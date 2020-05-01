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Двоє людей загинуло внаслідок аварії легкомоторного літака на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літак упав у Дніпровському районі і зайнявся.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"1 Травня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про авіаційну подію в Дніпровському районі неподалік від вулиці Березинська, поза населеним пунктом", - сказано в повідомленні.

Одномоторне мале повітряне судно "Груманте" впало на землю і зайнялося. Пожежні прибули на місце і загасили полум'я.

"Внаслідок аварії загинуло 2 особи", - повідомили в ДСНС.

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Двоє людей загинуло внаслідок аварії легкомоторного літака на Дніпропетровщині 01

Двоє людей загинуло внаслідок аварії легкомоторного літака на Дніпропетровщині 02
Двоє людей загинуло внаслідок аварії легкомоторного літака на Дніпропетровщині 03

Автор: 

авіакатастрофа (1103) авіація (4194) смерть (6787) ДСНС (5192) Дніпропетровська область (3930)


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Топ коментарі
+10
Жаль ребят...
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01.05.2020 20:59 Відповісти
+7
Ты дебил
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01.05.2020 21:03 Відповісти
+5
Не может а точно, Grumman American AA-5 Traveller. Чем не "Груманте" ?
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01.05.2020 21:02 Відповісти
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Это возмутительно. Летаки не должны падать.
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01.05.2020 20:14 Відповісти
Ни хераж себе ,Березинка не населенный пункт ?А как не летать над городом?Или это как ресторан Вельвет?
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01.05.2020 20:17 Відповісти
Березинская 90 ,это город .
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01.05.2020 20:23 Відповісти
_Правда? Значит повезло (насколько в данном случае можно говорить о везении) что не на людей.
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01.05.2020 20:30 Відповісти
там поле и 2 кладбища.
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01.05.2020 20:55 Відповісти
Спасибо что попал на пустырь и не убили десятки людей .Насколько знаю над городом летать нельзя ,поле там или не поле .Березинская 90 это здание торговли .Соболезную ,но это как соболезновать авто которая разбилась на пешеходном переходе .Законы Авиа не действуют ,как не действуют на нашых глубоконеуважаемых нардепов .Эпицентр работает ,грузы прет с Китая ,пока все рынки магазины на ,,карантине,,Кому надо тот ездит ,кому нет ,,штраф за маску во время ловли на реке ,,Апонент???
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01.05.2020 21:05 Відповісти
"Просто очень интересно, как они себе летят!" (с)
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01.05.2020 20:29 Відповісти
Может "Grumman"?
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01.05.2020 20:31 Відповісти
Не может а точно, Grumman American AA-5 Traveller. Чем не "Груманте" ?
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01.05.2020 21:02 Відповісти
и еще может престарелый, производили такие в 70-х годах
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02.05.2020 01:36 Відповісти
//
По предварительной информации, пилот пошел на второй круг, но потерял контроль над управлением. Самолет перешел в пикирование, рухнул на землю за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка» и загорелся, - сообщает пресс-служба ГСЧС. - На борту Grumman были два человека - пассажир и пилот. Оба погибли на месте.
Двое погибших имели лицензии пилотов. Один из них - опытный инструктор, а второй - 19-летний парень. Его отец сказал: сын бредил небом и летал с 16-ти лет.
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01.05.2020 20:35 Відповісти
Куда летим мы с Пятачком - Большой-большой секрет
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01.05.2020 20:48 Відповісти
Одном А торное
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01.05.2020 20:52 Відповісти
Допрыскались.Месть пчеловодов.
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01.05.2020 20:57 Відповісти
Ты дебил
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01.05.2020 21:03 Відповісти
Жаль ребят...
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01.05.2020 20:59 Відповісти
А мне пчёлок жалко.Авиаопрыскивание наносит вред всему живому,и людям тоже.Мне их тоже жаль.
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01.05.2020 21:16 Відповісти
Какое опрыскивание? Это был любительский учебный полет.
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01.05.2020 22:03 Відповісти
То аэродром для развлечений. Полеты, прыжки и т.п.
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02.05.2020 13:50 Відповісти
1. Ул. Березинская это вообще-то город.
2. Не понятно какого хрена он упал, эти самолеты отлично планируют даже при отказе двигателя.
3. ГСЧС пишет одномАторного, Цензор перепечатывает одномАторного.. У кого-то вообще в штате люди знакомые с грамотой остались?
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01.05.2020 22:06 Відповісти
Як по літаку, то літали не водії автобусів..та не аграрії...Сховатися від переслідування за борги, або правосуддя....теж не виключено, як би розбилися... хто там розслідувати буде, ще питання, а факт падіння літака - ось, ..а хто там впав....Крім того, такі літаки у регіоні ...одиниці
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01.05.2020 23:00 Відповісти
Девушка, вы перегрелись на карантине похоже. Какие вам долги померещились, это вам фантазия подсказала?
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02.05.2020 00:42 Відповісти
Двоє людей загинуло внаслідок аварії легкомоторного літака на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 8296
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02.05.2020 13:54 Відповісти
Самолет http://www.airwar.ru/enc/la/aa5.html Grumman American AA-5 , начали производить в 70-х годах прошлого столетия. Например ю-туб блогер https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0 Владимир Васильев утверждал что покупка подобного престарелого легкомоторного самолета будет как бы удачным выбором
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02.05.2020 01:48 Відповісти
Но это вообще конченный!!! На минимальной высоте на взлете такой крен!Жалко пассажира!
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02.05.2020 15:29 Відповісти
 
 