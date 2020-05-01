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Новини Фото Обмін полоненими Коронавірус і карантин
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Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 1 травня, закінчився термін обсервації осіб, звільнених з полону 16 квітня з окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Провели з місця обсервації українців, звільнених з полону 16 квітня. Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація - вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах. Витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава. Дякую медичним працівникам, які два тижні були поруч з ними, турбувалися та надавали необхідну допомогу", - написав Кириленко.

Також дивіться: Під час обміну 16 квітня повернули двох бійців ЗСУ – Гриненка із 79-ї ОДШБр і Шайдова з 53-ї ОМБр. ФОТО

Він також зазначив, що кожному провели тестування на коронавірус за допомогою швидких тестів і по два ПЛР-дослідження (на початку і наприкінці обсервації). Отримані результати всі негативні.

Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко 01
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко 02
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко 03
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко 04
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко 05
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко 06

Нагадаємо, Україна вдень 16 квітня під час обміну утримуваними особами з ОРДЛО повернула 20 своїх громадян.

Автор: 

карантин (18172) полонені (2312) Кириленко Павло (910) COVID-19 (19765) обсервація (71) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
так может им квартиры в Киеве купят (не военным конечно...тем не положено)
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01.05.2020 13:40 Відповісти
+2
ответ пороходрочерам и зебилам....
о чем я здесь постоянно пишу...

https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCpidZYI4-XsmrXhtpkn265ArrDCfXVVXa-fNBRZWZmJJaUFUVF6ieoNd3twpoaMdM9b-0eXiQ4c8hu&hc_ref=ARQozChVlD6abz2J6i263bD2IccWNupun_YAqnLH6E58iGNnfVpnI-pdpOtsJiUPuqg&fref=nf Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 5467 Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2933923690006477 15 хв ·

Коли я чую: нам, опозиціі, народу, краіні потрібен сильний національний лідер, я відповідаю, що вам потрібен підер.

Вівцям, щоб кудись іти потрібен начолі козел і пес позаду. А нам потрібна тільки відсутність загорожі.

Мене тому й ламає займатися політикою - боротися за лідерство - бо в разі успіху заступиш лише місце і функції козла.
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01.05.2020 13:46 Відповісти
+2
Это выдержки из валдайских лекций поцреота, или его жизненная позиция с тех времен когда он вместе с русскими кизяками за Приднестровье воевал против Молдовы?
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 8927
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01.05.2020 14:07 Відповісти
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Где клопы были крупнее: на подвале или на обсерации?
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01.05.2020 13:33 Відповісти
возвращаются домой ? таки 2 военных понятно . а остальные донецкие обратно к себе ?
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01.05.2020 13:33 Відповісти
так может им квартиры в Киеве купят (не военным конечно...тем не положено)
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01.05.2020 13:40 Відповісти
А де ж ЗЕ? Втратив таку можливість пропіаритись. Еххх...
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01.05.2020 13:43 Відповісти
ответ пороходрочерам и зебилам....
о чем я здесь постоянно пишу...

https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCpidZYI4-XsmrXhtpkn265ArrDCfXVVXa-fNBRZWZmJJaUFUVF6ieoNd3twpoaMdM9b-0eXiQ4c8hu&hc_ref=ARQozChVlD6abz2J6i263bD2IccWNupun_YAqnLH6E58iGNnfVpnI-pdpOtsJiUPuqg&fref=nf Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 5467 Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2933923690006477 15 хв ·

Коли я чую: нам, опозиціі, народу, краіні потрібен сильний національний лідер, я відповідаю, що вам потрібен підер.

Вівцям, щоб кудись іти потрібен начолі козел і пес позаду. А нам потрібна тільки відсутність загорожі.

Мене тому й ламає займатися політикою - боротися за лідерство - бо в разі успіху заступиш лише місце і функції козла.
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01.05.2020 13:46 Відповісти
Это выдержки из валдайских лекций поцреота, или его жизненная позиция с тех времен когда он вместе с русскими кизяками за Приднестровье воевал против Молдовы?
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 8927
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01.05.2020 14:07 Відповісти
он много где воевал.. - рисковал всю свою жизнь...
вот поэтому его слова и имеют вес....
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01.05.2020 14:12 Відповісти
Воевал за "русский мир", если что...
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01.05.2020 15:43 Відповісти
Это в Абхазии на стороне грузин и в Ичкерии на стороне чечен воевал за русский мир? Что до приднестровья, там жило около 40% этнических украинцев и они были против вхождения в Молдову, которая в то время взяла курс на вступление в Румынию
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01.05.2020 16:10 Відповісти
То есть, это оправдание?
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01.05.2020 16:42 Відповісти
Это констатация фактов.
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01.05.2020 17:08 Відповісти
З Мацквою Корчинський ніяк не зв язаний ?
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01.05.2020 22:11 Відповісти
Аби за незалежну Україну воював, а не на зарплатні був у фсб як багато пацріотів.
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01.05.2020 22:12 Відповісти
Сильный лидер, гришь?
Ну не себя же ты имеешь в виду!
Выдвигаем на следующих выборах :
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 904
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01.05.2020 14:21 Відповісти
я тебя умоляю.....

на выборах в Малоросии у него шансов 0....
Когда появится Лидер он сначала возьмет власть, а потом лет через 10 объявит выборы может быть...
Только так...
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01.05.2020 14:24 Відповісти
"мальчик сыт" (с) оба вовы (второй - пу) похожи крысиными характерами... впрочем мордочки у них тоже крысиные...
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01.05.2020 13:47 Відповісти
Кто эти люди на фото? Ответ - стадо баранов в намордниках. Особенно мне стыдно когда проезжаю мимо Минобороны. Бойцы стоят в намордниках! В намордниках, Карл! А вдруг руские нападут и пойдут в бой без намордников? Вся славная ЗСУ обосрется и разбежится от страха перед Ковидом?
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01.05.2020 13:52 Відповісти
надеюсь донецкие бабушки не будут заявлять что им жить негде и гоните по квартире им однокомнатной!? а страна развесит уши . и с барского плеча за народные деньги им их вручит... неплохой бизнес будет для донецких ..хватать своих там ради квартир в киеве менять их...(или быть в доле с ними...) а почему бы и нет....? все гражданские....и якобы украинцы...а мы же знаем какие там есть среди обменяемых...и вот были изверги два которые пытали военных изменники... и таксисты и другие разные... так что всем по квартире?
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01.05.2020 14:02 Відповісти
и на х...я этот цирк? я переболел и являюсь переносчиком вируса. как только очухался пошел на работу, пошёл в магазины раздавать вирус. ЦИРК Б...Дь.
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01.05.2020 14:11 Відповісти
Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко.

По приглашению Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сколько из этих 2-х миллионов Зеленский поместил в обсервацию и сколько запустил разносить вирус по всей стране?
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01.05.2020 14:57 Відповісти
мы рады..полные штаны щастья какаяя новость..
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01.05.2020 21:19 Відповісти
 
 