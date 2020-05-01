Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне". ФОТО
Президент Росії Володимир Путін вирішив, що не хоче, щоб його зображення було частиною присвяченого окупації Криму мозаїчного панно в головному храмі Збройних сил Росії. Зображення відразу прибрали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Про те, що зображення Путіна на панно не буде, повідомив настоятель ще не добудованого храму єпископ Клинський РПЦ Стефан.
За його словами, Путін вирішив, що "його зображення є передчасним".
Інший діяч РПЦ, який причетний до цього храму, голова художньої ради, яка займається будівництвом, протоієрей Леонід (Калінін) повідомив агентству, що мозаїчне панно, яке готували для храму, збережуть і виставлять у музеї чи ще в якомусь належному місці.
Він також підтвердив, що замість панно з Путіним у цьому храмі планують зобразити церковну процесію, яка відбулася в 2014 році в дні окупації Росією Криму.
Мозаїку із зображенням Путіна вже демонтували.
26 квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін знає про мозаїку з його зображенням, але вважає, що поки рано таким чином давати оцінку його роботі.
Минулого тижня ЗМІ опублікували фотографії незакінчених мозаїк, якими прикрашатимуть стіни головного храму Збройних сил Росії. На одному з фото видно зображення президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу, голови Ради Федерації Валентини Матвієнко, голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна, секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева і директора ФСБ Олександра Бортнікова, а також напис "Крим наш". Ця мозаїка присвячена окупації Криму в 2014 році.
Головний храм Збройних сил Росії планували відкрити 9 травня 2020 року в парку "Патріот" у підмосковній Кубинці. Висота будівлі становитиме 95 метрів, що зробить його третім за висотою православним храмом світу.
Прибудови храму будуть присвячені покровителям родів військ, на стінах будуть встановлені рельєфні зображення епізодів Другої світової війни, зокрема вигаданих.
Будівництво храму обійшлося в майже шість мільярдів рублів. Половину з цієї суми становлять пожертви, решту коштів виділила влада Москви і Підмосков'я.
У списку жертводавців коштів на будівництво - багато відомих осіб, серед них Анатолій Чепіга, якого називають полковником російської військової розвідки, звинувачений у Великій Британії у спробі отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.
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- Так зуби лізуть!
- Які зуби? Йому ж за ...
- Вставні щелепи, які він вчора проковтнув ... під час розмови з Патрушевим... про провал перемовин з Салманом про ціну на нафту...
сначала мозаику на экспертизу в Гаагу !
Ничего страшного место в мавзолее тебе обеспечено...и весь мир молится за тебя чтобы это произошло как можно скорее..и так оно и будет...
Який сенс демонтажу, якщо, поки перероблять, то ***** вже і кінці відкине
Осталось 9 дней, чтобы ФСБ успело выкопать и оборудовать в бункере Путина балкон, а под ним прокопать траншею для декораций "проход благодарных дедам россиян под балконом Путина"...))
не хоче в "храм" піде в мавзолей.
Я бы тоже постеснялся.
- Не время ещё... Погодите.
))
Скільки ж кілограмів ботоксу в себе закачав??
а ***** самое ихнее главное нет? - непорядок!
а если подумать то и да - не причем оно к оккупации Крыма.
то все они - шойга с мерином....
***** с самого начала против было, но те две оторвы настояли...
Того, кто клеил стекляшки.будут долго бить в подвале.
я неяихатанемоя
«храм в честь Воскресения Христова(!), «посвящённый 75-летию победы(!) в Великой Отечественной войне(!!), а также ратным подвигам русского народа во всех ВОЙНАХ(!!!). OMG
Ещё и стоит это недоразумение в парке «Патриот».
А при чем здесь Христос спросите вы? Вот и я не знаю, и никто не знает.