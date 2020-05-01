Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі. ФОТО
У четвер, 30 квітня, в Одесі з балкона 13 поверху випав і розбився 49-річний чоловік, тіло направлено на експертизу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в департаменті комунікації Нацполіції Одеської області.
"Тіло 49-річного чоловіка знайшли сьогодні близько 12 години дня біля багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного. Поліція встановлює обставини смерті. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР згідно з ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
За попередньою версією, чоловік вистрибнув з балкона 13-го поверху. Співробітники Суворовського відділу поліції встановлюють обставини смерті чоловіка.
Як стало відомо пізніше, загиблий був депутатом Фонтанської сільської ради.
"Після опівдня з'явилася інформація, що один із депутатів вчинив самогубство (вистрибнув із вікна 13-го поверху). Ця інформація наразі підтверджується з багатьох джерел. Загиблий депутат - це голова земельної комісії сільради. Також є інформація, що депутату, можливо, "допомогли" піти в інший світ", - написав у своєму Telegram-каналі депутат Лиманської районної ради Сергій Колодяжний.
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Дома построены на земельном участке, который в 2015 году сам же Саакашвили во время своей работы в Одесской областной администрации http://odessa.dozor.ua/news/1180696 передал под застройку своим распоряжением .
Согласно распоряжению главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, земельный участок площадью 0,75 гектара, принадлежащий Минобороны, был передан Южному управлению капитального строительства Министерства обороны для "размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины". Само распоряжение все еще можно https://oda.odessa.gov.ua/documents/default/download?isn=91040967&free_num=571%2F%D0%90-2015&fbclid=IwAR3bjDI35iJc-TflYJfaJCGlnuQpUSWmfReLQlOlw_fq9YCv4PcgBcUTR2U скачать с официального сайта областной администрации.Адрес Итальянский бульвар,1 находится в пределах исторического ареала "Французский бульвар", на котором, согласно Генеральному плану Одессы и историко-архитектурному опорному плану города запрещено высотное строительство.https://uc.od.ua/news/politic/1220308
"Итальянский бульвар,1 находится в пределах исторического ареала "Французский бульвар", на котором, согласно Генеральному плану Одессы и историко-архитектурному опорному плану города запрещено высотное строительство."
Повторил подвиг Чечетова. И не по своей воле, как по мне...
Такк і роблю..
І скільки думок співпадають!!