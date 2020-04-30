УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13148 відвідувачів онлайн
Новини Фото Будні поліції
1 565 7

Поліцейські Одеси затримали чоловіка, який підробляв і збував документи на отримання наркотиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі поліцейські затримали підозрюваного у виготовленні та збуті підроблених документів на отримання наркотичних та психотропних засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Злочинну діяльність 49-річного раніше судимого уродженця Херсонщини за інформацією декана факультету кіберполіції Харкова задокументували співробітники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області спільно з працівниками слідчого відділу одного з відділень поліції.

Чоловіка затримали в одному з поштових відділень Приморського району міста, коли він намагався відправити адресатові конверт із дванадцятьма незаповненими бланками на отримання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Того ж дня під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного в Одесі поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, принтери, пристрої для друку пластикових посвідчень, рулони прозорої плівки з голографічним зображенням "МВС України", пристрій для нанесення голограм на посвідчення, ще 20 вже готових незаповнених бланків, більше десяти посвідчень водія на різні прізвища, свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів, банківські картки, а також пакет із марихуаною, пристрій для її вживання та інші речові докази. Вилучене направили на експертизу.

Також дивіться: Поліція затримала групу наркоторговців у Мукачеві: вилучено десятки згортків з марихуаною, пакунки з метамфетаміном і гроші. ФОТОрепортаж

Поліцейські Одеси затримали чоловіка, який підробляв і збував документи на отримання наркотиків 01

Правопорушникові вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 318 (незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Він затриманий у порядку ст.208 КПК.

Поліцейські Одеси затримали чоловіка, який підробляв і збував документи на отримання наркотиків 02

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості ще за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Поліцейські Одеси затримали чоловіка, який підробляв і збував документи на отримання наркотиків 03

Слідство триває.

Поліцейські Одеси затримали чоловіка, який підробляв і збував документи на отримання наркотиків 04

Автор: 

Нацполіція (15287) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) боротьба з наркотиками (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полиция отчиталась по делу о поджоге одесского монастыря. По версии копов, храм поджег его бывший послушник по фамилии Тимуцу, 1971 года рождения. Читай также: В Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, мужчина решился на поджог монастыря из-за мести. На данный момент Тимуцу задержан. Его допрашивают. Продолжаются следственные мероприятия. Читай также: С пожарами в зоне отчуждения борются три недели Ранее копы сообщили, что пожар начался сразу с трех сторон монастыря. Сначала загорелась пристройка в 00:30, еще одну бутылку с коктейлем Молотова один из монахов заметил под ВАЗом, в это же время загорелся коровник, который подожгли отдельно. Третье место поджога - автомашина "Тойота", припаркованная рядом с хозяйственным помещением. Все улики указывали на то, что поджигателей было несколько и они хорошо знали расположение обители. Напомним, в Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь. Кроме того, злоумышленники пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.

Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1998454-Odesskij-monastyr--iz-mesti-podzheg-ego-eks-poslushnik----SMI
© News.bigmir.net

А нам кацапи розповідали, що винні у цьому українці!
показати весь коментар
30.04.2020 14:10 Відповісти
рецепти на траву і бульбулятор? В Одесі в аптеках по рецепту продається?
показати весь коментар
30.04.2020 14:10 Відповісти
ЭТИ ?
Полицейские Одессы задержали мужчину, который подделывал и сбывал документы на получение наркотиков - Цензор.НЕТ 6690
показати весь коментар
30.04.2020 14:11 Відповісти
мдаа. страна как всегда в своем репертуаре. то наркота, то взрывы боескладов, то подрыв банкоматов... слава украине
показати весь коментар
30.04.2020 14:11 Відповісти
На солподеїн з кодєїном..?🤔
показати весь коментар
30.04.2020 14:11 Відповісти
І хто з одеситів може прокоментувати статтю?
показати весь коментар
30.04.2020 14:12 Відповісти
 
 