Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі. ФОТО

У четвер, 30 квітня, в Одесі з балкона 13 поверху випав і розбився 49-річний чоловік, тіло направлено на експертизу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в департаменті комунікації Нацполіції Одеської області.

"Тіло 49-річного чоловіка знайшли сьогодні близько 12 години дня біля багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного. Поліція встановлює обставини смерті. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР згідно з ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, чоловік вистрибнув з балкона 13-го поверху. Співробітники Суворовського відділу поліції встановлюють обставини смерті чоловіка.

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Як стало відомо пізніше, загиблий був депутатом Фонтанської сільської ради.

"Після опівдня з'явилася інформація, що один із депутатів вчинив самогубство (вистрибнув із вікна 13-го поверху). Ця інформація наразі підтверджується з багатьох джерел. Загиблий депутат - це голова земельної комісії сільради. Також є інформація, що депутату, можливо, "допомогли" піти в інший світ", - написав у своєму Telegram-каналі депутат Лиманської районної ради Сергій Колодяжний.





