За минулу добу в 6 областях кількість осіб, які одужали від COVID-19, перевищила кількість нових випадків коронавірусу, - РНБО. КАРТА

За минулу добу найбільше нових випадків зараження COVID-19 виявили в Чернівецькій області, де захворіли 96 осіб, загалом - 1667.

Про це свідчать дані ЦГЗ і МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Жодного випадку інфікування за добу - у Миколаївській і Чернігівській областях.

Коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька обл. — 425 (вісім нових);

Волинська обл. — 307 (27);

Дніпропетровська обл. — 364 (17);

Донецька обл. — 70 (два);

Житомирська область - 390 випадків (16);

Закарпатська область - 432 випадки (13);

Запорізька область - 260 випадків (17);

Івано-Франківська область - 899 випадків (37);

Кіровоградська область - 392 випадки (один);

Київ - 1453 випадки (52);

Київська область - 694 випадки (30);

Львівська область - 454 випадки (24);

Луганська область - 35 випадків (два);

Миколаївська область - 126 випадків (0);

Одеська область - 296 випадків (19);

Полтавська область - 211 випадків (вісім);

Рівненська область - 658 випадків (21);

Сумська область - 103 випадки (один);

Тернопільська область - 793 випадки (14);

Харківська область - 274 випадки (25);

Херсонська область - 120 випадків (дев'ять);

Хмельницька область - 92 випадки (десять);

Чернівецька область - 1667 випадків (96);

Черкаська область - 296 випадків (шість);

Чернігівська область - 50 випадків (0).

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Водночас, кількість осіб, які одужали від коронавірусної хвороби COVID-19, в шести областях України перевищила за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в п'ятницю вранці, за минулу добу:

у Вінницькій області підтверджено 8 нових випадків захворювання і 18 одужання (за весь час - 425 хворих, 3 померлих і 145 осіб одужали відповідно), зараз в області хворіє 277 осіб (на 10 менше, ніж напередодні);

у Волинській області - 27 нових випадків захворювання і 4 одужання (307 хворих, 6 померлих і 64 особи одужали за весь час), хворіє 237 осіб (за добу на 23 більше);

у Дніпропетровській області - 17 нових випадків захворювання і 40 одужання (за весь час 364 захворіли, 3 померли і 63 одужали), хворіє 298 осіб (за добу на 23 менше);

в Донецькій області - двоє нових хворих і 2 видужали (за весь час - 70 хворих, 1 помер і 12 видужали), зараз хворіє 57 осіб, як і добу тому;

в Житомирській області - 16 нових випадків захворювання і 2 одужання (290 захворіли, 10 померли і 23 одужали за весь час), зараз хворіє 357 осіб (за добу на 14 більше);

в Закарпатській області - 13 нових випадків захворювання і 5 одужання (загалом 432 хворих, 9 померлих і 53 особи одужали), зараз хворіє 370 осіб (за добу на 8 більше);

в Запорізькій області - 17 нових випадків захворювання і 9 одужання (загалом 260 хворих, 5 померлих і 71 особа одужала), зараз хворіє 184 особи (за добу на 8 більше);

в Івано-Франківській області - 37 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і жодного випадку одужання (899 хворих, 51 померлий і 72 особи одужали за весь час), зараз хворіє 776 осіб (за добу на 36 більше);

У м.Києві - 52 нові випадки захворювання та 5 одужання (загалом 1453 випадки захворювання, 25 - смерті і 80 - одужання за весь час), зараз у столиці хворіє 1348 осіб (за добу на 47 більше);

в Київській області - 30 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 1 одужання (загалом 694, 17 і 74 відповідно), зараз хворіє 603 особи (за добу на 27 більше);

в Кіровоградській області - 1 новий випадок захворювання, 1 смерті і 14 одужання (всього 392 особи захворіли, 19 померли і 114 одужали), зараз хворіє 259 осіб (за добу на 14 менше);

в Луганській області - 2 нові випадки захворювання та 1 одужання (за весь час 35 захворіли і 5 одужали, летальних випадків не було), зараз хворіє 30 осіб (за добу на 1 більше);

у Львівській області - 24 нові випадки захворювання і 10 одужання (загалом 454 захворіли, 14 померли і 87 одужали), зараз хворіє 353 особи (за добу на 14 більше);

в Миколаївській області - 1 новий випадок одужання, нових хворих немає (за весь час 126 хворих, 2 померлих і 6 одужали), хворіє 118 осіб (за добу на 1 менше);

в Одеській області - 19 нових випадків захворювання і 2 одужання (за весь час 296 хворих, 3 померлих і 17 осіб одужали), хворіє 276 осіб (за добу на 17 більше);

в Полтавській області - 8 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 1 одужання (всього 211 хворих, 7 померлих і 22 видужали за весь час), хворіє 182 людини (за добу на 6 більше);

в Рівненській області - 21 новий випадок захворювання і 3 одужання (за весь час 658 хворих, 11 померлих і 62 видужали), зараз хворіє 585 осіб (за добу на 18 більше);

в Сумській області - 1 новий випадок захворювання і 5 одужання (за весь час 103 хворих, 4 померлих і 62 видужали), зараз хворіє 37 осіб (за добу на 4 менше);

в Тернопільській області - 14 нових випадків захворювання та 15 одужання (загалом 793 захворіли, 14 померли і 93 одужали), зараз хворіє 686 осіб (за добу на 1 менше);

в Харківській області - 25 нових випадків захворювання і 6 одужання (всього 274 хворих, 4 померлих і 26 одужали), зараз хворіє 244 особи (за добу на 19 більше);

в Херсонській області - 9 нових випадків захворювання і 9 одужання (за весь час 120 хворих, 2 померлих і 44 видужали), зараз хворіє 74 особи, як і добу тому;

в Хмельницькій області - 10 нових випадків захворювання і 6 одужання (всього 92 хворих, 5 померлих і 26 видужали за весь час), зараз в області хворіє 61 особа (за добу на 4 більше);

в Черкаській області - 6 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 3 одужання (за весь час 296 хворих, 9 померлих і 63 видужали), зараз хворіє 224 особи (за добу на 2 більше);

в Чернівецькій області - 96 нових випадків захворювання, 5 випадків смерті та 13 одужання (всього 1667 хворих, 44 особи померли і 123 видужали за весь час), зараз в області хворіє 1500 осіб (за добу на 78 більше);

в Чернігівській області за добу нових випадків захворювання, смерті і одужання немає (за весь час там було 50 хворих, 4 померлих і 6 осіб одужали), зараз там хворіє 40 осіб.





