Поліцейські Одеси затримали чоловіка, який підробляв і збував документи на отримання наркотиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі поліцейські затримали підозрюваного у виготовленні та збуті підроблених документів на отримання наркотичних та психотропних засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Злочинну діяльність 49-річного раніше судимого уродженця Херсонщини за інформацією декана факультету кіберполіції Харкова задокументували співробітники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області спільно з працівниками слідчого відділу одного з відділень поліції.

Чоловіка затримали в одному з поштових відділень Приморського району міста, коли він намагався відправити адресатові конверт із дванадцятьма незаповненими бланками на отримання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Того ж дня під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного в Одесі поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, принтери, пристрої для друку пластикових посвідчень, рулони прозорої плівки з голографічним зображенням "МВС України", пристрій для нанесення голограм на посвідчення, ще 20 вже готових незаповнених бланків, більше десяти посвідчень водія на різні прізвища, свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів, банківські картки, а також пакет із марихуаною, пристрій для її вживання та інші речові докази. Вилучене направили на експертизу.

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Правопорушникові вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 318 (незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Він затриманий у порядку ст.208 КПК.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості ще за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Слідство триває.