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Оперуповноважені Нацполіції підозрюються в приховуванні вбивства дівчини в Харкові в 2019 році, - ДБР. ФОТО

Поліцейські намагалися приховати вбивство дівчини, яке сталося 29 червня 2019 року в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронці дізналися про вбивство дівчини відразу після його скоєння, однак не складали відповідні рапорти щодо внесення зазначеного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через це тіло вбитої виявили тільки на 10 день після злочину. Також слідством встановлено, що один із оперуповноважених зустрічався із батьком підозрюваного у вчиненні вбивства, якому повідомив про цей інцидент.

Крім цього, матеріали допиту одного зі свідків, який проводили підозрювані 5 липня 2019 року, не були долучені до матеріалів кримінального провадження.

Дії підозрюваних призвели до зволікання розслідування особливо тяжкого злочину та втрати речових доказів.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Оперуповноважені Нацполіції підозрюються в приховуванні вбивства дівчини в Харкові в 2019 році, - ДБР 01
Оперуповноважені Нацполіції підозрюються в приховуванні вбивства дівчини в Харкові в 2019 році, - ДБР 02

Автор: 

Нацполіція (15287) вбивство (3116) Харків (5721) ДБР (3565)


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Топ коментарі
+12
Сумская область г.Глухов, черт в погонах Буханистый тоже скрывал останки убитого человека пока люди не обратились на телевидение.. и этот черт до сих пор работает еще и врио нач. полиции.
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30.04.2020 14:48 Відповісти
+9
Покриття вбивці. 3 місяці?
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30.04.2020 15:11 Відповісти
+8
Мда...Останнє фото....
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30.04.2020 14:48 Відповісти
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Мда...Останнє фото....
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30.04.2020 14:48 Відповісти
мда, похоже, нормальная молодежь вся в Европе на заработках.
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30.04.2020 16:26 Відповісти
девки- в атаку..= кино и немчура...
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30.04.2020 22:27 Відповісти
Таке враження що в них повні кишені "сємок"....
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01.05.2020 06:48 Відповісти
Сумская область г.Глухов, черт в погонах Буханистый тоже скрывал останки убитого человека пока люди не обратились на телевидение.. и этот черт до сих пор работает еще и врио нач. полиции.
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30.04.2020 14:48 Відповісти
Виталий, поподробней о ситуации можно?
Дата, где что когда. можно поработать через "контору и "гестапо" (ВБ НП МВД),
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30.04.2020 15:03 Відповісти
Видимо хотели замять и подсадить убийц на крючёк - карманные наёмные убийцы мечта каждого оборотня в погонах. Поэтому такие не должны идти на ментовскую зону, а только на общую.
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30.04.2020 14:57 Відповісти
Подобных случаев тысячи по всей стране!
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30.04.2020 14:58 Відповісти
Покриття вбивці. 3 місяці?
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30.04.2020 15:11 Відповісти
останні 30 років харківські (особливо) мєнти, це і є бандюгани та тільки в держформі
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30.04.2020 15:17 Відповісти
Чому тільки харківські? Всі. + судді, прокурори, та більша частина СБУ.
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20.10.2020 17:07 Відповісти
что то слабое наказание..
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30.04.2020 15:18 Відповісти
На фото "гроза" і "сила" спецпідрозділу. Тремтіти всім! А хто там главний у поліції? Хто там МВС командир самий найграмотніший і ніразу рюкзаки не шив?
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30.04.2020 16:36 Відповісти
не может быть....я не верю))) это про вот это:
https://inforesist.org/v-harkove-16-letnij-podrostok-zabil-devushku-do-smerti-skalkoj-a-telo-zakopal-vo-dvore/

В Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, после этого закопал ее тело у себя во дворе, а спустя время перепрятал в яру. Об этом рассказала мама погибшей, Жанна Шевченко на своей странице в Facebook.
Она сообщает, что ее дочь, 26-летнюю Яну Шевченко, в конце июня убил подросток Даниил Редин. По словам женщины, девушка пропала 28 июня, после этого ее искали родственники, полиция и волонтеры. Спустя десять дней изувеченное тело пропавшей нашли в яру в районе Лысой горы. Родители Даниила Редина пытаются «откупить» его от уголовного наказания. И изначально сотрудники полиции подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.
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30.04.2020 19:20 Відповісти
 
 