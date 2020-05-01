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План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Топ коментарі
+78 Огусто
показати весь коментар01.05.2020 09:39 Відповісти Посилання
+74 Eispickel
показати весь коментар01.05.2020 10:00 Відповісти Посилання
+66 саша паламарчук
показати весь коментар01.05.2020 09:45 Відповісти Посилання
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Ніколи не було так соромно за президнта моєї країни як за шостого !
Уриноофтальмологии,Карл!!!
Это пять
на звук, на цвет, на вкус, на запах !
на слово, подпись, жест и вид !
кацап- захватчик, врун, бандит !
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Перевір, на що ти повівся..!
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Хотя, мда, уже и гугл эту опухшую ЗеЛенку распознает как известную бабушку - Nancy Pelosi
Хороша, чертовка.
1 Скільки коштує для мародера мальдівського ваша проституція?
2 Чому за 5 років мародерства на війні у вас не було ЖОДНОЇ карикатури на головного злодія України?