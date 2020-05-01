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План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зате при президенті

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для Саакашвілі знайшли нову посаду, це ініціатива президента, - "слуга народу" Арахамія

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План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

План виходу з кризи

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План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Тихо злили...

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План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

The будні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень та аптек", а він для "Епіцентру", - журналістка Єгошина. ДОКУМЕНТ

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Зе!піар

Також читайте: "Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія"

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Карантин затягнувся....

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Картина "Шмигаль продає заробітчан у Європу". Музей Уриноофтальмології при Кабінеті Міністрів України

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Путін в епоху змін,

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (24428) путін володимир (24143) Саакашвілі Міхеіл (2155) фотожаба (13998) Шмигаль Денис (4653)


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Топ коментарі
+78
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7728
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01.05.2020 09:39 Відповісти
+74
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4278
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01.05.2020 10:00 Відповісти
+66
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2506
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01.05.2020 09:45 Відповісти
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01.05.2020 09:37 Відповісти
👏👏👏👏👍👍👍👍
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01.05.2020 10:48 Відповісти
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6761
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01.05.2020 09:38 Відповісти
Сначала был «95-й квартал»… Потом появись «Сваты» и «Слуга народа»… Теперь имеем «Женский квартал»… Пора запускать «Кухонный квартал» и «Пенсионный квартал»(рабочее название - «Пенсионная лавочка»)…
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01.05.2020 09:51 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4278
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01.05.2020 10:00 Відповісти
Точно!
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01.05.2020 11:05 Відповісти
Головна роль Міхоеля, у команді Зє, це сформувати і очолити дії по нейтралізації Порошенка.
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01.05.2020 09:39 Відповісти
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7728
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01.05.2020 09:39 Відповісти
ганьба на весь світ через такого президента.
Ніколи не було так соромно за президнта моєї країни як за шостого !
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04.05.2020 15:24 Відповісти
Погоджуюсь. Просто соромно і за президента, і за народ, і за країну.
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06.05.2020 15:26 Відповісти
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3307
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01.05.2020 09:40 Відповісти
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5323
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01.05.2020 09:40 Відповісти
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3949
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01.05.2020 09:41 Відповісти
. Музей Уриноофтальмології при Кабінеті Міністрів УкраїниИсточник: https://censor.net/p3192846
Уриноофтальмологии,Карл!!!
Это пять
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01.05.2020 09:42 Відповісти
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5574
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01.05.2020 09:44 Відповісти
.....идор? как точно то.....
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01.05.2020 11:07 Відповісти
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2506
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01.05.2020 09:45 Відповісти
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4335
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01.05.2020 09:46 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5247
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01.05.2020 09:47 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8197
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01.05.2020 09:49 Відповісти
мочи вонючего кацапа !
на звук, на цвет, на вкус, на запах !
на слово, подпись, жест и вид !
кацап- захватчик, врун, бандит !
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01.05.2020 09:49 Відповісти
Коней на переправі не міняють. І ось я лежу і думаю: а ослів?
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01.05.2020 09:51 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2193
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01.05.2020 09:53 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7228
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01.05.2020 09:59 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4019
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01.05.2020 10:01 Відповісти
ТАКУЮ ЗЕЛЕНУЮ ЗАРАЗУ УКРАИНА не знала даже при прохвессорре !
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01.05.2020 10:05 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4472
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01.05.2020 10:06 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2423
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01.05.2020 10:08 Відповісти
Помню Миша , и могу повторить , если хочешь . !! .

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3605 ..
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01.05.2020 11:04 Відповісти
Зеленський ЛІДОР. Маю право на помилку.
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01.05.2020 10:06 Відповісти
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01.05.2020 11:22 Відповісти
Про Януковоща писали, що він підЕр.
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03.05.2020 17:29 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5043
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01.05.2020 10:08 Відповісти
картинка медійних маніпуляцій від ТЕКСТИ.ОРГ https://texty.org.ua/fragments/100885/rosijski-dezinformatory-vykorystovuyut-karantynni-konflikty-v-********-dlya-prosuvannya-federalizaciyi/

Перевір, на що ти повівся..!

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5614
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01.05.2020 10:11 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9568
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01.05.2020 10:12 Відповісти
Бідна Лєнка, от чого вона плаче.

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9830 План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9830
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01.05.2020 10:15 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 864
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01.05.2020 10:16 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3741
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01.05.2020 10:29 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9028
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01.05.2020 10:35 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5510
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01.05.2020 10:37 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4961
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01.05.2020 10:37 Відповісти
Не думало чудо на стадіоні, шпарячи по шпаргалці вимоги до Пороха, що само себі приліпить погоняло - ВИРОК для країни - НЕлох, Бідося з відосями... То таке , а ось Вирок- то "по-большому"!
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01.05.2020 12:05 Відповісти
Які можуть бути вимоги до злодія - віддай украдене і сиди в тюрмі
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01.05.2020 21:18 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6257
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01.05.2020 10:56 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4340
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01.05.2020 10:57 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6734
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01.05.2020 11:59 Відповісти
Шо там квитками на 95-ий у ВР торгувати! Мрією ПРивезти товар для ПРібліжьонного до влади бізнесу , використати ПРезидента для піару, а потім ПРезидентом же розпіареним товаром торгувати у ВР - ото многохадовочка! Юзік- то так мелкая рибьошка не наказанная в чреде ПРосішєствій Вирока України.
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01.05.2020 12:10 Відповісти
Да-здра-пер-ма ... Уря таварищи .!!

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8297 .
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01.05.2020 10:58 Відповісти
🤣
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01.05.2020 11:07 Відповісти
Вы-ро-сла.
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8502
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01.05.2020 18:50 Відповісти
😂
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01.05.2020 18:53 Відповісти
а маррадьрова хивря є?
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01.05.2020 21:19 Відповісти
А ты, типа, Ленку-марадьорку уже и не узнал.

Хотя, мда, уже и гугл эту опухшую ЗеЛенку распознает как известную бабушку - Nancy Pelosi


План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9705






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01.05.2020 22:58 Відповісти
Теперь вместо шапок - гуманитарка

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6391
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01.05.2020 23:06 Відповісти
О-о-о. Это ж Зеленская Ленка в детстве.
Хороша, чертовка.
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01.05.2020 13:31 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5952
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01.05.2020 11:16 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1845
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01.05.2020 11:37 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3868
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01.05.2020 12:04 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3142
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01.05.2020 12:05 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6010
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01.05.2020 12:06 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8507
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01.05.2020 12:07 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 827
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01.05.2020 12:08 Відповісти
Вирок думав, коли ПРищучить Марусю з Фединою, Таню Чорновол з Вятровичем , менше буде сміливих над ним насміхитись - але так попьорло з Єрамком в ОПі в поміч!!! Що не крок - то ПРовал, що не відосік- то ПРофанація...Єрмак навчав уму- розуму бандюка Тадеєва , ПРосто будучи Кремлівською консервою з ксівою -дипломом ПРо ПРофесію дипломата . Уявіть масштаб- від помічника бандюка у команді бандюка до помічника ВИРОКА!
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01.05.2020 12:21 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4801
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01.05.2020 12:12 Відповісти
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3828
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01.05.2020 14:11 Відповісти
НЕ шанована редакція цього ****************!
1 Скільки коштує для мародера мальдівського ваша проституція?
2 Чому за 5 років мародерства на війні у вас не було ЖОДНОЇ карикатури на головного злодія України?
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01.05.2020 21:22 Відповісти
це на шапкокрада? Чого ж не було? Були, ти був, а ти і є. карикатура на нього.
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04.05.2020 15:38 Відповісти
как он напоминает https://www.youtube.com/watch?v=KaFGmYki-rs этого персонажа План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5239
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01.05.2020 23:43 Відповісти
в мармеладном дурдоме трудотерапия - урок рисования.
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04.05.2020 14:05 Відповісти
 
 