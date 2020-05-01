ДБР повідомило про підозру командиру військової частини в заподіянні майже 800 тис. грн збитків під час проведення ремонту. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницький, повідомили про підозру начальнику одного з управлінь Повітряних сил Збройних Сил України. Він підозрюється в недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, військовослужбовець не здійснив належне управління та контроль за використанням коштів, ввірених військовій частині Вінницької області на виконання капітального ремонту. Через його дії у 2019 році підприємство – виконавець робіт отримало оплату за невиконані ремонтні роботи, що спричинило державі збитки у розмірі понад 793 тис. грн", - розповіли в ДБР.

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