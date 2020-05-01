Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 1 травня, закінчився термін обсервації осіб, звільнених з полону 16 квітня з окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Провели з місця обсервації українців, звільнених з полону 16 квітня. Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація - вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах. Витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава. Дякую медичним працівникам, які два тижні були поруч з ними, турбувалися та надавали необхідну допомогу", - написав Кириленко.

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Він також зазначив, що кожному провели тестування на коронавірус за допомогою швидких тестів і по два ПЛР-дослідження (на початку і наприкінці обсервації). Отримані результати всі негативні.













Нагадаємо, Україна вдень 16 квітня під час обміну утримуваними особами з ОРДЛО повернула 20 своїх громадян.