Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 1 травня, закінчився термін обсервації осіб, звільнених з полону 16 квітня з окупованих частин Донецької та Луганської областей.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Провели з місця обсервації українців, звільнених з полону 16 квітня. Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація - вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах. Витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава. Дякую медичним працівникам, які два тижні були поруч з ними, турбувалися та надавали необхідну допомогу", - написав Кириленко.
Він також зазначив, що кожному провели тестування на коронавірус за допомогою швидких тестів і по два ПЛР-дослідження (на початку і наприкінці обсервації). Отримані результати всі негативні.
Нагадаємо, Україна вдень 16 квітня під час обміну утримуваними особами з ОРДЛО повернула 20 своїх громадян.
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о чем я здесь постоянно пишу...
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2933923690006477 15 хв ·
Коли я чую: нам, опозиціі, народу, краіні потрібен сильний національний лідер, я відповідаю, що вам потрібен підер.
Вівцям, щоб кудись іти потрібен начолі козел і пес позаду. А нам потрібна тільки відсутність загорожі.
Мене тому й ламає займатися політикою - боротися за лідерство - бо в разі успіху заступиш лише місце і функції козла.
вот поэтому его слова и имеют вес....
Ну не себя же ты имеешь в виду!
Выдвигаем на следующих выборах :
на выборах в Малоросии у него шансов 0....
Когда появится Лидер он сначала возьмет власть, а потом лет через 10 объявит выборы может быть...
Только так...
По приглашению Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сколько из этих 2-х миллионов Зеленский поместил в обсервацию и сколько запустил разносить вирус по всей стране?