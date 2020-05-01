Двоє людей загинуло внаслідок аварії легкомоторного літака на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Літак упав у Дніпровському районі і зайнявся.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"1 Травня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про авіаційну подію в Дніпровському районі неподалік від вулиці Березинська, поза населеним пунктом", - сказано в повідомленні.
Одномоторне мале повітряне судно "Груманте" впало на землю і зайнялося. Пожежні прибули на місце і загасили полум'я.
"Внаслідок аварії загинуло 2 особи", - повідомили в ДСНС.
Топ коментарі
+10 Орест Лютый #469544
показати весь коментар01.05.2020 20:59 Відповісти Посилання
+7 Орест Лютый #469544
показати весь коментар01.05.2020 21:03 Відповісти Посилання
+5 Jhon Smith #423334
показати весь коментар01.05.2020 21:02 Відповісти Посилання
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По предварительной информации, пилот пошел на второй круг, но потерял контроль над управлением. Самолет перешел в пикирование, рухнул на землю за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка» и загорелся, - сообщает пресс-служба ГСЧС. - На борту Grumman были два человека - пассажир и пилот. Оба погибли на месте.
Двое погибших имели лицензии пилотов. Один из них - опытный инструктор, а второй - 19-летний парень. Его отец сказал: сын бредил небом и летал с 16-ти лет.
2. Не понятно какого хрена он упал, эти самолеты отлично планируют даже при отказе двигателя.
3. ГСЧС пишет одномАторного, Цензор перепечатывает одномАторного.. У кого-то вообще в штате люди знакомые с грамотой остались?