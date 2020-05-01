За добу в Києві 52 нові випадки COVID-19, зокрема захворіли 11 медиків, - Кличко. КАРТА
За минулу добу коронавірус у Києві виявили ще у 52 осіб, водночас п'ятеро пацієнтів одужали.
Про це у Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ще у 52 осіб за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зокрема захворіли 11 медиків. COVID-19 виявили у 33 жінок віком від 20 до 88 років, 14 чоловіків віком від 20 до 60 років, а також у п'яти дітей.
Таким чином, на сьогодні в Києві вже 1453 підтверджені випадки.
"Одужали за минулу добу 5 осіб. Загалом у Києві перемогли коронавірус 80 осіб", - додав Кличко.
За минулу добу COVID-19 виявили в таких районах столиці:
- Печерський +5
- Шевченкiвський +4
- Солом’янський +4
- Дніпровський +5
- Святошинський +3
- Деснянський +3
- Подільський +1
- Голосіївський +7
- Оболонський +7
- Дарницький +13
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За сутки никто не может заболеть до явных симптомов в принципе!!!
Это случайно/ плановым образом выявленные, которые инфицировались от 14 дней до месяца тому назад.
Воз давно представил формулу: 1 заболевший = 2,5 человек новым ни фицировпнным. Следовательно, ежедневные данные с вновь выявленными заболевшими предварительно умножаем на 2,5. И нечему здесь удивляться.
Плюс, не забываем про латентных больных, типа рассадников гундяевского каганата, тех кого зиленский выудил из международных эпицентров заболевания и отправил по сёлам «под личное обязательство сидеть дома», а также всплывающие в сми случаи, когда сами врачи не хотят/не могут выявить заболевшего и отшивают его восвояси разносить заразу по округе
https://www.bnt.bg/bg/a/masovo-testvane-za-covid-19-v-plovdiv « В Пловдиве начинается организация первого в Болгарии репрезентативного исследования (тестирования) на COVID-19. Оно будет полностью отвечать критериям ВОЗ»
Что, собственно, абсолютно логично и приближено к реальности. О чем, кстати, настаивает и требует провести настоящий президент Украины, а не нынешний самозванец...