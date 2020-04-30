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Новини Фото Коронавірус і карантин
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СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята. ФОТО

Служба безпеки України викрила трьох жителів Дніпропетровщини, які в соціальних мережах поширювали заклики до протестних заходів на травневі свята через карантин.

Про це повідомляє 30 квітня пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Аналіз електронного листування зловмисників вказує на координацію їхніх дій мешканцями Російської Федерації. За задумом кураторів, розповсюдження фейкової інформації мало загострити соціально-політичну обстановку в державі через підбурення населення до масових заворушень", - йдеться в повідомленні.

Кіберфахівці спецслужби виявили та деанонімізували фейкові облікові записи, що використовували для розповсюдження закликів до порушення територіальної цілісності України. Подальший аналіз контенту, який поширювали інтернет-агітатори, зафіксував також заклики до масових протестів, у першу чергу через проведення в Україні карантинних заходів. Кількість тенденційних публікацій значно збільшилась напередодні травневих свят.

СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята 01
СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята 02
СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята 03

Оперативники СБУ встановили, що одного з інтернет-агітаторів замовники з РФ примушували розміщувати інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави, погрожуючі депортацією матері, яка трудовою мігранткою працює у Москві.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області правоохоронці провели обшуки та вилучили обладнання, яке використовували зловмисники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ запобігла проросійським провокаціям, які готувалися до річниці подій 2 травня в Одесі. ФОТО

Одному з інтернет-агітаторів слідчі СБУ вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, щодо інших ‒ відбуваються процесуальні дії.

Тривають заходи щодо викриття та документування інших джерел поширення заборонених законодавством матеріалів.

Автор: 

карантин (18172) СБУ (12998) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3880)


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Топ коментарі
+7
Антиукраинская власть обосралась с дурантином. Но тот, кто про это говорит, тот якобы враг Украины. Идиотизм и хуцпа зелёной шоблы зашкаливают.
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30.04.2020 16:11 Відповісти
+5
Коцапские зелебобы?😂
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30.04.2020 16:11 Відповісти
+4
СБУ строго следит чтобы быдло даже не думали о протесте. Это логично и правильно. Так как намордники навсегда, то каждый, кто даже смеет подумать о их необходимости, заслуживает смерти.
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30.04.2020 16:17 Відповісти
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Сою спалили.
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30.04.2020 16:08 Відповісти
Антиукраинская власть обосралась с дурантином. Но тот, кто про это говорит, тот якобы враг Украины. Идиотизм и хуцпа зелёной шоблы зашкаливают.
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30.04.2020 16:11 Відповісти
Тебя ещё не закрыли?
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30.04.2020 16:42 Відповісти
Завтра откроют продовольственные рынки. Так что успокойся и иди на рынок
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30.04.2020 16:49 Відповісти
не груби
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30.04.2020 17:15 Відповісти
Коцапские зелебобы?😂
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30.04.2020 16:11 Відповісти
По почерку больше на зрадных прахоботов похоже. Накрыли ихнюю бандейку. Соево-карантинный майдан отменяется.
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30.04.2020 18:42 Відповісти
Здоровый лоб сидит за компом, а мамаша в козломордии наверняка на тяжелой работе вкалывает. Знаю такого клоуна, нигде не работает , постоянно в какие-то истории попадает, а его мать возрастом за 50 на судне поварихой работает и все бабло ему пересылает.
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30.04.2020 16:14 Відповісти
СБУ разоблачила интернет-агитаторов на Днепропетровщине, призывавших к протестам на майские праздники - Цензор.НЕТ 9885
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30.04.2020 16:15 Відповісти
Протестные? Группа больше двух ! Трое призывали собраться в лесу на шашель? Протестов не будет, сразу снесут
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30.04.2020 16:15 Відповісти
а зачем распаливать протесты в Украине, если Зеля с командой и так постепенно ее сдают путину..?
Что бы пришли к власти про-украинские силы, да?
это раз...
и во вторых.. - на этих фотках не хватает расейского флага и портрета путина...
вот для кого этот блеф СБУ предназначен?
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30.04.2020 16:16 Відповісти
сорри..., - даже флаг РФ есть...
сразу не заметил...
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30.04.2020 16:17 Відповісти
А Порошенко разве не сдавал остатки после сдачи убийцей-Януковичем или ты передумал?
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30.04.2020 16:20 Відповісти
Зєлюки зовсім здуріли? Протестувати, в тому числі проти дурантину - право кожного громадянина. Повний фіздєц. Люди, не бійтеся, виходьте на протести проти порушення наших прав і свобод!
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30.04.2020 17:30 Відповісти
СБУ строго следит чтобы быдло даже не думали о протесте. Это логично и правильно. Так как намордники навсегда, то каждый, кто даже смеет подумать о их необходимости, заслуживает смерти.
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30.04.2020 16:17 Відповісти
Потрохососы, при зе всё как при потрохе - не раскачуйте будку, а то ***** нападэ!
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30.04.2020 16:17 Відповісти
https://censor.net/user/420539 вы с какого мультика? Про ослика?)))
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30.04.2020 16:21 Відповісти
Конечно, ведь Порошенко со своей помощью Украине в борьбе с короновирусом фактически делает что-то ничтожное, т.к. короновирус это разновидность простуды...
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30.04.2020 16:22 Відповісти
Помощь потроха в корововирус это обглоданные кости от того, что он выдоил с Украины за 5 лет.
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30.04.2020 17:14 Відповісти
Вот! Наконец-то нашелся тот, кто знает - кто украл при Зелемойском из бюджета 300 миллиардов. Порошенко ещё тот жук, 5 лет в бюджет докладывал, чтобы при Зелемойском украсть!
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30.04.2020 17:19 Відповісти
Советский обиходный рубль и советская офицерская фуражка это доказательство причастности к *****? СБУ чем вы лучше фсб с их визиткой Яроша? Чи вы одна контора?
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30.04.2020 16:21 Відповісти
Оперативники СБУ установили, что одного из интернет-агитаторов заказчики из РФ заставляли размещать информацию с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства, угрожая депортацией матери, которая является трудовой мигранткой в Москве.
Источник: https://censor.net/p3192714

Как ты прав!
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30.04.2020 16:24 Відповісти
И ты в это веришь? Там или семейка сепарская, или это очередной мусорской шатун для очередной звёздочки на погон.
Но обиходный советский рубль на фото это фсб-шное дно.
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30.04.2020 16:35 Відповісти
пошерстите калл- центры, там такого говна разных сортов под прикрытием дохера почасово "пашет"
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30.04.2020 16:29 Відповісти
а шо? агітіровать і протєстовать - ето угроза госбєзопасності???
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30.04.2020 16:32 Відповісти
А в 14.34 цей хлопака ще був одеситом.14:34https://censor.net/photo_news/3192679/sbu_presekla_prorossiyiskie_provokatsii_gotovivshiesya_k_godovschine_sobytiyi_2_maya_v_odesse_foto
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30.04.2020 16:48 Відповісти
СБУ разоблачила интернет-агитаторов на Днепропетровщине, призывавших к протестам на майские праздники - Цензор.НЕТ 9252
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30.04.2020 17:11 Відповісти
Ну тепер мама точно приїде додому.
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30.04.2020 18:09 Відповісти
замовники з РФ примушували розміщувати інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави, погрожуючі депортацією матері, яка трудовою мігранткою працює у Москві.Джерело: https://censor.net/ua/p3192714

https://antikor.com.ua/articles/157704-bloger_shokuvav_pidsluhanim_u_moskovsjkih_zarobitchan Український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook поділився своїми спостереженнями за тим про що ********** поговорити українські заробітчани, які працюють в Росії.

« ...Прийшли до влади гірші за Януковича, перемогти за три роки не змогли... Липецька фабрика... обіцяв АТО за два тижні... Треба Юлю... ., торгівля на крові...»
«З осені 2014 року слухаю цих людей і розмови майже слово у слово однакові...підтримували Савченко і її «Мир за будь-яку ціну»
під час гарячого 2015 року вивозили синів «на заробітки», ховаючи від мобілізації. Так і живемо у країні «совка», що закопав під грушею комсомольський та партійний квиток про всяк випадок і перевдягнувся у вишиванку»,
СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята - Цензор.НЕТ 6519
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30.04.2020 18:41 Відповісти
дрочильня там все в сперме просветите лампой как в обшук та побачення и на питушарню))
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30.04.2020 19:43 Відповісти
"погрожуючі депортацією матері, яка трудовою мігранткою працює у Москві."

Ось де собака зарита.
Колаборарнткой є не тільки Ані Лорак, Ротару, Марув та інші артисти. Якого х.я стільки часу (до карантину) не перекриють кордон з РФ ??
По суті кожен гастарбайтер, який працює в РФ - це коллаблрант.
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30.04.2020 21:05 Відповісти
СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята - Цензор.НЕТ 2895
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30.04.2020 22:31 Відповісти
Під виглядом карантину влада запровадила диктатуру. Всі протести заборонені.
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30.04.2020 22:54 Відповісти
 
 