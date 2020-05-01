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Новини Фото Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 52 нові випадки COVID-19, зокрема захворіли 11 медиків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу коронавірус у Києві виявили ще у 52 осіб, водночас п'ятеро пацієнтів одужали.

Про це у Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ще у 52 осіб за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зокрема захворіли 11 медиків. COVID-19 виявили у 33 жінок віком від 20 до 88 років, 14 чоловіків віком від 20 до 60 років, а також у п'яти дітей.

Таким чином, на сьогодні в Києві вже 1453 підтверджені випадки.

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"Одужали за минулу добу 5 осіб. Загалом у Києві перемогли коронавірус 80 осіб", - додав Кличко.

За минулу добу COVID-19 виявили в таких районах столиці:

- Печерський +5
- Шевченкiвський +4
- Солом’янський +4
- Дніпровський +5
- Святошинський +3
- Деснянський +3
- Подільський +1
- Голосіївський +7
- Оболонський +7
- Дарницький +13

За добу в Києві 52 нові випадки COVID-19, зокрема захворіли 11 медиків, - Кличко 01
За добу в Києві 52 нові випадки COVID-19, зокрема захворіли 11 медиків, - Кличко 02
За добу в Києві 52 нові випадки COVID-19, зокрема захворіли 11 медиків, - Кличко 03
За добу в Києві 52 нові випадки COVID-19, зокрема захворіли 11 медиків, - Кличко 04

Автор: 

карантин (18172) Київ (19788) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А сколько от белочки померли ?
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01.05.2020 11:38 Відповісти
Манипулятивная подача информации.
За сутки никто не может заболеть до явных симптомов в принципе!!!
Это случайно/ плановым образом выявленные, которые инфицировались от 14 дней до месяца тому назад.
Воз давно представил формулу: 1 заболевший = 2,5 человек новым ни фицировпнным. Следовательно, ежедневные данные с вновь выявленными заболевшими предварительно умножаем на 2,5. И нечему здесь удивляться.
Плюс, не забываем про латентных больных, типа рассадников гундяевского каганата, тех кого зиленский выудил из международных эпицентров заболевания и отправил по сёлам «под личное обязательство сидеть дома», а также всплывающие в сми случаи, когда сами врачи не хотят/не могут выявить заболевшего и отшивают его восвояси разносить заразу по округе
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01.05.2020 11:44 Відповісти
А ну и гЫлиту не забываем, считающую, что «корона»- это болезнь холопов и плебса, а не их куршевельских вояжей и ресторанных посиделок
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01.05.2020 11:46 Відповісти
А тем временем В Болгарии начинается первое в стране массовое тестирование на коронавирус
https://www.bnt.bg/bg/a/masovo-testvane-za-covid-19-v-plovdiv « В Пловдиве начинается организация первого в Болгарии репрезентативного исследования (тестирования) на COVID-19. Оно будет полностью отвечать критериям ВОЗ»

Что, собственно, абсолютно логично и приближено к реальности. О чем, кстати, настаивает и требует провести настоящий президент Украины, а не нынешний самозванец...
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01.05.2020 11:54 Відповісти
Интересно, когда снимут карантин, как етого некоторый полудурки хотят, и ети 52 зараженных завтра проедутся в метро, сколько послезавтра сдохнет от вируса? Самое интересное те кто кричал что нужно снять карантин завтра будут кричать что во всем синовата власть что допустила епидемию.
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01.05.2020 12:04 Відповісти
Очень малое количество выздоровших в Киеве или болеют боллее мясяца ? На 2- апреля в Киеве было 160 случаев, а сейчас выздоровело по словам Кличко только 80 человек.
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01.05.2020 13:57 Відповісти
А можно поподробнее про медиков - это работавшие с вирусом или просто случайные?
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01.05.2020 14:41 Відповісти
 
 