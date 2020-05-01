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Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі. ФОТО

У четвер, 30 квітня, в Одесі з балкона 13 поверху випав і розбився 49-річний чоловік, тіло направлено на експертизу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в департаменті комунікації Нацполіції Одеської області.

"Тіло 49-річного чоловіка знайшли сьогодні близько 12 години дня біля багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного. Поліція встановлює обставини смерті. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР згідно з ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, чоловік вистрибнув з балкона 13-го поверху. Співробітники Суворовського відділу поліції встановлюють обставини смерті чоловіка.

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Як стало відомо пізніше, загиблий був депутатом Фонтанської сільської ради.

"Після опівдня з'явилася інформація, що один із депутатів вчинив самогубство (вистрибнув із вікна 13-го поверху). Ця інформація наразі підтверджується з багатьох джерел. Загиблий депутат - це голова земельної комісії сільради. Також є інформація, що депутату, можливо, "допомогли" піти в інший світ", - написав у своєму Telegram-каналі депутат Лиманської районної ради Сергій Колодяжний.

Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі 01
Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі 02
Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі 03

Автор: 

депутат (1784) Одеса (5538) самогубство (649)


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Топ коментарі
+30
Кравченко дважды в себя стрелял. Бо с первого раза не получилось.
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01.05.2020 12:22 Відповісти
+26
При Яныке тоже сами прыгали.
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01.05.2020 12:19 Відповісти
+22
Его всегда тянуло к земле...
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01.05.2020 12:20 Відповісти
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При Яныке тоже сами прыгали.
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01.05.2020 12:19 Відповісти
Кравченко дважды в себя стрелял. Бо с первого раза не получилось.
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01.05.2020 12:22 Відповісти
Забавно что с первого разу в висок получалось у всех,Кравченко оказался исключением.
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01.05.2020 12:52 Відповісти
Обращено внимание на то,что на правой руке,с которой якобы стрелял в себя Кравченко,не обнаружено следов крови.
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01.05.2020 12:58 Відповісти
Депутат, возглавлявший земельную комиссию Фонтанского сельского совета жил на ул. Ак. Заболотного?! Теперь я видел все.
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01.05.2020 13:11 Відповісти
Прикипел душой к Поскоту... Корни, скрепы и до работы близко.. За земелькой нужен глаз да глаз!
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01.05.2020 14:10 Відповісти
и кирпа...
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01.05.2020 13:15 Відповісти
А разве эти чем то отличаются от яныков.
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01.05.2020 12:22 Відповісти
Ничем,те жили попонятиям-эти по приколу.
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01.05.2020 12:31 Відповісти
Серьёзно прыгали? И кто же?
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01.05.2020 12:48 Відповісти
Вот эти видимо? Семенюк, Чечетов, Пеклушенко, Калашников, Мельник.
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01.05.2020 12:49 Відповісти
ну это после Яныка было
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01.05.2020 13:01 Відповісти
Естественно. Но чел проводит любые параллели...
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01.05.2020 13:37 Відповісти
кто?
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01.05.2020 13:00 Відповісти
Такия і с подвальнаго убьютца, на десяток поверхів вище..))
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01.05.2020 12:38 Відповісти
Его всегда тянуло к земле...
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01.05.2020 12:20 Відповісти
Ну з язика зняв))!!!!!!
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01.05.2020 13:57 Відповісти
Вот это по чечетовски. "Я слишком много знал". (С) Ну и плюс магия 13-го этажа...
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01.05.2020 12:21 Відповісти
Саакашвили еще не назначили никуда а депутаты уже начали летать
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01.05.2020 12:21 Відповісти
а еще сегодня Солнце взошло благодаря твоему карлсону
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01.05.2020 12:23 Відповісти
Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі - Цензор.НЕТ 5597
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01.05.2020 12:32 Відповісти
Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы.

Дома построены на земельном участке, который в 2015 году сам же Саакашвили во время своей работы в Одесской областной администрации http://odessa.dozor.ua/news/1180696 передал под застройку своим распоряжением .
Согласно распоряжению главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, земельный участок площадью 0,75 гектара, принадлежащий Минобороны, был передан Южному управлению капитального строительства Министерства обороны для "размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины". Само распоряжение все еще можно https://oda.odessa.gov.ua/documents/default/download?isn=91040967&free_num=571%2F%D0%90-2015&fbclid=IwAR3bjDI35iJc-TflYJfaJCGlnuQpUSWmfReLQlOlw_fq9YCv4PcgBcUTR2U скачать с официального сайта областной администрации.Адрес Итальянский бульвар,1 находится в пределах исторического ареала "Французский бульвар", на котором, согласно Генеральному плану Одессы и историко-архитектурному опорному плану города запрещено высотное строительство.https://uc.od.ua/news/politic/1220308

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01.05.2020 12:40 Відповісти
Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі - Цензор.НЕТ 1188
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01.05.2020 12:42 Відповісти
Акцентирую:

"Итальянский бульвар,1 находится в пределах исторического ареала "Французский бульвар", на котором, согласно Генеральному плану Одессы и историко-архитектурному опорному плану города запрещено высотное строительство."
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01.05.2020 12:43 Відповісти
Депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа в Одессе.

Повторил подвиг Чечетова. И не по своей воле, как по мне...
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01.05.2020 12:21 Відповісти
А ты думаешь,у Чечетова была СВОЯ воля на "уход"... Его убедили, что "так будет лучше для всех...". (ВСЕ - это те, которые боялись, чтобы Чечетов не проговорился...).
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01.05.2020 13:13 Відповісти
Его "выпали"...
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01.05.2020 16:23 Відповісти
Повторил подвиг Чечетова...
Депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа в Одессе - Цензор.НЕТ 2798
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01.05.2020 12:21 Відповісти
Земля тут ні до чого. Шерше ля фам.....
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01.05.2020 12:22 Відповісти
ну, он, в общем-то, в эту самую землю уткнулся носом
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01.05.2020 12:24 Відповісти
Да какая там фам для борова в 49 лет...
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01.05.2020 12:47 Відповісти
судя по ободранному перилу балкона, он цеплялся за него ногтями до последнего. пришлось бойцам поработать, пока пальцы не расцепили.
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01.05.2020 12:22 Відповісти
Народная примета, если чиновники и начали низко летать ето к смене власти
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01.05.2020 12:23 Відповісти
У нас есть власть ?
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01.05.2020 12:32 Відповісти
перша жертва земельної реформи?
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01.05.2020 12:26 Відповісти
Земельные вопросы обладают земным притяжением
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01.05.2020 12:30 Відповісти
Гравітація бабла..))
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01.05.2020 12:35 Відповісти
Йому сказали що українська земля не продається.
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01.05.2020 12:53 Відповісти
А Саакашвили надо избираться в депутаты, чтобы стать главой земельной комиссии?
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01.05.2020 12:31 Відповісти
полюбому причина смерті -коронавірус)))
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01.05.2020 12:31 Відповісти
Казали ж що за землю народ їх повбиває. Не дослухались.
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01.05.2020 12:37 Відповісти
В ЭПОХУ КОРОНОВИРУСА , ДА ПРИ НАЛИЧИИ КОРРУПЦИИ (и ДЕНЕХ ) - причина смерти ПОКУПАЕТСЯ ЛЕГКО!
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01.05.2020 12:47 Відповісти
Якщо при розтині знайдуть коронавірус, то, й справді, може потрапити до статистики жертв Ковіду. )))
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01.05.2020 13:55 Відповісти
Первый пошел.
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01.05.2020 12:34 Відповісти
Чечетова іммітатор??
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01.05.2020 12:34 Відповісти
не, чечетов был выше, тот разводил котят, но на 17-м этаже...
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01.05.2020 12:41 Відповісти
Чим більше крадеш-тим більше свабодного пальота!!
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01.05.2020 12:55 Відповісти
синдром Чечетова, скажут злые языки!
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01.05.2020 12:35 Відповісти
Орлята учатся летать.
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01.05.2020 12:37 Відповісти
Вот теперь точно получит землю, аж два куба.
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01.05.2020 12:37 Відповісти
возглавлять земельную комиссию и жить на 13 этаже кране опрометчиво.
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01.05.2020 12:41 Відповісти
"Земное притяжение" - он слишком много знал....- его пора убить ( песенка)
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01.05.2020 12:42 Відповісти
Про Чечетова уже было, не ???
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01.05.2020 12:44 Відповісти
Було, разів з десять..))
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01.05.2020 12:56 Відповісти
От же ж, ...лять, я знов запізнився...
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01.05.2020 13:01 Відповісти
Та Ви постуйте спочатку а потім читайте вище..))
Такк і роблю..
І скільки думок співпадають!!
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01.05.2020 13:09 Відповісти
Так от і я ж так роблю... А люди такі чуйні, такі чуйні, що за ними і не вгонишся...
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01.05.2020 19:13 Відповісти
Помогли, если не физически, то психологически.
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01.05.2020 12:44 Відповісти
Вот так просто взял сам и выпал ,как птенчик из гнёздышка ...
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01.05.2020 12:47 Відповісти
сын чечетова
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01.05.2020 12:57 Відповісти
И это только подготовка к продаже земли.
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01.05.2020 13:04 Відповісти
Не он бабочку редкую увидел или бубочку
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01.05.2020 13:21 Відповісти
решил над землей полетать...
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01.05.2020 13:26 Відповісти
Наверное он был тяжелее воздуха...
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01.05.2020 13:27 Відповісти
До речі вчора ввечорі шось сильно бумкнуло в ра-ні Бочарова, збіг?!
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01.05.2020 13:40 Відповісти
Люди и на Таирова вздрогнули..
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01.05.2020 14:13 Відповісти
Дурной пример чечетова-заразителен!
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01.05.2020 13:51 Відповісти
этож и труханов может так вот выпасть
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01.05.2020 14:01 Відповісти
И не один раз может выпасть...
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01.05.2020 19:10 Відповісти
Судя по тому, в каком сарае проживал этот депутат,можно предположить ,что он был порядочным депутатом.
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01.05.2020 14:12 Відповісти
Земельная комиссия, да ещё и в Одессе - это серьёзно!
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01.05.2020 14:31 Відповісти
1-е,- Вальпургивая ночь,- метла из жопы выпала.И первые результаты земельной реформы.
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01.05.2020 15:29 Відповісти
Чечетов позвал.
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01.05.2020 15:41 Відповісти
А сколько их выкинется перед открытием рынка земли....
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01.05.2020 19:38 Відповісти
А если выкидываться не смогут, то сплошные ДТП начнутся.
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01.05.2020 19:41 Відповісти
звучит как онекдот..если это не совпадение то я ща на лестнице по дороге в атб встречу трехногую балерину...
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01.05.2020 21:20 Відповісти
 
 