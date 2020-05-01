За минулу добу в 6 областях кількість осіб, які одужали від COVID-19, перевищила кількість нових випадків коронавірусу, - РНБО. КАРТА
За минулу добу найбільше нових випадків зараження COVID-19 виявили в Чернівецькій області, де захворіли 96 осіб, загалом - 1667.
Про це свідчать дані ЦГЗ і МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Жодного випадку інфікування за добу - у Миколаївській і Чернігівській областях.
Коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька обл. — 425 (вісім нових);
- Волинська обл. — 307 (27);
- Дніпропетровська обл. — 364 (17);
- Донецька обл. — 70 (два);
- Житомирська область - 390 випадків (16);
- Закарпатська область - 432 випадки (13);
- Запорізька область - 260 випадків (17);
- Івано-Франківська область - 899 випадків (37);
- Кіровоградська область - 392 випадки (один);
- Київ - 1453 випадки (52);
- Київська область - 694 випадки (30);
- Львівська область - 454 випадки (24);
- Луганська область - 35 випадків (два);
- Миколаївська область - 126 випадків (0);
- Одеська область - 296 випадків (19);
- Полтавська область - 211 випадків (вісім);
- Рівненська область - 658 випадків (21);
- Сумська область - 103 випадки (один);
- Тернопільська область - 793 випадки (14);
- Харківська область - 274 випадки (25);
- Херсонська область - 120 випадків (дев'ять);
- Хмельницька область - 92 випадки (десять);
- Чернівецька область - 1667 випадків (96);
- Черкаська область - 296 випадків (шість);
- Чернігівська область - 50 випадків (0).
Водночас, кількість осіб, які одужали від коронавірусної хвороби COVID-19, в шести областях України перевищила за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання.
Згідно з даними, опублікованими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в п'ятницю вранці, за минулу добу:
у Вінницькій області підтверджено 8 нових випадків захворювання і 18 одужання (за весь час - 425 хворих, 3 померлих і 145 осіб одужали відповідно), зараз в області хворіє 277 осіб (на 10 менше, ніж напередодні);
у Волинській області - 27 нових випадків захворювання і 4 одужання (307 хворих, 6 померлих і 64 особи одужали за весь час), хворіє 237 осіб (за добу на 23 більше);
у Дніпропетровській області - 17 нових випадків захворювання і 40 одужання (за весь час 364 захворіли, 3 померли і 63 одужали), хворіє 298 осіб (за добу на 23 менше);
в Донецькій області - двоє нових хворих і 2 видужали (за весь час - 70 хворих, 1 помер і 12 видужали), зараз хворіє 57 осіб, як і добу тому;
в Житомирській області - 16 нових випадків захворювання і 2 одужання (290 захворіли, 10 померли і 23 одужали за весь час), зараз хворіє 357 осіб (за добу на 14 більше);
в Закарпатській області - 13 нових випадків захворювання і 5 одужання (загалом 432 хворих, 9 померлих і 53 особи одужали), зараз хворіє 370 осіб (за добу на 8 більше);
в Запорізькій області - 17 нових випадків захворювання і 9 одужання (загалом 260 хворих, 5 померлих і 71 особа одужала), зараз хворіє 184 особи (за добу на 8 більше);
в Івано-Франківській області - 37 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і жодного випадку одужання (899 хворих, 51 померлий і 72 особи одужали за весь час), зараз хворіє 776 осіб (за добу на 36 більше);
У м.Києві - 52 нові випадки захворювання та 5 одужання (загалом 1453 випадки захворювання, 25 - смерті і 80 - одужання за весь час), зараз у столиці хворіє 1348 осіб (за добу на 47 більше);
в Київській області - 30 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 1 одужання (загалом 694, 17 і 74 відповідно), зараз хворіє 603 особи (за добу на 27 більше);
в Кіровоградській області - 1 новий випадок захворювання, 1 смерті і 14 одужання (всього 392 особи захворіли, 19 померли і 114 одужали), зараз хворіє 259 осіб (за добу на 14 менше);
в Луганській області - 2 нові випадки захворювання та 1 одужання (за весь час 35 захворіли і 5 одужали, летальних випадків не було), зараз хворіє 30 осіб (за добу на 1 більше);
у Львівській області - 24 нові випадки захворювання і 10 одужання (загалом 454 захворіли, 14 померли і 87 одужали), зараз хворіє 353 особи (за добу на 14 більше);
в Миколаївській області - 1 новий випадок одужання, нових хворих немає (за весь час 126 хворих, 2 померлих і 6 одужали), хворіє 118 осіб (за добу на 1 менше);
в Одеській області - 19 нових випадків захворювання і 2 одужання (за весь час 296 хворих, 3 померлих і 17 осіб одужали), хворіє 276 осіб (за добу на 17 більше);
в Полтавській області - 8 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 1 одужання (всього 211 хворих, 7 померлих і 22 видужали за весь час), хворіє 182 людини (за добу на 6 більше);
в Рівненській області - 21 новий випадок захворювання і 3 одужання (за весь час 658 хворих, 11 померлих і 62 видужали), зараз хворіє 585 осіб (за добу на 18 більше);
в Сумській області - 1 новий випадок захворювання і 5 одужання (за весь час 103 хворих, 4 померлих і 62 видужали), зараз хворіє 37 осіб (за добу на 4 менше);
в Тернопільській області - 14 нових випадків захворювання та 15 одужання (загалом 793 захворіли, 14 померли і 93 одужали), зараз хворіє 686 осіб (за добу на 1 менше);
в Харківській області - 25 нових випадків захворювання і 6 одужання (всього 274 хворих, 4 померлих і 26 одужали), зараз хворіє 244 особи (за добу на 19 більше);
в Херсонській області - 9 нових випадків захворювання і 9 одужання (за весь час 120 хворих, 2 померлих і 44 видужали), зараз хворіє 74 особи, як і добу тому;
в Хмельницькій області - 10 нових випадків захворювання і 6 одужання (всього 92 хворих, 5 померлих і 26 видужали за весь час), зараз в області хворіє 61 особа (за добу на 4 більше);
в Черкаській області - 6 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 3 одужання (за весь час 296 хворих, 9 померлих і 63 видужали), зараз хворіє 224 особи (за добу на 2 більше);
в Чернівецькій області - 96 нових випадків захворювання, 5 випадків смерті та 13 одужання (всього 1667 хворих, 44 особи померли і 123 видужали за весь час), зараз в області хворіє 1500 осіб (за добу на 78 більше);
в Чернігівській області за добу нових випадків захворювання, смерті і одужання немає (за весь час там було 50 хворих, 4 померлих і 6 осіб одужали), зараз там хворіє 40 осіб.
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Щас визжать начнут - вот видите, милосердный Яхве, наславший вирус, теперь милостью своей помиловал рабов своих, а лучших забрал к себе в "рай" шоб вечно дудели в кожаные флейты да пели мантры во слово муд.рости Поспода своего, ура
Че они лепят то? Протестироваи бы в 10 раз больше и тогда нужно "Мрию" за памперсами посылать взад в Китай)
https://www.youtube.com/watch?v=2Wypoa4uACY&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=33&t=0s&fbclid=IwAR11LhScGhIrOR_dCjLDgmWXOl2o17dyTuW3LbAPXNVYwqCgoT_s-hPShdM https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=e9kQCV97fp8&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=60&t=0s&fbclid=IwAR0PyTHRfcsL2iguJ0FTvw5ZOAULWcsN2dMTaxvnZeadwv7X4BVUKATDRtk https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=rsXxSqPUOuo&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=13&t=0s&fbclid=************************************************************* https://www.youtube.com/watch…
Очевидно именно так, в тик-ток стиле, должна выглядеть ПАНДЕМИЯ. И именно так она и выглядит.
Разберемся. Вершиной актерской карьеры вот уже сотни лет является роль Гамлет Гамлетовича. Шекспир был ещё тот тролль и папу-призрака звали так же как и сынульку ,если кто не помнит. Каждый мечтает сказать про "быть или не быть!" но надо же с чего то начинать! На помощь приходит возвращение к образу мысли и действий древних греков и , соответственно, к маске на лицах актёров. Маска позволяет лицедействовать в неограниченных пределах поля эмоций. На представленных видео мы видим одуревших от безделия (плановые процедуры отменены!) медработников , возомнивших себя звёздами Голливуда.
Есть и другое объяснение. Игра в Пандемию требует релакса для стабилизации своего "Я" в этом Мире. Медработники из разных частей Планеты нашли естественный но неоригинальный выход для своих эмоций и страха. Они исполняют некие ритуальные танцы, стремясь передать посредством неуклюжих групповых движений нам некую энергию, рассказать о каком то важном событии в своей жизни.
Вики пишет, что "Ритуальный танец появился в древний период истории человечества и исполнялся изначально под ритм простейших ударных инструментов, главным побудительным мотивом которого была не практическая польза, а символические ценности, как способ передачи некоего духовного смысла." Что хотят рассказать нам медработники? Очевидно что не о тяжком труде и горах трупов, их, трупов и больных , просто нет, это установлено сотнями очевидцев снявших пустые госпиталя в разных концах Мира. Так что же это и о чём? Ответ мы скоро узнаем.....😎
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx
Санитары с каталкой позируют. Дешевая постановка, рассчитанная на ковидиотов. Как и все, что публикуется в СМИ сейчас.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802675554402/
А здесь пострадавший мгновенно ИСЦЕЛИЛСЯ.
https://www.facebook.com/100029740159305/videos/pcb.287802942221042/287802768887726/
как-будто в январе-феврале врачи плевали в потолок, ага
Коронаоптимістам мабуть цікаво буде дізнатися, що в Чехії, де епідемію ніби вдалося вкоськати, після послаблення карантину число нових випадків коронавірусу зноу почало зростати:
А реалістам, які розуміють, що число виявлених випадків значною мірою залежить від кількості проведених тестів, не зайве було б знати, як кількість тестів в Україні співвідноситься з показниками інших країн: