СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята. ФОТО

Служба безпеки України викрила трьох жителів Дніпропетровщини, які в соціальних мережах поширювали заклики до протестних заходів на травневі свята через карантин.

Про це повідомляє 30 квітня пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Аналіз електронного листування зловмисників вказує на координацію їхніх дій мешканцями Російської Федерації. За задумом кураторів, розповсюдження фейкової інформації мало загострити соціально-політичну обстановку в державі через підбурення населення до масових заворушень", - йдеться в повідомленні.

Кіберфахівці спецслужби виявили та деанонімізували фейкові облікові записи, що використовували для розповсюдження закликів до порушення територіальної цілісності України. Подальший аналіз контенту, який поширювали інтернет-агітатори, зафіксував також заклики до масових протестів, у першу чергу через проведення в Україні карантинних заходів. Кількість тенденційних публікацій значно збільшилась напередодні травневих свят.







Оперативники СБУ встановили, що одного з інтернет-агітаторів замовники з РФ примушували розміщувати інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави, погрожуючі депортацією матері, яка трудовою мігранткою працює у Москві.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області правоохоронці провели обшуки та вилучили обладнання, яке використовували зловмисники.

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Одному з інтернет-агітаторів слідчі СБУ вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, щодо інших ‒ відбуваються процесуальні дії.

Тривають заходи щодо викриття та документування інших джерел поширення заборонених законодавством матеріалів.