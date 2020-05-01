За добу в Києві 52 нові випадки COVID-19, зокрема захворіли 11 медиків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу коронавірус у Києві виявили ще у 52 осіб, водночас п'ятеро пацієнтів одужали.

Про це у Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ще у 52 осіб за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зокрема захворіли 11 медиків. COVID-19 виявили у 33 жінок віком від 20 до 88 років, 14 чоловіків віком від 20 до 60 років, а також у п'яти дітей.

Таким чином, на сьогодні в Києві вже 1453 підтверджені випадки.

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"Одужали за минулу добу 5 осіб. Загалом у Києві перемогли коронавірус 80 осіб", - додав Кличко.

За минулу добу COVID-19 виявили в таких районах столиці:

- Печерський +5

- Шевченкiвський +4

- Солом’янський +4

- Дніпровський +5

- Святошинський +3

- Деснянський +3

- Подільський +1

- Голосіївський +7

- Оболонський +7

- Дарницький +13







