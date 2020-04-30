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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Зеленський - Дуді: Україна готова брати участь у скоординованих діях щодо боротьби з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глави держав продовжили координацію дій, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу для громадян обох держав. Окрему увагу приділено механізмам виходу з режиму карантину та міжнародній співпраці для подолання таких викликів у майбутньому, йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Знаю про вашу нещодавню ініціативу щодо активізації співпраці європейських держав для ефективного подолання подібних викликів у майбутньому. Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів. Між іншим, ваша пропозиція створити європейський механізм медичної безпеки перегукується з нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу", – зазначив Володимир Зеленський.

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Зеленський - Дуді: Україна готова брати участь у скоординованих діях щодо боротьби з коронавірусом 01

Зеленський - Дуді: Україна готова брати участь у скоординованих діях щодо боротьби з коронавірусом 02
Зеленський - Дуді: Україна готова брати участь у скоординованих діях щодо боротьби з коронавірусом 03

Глава Української держави подякував за медичне обладнання, яке Польща надала Україні, а також за фінансову допомогу з боку Європейського Союзу. Анджей Дуда високо оцінив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для міжнародної боротьби з пандемією.

Президент Польщі запевнив у незмінній підтримці європейської та євроатлантичної інтеграції України. Окремо відзначено помітну роль представників Збройних сил України у складі командування Литовсько-польсько-української бригади.

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Важливою темою розмови стала співпраця України та Польщі у сфері енергетичної безпеки, зокрема щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та практичної реалізації підписаного в серпні 2019 року тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики.

Президент України поінформував польського колегу про ситуацію на Донбасі та щодо виконання домовленостей, досягнутих у рамках Нормандського саміту, який відбувся торік у Парижі. Анджей Дуда запевнив, що Польща дотримується чіткої позиції щодо підтримки відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський побажав Анджею Дуді успіхів у організації виборів у Польщі, перший тур яких призначений на 10 травня. Лідери домовилися продовжувати регулярні контакти.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) карантин (18172) Польща (8636) енергетика (2620) Дуда Анджей (788) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зеленский - Дуде: Украина готова участвовать в скоординированных действиях по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6478
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30.04.2020 16:07 Відповісти
Хочу в парк и на набережную . Устал гулять в АТБ , Эпицентре , Сильпо , ... по пыльной улице . Где логика ?
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30.04.2020 16:09 Відповісти
Очередно зездежь
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30.04.2020 16:10 Відповісти
да ***...Клоун апокалипсиса ...
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30.04.2020 16:15 Відповісти
Для заголовка просто хватило бы: "Зеленский дуде".


Все все поняли бы - презик звездит, как обычно.
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30.04.2020 17:45 Відповісти
єх, родіться єму б лет на тридцать раньше, такого б бандіта Кривой Ріг попомніл бьі
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30.04.2020 23:38 Відповісти
 
 