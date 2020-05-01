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ДБР повідомило про підозру командиру військової частини в заподіянні майже 800 тис. грн збитків під час проведення ремонту. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницький, повідомили про підозру начальнику одного з управлінь Повітряних сил Збройних Сил України. Він підозрюється в недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, військовослужбовець не здійснив належне управління та контроль за використанням коштів, ввірених військовій частині Вінницької області на виконання капітального ремонту. Через його дії у 2019 році підприємство – виконавець робіт отримало оплату за невиконані ремонтні роботи, що спричинило державі збитки у розмірі понад 793 тис. грн", - розповіли в ДБР.

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ДБР повідомило про підозру командиру військової частини в заподіянні майже 800 тис. грн збитків під час проведення ремонту 01
ДБР повідомило про підозру командиру військової частини в заподіянні майже 800 тис. грн збитків під час проведення ремонту 02
ДБР повідомило про підозру командиру військової частини в заподіянні майже 800 тис. грн збитків під час проведення ремонту 03
ДБР повідомило про підозру командиру військової частини в заподіянні майже 800 тис. грн збитків під час проведення ремонту 04

Автор: 

Вінницька область (1033) військова база (92) корупція (4722) оборона (4855) ремонт (2332) військовослужбовці (4831) ДБР (3587)


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Стесняюсь спросить. А начальник управления это командир воинской части ?
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01.05.2020 14:05 Відповісти
Дачу строил и огород копали итд...
дєло жжжідей..житейскоє..
ДОкупались...
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01.05.2020 14:10 Відповісти
"предприятие - исполнитель работ получило оплату за невыполненные ремонтные работы" - что это за хрень?
Получило аванс и не выполнило или заказчик подписал акт приёмки невыполненных работ?
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01.05.2020 14:36 Відповісти
ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части в нанесении почти 800 тыс. грн убытков при проведении ремонта. ФОТОрепортаж



крадут ссуки у своих же солдат..
во время войны крадут

атцыкамандиры

как соевый гетьман начал в 2014

с гладковскими-палтараками-аваками-рюкзаками

так 5 лет и деребанили

сегодняшние на 6 год продолжили
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01.05.2020 15:47 Відповісти
а он причем если фирма сперла
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01.05.2020 21:12 Відповісти
 
 