как раз для людей. уважаемого человека в капсулу не засунут - пусть окружающие заражаются
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30.04.2020 12:21 Відповісти
Злизали з американської капсули?
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30.04.2020 12:19 Відповісти
Хто лизав?
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30.04.2020 12:26 Відповісти
да помойте же ему ноги, изуверы!
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30.04.2020 12:20 Відповісти
ага. и когти постригите.
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30.04.2020 12:32 Відповісти
.
На дебилизме быдла моют бабло кто как может...
А может это и правильно - лохи на то и лохи...
.
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30.04.2020 12:30 Відповісти
Сколько здесь в комментариях говноплюев! Люди стараются, изобретают, изготавливают. А ведь эта капсула пригодится не только для этого вируса, но и для других инфекционных болезнях. Скорее всего на коментах много парашинцев из ольгино. Дай бог то, что вы желаете плохого разработчикам пошло на ваших родных. Спасибо предприятию, молодцы, что пробиваются через коррупционную вошь!
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30.04.2020 12:51 Відповісти
Здесь 90% парашенцев из ольгино и говноплюев безмозглых.
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30.04.2020 13:31 Відповісти
Пожилые женщины грузят человека.Как не стыдно!Неужели нельзя решить вопрос?
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30.04.2020 17:26 Відповісти
 
 