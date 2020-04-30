Виготовлену в Україні капсулу вперше застосували для транспортування хворого на коронавірус. ФОТО

Виготовлену в Кременчуці герметичну капсулу для транспортування пацієнтів з COVID-19 вперше застосували на практиці.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"Кременчуцька герметична капсула для транспортування інфікованих не тільки отримала всі дозвільні документи на серійне виробництво, а й була застосована на практиці. Сьогодні уперше в нашому транспортному ізоляторі перевозили хворого на COVID-19 полтавця із ургентної лікарні в інфекційну", - йдеться в повідомленні.





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Раніше повідомлялося, що кременчуцьке підприємство "Креатив-Агромаш", яке виготовляє елеваторне обладнання, за кілька тижнів розробило і розпочало випуск герметичних капсул для транспортування хворих. За зразок взяли капсули багаторазового використання американського виробництва.