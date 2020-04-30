УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9838 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
3 609 12

СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Сумах незаконне виготовлення та реалізацію лікарським закладам регіону неякісного фальсифікованого антисептичного засобу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що кілька місцевих підприємців організували виробництво контрафактного антисептика на території приватного підприємства, яке належить одному з них, і розташоване на околиці Сум.

Зловмисники виготовляли фальсифікат під вигаданим брендом кустарним способом із сумнівної сировини без будь-яких дозвільних документів. Продукцію ділки реалізовували через інтернет, а також лікарським закладам Сумщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем виготовлення фальсифікату правоохоронці вилучили майже 600 літрів готової для реалізації продукції, приблизно 500 літрів спирту невстановленого походження, хімічні сполуки, порожню тару і обладнання для виготовлення контрафактного антисептика.

СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн 01
СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн 02
СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн 03
СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн 04
СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн 05
СБУ припинила підпільне виробництво санітайзерів у Сумах: вилучено продукції на 1 млн 06

Дивіться: Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За попередніми підрахунками фахівців, вартість вилученої продукції та обладнання становить майже 1 млн гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються медичні заклади, які придбали контрафактний антисептик, для вилучення фальсифікату і визначення суми збитків, завданих державному бюджету, внаслідок придбання лікарськими установами сумнівної продукції.

Автор: 

карантин (18172) контрафакт (227) СБУ (12998) Суми (926) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
он воно як членограй перемагає дефіцит, конфіскує і в епіцентр!
показати весь коментар
30.04.2020 12:26 Відповісти
+6
Украинцы могут и готовы наполнить рынок востребованным товаром, дайте только возможность и уберите нахлебников-столоначальников.
показати весь коментар
30.04.2020 12:36 Відповісти
+2
Дело не в зеленых, и при попередниках было тоже самое, систему надо менять.
показати весь коментар
30.04.2020 12:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
он воно як членограй перемагає дефіцит, конфіскує і в епіцентр!
показати весь коментар
30.04.2020 12:26 Відповісти
Обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ, - Бутусов

Ківі закрили рахунки по справі Гандзюк
Сбу розкрило підприємство. (РАПТОМ! В КАРАНТИН!)
ШОТА у Єрамка нє получается! Вернее, получаєтся така с відосікамі Вовкі! Даже в деле с Мішкой запачкан только Єрмак - Вовкі там нєт
показати весь коментар
30.04.2020 12:51 Відповісти
Дело не в зеленых, и при попередниках было тоже самое, систему надо менять.
показати весь коментар
30.04.2020 12:38 Відповісти
Украинцы могут и готовы наполнить рынок востребованным товаром, дайте только возможность и уберите нахлебников-столоначальников.
показати весь коментар
30.04.2020 12:36 Відповісти
Карантин! Ловлять кожного громадянина й бачать кожного, хто порешує. А тут раптом ! Розкрили підприємстао!
Ще раптом - Білецький виступив на владу Авакова й ЗЕЛІ! - УП https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/ Андрій Білецький Лідер партії «Національний Корпус», засновник полку Азов "Несмішна комедія в стилі 95-го кварталу"

Щось у Єрмака пішло в ОПі як справжній (Ж)опі - да і какая разніца
показати весь коментар
30.04.2020 12:43 Відповісти
ДОРЕЧІ! У Днірі за бабло можна отримати будь-кому перепустку для пересування по місту знаєте для кого ? ДЛЯ ПРАІВНИКА ЛОМБАРДУ!
показати весь коментар
30.04.2020 12:45 Відповісти
А СБУ тут до чого? СБУ повинно було затримати "кришу" цих ділків, а внутрішня безпека МВС зняти керівника районного відділку, де це відбувалось.
показати весь коментар
30.04.2020 12:55 Відповісти
Безглузді дії СБУ набридли! Люді раніше робили контрафактну горілку, але зараз вигідніше антисептики. Гнучке реагування на виклики ринку, це то чого у уряду взагалі нема. Ще хтось би підпільно почав виготовляти захисні комбінезони, то лікарі б не хворіли. СБУ потрібно займатись антиукраїнською організацією ОПаЗаЖопу!
показати весь коментар
30.04.2020 13:03 Відповісти
Не ну проще за бюджетные деньги привезти а потом через епицентр барыжить а остальным не низя пи--дары зеленые
показати весь коментар
30.04.2020 13:05 Відповісти
О фСБУ трудится!

Теперь Украина в безопасности!

Но уже выше - раньше фСБУ ганяло бабок с сигаретами, обеспечивая монополию табачным магнатам. Ща обеспечивает монополию по распилу бабла на коронавирусе.

срань...
показати весь коментар
30.04.2020 13:05 Відповісти
 
 