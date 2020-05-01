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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома". ФОТОрепортаж

Декілька десятків підприємців провели акцію протесту біля міської ради у Львові. Вони вимагали дозволити їм працювати з 1 травня. Учасники протесту були в масках і рукавичках і дотримувалися соціальної дистанції.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Учасники протесту вважають несправедливою ситуацію, коли вони зазнають збитків, а великий бізнес при цьому збільшує прибутки.

"У мене крамниця, жіноча група товарів на місцевому ринку "Південний". Ще до карантину не було масового напливу людей, тому ми цілком можемо обмежити доступ людей і дотримуватись вимог у час карантину. Приміщення 50 метрів квадратних і два місця для примірювання. Втрати великі, тому що тиждень перед карантином завезли сезонний товар. Навіть, якщо ми через тиждень відкриємось, цей товар весняний не продамо, бо вже потрібні футболки. Ми цей сезон похоронили, а це втрати 10 тисяч доларів. Купити зараз літній товар проблема з фінансами", – повідомив підприємець Юрій Устяк.

Представники малого бізнесу протестували у Львові: Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома 01Представники малого бізнесу протестували у Львові: Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома 02

Підприємці наголошують, що у них немає грошей на оренду, закупівлю товарів, зарплати найманим працівникам. Водночас, міська рада ухвалила рішення звільнити підприємців від єдиного податку, але як це має працювати реально, поки що люди не знають.

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Учасники протесту висунули владі місцевого і центрального рівня вимоги, зокрема з 1 травня зняти заборону щодо діяльності мікробізнесу і вони гарантують дотримання санітарно-гігієнічних вимог. На законодавчому рівні скасувати податки з ФОПів, яким було заборонено вести діяльність протягом карантину. Ввести мораторій на перевірки контролюючими органами до часу реформування цих органів, запровадити пільгове кредитування з чіткими умовами.

Під час акції її учасники дотримувались дистанції і були у масках. Протест відбувався під наглядом поліції.

Представники малого бізнесу протестували у Львові: Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома 03
Представники малого бізнесу протестували у Львові: Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома 04
Представники малого бізнесу протестували у Львові: Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома 05

Автор: 

бізнес (2030) карантин (18172) Львів (3098) протест (2410) малий бізнес (282) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Так шо вы думаете вы откроетесь и всё будет как раньше? С какого буя? Даже доказывать не буду, совершенно очевидно что покупательная способность просела очень и очень сильно, и не только в Украине, а и во всём мире, а бизнес щас глобально повязан. Ну и??? кто покупать у вас будет?? Экономика обладает некой инертностью..сейчас этого ещё не ощущаеца, а вот месяца через 3-4 бомбонёт по полной, лично я уверен. Кредиты на жрачку будет очень популярны. Под бомобонёт по полной я имею ввиду массовые закрытия бизнеса и увольнения не потому что карантин, а потому что просто нет спроса, а спроса нет потому что нет у народа денег.
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01.05.2020 17:29 Відповісти
+16
Замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет". Новость от 01.05.20 11:54. Вы сами решили не работать, оказывается. Вас никто не заставлял закрываться.
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01.05.2020 18:00 Відповісти
+12
Бомбанет раньше. Главный трэш начнется после окончания карантина -- людям просто некуда будет выходить. Те, кто сможет выйти на работу, будут просто зарабатывать на самый минимум -- на пропитание. Думаю, даже без учета оплаты коммуналки. Сфера услуг просядет очень сильно, т.к. будут стараться обходиться без нее своими силами. Нагрузка на социальные фонды вырастет до предела. Единственный выход для страны -- свести налоги для самозанятых к минимуму. Отменить идиотские законы, принятые Зелей и его моновластью. Пусть ФОПы не принесут в бюджет много денег, но они хотя-бы не сядут на шею к государству. Но для этого Бубочке и Ко нужно иметь мозги.
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01.05.2020 17:55 Відповісти
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Очень конструктивные ребята. Я так дёшево не останусь. Для меня главное - радоваться жизни. Для этого нужно выходить из дому.
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01.05.2020 17:27 Відповісти
А не оттого ли ты такой радостный, что не работаешь нигде (кроме провокаторства конечно).
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01.05.2020 17:52 Відповісти
вообще-то провокацией "холерных бунтов" занимаешься ты
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01.05.2020 17:55 Відповісти
Так шо вы думаете вы откроетесь и всё будет как раньше? С какого буя? Даже доказывать не буду, совершенно очевидно что покупательная способность просела очень и очень сильно, и не только в Украине, а и во всём мире, а бизнес щас глобально повязан. Ну и??? кто покупать у вас будет?? Экономика обладает некой инертностью..сейчас этого ещё не ощущаеца, а вот месяца через 3-4 бомбонёт по полной, лично я уверен. Кредиты на жрачку будет очень популярны. Под бомобонёт по полной я имею ввиду массовые закрытия бизнеса и увольнения не потому что карантин, а потому что просто нет спроса, а спроса нет потому что нет у народа денег.
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01.05.2020 17:29 Відповісти
Бомбанет раньше. Главный трэш начнется после окончания карантина -- людям просто некуда будет выходить. Те, кто сможет выйти на работу, будут просто зарабатывать на самый минимум -- на пропитание. Думаю, даже без учета оплаты коммуналки. Сфера услуг просядет очень сильно, т.к. будут стараться обходиться без нее своими силами. Нагрузка на социальные фонды вырастет до предела. Единственный выход для страны -- свести налоги для самозанятых к минимуму. Отменить идиотские законы, принятые Зелей и его моновластью. Пусть ФОПы не принесут в бюджет много денег, но они хотя-бы не сядут на шею к государству. Но для этого Бубочке и Ко нужно иметь мозги.
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01.05.2020 17:55 Відповісти
Про какие мозги Вы говорите? Вы знали, что общественный транспорт (типа метро или пассажирских междугородних перевозок не останавливали на карантин ни в одной стране мира! Только Украина. Исключение - китайская провинция Хубей, где небольшие ограничения были две недели. Метро в городе Ухань(откуда распостранился вирус) было закрыто 11 дней. Больше нигде. Ни в одном городе Европы и Америки метро не закрывали. В Лондоне закрыли старые, плохопроветриваемые станции метро, остальные работают. Так, что наши власти - самые "мудрые" на планете. Они не в состоянии просчитать как это ударит по экономике.
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01.05.2020 18:30 Відповісти
Таки да. Я об этом писал раньше, чуть ли не благим матом орал. В самом начале закрытия. Что метро - это самый чистый и проходящий санобработку вид транспорта. Что наоборот нужно увеличить частоту рейсов. И т.д. и т.п.
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01.05.2020 18:34 Відповісти
Вы знали, что общественный транспорт (типа метро или пассажирских междугородних перевозок не останавливали на карантин ни в одной стране мира!

БО ПЕРЕВАЖНО МІЖМІСЬКІ ПОДОРОЖІ В ГУСТОНАСЕЛЕНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ НА ВЛАСНОМУ АВТО

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Метро в городе Ухань(откуда распостранился вирус) было закрыто 11 дней. Больше нигде.

НЕ ПИ..ДИ.

https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi Грузия из-за коронавируса вводит комендантский час и ...
https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi news.liga.net › world › news


https://www.google.com/search?q=%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%98%D0%AF+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E+%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1&rlz=1C1GGRV_ruUA749UA749&oq=%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%98%D0%AF+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E+%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1&aqs=chrome..69i57j33.17454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bJsjE9Ag_-0J:https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi&prev=search Перекласти цю сторінку
30 бер. 2020 р. - Правительство Грузии решило ужесточить ограничительные меры ... прекращает работу общественного транспорта, включая метро
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01.05.2020 19:20 Відповісти
не надо ляля, у нас метро не останавливали потому что его просто нет, а междугородние пассажирские перевозки остановлены на всех балканах (Черногория, Сербия, Хорватия и т.д.), не работает такси и вообще нельзя покидать пределы општины (области).
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01.05.2020 22:58 Відповісти
Закрытие метро и междугородних перевозок нужно было пархатым мародерам для протягивание закона о дерибане ЗЕМЛИ и для того, чтобы не было массовых акций протеста и не имело ничего общего с борьбой с эпидемией.
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01.05.2020 23:25 Відповісти
Зе на м'ясо для дитинчат...
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01.05.2020 17:31 Відповісти
зеленски же сказал - Какая разница

терпите 75% терпил
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01.05.2020 18:05 Відповісти
Рабів до раю не пускають.Але молодці в намордниках,слухняні,не буйні,значить ще потерплять.
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01.05.2020 17:36 Відповісти
Чим,більше дурні самореалізуються,тим менше,їх лишається... Це,й вірус,це й вибори.ю це й наслідки безупинної діяльності...
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01.05.2020 17:40 Відповісти
тільки там і вийшли...ще у черкасах міськрада проголосувала...
остальні - в намордниках на цепу
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01.05.2020 18:47 Відповісти
А шо Садовий,трохи підсцикує,чи піде по стопам мера Черкас?
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01.05.2020 17:34 Відповісти
таки добре сцить
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01.05.2020 17:45 Відповісти
в самоїзоляції - писали змі...температура..
як там у твоїй норі, глибоко позаривались?
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01.05.2020 18:48 Відповісти
В городах очень много сброда,и поклонников МП, игнорирующих масочный и дистанцию принципиально.Их некому воспитывать.Патриоты ПС,Фрайкор ,Уна Унсо,и многие другие ЛГБТ гоняют и в песочницах гадят.
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01.05.2020 17:36 Відповісти
на вулиці на свіжому повітрі ти не заразишся. https://www.youtube.com/watch?v=CMEKYn_3gpc Пламен Пасков: коронавирус не дотягивает даже до страшного гриппа
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01.05.2020 17:38 Відповісти
не густо, но это начало.Студентов в начале второго Майдана тоже были единицы. А потом было так
Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома" - Цензор.НЕТ 123
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01.05.2020 17:40 Відповісти
Ждите.
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01.05.2020 17:50 Відповісти
Пока ***** не издох ни какого Майдана. Но власть должна чувствовать стальную руку Майдана ежеминутно, чтоб начинала слушать народ.
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01.05.2020 17:54 Відповісти
да, нет никакой гарантии, что Зеленский на второй же день Майдана не обратится к *****: --- Ратуйте!!
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01.05.2020 18:13 Відповісти
у ***** ратувалка уже отвалилась.
так шо пусть обращается
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03.05.2020 16:56 Відповісти
Тогда люди верили в ЕС и скорую европейскую жизнь. А теперь таких дураков не найти.
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01.05.2020 18:21 Відповісти
Чей холоп будешь?
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01.05.2020 21:01 Відповісти
это лишнехромосомный набутылочник! по риторике же видно
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03.05.2020 16:58 Відповісти
Порохоботи все мріють..
про поверненя Пєті НА ТРОН
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01.05.2020 19:05 Відповісти
Дрожишь, зебил? Ты не Пети бойся, а предателей во власти. Или ты сторонник руцького мира?
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01.05.2020 21:00 Відповісти
Устаревшие Петины штучки,"если ты против меня,значит "агент Кремля".
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02.05.2020 20:46 Відповісти
Ты еще с какого долбатория выползла, ?
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02.05.2020 21:44 Відповісти
Я слышал, в УкрПочте есть вакансии.
Люди там работают и детей кормят.
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01.05.2020 17:50 Відповісти
И получают зарплату 4500 гривен.
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02.05.2020 20:47 Відповісти
Протестующие и 4500 не получают
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03.05.2020 17:23 Відповісти
Чтоб накормить Ваших детей, то власти придётся урезать зарплаты власти и её заместителям, а на это власть пойти не может, ибо власти нужна такая зарплата при власти, чтоб власть у власти не брала взяток, ибо иначе власть займётся коррупцией во власти и на это она пойти не может. Понятно?
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01.05.2020 17:51 Відповісти
вот это... дааа...

Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома" - Цензор.НЕТ 1116

абалдеть...
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01.05.2020 17:56 Відповісти
!!
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01.05.2020 18:10 Відповісти
Власть урезала себе зарплату
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01.05.2020 18:06 Відповісти
Звучит как анекдот.
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02.05.2020 20:47 Відповісти
Прочел три раза, два медленно, третий с разгону... так и не понял, кто на ком стоял??
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01.05.2020 18:07 Відповісти
Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома" - Цензор.НЕТ 7658
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01.05.2020 17:53 Відповісти
Есть и работные товарищи - их тоже с 1 Мая.
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01.05.2020 17:55 Відповісти
Замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет". Новость от 01.05.20 11:54. Вы сами решили не работать, оказывается. Вас никто не заставлял закрываться.
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01.05.2020 18:00 Відповісти
порвало
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01.05.2020 18:15 Відповісти
..... .!Он когда это говорил , был трезвым ?
Тоесть - хочешь , работай , а хочешь не работай , власть тут как бы - не при чём .? . А для кого же тогда ввели штрафы . ?
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01.05.2020 18:23 Відповісти
Ого!
седня смотрел Дубинского - зашкварил Тимошенко. а также читал Доника - зашкварил Зелю.
б*же, это как будто специально, шоб опуевший народ не рыпался ибо слабо верится шо можно в каждом случае так зашквариваться.
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01.05.2020 18:49 Відповісти
«Кріпаки повинні сидіти в країні і працювати за миску супу» - телеведуча про заборону заробітчанам виїжджати за кордон

Ведуча Еспресо Ольга Лень згадала, що Зеленський всі роки у 95 кварталі знецінював ідею отримання безвізу з ЄС. Тому заборону влади виїжджати за кордон у пошуках кращої роботи Лень вважає логічним кроком. Про це вона написала у своєму Facebook.
"Зеленський всі роки знецінював в своєму «95 кварталі» ідею отримання безвізу з ЄС. Він навіть цілий сезон серіалу зняв про те, який фіговий безвіз, бо всі кріпаки з країни втечуть. Дика ідея, як для ******** людини, до речі. Але цілком природня для «совка», що звик жити з закритими кордонами і виїзжати з країни за дозволом КГБ.
Недалекі шанувальники гумору Зеленського, звичайно, не розуміли, що це було спробою знецінення самої ідеї вільного пересування Європою і світом для українців. Що бути громадянином світу не можливо, доки твій паспорт не є таким, що дозволяє в будь-який момент сісти на літак чи в авто і поїхати будь-куди. І тому голосуючи за Зеленського вони також не знали, що заборона виїзду за кордон для роботи - це лише логічний крок для людини з таким світоглядом. Бо в уявленні Зеленського і його оточення, кріпаки повинні сидіти в країні і працювати за миску супу, а не шукати собі кращої долі де схочуть.
Однак, ця заборона виїзду тільки для «зелених» кріпаків. Бо ніякої заборони для виїзду «зелених» панів немає. І сам Зеленський зі своєю родиною будь-коли можуть виїхати до своєї хатинки в Іспанії чи Італії. Чи просто до Швеції, бо там приємніше. І байдуже, коронавірус там чи ні." .
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01.05.2020 18:27 Відповісти
В Ростов
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01.05.2020 18:39 Відповісти
ведуча тільки не згадала що по всьому світі карантини і та сама Польща ЗАКРИЛАСЬ ДО 13-ГО.

АЛЕ ІСТЕРІЮ ПРО ВІДМІНУ БЕЗВІЗУ ПОРОХОБОТИ 'розганяють' справно..(
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01.05.2020 19:04 Відповісти
на следующий день, https://biz.liga.net/all/all/novosti/gospogranslujba-spetsreys-v-finlyandiyu-s-trudovymi-migrantami-organizoval-mid с согласия МИДа , двести украинских https://biz.liga.net/all/all/novosti/v-finlyandiyu-charterom-dostavili-sezonnyh-rabotnikov-iz-ukrainy---tsn трудовых мигрантов вылетели в Финляндию чартерным рейсом, организованным по просьбе финских фермеров.
Всего Финляндия хотела этой весной ввезти 14 000 сезонных рабочих, рассказал изданию ERR посол Эстонии Каймо Кууск в Киеве (эстонская компания выполняла рейс): "Были длинные переговоры, и, в конце концов, Финляндии удалось уговорить Украину".
После первого рейса все договоренности обнулились.


29 апреля авиакомпания МАУ сообщила: ей пришлось отменить рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Письмо от Госавиаслужбы пришло за два часа до вылета, https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/gosaviaslujba-zapretila-mau-vezti-zarobitchan-v-velikobritaniyu сообщили в пресс-службе. "Официально запрета для вылета нет, кроме письма Госавиаслужбы, где указана причина - изменение номера рейса. . Я впервые с таким сталкиваюсь", - уточнила http://www.liga.net/ LIGA.net глава пресс-службы МАУ Евгения Сацкая.




"Через польскую границу провозим за 430 злотых (2768 грн). Дорого, но все риски берем на себя. Пограничники редко отказывают во въезде, если пассажиры правильно подготовились", - рассказывает http://www.liga.net/ LIGA.net Антон Стищенко (фамилия изменена по просьбе героя), который возит пассажиров из Украины в Польшу.
Под правильной подготовкой Антон подразумевает наличие польской рабочей визы, приглашения на работу, условий работы от работодателя и указания карантинной зоны, где мигрант сможет отсидеть 14-дневный карантин после пересечения границы. Все это - условия въезда в Польшу для иностранных граждан, которые планируют работать в стране.
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01.05.2020 19:19 Відповісти
За вами скоро самолёт пришлют, поедите на родину в Европу.
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01.05.2020 18:54 Відповісти
а як живуть одинокі пенсіонери на 2000грн?
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01.05.2020 19:15 Відповісти
Заработай, скоро на клубнику
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01.05.2020 19:57 Відповісти
не пускают
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01.05.2020 21:34 Відповісти
"Накормите моих детей, и я останусь дома"(с) Дома надо было быть, когда твоих детей делали.
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03.05.2020 17:05 Відповісти
 
 