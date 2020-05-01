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Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне". ФОТО

Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення

Президент Росії Володимир Путін вирішив, що не хоче, щоб його зображення було частиною присвяченого окупації Криму мозаїчного панно в головному храмі Збройних сил Росії. Зображення відразу прибрали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Про те, що зображення Путіна на панно не буде, повідомив настоятель ще не добудованого храму єпископ Клинський РПЦ Стефан.

За його словами, Путін вирішив, що "його зображення є передчасним".

Інший діяч РПЦ, який причетний до цього храму, голова художньої ради, яка займається будівництвом, протоієрей Леонід (Калінін) повідомив агентству, що мозаїчне панно, яке готували для храму, збережуть і виставлять у музеї чи ще в якомусь належному місці.

Він також підтвердив, що замість панно з Путіним у цьому храмі планують зобразити церковну процесію, яка відбулася в 2014 році в дні окупації Росією Криму.

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Мозаїку із зображенням Путіна вже демонтували.

26 квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін знає про мозаїку з його зображенням, але вважає, що поки рано таким чином давати оцінку його роботі.

Минулого тижня ЗМІ опублікували фотографії незакінчених мозаїк, якими прикрашатимуть стіни головного храму Збройних сил Росії. На одному з фото видно зображення президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу, голови Ради Федерації Валентини Матвієнко, голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна, секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева і директора ФСБ Олександра Бортнікова, а також напис "Крим наш". Ця мозаїка присвячена окупації Криму в 2014 році.

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Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення передчасне 01

Головний храм Збройних сил Росії планували відкрити 9 травня 2020 року в парку "Патріот" у підмосковній Кубинці. Висота будівлі становитиме 95 метрів, що зробить його третім за висотою православним храмом світу.

Прибудови храму будуть присвячені покровителям родів військ, на стінах будуть встановлені рельєфні зображення епізодів Другої світової війни, зокрема вигаданих.

Будівництво храму обійшлося в майже шість мільярдів рублів. Половину з цієї суми становлять пожертви, решту коштів виділила влада Москви і Підмосков'я.

У списку жертводавців коштів на будівництво - багато відомих осіб, серед них Анатолій Чепіга, якого називають полковником російської військової розвідки, звинувачений у Великій Британії у спробі отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Автор: 

путін володимир (24222) росія (66431) церква (701) русский мир (471)


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Топ коментарі
+35
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 5763
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01.05.2020 20:47 Відповісти
+31
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 5438
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01.05.2020 20:37 Відповісти
+19
почему вы фамилию президента расиси пишите с четырьмя ошибками????
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01.05.2020 20:40 Відповісти
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Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 5438
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01.05.2020 20:37 Відповісти
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 2627
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01.05.2020 20:51 Відповісти
- Пане Пєсков, а чого це Путін так кричить?
- Так зуби лізуть!
- Які зуби? Йому ж за ...
- Вставні щелепи, які він вчора проковтнув ... під час розмови з Патрушевим... про провал перемовин з Салманом про ціну на нафту...
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01.05.2020 21:18 Відповісти
правильно!
сначала мозаику на экспертизу в Гаагу !
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01.05.2020 21:51 Відповісти
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 2078
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01.05.2020 20:37 Відповісти
В 1956 году после XX съезда КПСС в Симферополе возле жд вокзала за одну ночь на туловище Сталина прилепили голову Ленина и в народе родился стих. «Ой ви діти мої діти щож ви наробили. На грузинську жопу мене посадили». Так и здесь будет
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01.05.2020 22:38 Відповісти
та мозаика в каком то там ихнем хреме то такэ. главное шо славящие его надписи на заборах не запрещены.
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01.05.2020 20:39 Відповісти
Таки какая это мозаика? Всего-навсего карикатура. Такие рисунки сейчас выделывает левой лапой обычная обученая ворона.
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01.05.2020 22:09 Відповісти
почему вы фамилию президента расиси пишите с четырьмя ошибками????
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01.05.2020 20:40 Відповісти
Не положено светить харю по линии КГБ и ГРУ....
Ничего страшного место в мавзолее тебе обеспечено...и весь мир молится за тебя чтобы это произошло как можно скорее..и так оно и будет...
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01.05.2020 20:40 Відповісти
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 6465
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01.05.2020 20:41 Відповісти
в одну плиточку мозаики.....
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 3357
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01.05.2020 20:41 Відповісти
Minecraft
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01.05.2020 23:29 Відповісти
В так хотелось прогнуться!
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01.05.2020 20:42 Відповісти
почему преждевременно? боиться откинуться но придёться, кстати название витрыны скажем можно назвать - сборище нечистей и мерзостей.
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01.05.2020 20:42 Відповісти
Доречі, мені також така думка спала
Який сенс демонтажу, якщо, поки перероблять, то ***** вже і кінці відкине
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01.05.2020 20:49 Відповісти
Хохлы в Лаврах собирали-собирали деньги на Главный Военный храм РФ, а тут такой облом.
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01.05.2020 20:43 Відповісти
Собирали не хохлы, а малоросы.
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01.05.2020 20:51 Відповісти
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 1983
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01.05.2020 20:44 Відповісти
Путин пообещал "выйти на балкон" 9 мая и присоединиться к акции в честь "Дня победы".
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 1449

Осталось 9 дней, чтобы ФСБ успело выкопать и оборудовать в бункере Путина балкон, а под ним прокопать траншею для декораций "проход благодарных дедам россиян под балконом Путина"...))
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01.05.2020 20:44 Відповісти
Вийшов би він на кручу над річкою.
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01.05.2020 22:21 Відповісти
Он шамана боится, который уже несколько лет в Москву идёт. Тот может порчу по таблу навести.
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01.05.2020 20:47 Відповісти
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 5763
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01.05.2020 20:47 Відповісти
у этих ********* даже самоизоляции нет.....мрази
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01.05.2020 21:20 Відповісти
его размещение "преждевременно" )
не хоче в "храм" піде в мавзолей.
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01.05.2020 20:49 Відповісти
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 2683
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01.05.2020 21:27 Відповісти
Так і буде...


Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 5372
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02.05.2020 12:16 Відповісти
кловани!!!
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01.05.2020 20:50 Відповісти
С такой отвратной мордой и в церковь?
Я бы тоже постеснялся.
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01.05.2020 20:50 Відповісти
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 6171
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01.05.2020 20:51 Відповісти
Конечно преждевременно - сначала суд в Гааге
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01.05.2020 20:51 Відповісти
Рвение холопов вылизать задницу своему царю было столь велико и неудержимо, что в порыве угождения они сорвали с царя штаны. Царь одернул их:
- Не время ещё... Погодите.
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01.05.2020 20:53 Відповісти
Лізінг зараховано, аднака..
))
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01.05.2020 20:53 Відповісти
Единственный парад, на который вышли бы все страны Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 715 даже несмотря на карантин.
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01.05.2020 20:54 Відповісти
Бет-мобіль класний))
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01.05.2020 22:19 Відповісти
І який оригінальний вигляд кузова.
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01.05.2020 22:23 Відповісти
Всё правильно . Например , Гитлер нигде не ставил сам себе памятников , - только бюсты на столах . Но они были везде . ((
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01.05.2020 20:55 Відповісти
П...н хоче як і з пам'ятниками: спочатку дуба треба врізати, а лиш потім мозаїку.
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01.05.2020 20:56 Відповісти
Современные типажи моакобесов, тут босх может отдыхать.
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01.05.2020 20:57 Відповісти
Доктор сказал в морг, значит в морг.
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01.05.2020 21:00 Відповісти
Нашел в интернете видео первого РАБссиянского канала за 17 марта 2003 года.Сюжет о Короновирусе в Гонконге...
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01.05.2020 21:00 Відповісти
И шо? Атипичная пневмония тоже была коронавирусом.
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01.05.2020 21:03 Відповісти
Да
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01.05.2020 21:03 Відповісти
Да зарисуйте там уже х...й в ширину портрета, раз так комплексует.
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01.05.2020 21:02 Відповісти
Что там мозаичное изображение--конечно же преждевременно, если бы, как минимум--- изваяние ..а ещё лучше-- как колосс Родосский(гигантская статуя греческого бога Солнца)--колосс Кремлёвский: правда до колосса не дотянул ростом,но это можно компенсировать величиной камня,на макушке которого стоит статуэтка кремлёвского идола.
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01.05.2020 21:02 Відповісти
Первый Храм на Мацковии построил Хан Менгу Тимур в 1272 году.
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01.05.2020 21:06 Відповісти
А таки ***** вже готується до мумуфекалії..тьху...муміфікації..
Скільки ж кілограмів ботоксу в себе закачав??
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01.05.2020 21:08 Відповісти
Краще б бетону.
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01.05.2020 22:25 Відповісти
Значит и год основания Москвы 1272 год,не раньше..
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01.05.2020 21:11 Відповісти
На деньгах и на стенах храмов, только мертвых
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01.05.2020 21:18 Відповісти
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 3141
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01.05.2020 21:27 Відповісти
В храме вооружённых сил отодрали Шойгу и Путина.
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01.05.2020 21:30 Відповісти
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01.05.2020 23:18 Відповісти
надо оставить - ************, второстепеные, отмазаиные значит,
а ***** самое ихнее главное нет? - непорядок!
а если подумать то и да - не причем оно к оккупации Крыма.
то все они - шойга с мерином....
***** с самого начала против было, но те две оторвы настояли...
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01.05.2020 21:33 Відповісти
Так сказать прЄждЄврЄмЄнно увЄкАвЄчілі...
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01.05.2020 21:35 Відповісти
Вот хороший вариант в Крыму висел. Хорошо бы и прототип повесть.
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 5806
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01.05.2020 21:36 Відповісти
Потому на мацкве не любы украинцы ,что украинец это национальность,а россиянин -гос.принадлежность. Украина - ядро русского мира ,а московия самозванцы . И быть по всему так ,что вокруг украинского центра и вырастит новое славянское объединение. Какие к черту мозаики ? -скоро и с заборов память об этой моли исчезнет.
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01.05.2020 21:36 Відповісти
Позвольте не согласиться- с заборов не исчезнет)
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01.05.2020 22:01 Відповісти
я представляю с каким удовольствием фигачил мастер молотком по лбам Пыни и Кыржимбетовича
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01.05.2020 21:56 Відповісти
Теперь главное чтоб не объявили, что мозаика закровоточила при демонтаже- во-первых, Поклонская постарела. Во-вторых, паломничество придётся организовывать, а карантин же- будет диссонанс...
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01.05.2020 22:10 Відповісти
и шоб не пропало, украсит общественный туалет в парке
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01.05.2020 21:56 Відповісти
Путінський агент - Вадик.Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 5896
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01.05.2020 21:59 Відповісти
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 7453
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01.05.2020 22:04 Відповісти
Два лысых рептилоида.
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01.05.2020 22:29 Відповісти
Ветеран Льодового побоїща?
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01.05.2020 22:27 Відповісти
Из молельного дома убрать,на мавзолее приклеить!
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01.05.2020 22:19 Відповісти
Почему на панно целых два Шойгу, а путин один, и не видно наручных часов ?

Того, кто клеил стекляшки.будут долго бить в подвале.
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01.05.2020 22:33 Відповісти
Там другую картину надо повесить , нпоминающую кто есть московиты на самом деле.https://starozytnosti.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html?m=1&fbclid=IwAR0g97wP7SdNi-mOcU62-8kljAfw-SxhDz-rbrevqKFoadqdLK9giactJbA
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01.05.2020 22:41 Відповісти
Царь ещё не «Праславился». ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
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01.05.2020 23:23 Відповісти
вещдоки убрали
я неяихатанемоя
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02.05.2020 01:04 Відповісти
Номано-номано.
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02.05.2020 01:13 Відповісти
Правильно что убрали, ***** достоин чтоб его увековечил в своих работах разве что якутский скульптор
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 7539
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02.05.2020 01:20 Відповісти
Канонизируют *****, вот тогда можно.
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02.05.2020 08:00 Відповісти
Скромный, пид р!
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02.05.2020 08:09 Відповісти
лысина узнала - как народ реагирует на его "святость" и понял, что не хочет обстрела храма из гранатометов.
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02.05.2020 10:20 Відповісти
головний храм Збройних сил Росії. Це жесть
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02.05.2020 11:05 Відповісти
Там в этом храме прекрасно все, начиная с названия. Такая клиника.....

«храм в честь Воскресения Христова(!), «посвящённый 75-летию победы(!) в Великой Отечественной войне(!!), а также ратным подвигам русского народа во всех ВОЙНАХ(!!!). OMG

Ещё и стоит это недоразумение в парке «Патриот».

А при чем здесь Христос спросите вы? Вот и я не знаю, и никто не знает.
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02.05.2020 12:01 Відповісти
 
 