Оперуповноважені Нацполіції підозрюються в приховуванні вбивства дівчини в Харкові в 2019 році, - ДБР. ФОТО

Поліцейські намагалися приховати вбивство дівчини, яке сталося 29 червня 2019 року в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронці дізналися про вбивство дівчини відразу після його скоєння, однак не складали відповідні рапорти щодо внесення зазначеного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через це тіло вбитої виявили тільки на 10 день після злочину. Також слідством встановлено, що один із оперуповноважених зустрічався із батьком підозрюваного у вчиненні вбивства, якому повідомив про цей інцидент.



Крім цього, матеріали допиту одного зі свідків, який проводили підозрювані 5 липня 2019 року, не були долучені до матеріалів кримінального провадження.



Дії підозрюваних призвели до зволікання розслідування особливо тяжкого злочину та втрати речових доказів.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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