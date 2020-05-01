Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома". ФОТОрепортаж
Декілька десятків підприємців провели акцію протесту біля міської ради у Львові. Вони вимагали дозволити їм працювати з 1 травня. Учасники протесту були в масках і рукавичках і дотримувалися соціальної дистанції.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Учасники протесту вважають несправедливою ситуацію, коли вони зазнають збитків, а великий бізнес при цьому збільшує прибутки.
"У мене крамниця, жіноча група товарів на місцевому ринку "Південний". Ще до карантину не було масового напливу людей, тому ми цілком можемо обмежити доступ людей і дотримуватись вимог у час карантину. Приміщення 50 метрів квадратних і два місця для примірювання. Втрати великі, тому що тиждень перед карантином завезли сезонний товар. Навіть, якщо ми через тиждень відкриємось, цей товар весняний не продамо, бо вже потрібні футболки. Ми цей сезон похоронили, а це втрати 10 тисяч доларів. Купити зараз літній товар проблема з фінансами", – повідомив підприємець Юрій Устяк.
Підприємці наголошують, що у них немає грошей на оренду, закупівлю товарів, зарплати найманим працівникам. Водночас, міська рада ухвалила рішення звільнити підприємців від єдиного податку, але як це має працювати реально, поки що люди не знають.
Учасники протесту висунули владі місцевого і центрального рівня вимоги, зокрема з 1 травня зняти заборону щодо діяльності мікробізнесу і вони гарантують дотримання санітарно-гігієнічних вимог. На законодавчому рівні скасувати податки з ФОПів, яким було заборонено вести діяльність протягом карантину. Ввести мораторій на перевірки контролюючими органами до часу реформування цих органів, запровадити пільгове кредитування з чіткими умовами.
Під час акції її учасники дотримувались дистанції і були у масках. Протест відбувався під наглядом поліції.
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БО ПЕРЕВАЖНО МІЖМІСЬКІ ПОДОРОЖІ В ГУСТОНАСЕЛЕНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ НА ВЛАСНОМУ АВТО
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Метро в городе Ухань(откуда распостранился вирус) было закрыто 11 дней. Больше нигде.
НЕ ПИ..ДИ.
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30 бер. 2020 р. - Правительство Грузии решило ужесточить ограничительные меры ... прекращает работу общественного транспорта, включая метро
терпите 75% терпил
остальні - в намордниках на цепу
як там у твоїй норі, глибоко позаривались?
так шо пусть обращается
про поверненя Пєті НА ТРОН
Люди там работают и детей кормят.
абалдеть...
Тоесть - хочешь , работай , а хочешь не работай , власть тут как бы - не при чём .? . А для кого же тогда ввели штрафы . ?
седня смотрел Дубинского - зашкварил Тимошенко. а также читал Доника - зашкварил Зелю.
б*же, это как будто специально, шоб опуевший народ не рыпался ибо слабо верится шо можно в каждом случае так зашквариваться.
Ведуча Еспресо Ольга Лень згадала, що Зеленський всі роки у 95 кварталі знецінював ідею отримання безвізу з ЄС. Тому заборону влади виїжджати за кордон у пошуках кращої роботи Лень вважає логічним кроком. Про це вона написала у своєму Facebook.
"Зеленський всі роки знецінював в своєму «95 кварталі» ідею отримання безвізу з ЄС. Він навіть цілий сезон серіалу зняв про те, який фіговий безвіз, бо всі кріпаки з країни втечуть. Дика ідея, як для ******** людини, до речі. Але цілком природня для «совка», що звик жити з закритими кордонами і виїзжати з країни за дозволом КГБ.
Недалекі шанувальники гумору Зеленського, звичайно, не розуміли, що це було спробою знецінення самої ідеї вільного пересування Європою і світом для українців. Що бути громадянином світу не можливо, доки твій паспорт не є таким, що дозволяє в будь-який момент сісти на літак чи в авто і поїхати будь-куди. І тому голосуючи за Зеленського вони також не знали, що заборона виїзду за кордон для роботи - це лише логічний крок для людини з таким світоглядом. Бо в уявленні Зеленського і його оточення, кріпаки повинні сидіти в країні і працювати за миску супу, а не шукати собі кращої долі де схочуть.
Однак, ця заборона виїзду тільки для «зелених» кріпаків. Бо ніякої заборони для виїзду «зелених» панів немає. І сам Зеленський зі своєю родиною будь-коли можуть виїхати до своєї хатинки в Іспанії чи Італії. Чи просто до Швеції, бо там приємніше. І байдуже, коронавірус там чи ні." .
АЛЕ ІСТЕРІЮ ПРО ВІДМІНУ БЕЗВІЗУ ПОРОХОБОТИ 'розганяють' справно..(
Всего Финляндия хотела этой весной ввезти 14 000 сезонных рабочих, рассказал изданию ERR посол Эстонии Каймо Кууск в Киеве (эстонская компания выполняла рейс): "Были длинные переговоры, и, в конце концов, Финляндии удалось уговорить Украину".
После первого рейса все договоренности обнулились.
29 апреля авиакомпания МАУ сообщила: ей пришлось отменить рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Письмо от Госавиаслужбы пришло за два часа до вылета, https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/gosaviaslujba-zapretila-mau-vezti-zarobitchan-v-velikobritaniyu сообщили в пресс-службе. "Официально запрета для вылета нет, кроме письма Госавиаслужбы, где указана причина - изменение номера рейса. . Я впервые с таким сталкиваюсь", - уточнила http://www.liga.net/ LIGA.net глава пресс-службы МАУ Евгения Сацкая.
"Через польскую границу провозим за 430 злотых (2768 грн). Дорого, но все риски берем на себя. Пограничники редко отказывают во въезде, если пассажиры правильно подготовились", - рассказывает http://www.liga.net/ LIGA.net Антон Стищенко (фамилия изменена по просьбе героя), который возит пассажиров из Украины в Польшу.
Под правильной подготовкой Антон подразумевает наличие польской рабочей визы, приглашения на работу, условий работы от работодателя и указания карантинной зоны, где мигрант сможет отсидеть 14-дневный карантин после пересечения границы. Все это - условия въезда в Польшу для иностранных граждан, которые планируют работать в стране.