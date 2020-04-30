СБУ запобігла проросійським провокаціям, які готувалися до річниці подій 2 травня в Одесі. ФОТО

Служба безпеки України запобігла спробі представників проросійського руху "Куликове поле" організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у річницю трагічних подій 2014 року, повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Встановлено, що одним з напрямків антидержавних проявів мало бути поширення в Одесі друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами до створення так званої "республіки Новоросія" і силового захоплення державної влади", - йдеться в повідомленні облуправління СБУ на сторінці у фейсбуці.

У спецслужбі наголошують, що за задумом організаторів, ці дії мали стати "інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ".

Згідно з повідомленням, під час обшуків у представників проросійського руху правоохоронці виявили значну кількість друкованої продукції, що містить відверту антиукраїнську пропаганду сепаратистського характеру.











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"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 і ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. За їх результатами будуть ухвалюватися відповідні процесуальні рішення", - йдеться в повідомленні.