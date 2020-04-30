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СБУ запобігла проросійським провокаціям, які готувалися до річниці подій 2 травня в Одесі. ФОТО

Служба безпеки України запобігла спробі представників проросійського руху "Куликове поле" організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у річницю трагічних подій 2014 року, повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Встановлено, що одним з напрямків антидержавних проявів мало бути поширення в Одесі друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами до створення так званої "республіки Новоросія" і силового захоплення державної влади", - йдеться в повідомленні облуправління СБУ на сторінці у фейсбуці.

У спецслужбі наголошують, що за задумом організаторів, ці дії мали стати "інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ".

Згідно з повідомленням, під час обшуків у представників проросійського руху правоохоронці виявили значну кількість друкованої продукції, що містить відверту антиукраїнську пропаганду сепаратистського характеру.

СБУ запобігла проросійським провокаціям, які готувалися до річниці подій 2 травня в Одесі 01
СБУ запобігла проросійським провокаціям, які готувалися до річниці подій 2 травня в Одесі 02
СБУ запобігла проросійським провокаціям, які готувалися до річниці подій 2 травня в Одесі 03
СБУ запобігла проросійським провокаціям, які готувалися до річниці подій 2 травня в Одесі 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат сільради на Дніпропетровщині агітував в інтернеті за "Л/ДНР", "дружив" із терористами й агентами спецслужб РФ, - СБУ

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 і ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. За їх результатами будуть ухвалюватися відповідні процесуальні рішення", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Одеса (5510) СБУ (12998) сепаратизм (757)


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Топ коментарі
+30
Хотіли зіпсувати одеситам День Шашлика, паскуди...
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30.04.2020 14:37 Відповісти
+17
Немного хороших новостей из российских СМИ. МК.ру: "Нефтью залито всё, с хранилищами творится ад". "Нет самостоятельной системы хранилищ и нефтетанкерного флота. ситуация с хранением нефти критическая....." "Нефтяная промышленность работает в беспрерывном цикле, который не предусматривает длительное хранение нефти, что добыли, то сразу нужно продавать"...... И тд.и тп.
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30.04.2020 14:46 Відповісти
+16
Погано не те, що ця організація розповсюдила цю макулатуру. Погано те, що організація "Куликово поле" ( і подібні ) спокійно працюють в країні, яка бореться з агресором. У всякій нормальній державі такі організації були б закриті а її члени в кращому випадку були б викинуті за поребрик а в гіршому -пішли б на нари. Все це ще раз доказує, що Україна не держава.
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30.04.2020 14:57 Відповісти
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Ще хоч поза Києвом СБУ десь працює...
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30.04.2020 14:37 Відповісти
Хотіли зіпсувати одеситам День Шашлика, паскуди...
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30.04.2020 14:37 Відповісти
как раз такие потом сбегают в мацкву, ( как фучеджи), "шашлыками" становятся т.е., шо таки хавают ихнее красное гавно
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30.04.2020 15:23 Відповісти
а коврик у підара" з бакчів, от чмо, чуму не рубЛі?
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30.04.2020 14:39 Відповісти
СРУблі єто скрєпно по нім ніЗЗя амєріканской дЙЯвольскім Міккі Маусом шворкать
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30.04.2020 14:50 Відповісти
тут не только бакчі... но и заметь на первом фото псевдостих "жиди погані..." якобы написанный Шевченко, который ольгинские тролли распространяли через в контакте особенно усердно...
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30.04.2020 15:43 Відповісти
Він ще й зЄлЄнь колись рубав
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30.04.2020 14:51 Відповісти
Судя по всему, это комп ребёнка. Эта падаль ещё и размножается
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30.04.2020 14:42 Відповісти
Можем павтарить ... козли сепарські !
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30.04.2020 14:43 Відповісти
И флажок ********** для убедительности? И где же эти бедолаги перешли дорогу СБУ, интересно
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30.04.2020 14:46 Відповісти
Немного хороших новостей из российских СМИ. МК.ру: "Нефтью залито всё, с хранилищами творится ад". "Нет самостоятельной системы хранилищ и нефтетанкерного флота. ситуация с хранением нефти критическая....." "Нефтяная промышленность работает в беспрерывном цикле, который не предусматривает длительное хранение нефти, что добыли, то сразу нужно продавать"...... И тд.и тп.
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30.04.2020 14:46 Відповісти
СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе - Цензор.НЕТ 2566
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30.04.2020 14:48 Відповісти
А в совку на лекціях з політекономії ********* наводити приклад "кризи перевиробництва": сотні тисяч кавунів скинули у річку Потомак бо пропозиція в рази перевищила попит.
Ото нехай тепер нащадки адептів соціалістичної економіки терплять.
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30.04.2020 15:19 Відповісти
Спецам + до карми. Опустивату працює)))
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30.04.2020 14:47 Відповісти
СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе - Цензор.НЕТ 3567
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30.04.2020 14:56 Відповісти
Погано не те, що ця організація розповсюдила цю макулатуру. Погано те, що організація "Куликово поле" ( і подібні ) спокійно працюють в країні, яка бореться з агресором. У всякій нормальній державі такі організації були б закриті а її члени в кращому випадку були б викинуті за поребрик а в гіршому -пішли б на нари. Все це ще раз доказує, що Україна не держава.
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30.04.2020 14:57 Відповісти
Ліпше б вона провела справжнє розслідування цього злочину!
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30.04.2020 15:01 Відповісти
А надо бы: разместить объявление для всех любителей РФ и сочувствующих с призывом собраться там-то и там-то, а потом погрузить их на ржавый паром, отбуксировать в открытое море, заложить фугас и с криком "Мы вас бл*дей целый год собирали" - нажать кнопку!
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30.04.2020 15:06 Відповісти
Можна дешевше: на пором без дна!
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30.04.2020 15:20 Відповісти
На шашлики пустити.
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30.04.2020 15:40 Відповісти
Ку, в Расию не получится. А нельзя ли как-то юридически придумать, чтоб их депортировать в ОРДЛО?
Формально это же территория Украины?
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30.04.2020 15:08 Відповісти
Нельзя. Только на нары.
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01.05.2020 04:27 Відповісти
Мало их пророссийских сепаратистов отдубасили на 2 мая !! Надо наверное повторить!!
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30.04.2020 15:40 Відповісти
Вся ця рашиська сепарня відчуває свою безкарність ,адже всіх їх відпускають ,якщо не зразу то під час так званого обміну де обмінюють терористів ,сепаратистів на нікому невідомих людей а не на військовополонених,а ось патріотів переслідують ,ось така в нас влада .
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30.04.2020 15:56 Відповісти
Что выбрали, то и получили.
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01.05.2020 04:28 Відповісти
Эти точно не патриоты Украины, так что понять и простить. Зе-правосудие.
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30.04.2020 16:01 Відповісти
эта кацапская отрава должна растворяться только спецзоной
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30.04.2020 16:16 Відповісти
а я думал Зе подьедет...сам будет раздавать листовки...что то не по плану прям у них пошло))
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30.04.2020 19:08 Відповісти
СБУ стало похоже на "красный крест" всех ласкает, предупреждает и целует... сепаров конечно же отпустили праздновать "день шашлыка"
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30.04.2020 20:33 Відповісти
СБУ запобігла проросійським провокаціям, які готувалися до річниці подій 2 травня в Одесі - Цензор.НЕТ 1319
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30.04.2020 23:08 Відповісти
из тебя шашлык скоро будет, https://censor.net/user/413583 гнида
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02.05.2020 15:47 Відповісти
 
 