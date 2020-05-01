Двоє людей загинуло внаслідок аварії легкомоторного літака на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літак упав у Дніпровському районі і зайнявся.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"1 Травня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про авіаційну подію в Дніпровському районі неподалік від вулиці Березинська, поза населеним пунктом", - сказано в повідомленні.

Одномоторне мале повітряне судно "Груманте" впало на землю і зайнялося. Пожежні прибули на місце і загасили полум'я.

"Внаслідок аварії загинуло 2 особи", - повідомили в ДСНС.

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