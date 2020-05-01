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Новини Фото Пожежі в Україні
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Усі пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області локалізовано: триває гасіння осередків тління, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Станом на ранок 1 травня в Чорнобильській зоні триває гасінні окремих осередків тління торфовищ, а в Житомирській області - гасіння тління окремих осередків лісової підстилки, пеньків і деревини.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Житомирська область: Станом на 7 год. 1 травня всі осередки пожеж в Олевському (поблизу с. Рудня-Перганська), Лугинському (поблизу с. Повча), Овруцькому (поблизу с. Лучанки та с.Дубовий Гай) районах локалізовані. Відкритого вогню немає. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні тління окремих осередків лісової підстилки, пеньків та деревини. Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 587 осіб та 92 одиниці техніки, з них від ДСНС 100 рятувальників особового складу та 31 одиниця техніки", - йдеться в повідомленні.

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"Київська область: Пожежі в лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані. Станом на 7 год. 1 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торфовищ. До гасіння залучено 203 особи та 65 одиниць техніки, з них від ДСНС 145 рятувальників особового складу та 35 одиниць техніки. Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень", - додали у відомстві.

Усі пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області локалізовано: триває гасіння осередків тління, - ДСНС 01
Усі пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області локалізовано: триває гасіння осередків тління, - ДСНС 02
Усі пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області локалізовано: триває гасіння осередків тління, - ДСНС 03

Автор: 

пожежа (4362) Чорнобиль (398) зона відчуження (326) ДСНС (5173) Житомирська область (1287)


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01.05.2020 09:29 Відповісти
Молодці, хлопці. Щасти вам. Дякую
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01.05.2020 10:12 Відповісти
Идёт тушение.... Дождь идёт!
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01.05.2020 11:07 Відповісти
Брешут как дышат.Усі пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області локалізовано: триває гасіння осередків тління, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2616
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01.05.2020 11:39 Відповісти
На дощ списали 400 млн гривень. Щасти такій владі остолопів і казнокрадів яка спалала 26 000 га. лісів .
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01.05.2020 12:07 Відповісти
 
 