СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята. ФОТО
Служба безпеки України викрила трьох жителів Дніпропетровщини, які в соціальних мережах поширювали заклики до протестних заходів на травневі свята через карантин.
Про це повідомляє 30 квітня пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Аналіз електронного листування зловмисників вказує на координацію їхніх дій мешканцями Російської Федерації. За задумом кураторів, розповсюдження фейкової інформації мало загострити соціально-політичну обстановку в державі через підбурення населення до масових заворушень", - йдеться в повідомленні.
Кіберфахівці спецслужби виявили та деанонімізували фейкові облікові записи, що використовували для розповсюдження закликів до порушення територіальної цілісності України. Подальший аналіз контенту, який поширювали інтернет-агітатори, зафіксував також заклики до масових протестів, у першу чергу через проведення в Україні карантинних заходів. Кількість тенденційних публікацій значно збільшилась напередодні травневих свят.
Оперативники СБУ встановили, що одного з інтернет-агітаторів замовники з РФ примушували розміщувати інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави, погрожуючі депортацією матері, яка трудовою мігранткою працює у Москві.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області правоохоронці провели обшуки та вилучили обладнання, яке використовували зловмисники.
Одному з інтернет-агітаторів слідчі СБУ вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, щодо інших ‒ відбуваються процесуальні дії.
Тривають заходи щодо викриття та документування інших джерел поширення заборонених законодавством матеріалів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что бы пришли к власти про-украинские силы, да?
это раз...
и во вторых.. - на этих фотках не хватает расейского флага и портрета путина...
вот для кого этот блеф СБУ предназначен?
сразу не заметил...
Источник: https://censor.net/p3192714
Как ты прав!
Но обиходный советский рубль на фото это фсб-шное дно.
https://antikor.com.ua/articles/157704-bloger_shokuvav_pidsluhanim_u_moskovsjkih_zarobitchan Український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook поділився своїми спостереженнями за тим про що ********** поговорити українські заробітчани, які працюють в Росії.
« ...Прийшли до влади гірші за Януковича, перемогти за три роки не змогли... Липецька фабрика... обіцяв АТО за два тижні... Треба Юлю... ., торгівля на крові...»
«З осені 2014 року слухаю цих людей і розмови майже слово у слово однакові...підтримували Савченко і її «Мир за будь-яку ціну»
під час гарячого 2015 року вивозили синів «на заробітки», ховаючи від мобілізації. Так і живемо у країні «совка», що закопав під грушею комсомольський та партійний квиток про всяк випадок і перевдягнувся у вишиванку»,
Ось де собака зарита.
Колаборарнткой є не тільки Ані Лорак, Ротару, Марув та інші артисти. Якого х.я стільки часу (до карантину) не перекриють кордон з РФ ??
По суті кожен гастарбайтер, який працює в РФ - це коллаблрант.