СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України блокувала в Сумах незаконне виготовлення та реалізацію лікарським закладам регіону неякісного фальсифікованого антисептичного засобу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
Оперативники спецслужби встановили, що кілька місцевих підприємців організували виробництво контрафактного антисептика на території приватного підприємства, яке належить одному з них, і розташоване на околиці Сум.
Зловмисники виготовляли фальсифікат під вигаданим брендом кустарним способом із сумнівної сировини без будь-яких дозвільних документів. Продукцію ділки реалізовували через інтернет, а також лікарським закладам Сумщини.
Під час санкціонованих слідчих дій за місцем виготовлення фальсифікату правоохоронці вилучили майже 600 літрів готової для реалізації продукції, приблизно 500 літрів спирту невстановленого походження, хімічні сполуки, порожню тару і обладнання для виготовлення контрафактного антисептика.
За попередніми підрахунками фахівців, вартість вилученої продукції та обладнання становить майже 1 млн гривень.
У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються медичні заклади, які придбали контрафактний антисептик, для вилучення фальсифікату і визначення суми збитків, завданих державному бюджету, внаслідок придбання лікарськими установами сумнівної продукції.
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Сбу розкрило підприємство. (РАПТОМ! В КАРАНТИН!)
ШОТА у Єрамка нє получается! Вернее, получаєтся така с відосікамі Вовкі! Даже в деле с Мішкой запачкан только Єрмак - Вовкі там нєт
Ще раптом - Білецький виступив на владу Авакова й ЗЕЛІ! - УП https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/ Андрій Білецький Лідер партії «Національний Корпус», засновник полку Азов "Несмішна комедія в стилі 95-го кварталу"
Щось у Єрмака пішло в ОПі як справжній (Ж)опі - да і какая разніца
Теперь Украина в безопасности!
Но уже выше - раньше фСБУ ганяло бабок с сигаретами, обеспечивая монополию табачным магнатам. Ща обеспечивает монополию по распилу бабла на коронавирусе.
срань...