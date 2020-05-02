Сьогодні - шості роковини трагічних подій в Одесі, вулиці міста охороняють понад 1,5 тис. поліцейських. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 травня 2020 року, виповнюється шоста річниця трагічних подій в Одесі, коли під час масових заворушень загинули близько пів сотні людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як відомо, станом на травень 2014 року, Крим був під російською окупацією, на сході країни вже точилися бойові дії, але загалом країна жила мирним, хоча й дещо напруженим життям. Одеса не була винятком – на вечір у місті був запланований футбольний матч. Попри намагання Кремля просунути "Русскую весну" і проголосити "Одесскую народную республику", ці спроби виявилися марними, а ситуація в місті за оцінками тієї ж ОБСЄ була доволі спокійною. Втім трагічні події розвивалися надзвичайно стрімко і їхнім результатом стала загибель майже пів сотні людей, що шокувало не тільки українців, але й увесь світ.

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Напередодні футбольного матчу між одеським "Чорноморцем" і харківським "Металістом" була запланована спільна хода уболівальників обох команд і проукраїнськи налаштованих одеситів центральними вулицями міста. Тим часом, учасники одеського Антимайдану, наметове містечко яких розташовувалося на Куликовому полі (неподалік від місцевого залізничного вокзалу), побачили в цьому загрозу власній безпеці й вирішили зібратися на Олександрівському проспекті біля перетину з вулицею Жуковського. О 15-й годині дня колона футбольних фанатів, активістів місцевої "Самооборони" та Євромайдану, зібралася на Соборній площі й рушила у напрямку до Парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, на центральний стадіон "Чорноморець". Коли вони дійшла до Олександрівського проспекту, то піддалися нападу антимайданівців. Досить швидко масові заворушення, в яких брали участь декілька тисяч людей, перейшли на всі центральні вулиці Одеси – Грецьку, Дерібасівську, Грецьку площу. Невдовзі пролунали і перші постріли. Ситуація вийшла з-під контролю. Десь о 18 годині проукраїнські сили почали тіснити антимайданівців до місця їхньої дислокації – Куликового поля. Табір сепаратистів було спалено, а самі антимайданівці забарикадувалися у Будинку профспілок. Сторони конфлікту закидували одне одного пляшками із запальною сумішшю, стріляли. Невдовзі в будівлі виникла пожежа, в результаті якої загинуло кілька десятків осіб

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Загалом під час заворушень в Одесі загинуло 48 людей. Понад 200 людей звернулися за медичною допомогою. Більшість жертв трагедії загинули у Будинку профспілок. Згодом слідством було встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані й умисно сплановані. Рішенням Одеської міськради цього дня вшановують пам’ять загиблих.

У зв'язку з річницею трагедії сьогодні в Одесі поліцейські приступили до посиленої охорони громадського порядку, про що повідомляє поліція Одеської області.

"У день шостих роковин подій 2 травня безпеку громадян забезпечують понад півтори тисячі правоохоронців, серед яких – працівники поліції, ДСНС, нацгвардійці", - йдеться в повідомленні.

Основні превентивні заходи зосереджені біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині міста.









Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з людьми та слідкують за дотриманням норм чинного законодавства та карантинних вимог.

У поліції нагадують, що Постановою Кабінету міністрів України від 11. 03.2020 № 211 (зі змінами) визначений ряд обмежень та заборон, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції COVID-19. Серед них – заборона проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів.

Також нагадують про передбачену ст. 436-1 ККУ кримінальну відповідальність за використання забороненої символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Поліція просить громадян не порушувати закон, дотримуватися вимог карантину, не провокувати конфліктних ситуацій.

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